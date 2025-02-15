Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту Opus Magnum

Opus Magnum — это увлекательный побочный квест в Kingdom Come Deliverance 2, который открывается после обучения. Игроки могут свободно исследовать Тросковиц и получить основной квест Незванные гости. Чтобы продвинуться, нужно посетить Мельника или Кузнеца и попытаться попасть на свадьбу Семин.

Основные задачи квеста

Квест Opus Magnum является третьим в цепочке, следующим за Materia Prima и Запретный плод. Рекомендуется сначала выполнить задания Кузнеца (Сын кузнеца , The Jaunt, Отшельник), а затем Мельника, чтобы пройти квест полностью. Все три задания можно выполнить до того, как отправиться на свадьбу. Однако Opus Magnum проведет вас через события свадьбы и основного задания, а также за его пределами. Поэтому лучше всего выполнить это задание последним среди всех остальных в цепочке Незванные гости.

Встреча с Крейзлом

Квест выдается Крейзлом автоматически после завершения предыдущего. Встретившись с ним на мельнице Lower Semine, вы получите доступ к свадьбе. Крейзл предлагает план: переодеться в дворянина и сопровождать женщину, чтобы не вызывать подозрений.

Подготовка к свадьбе. Kingdom Come 2

Первая цель — отправиться в Тросковиц и создать духи для женщины, а также купить ей красное платье. Крейцл советует заглянуть в бани Желейова, чтобы найти женщину. В Тросковице поговорите с портным и купите тирольскую парчовую накидку.

Также приобретите нарядные вещи для свадьбы: воротник-стойку, вышитый капюшон, длинный пуэрпойнт и подвязанные чулки.

Создание духов Минта

Используйте алхимический стол в Аптеке, чтобы создать Духи Минта. Вам понадобятся Одуванчик, Мята и Календула. Календулу можно найти в саду Аптекаря, Сушеную Мяту купить у него, а Одуванчики растут на окраине Тросковица и поблизости.

Встреча с Дороти. Kingdom Come Deliverance 2

С духами и платьем отправляйтесь в бани Zhejelov Wagoners’ Inn и поговорите с Дороти. Она предложит поговорить с молодой девушкой, которая перешла в Лагерь кочевников.

Найдите Эннелин недалеко от главной дороги и убедите её пойти с вами на свадьбу. Передайте ей духи и платье, и она скажет одеться в нарядные вещи.

Продолжение квеста Kingdom Come Deliverance 2

После разговора с Эннелин вы будете заперты в основной миссии Незваные гости на несколько часов. Побочный квест продолжится, когда Генри получит доступ к замку Троски.

Заключение

Opus Magnum — это захватывающий квест, который требует тщательной подготовки и внимания к деталям. Следуя инструкциям и советам, вы сможете успешно пройти его и насладиться всеми аспектами игры Kingdom Come Deliverance 2.

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