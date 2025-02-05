Kingdom Come: Deliverance 2: как спасти Ханса Капона в квесте «По ком звонит колокол»

Многие квесты в Kingdom Come: Deliverance 2 предлагают захватывающие и увлекательные истории. Однако мало что может сравниться с миссией, где нужно спасти лучшего друга в самый последний момент. И делать это придется шаг за шагом, постепенно приближаясь к цели с ограниченными ресурсами. Вот наше руководство, как спасти Ганса Капона в рамках квеста «По ком звонит колокол» в Kingdom Come: Deliverance 2.

Как спасти Ганса Капона в Kingdom Come: Deliverance 2

Квест «По ком звонит колокол» в Kingdom Come: Deliverance 2 — один из самых напряженных моментов в игре. Он начинается сразу после событий квеста «Срыв свадьбы», когда Генрих и Ганс оказываются в тюрьме замка Троски.

Генриху позволено заниматься физическим трудом в качестве наказания за свои преступления. Ганса же, к сожалению, собираются повесить за браконьерство. Чтобы спасти его от неминуемой гибели, нужно найти капитана Томаса, который может подтвердить вашу личность и миссию. Но он отдыхает в Девичьей башне, высоко над одним из углов крепости.

Важные моменты

Самое главное — Ганса казнят, как только колокола пробьют двенадцать раз. Вначале первый удар задерживается, но как только вы услышите первый звон, каждый следующий будет раздаваться каждые пять минут. Это значит, что у вас есть всего час, чтобы попросить капитана Томаса о помощи и спасти Ганса.

Ограниченные зоны и потеря инвентаря

Многие части замка Троски считаются ограниченными зонами. Однако, выполняя задания или разговаривая с NPC, вы сможете свободно исследовать эти области без вмешательства охраны.

Кроме того, Генрих потерял весь свой инвентарь. Это значит, что вам придется искать отмычки самостоятельно. Хуже того, у вас нет ни одного снадобья «Спасительный шнапс», поэтому сохраняться вручную вы не сможете, пока не сварите его.

Физический труд: Часть 1 — Переноска мешков

Пришло время спасать Ганса Капона в Kingdom Come: Deliverance 2. У вас есть несколько вариантов физического труда. В нашем прохождении мы выбрали переноску мешков от телеги до склада. Сарай находится прямо по склону, рядом с входом во двор замка.

Физический труд: Часть 2 — Изготовление подковы для кузнеца

После переноски трех мешков на склад, вам нужно поговорить с кузнецом Осиной, который немного груб. Он хочет, чтобы вы изготовили подкову. Если вы помогали кузнецу до квеста «Срыв свадьбы» или уже ковали свое оружие, вы знаете, как работает система крафта.

Если нет, вот краткая инструкция:

Возьмите материалы из ближайшего сундука. Взаимодействуйте с наковальней, чтобы начать ковку подковы. Поместите металлическую часть над огнем и двигайте ее туда-сюда, чтобы нагреть до ярко-желтого цвета. Переместите металлическую часть на наковальню и начните ковать. В отличие от мечей, подкову нужно двигать в стороны — влево и вправо. Из-за ее формы в середине есть зазор, так что будьте осторожны, когда будете наносить удары, находя ритм. Повторите процесс несколько раз, пока подкова не будет готова. Слушайте комментарии Генриха, чтобы понять, все ли идет хорошо или нужно внести коррективы. Отдайте подкову кузнецу Осине, когда закончите.

Попадание в замок: Вариант 1 — Конюх Кабат и отец Никодим

Осина говорит поговорить с конюхом Кабатом, который предлагает сделку. Он знает, что вы хотите попасть в замок, и готов дать вам отмычки. Вы можете купить их у него или получить бесплатно, если вернете его потерянные четки.

Четки находятся у отца Никодима, и он не отдаст их просто так:

Один из вариантов — дождаться, когда Никодим подойдет к стенам и будет смотреть на пейзаж. Если ваши навыки воровства и скрытности достаточно высоки, вы сможете незаметно стащить четки. Альтернативный вариант — вызвать его на игру в кости. Но он захочет, чтобы вы поставили достаточно грошенов, а у вас, скорее всего, нет таких денег на этом этапе. Вы можете украсть несколько вещей и обменять их у Кабата, если потребуется.

В любом случае, отдайте четки Кабату, чтобы получить отмычки бесплатно. Есть и третий вариант, который немного замысловат. Об этом ниже…

Попадание в замок: Вариант 2 — Молитва за капитана

Как уже упоминалось, ваша главная цель в квесте «По ком звонит колокол» — найти капитана Томаса в Девичьей башне (восточная часть замка). Внутренняя часть башни — ограниченная зона, но есть способ исследовать некоторые ее части без проблем.

Если посмотреть прямо за кузнечной мастерской, вы увидите мужчину в красной рубашке, стоящего на коленях. Поговорите с ним и скажите, что знаете капитана Томаса и хотите помолиться за него. Вас проводят внутрь, мимо всех охранников, прямо на верх Девичьей башни.

Там вы увидите, что Томас лежит в постели и бредит, не в состоянии помочь вам. Его сестра Адела говорит, что у врача есть лекарство, но она не знает, что это такое.

Девичья башня: Служанка Регина, ваша кража и получение отмычек

После разговора с Аделой спуститесь на один этаж вниз и обойдите охранника. Зайдите в спальню на этом этаже — рядом с покоями фон Бергова — и обойдите комнату, пока не увидите спящую женщину. Это служанка Регина, и она — ваш билет к новым богатствам.

Как обычно, подкрадывайтесь и воруйте ее вещи, особенно ключи. Ключи позволят открыть все запертые контейнеры на этом этаже, включая те, что содержат оружие, одежду, кости и другие разные товары. Поскольку охранник снаружи, он не узнает, что вы делаете. Возьмите все эти вещи и отнесите их Кабату, конюху, который купит украденное. Теперь у вас должно быть достаточно грошенов, чтобы купить у него отмычки.

Башня Старухи: Встреча с Катариной

Теперь сосредоточьтесь на поиске лекарства для капитана Томаса в Kingdom Come: Deliverance 2. Идея в том, чтобы добраться до Башни Старухи в западной части крепости, практически через весь двор замка. Проблема в том, что «мужчина в красной рубашке» не пойдет с вами, так что постарайтесь не попасться на глаза охране и слугам, пока будете красться.

Продолжайте подниматься по винтовой каменной лестнице, пока не доберетесь до грязного участка верхнего этажа. Вы наткнетесь на лестницу, ведущую еще выше (туда не ходите), а также на двери слева и справа.

Зайдите в дверь справа. Это Алхимическая комната. Ура! Вы добрались!

Здесь также находится Катарина, и она явно что-то замышляет. В нашем прохождении мы выбрали ответ «Потому что мы оба воры». Однако это привело к тому, что Катарина украла у Генриха 30 грошенов. Мы не можем подтвердить, приводят ли другие варианты к тому же результату, так что постарайтесь избегать этого, если возможно.

Приготовление лекарства для капитана Томаса: Часть 1 — Где найти Журнал врача

Теперь ваша цель — найти Журнал врача в Kingdom Come: Deliverance 2. Искать далеко не придется, так как он находится прямо в Алхимической комнате. Точнее, на полке слева от входа в эту комнату.

Прочитайте книгу и переверните страницу к записи от 30 апреля. Вы узнаете о писце, который болел лихорадкой, а также о том, как приготовить Лечебный отвар для капитана Томаса.

Приготовление лекарства для капитана Томаса: Часть 2 — Где найти ингредиенты

Журнал врача также дает подсказки, где найти ингредиенты. Честно говоря, выполнение этих шагов может занять много времени, а времени у вас не так много:

Имбирь: Поговорите с поваром на кухне Башни Старухи. Она попросит помочь ей с запертым сундуком в Девичьей башне. Пиретрум: Находится на террасе, ведущей к нижним воротам замка; эти травы похожи на ромашку. Бузина: Поговорите с плотником у верхних ворот, так как они используют листья для окраски одежды.

Если хотите ускорить процесс, можно использовать отмычки, купленные у Кабата. Просто взаимодействуйте с деревянным сундуком рядом с Алхимическим столом. Успешное прохождение мини-игры с отмычками принесет вам нужные ингредиенты, а также множество других трав.

Приготовление лекарства для капитана Томаса: Часть 3 — Как приготовить Лечебный отвар

Вы все ближе к спасению Ганса Капона в Kingdom Come: Deliverance 2. Теперь нужно успешно приготовить Лечебный отвар с помощью Алхимического стола. Мы уже обсуждали основные механики в нашем гайде по алхимии, так что сосредоточимся на шагах для создания этого зелья:

Основа: Вино Добавьте 3x Пиретрум в котел и кипятите два раза. Разотрите 1x Бузину и добавьте в котел. Добавьте 2x Имбирь. Перегонка — Держите фиал и взаимодействуйте с перегонным кубом, чтобы завершить смесь.

Заключение квеста «По ком звонит колокол»

С Лечебным отваром в руках, бегом поднимайтесь к Девичьей башне. Как только вы войдете в комнату капитана Томаса, начнется кат-сцена. Если вы все сделали правильно и успели до двенадцатого удара колокола, можно вздохнуть с облегчением.

На этом заканчивается наше руководство по квесту «По ком звонит колокол» в Kingdom Come: Deliverance 2. Мы говорили, что этот квест — один из самых напряженных моментов в игре. Надеемся, вам удалось справиться в самый последний момент. Теперь Генрих и Ганс встретятся с фон Берговым. За этим последуют другие основные задачи, а также несколько интересных событий:

Фон Бергов назначит Генриху собственные покои рядом с кузнечной мастерской. Это позволит вам лечить персонажа и сохранять игру. Вы можете взяться за побочный квест в замке: Демоны Троски.

И это не единственный случай, когда вам придется спасать Ганса Капона. Вашему лучшему другу и типичному дворянину в беде время от времени нужна ваша помощь, например, во время квеста «Французский отпуск».