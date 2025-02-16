Гайд по квесту Жабы в Kingdom Come Deliverance 2: как устроить хаос и не провалить задание

Одной из первых локаций, которую вы посетите в Kingdom Come Deliverance 2, является деревня Желейов. Она находится к западу от Тросковица, где игра начинается после долгого вступления. У входа в деревню вы можете поговорить со Старым Олбрамом, который даст вам побочный квест «Жабы». Наш гайд поможет Вам справиться с заданием.

Встреча со Старым Олбрамом

Пообщайтесь с Олбрамом, и он выскажет свое недовольство соседней деревней Тахов. Он попросит вас устроить там беспорядок. Если вы решите помочь, он попросит украсть их майский шест и принести его в Желейов. Важно действовать скрытно, чтобы вас не поймали. Олбрам также просит не причинять никому физического вреда, иначе квест будет провален.

Внимание: Если вы возьмете побочный квест «Мыши» в Тахове после начала «Жабы», но не завершите его, вы провалите «Жабы». То же самое произойдет, если вы возьмете «Жабы», не завершив «Мыши«. Поэтому завершите один квест, прежде чем переходить к другому. Важно не раскрыть себя как виновника проблем, иначе другой квест станет недоступным. В любой момент вы можете рассказать трактирщику Прочеку в Тахове о планах Олбрама, чтобы отменить квест.

Путь в Тахов Kingdom Come Deliverance 2

Когда будете готовы, отправляйтесь в Тахов. Майский шест находится на восточной стороне деревни. Ночью под ним можно найти Хеника, который недоволен, что ему приходится охранять шест. Спросите его, как он, и он намекнет на проблему, но не раскроет ее. Используйте проверку навыка речи, чтобы узнать больше.

План с Манкой Kingdom Come Deliverance 2

Хеник расскажет, что встречается с местной девушкой Манкой, но их родители не одобряют отношения. Генри предложит охранять шест, пока Хеник будет встречаться с Манкой.

Поговорите с Манкой в гостинице утром и расскажите ей о плане. Она согласится встретиться с Хеником вечером.

Украсть венок

Спите до позднего вечера и снова посетите Хеника у майского шеста. Скажите ему, что все готово. Когда он уйдет, уберите факел и заберитесь на шест, чтобы снять венок наверху. Подождите, пока Хеник уйдет, иначе вас поймают.

Возвращение к Олбраму Kingdom Come Deliverance 2

Вернитесь к Олбраму и отдайте ему венок в обмен на 45 грошей. Он предложит еще один шанс натворить бед. Вы можете принять его или завершить квест. Если примете, он попросит выпустить овец Тахова из загона и испачкать их белье. Это рискованно, но можно выполнить при хорошем планировании.

Освобождение овец

Если вы возьметесь за это, он попросит вас выпустить некоторых овец Тахова из загона на пастбище, а также испачкать их белье. Это гораздо более рискованное предприятие, но его можно выполнить, если хорошо спланировать. Испачкать белье совершенно необязательно, и на самом деле это трудно сделать, не будучи замеченным, поэтому лучше просто выпустить некоторых овец на свободу.

Отправляйтесь в Тахов и ждите до ночи или раннего утра, а точнее до 6 утра. Отправляйтесь в загон для овец к западу от деревни и выгоните овец в кусты на юго-западе. Как только шесть из них будут освобождены, цель будет выполнена. У вас должно быть более чем достаточно времени, чтобы сделать это до того, как сын Прочека придет в загон около 9 утра. Но если нет, просто подождите еще один день и повторите это.

Если вы хотите испачкать белье, просто подождите, пока женщины выйдут на улицу в середине дня и высушат белье на поле, к востоку от загона для овец. Затем вы можете погнать овец по белью на земле. Просто имейте в виду, что есть большая вероятность, что они вас вспомнят и сообщат приставу.

Завершение квеста

Вернитесь к Олбраму и скажите, что задание выполнено. Он даст вам еще 45 грошей и расскажет о предстоящей встрече с жителями Тахова. Вы можете пойти с ним, расспросив подробнее. Это откроет побочный квест «Битва жаб и мышей«. Однако сначала выполните квест «Мыши«, иначе он станет недоступным.

Этот квест добавляет интересные задачи и интригу в игру, позволяя вам погрузиться в мир Kingdom Come: Deliverance 2.

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