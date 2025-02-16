Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту Битва жаб и мышей

Квест «Битва жаб и мышей» в игре Kingdom Come Deliverance 2 открывается после завершения полной цепочки заданий в Тяхове или Железове с Прохеком или Олбрамом . Он продолжает линии квестов «Жабы» и «Мыши» и призван разрешить конфликт между двумя деревнями. Наш гайд поможет Вам положить конец этой вражде.

Внимание: Если вы возьметесь за этот квест до завершения обоих побочных заданий «Жабы» и «Мыши», незавершенный квест станет недоступным. Поэтому, если вы стремитесь к 100% прохождению или хотите завершить все задания, убедитесь, что вы закончили оба квеста, прежде чем отправляться на пастбище в рамках этого задания. Также можно выполнять только одно из этих заданий за раз.

Начало квеста

Независимо от того, поговорите ли вы с Прохеком в Тяхове или с Олбрамом в Железове, вы можете выбрать, пойти с ними на встречу с другой деревней. Это сразу же начнет конфронтацию между двумя деревнями из-за пастбища. Однако, помимо поддержки одной из сторон, есть и третий способ разрешить конфликт. Рассмотрим все три варианта ниже.

Поддержка Прохека и Тяхова Kingdom Come Deliverance 2

Если вы решите поддержать Тяхов, выберите диалоговый вариант «Вперед, зададим жару железовцам!» при разговоре с Прохеком. Это приведет вас на встречу, где сразу начнется спор между деревнями.

Во время разговора вы можете вмешаться и поддержать Тяхов, усомниться в правоте Олбрама или попытаться их помирить. Если вы попытаетесь помирить их, это не удастся. Оба других варианта приведут к драке, и вы можете либо стоять в стороне, либо присоединиться к жителям Тяхова.

Выиграв проверку навыков в этом разговоре, вы уменьшите число железовцев на одного, так как кто-то сбежит. Когда все из Железова будут нокаутированы, поговорите с Прохеком, чтобы завершить квест и получить несколько грошей.

Поддержка Олбрама и Железова Kingdom Come Deliverance 2

Если вы поддерживаете Железов, выберите вариант «Вперед, встретим тяховцев!» при разговоре с Олбрамом. Это приведет вас на встречу, где сразу начнется спор между деревнями.

Во время разговора вы можете вмешаться и поддержать Железов, усомниться в правоте Прохека или попытаться их помирить. Если вы попытаетесь помирить их, это не удастся. Оба других варианта приведут к драке, и вы можете либо стоять в стороне, либо присоединиться к жителям Железова.

Выиграв проверку навыков в этом разговоре, вы уменьшите число тяховцев на одного, так как кто-то сбежит. Когда все из Тяхова будут нокаутированы, поговорите с Олбрамом, чтобы завершить квест и получить несколько грошей.

Положить конец вражде между Железовом и Тяховом Kingdom Come Deliverance 2

Независимо от того, с кем вы разговариваете, Прохеком или Олбрамом, вы можете спросить, хотят ли они завершить вражду между двумя общинами. Оба согласятся, но скажут, что нужно поговорить с фогтом в Тросковице. Отправляйтесь туда и ищите его либо в доме писца, либо рядом с ним. Он всегда будет в этом районе.

Вы можете расспросить его о конфликте между деревнями и узнать, известно ли кому-нибудь, кому принадлежит пастбище. В конечном итоге появятся три варианта:

«Вон Бергов бы вас наградил» — Вы можете попытаться убедить фогта, что награда стоит того, чтобы ее искать, но это его не убедит.

— Вы можете попытаться убедить фогта, что награда стоит того, чтобы ее искать, но это его не убедит. «Это ваша ответственность» — Вы можете грубо сказать фогту, что это его обязанность найти решение.

— Вы можете грубо сказать фогту, что это его обязанность найти решение. «Вы бы наконец обрели покой» — Используя проверку навыка речи, вы можете убедить фогта, что стоит искать решение. Если у вас чуть выше минимальных базовых характеристик (выше 5 или 6), вы пройдете эту проверку.

Вариант для выбора

Если вы выберете нижний вариант, чтобы использовать проверку навыка красноречия, пристав скажет вам, что вы можете найти что-то в Хронике Тросковица, которая находится в комнате для записей Писца. Но если у вас высокий уровень Знаний, вы можете использовать проверку навыка, чтобы убедить его, что вам следует разрешить просмотреть ее. А если нет, вам придется выбрать вариант диалога «Хорошо, давайте оставим это в покое» и украдкой заглянуть в Хронику, когда пристава не будет в комнате Писца. Обязательно сохранитесь после этого разговора, чтобы вы могли перезагрузиться, если вас поймают.

Когда вы решите посмотреть, пролистайте книгу, которая находится в юго-восточном углу комнаты. Дойдите до конца страниц, чтобы найти детали, написанные на латыни красным. Точная фраза — «Fecit, ordinem in regione ope clavi ferrei».

Найти знающего латынь Kingdom Come Deliverance 2

К сожалению, Генри не может читать по-латыни, поэтому вам нужно найти того, кто может. К счастью, писец, сидящий в той же комнате, может читать по-латыни. Скажите ему правильную фразу, и он сообщит, что там написано: «принес порядок в регион с помощью железного гвоздя». Это ключевая информация, которая вам нужна, чтобы отправиться на пастбище между Железовом и Тяховом и расследовать дело.

На пастбище вы найдете три дуба, выстроенные вдоль дорожки. В средний из них вбит гвоздь.

На этом этапе у вас есть несколько вариантов:

Вы можете оставить гвоздь в среднем дереве, разделив пастбище пополам.

Вы можете переместить гвоздь дальше на запад, к третьему дубу, отдав больше земли Тяхову.

Наконец, вы можете переместить гвоздь дальше на восток, к первому дубу, отдав больше земли Железову.

Какой бы вариант вы ни выбрали, это не повлияет на исход квеста. Это просто даст больше земли тому, кого вы предпочитаете (или равное количество земли). Поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Финал: Триумф дипломатии

После этого вернитесь к фогту в Тросковице и сообщите ему, что вы нашли границу пастбища. Он согласится прийти и завершить вражду. Вернитесь к Прохеку или Олбраму и выберите встретиться с другой деревней на пастбище. Неважно, с кем вы пойдете. Во время конфронтации появится Thrush, и, выбрав любой из вариантов диалога, конфликт завершится мирно.

После этого поговорите с Thrush еще раз, чтобы полностью завершить квест и получить книгу «Учебник мастера I». Если вы попросите у Thrush денег, вы потеряете часть репутации с ним, поэтому избегайте этого.

💡 Лайфхаки для идеального прохождения

Сохраняйтесь перед разговором с бейлифом — если не пройдете проверку, придется воровать хронику.

Не атакуйте крестьян первым в драке — это снизит репутацию.

Для мирного финала не обязательно иметь высокий уровень латыни — писарь поможет бесплатно.

Теперь вы знаете все секреты квеста! Выберите войну или станьте миротворцем — решение за вами.

Этот квест предлагает разнообразные пути решения конфликта, позволяя игрокам выбирать, как они хотят повлиять на мир Kingdom Come Deliverance 2.

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