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Гайд по Kingdom Come: Deliverance 2 увеличить грузоподъемность

Владислав Ильин Владислав Ильин
05.02.2025
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kingdom come deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 — это не только сражения и выпивка. Это еще и множество предметов, которые можно подобрать или украсть по пути. Но таскать с собой кучу вещей может быть настоящей проблемой. Вот наш гайд, как увеличить грузоподъемность в Kingdom Come: Deliverance 2.

Что влияет на грузоподъемность?

Что влияет на переносимый вес

Механика грузоподъемности и перегруза в Kingdom Come: Deliverance 2 управляется статистикой Силы. Чем она выше, тем больше вещей вы сможете носить с собой. Если вы превысите свой лимит, Генри не сможет бегать и быстро перемещаться. Хуже того, вы даже не сможете ездить на лошади. Поэтому важно научиться управлять перегрузом, чтобы не столкнуться с проблемами во время квестов.

Бонусы, увеличивающие грузоподъемность

бонусы

Вот несколько бонусов, которые помогут увеличить грузоподъемность:

  • Main Level: Well-Built — Увеличивает грузоподъемность на +12 за каждый пункт Силы вместо стандартных +10.
  • Strength: Pack Mule — Добавляет +12 к грузоподъемности.
  • Strength: Strong As Bull — Увеличивает грузоподъемность на +20.
  • Strength: Hard-Working Lad — Переноска трупов и бессознательных NPC не будет тратить дополнительную выносливость; +8 к грузоподъемности.

Использование сундуков для хранения

Использование сундуков

Если вы не хотите таскать с собой много вещей, можно оставить их в сундуках для хранения. Они обычно находятся в комнатах, которые вы арендуете:

  • В определенные моменты кампании вам могут предложить остановиться в чьем-то доме. В таких комнатах обычно есть сундук.
  • Таверны и гостиницы предлагают долгосрочное проживание, и комната, которую вам дадут, обычно имеет сундук.
  • Если в таверне есть только сарай для ночлега, сундука может не быть.

Содержимое сундуков доступно из любого сундука, так что вы всегда сможете добраться до своих вещей, даже если находитесь в другой деревне.

Использование лошади для переноски вещей

Использование вашей лошади

Вы также можете использовать лошадь как вьючное животное. Наведите курсор на предмет и нажмите кнопку «X», чтобы переместить его в инвентарь лошади. Грузоподъемность лошади зависит от седла и попоны.

Если планируете продать вещи торговцам, не забудьте, где оставили свои предметы (в сундуке или в инвентаре лошади). Перед продажей переместите их обратно в инвентарь Генри.

Заключение

Теперь вы знаете, как управлять перегрузом и увеличивать грузоподъемность в Kingdom Come: Deliverance 2. Если вам интересно узнать больше о Силе и связанных перках, ознакомьтесь с нашими гайдами по алхимии, взлому замков, скрытности/карманным кражам и проверкам речи/диалогов.

Этот гайд поможет вам эффективно управлять инвентарем и не попадать в неприятные ситуации из-за перегруза. Удачи в ваших приключениях!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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