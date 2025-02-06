Полный гайд по квесту Bad Blood Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 вас ждет множество квестов, один из них — Bad Blood связан с матерью и дочерью, которых вы встречаете в начале кампании. Вот наш подробный гайд, как спасти Павлену в этом захватывающем приключении.

Начало квеста Bad Blood

Квест Bad Blood начинается после выполнения нескольких заданий в деревне Тросковиц. Вернитесь в хижину травницы Божены, которая ранее спасла вас и Ганса Капона. Божена сообщает, что её дочь Павлена пропала, и вам предстоит её найти.

Поиски Павлены в Тросковице

Вернитесь в Тросковиц и поговорите с жителями, отмеченными на карте. Вскоре вы узнаете, что Павлена встречалась с парнем по имени Роман. Отправляйтесь в заброшенный дом рядом с лавкой портного, где слышите, как некий Душко зовёт Романа.

Душко не знает, где Роман, но в его доме можно найти подсказки. Поднимитесь по лестнице на второй этаж и осмотрите стол. Заброшенный дом Романа — отличное место для отдыха и лечения, если трактирщица не пускает вас в своё заведение.

Где искать Романа и Павлену

Следующий шаг — найти, куда ушли Роман и Павлена. Отправляйтесь к отмеченному месту и осмотрите следы пикника и кровавые пятна. Если у вас есть пёс Мутт, он поможет найти следы. В противном случае, ищите кровавые пятна самостоятельно. Вскоре вы найдёте труп Романа в неглубокой могиле, но Павлены нигде нет.

Неподалёку вы заметите свинопаса. Поговорите с ним, чтобы узнать, что батрак по имени Солома недавно был в этих краях.

Разговор с Соломой

Отправляйтесь к Соломе в Тросковиц и поговорите с ним:

Убеждение: «Признайся, и ничего с тобой не случится.»

Впечатление: «Успокойся. Я не хочу причинять тебе вред.»

Устрашение: «Для сожалений уже поздно.»

Если вы не справитесь с диалогом, Солома нападёт на вас. Раните его несколько раз, пока он не сдастся, но не убивайте. Он признается, что смерть Романа была несчастным случаем, а его брат Ота взял Павлену в заложники.

Теперь решите, что делать со Соломой:

«Отправьте его на виселицу!»

«Он недооценивает свои преступления. Он заслуживает наказания.»

«У него не было злых намерений. Учтите это.»

Спасение Павлены

Отправляйтесь к отмеченному месту, скалистому холму южнее Тросковица. По дороге на вас нападёт пёс. Не убивайте его, а избегайте атак и поднимайтесь по лестнице.

Вы увидите, что Ота держит нож у горла Павлены. Вам предстоит пройти несколько диалоговых проверок:

Скажите Оте, кто вас послал.

Решите, говорить ли правду о судьбе его брата Соломы.

Если не убили пса, упомяните об этом.

Мы выбрали следующие ответы:

«Бог простит тебя, если ты её отпустишь.»

Убеждение: «Я убежу Павлену молчать.»

Примирение Божены и Якеша

Вернувшись к Божене с Павленой, вы узнаете, что между Боженой и Якешем, жителем деревни, существует давняя вражда. Якеш винит Божену в том, что она не смогла окрестить его мёртвого сына.

Попробуйте примирить их. У Божены появится опция предложить примирение, но мы не справились с проверкой. Затем мы поговорили с Якешем:

Убеждение: «Косвенная вина — всё равно вина.»

Впечатление: «Месть никогда не приводит к добру.»

Устрашение: «Если не помиритесь, я убью тебя.»

В нашем прохождении сработало устрашение. Генрих напугал Якеша, и тот согласился на примирение. Вернитесь к Божене и расскажите ей новости. Вы также можете отдать 150 грошей Якешу за беспокойство, причинённое его людьми.

Награды за квест Bad Blood

Завершив квест Bad Blood, вы получите улучшение репутации. Но самое главное — это новые возможности для обучения:

Павлена продаёт алхимические товары, а если вы отблагодарите Божену, она сможет обучить вас основам стрельбы, воровства, выживания, скрытности и алхимии, что принесёт дополнительный опыт для этих навыков.

На этом наше руководство по квесту Bad Blood и спасению Павлены в Kingdom Come: Deliverance 2 подошло к концу. Если вы хотите узнать больше о других квестах, ознакомьтесь с нашими статьями о Лакее и Демонах Троски.