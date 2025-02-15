Полное прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту Необходимое зло: выборы, последствия, советы

«Необходимое зло» — это главный квест в Kingdom Come Deliverance 2, где вам предстоит выполнить грязную работу для Отто фон Бергова. В этом гайде разберем, как пройти задание оптимально, избежать фатальных ошибок и понять последствия ваших выборов.
Начало квеста: разговор с Капоном
Покинув покои Отто фон Бергова, найдите Ганса Капона на скамье у лестницы. Он выразит недовольство предстоящим допросом, но согласится помочь. Следуйте за ним в подземелье замка — именно там находится пленный бандит.
Совет:
Перед спуском наденьте броню с максимальным показателем харизмы — это упростит допрос.
Допрос пленного: два пути
Пленный знает о бандитах в Небакове, но информацию придется выбивать. Есть два варианта: «легкий» (убеждение) и «жесткий» (пытки).
Легкий путь (убеждение)
Чтобы получить от него все легким путем, вам понадобятся высокие показатели Красноречия, Харизмы и либо Запугивания, либо Обмана. Вот все варианты диалога, которые вам нужно будет выбрать, чтобы получить все от пленника, не прибегая к пыткам, включая уровень сложности, который вы увидите, если у вас есть перк Свободные искусства. Если вы провалите любой из них, вам придется прибегнуть к Жесткому пути Kingdom Come Deliverance 2:
Диалоговые опции:
- «Я Генри».
- «Давай по-хорошему».
- «Я не предатель».
- «Где прячется ваш отряд?».
- «Мы уже знаем про Небаков*».
- «Кто ваш лидер?» (проверка харизмы — средняя).
- «С вами Иштван?» (проверка харизмы — средняя).
- «Какое у него оружие?».
- «Кто помогает вам в регионе?» (проверка красноречия — средняя).
- «Почему напали на нас?».
- «Мы не на стороне Бергова!» (проверка запугивания — средняя).
*Если в квесте «Снова в седле» Kingdom Come Deliverance 2 вы не исследовали Небаков, замените пункт 5 на проверку Обмана/Запугивания.
Жесткий путь (пытки)
Не требует навыков, но включает сцены насилия. Последовательность действий:
- «Мы задаем вопросы первыми».
- (Дать пощечину).
- (Осмотреть щипцы).
- «Где ваш отряд?».
- «Не заставляй меня причинять боль».
- Если провалите проверку Запугивания/Обмана — угрожайте пытками.
- (Ударить кулаком).
- (Ударить сильнее).
- (Взять молот).
- «Кто ваш лидер?».
- (Использовать инструменты для пыток).
- «С вами Иштван?».
- (Продолжить пытки).
- «Какое у него оружие?».
- (Остановиться).
- «Кто помогает в регионе?».
- «Ты все расскажешь».
- (Пытки ×2).
- «Почему напали на нас?».
- «Ты этого не стоишь».
Результат: Вы узнаете:
- Бандиты контролируют Небаков.
- Лидер — Ян.
- Иштван Тот с ними.
- Олда Семине замешан в набегах.
Доклад Отто фон Бергову Kingdom Come Deliverance 2
Вернитесь в покои и сообщите фон Бергову о бандитах и Иштване. Главный выбор: упоминать ли участие Олды Семине.
Важно:
- Если ранее вы рассказывали о свадьбе Семине, скрыть правду почти невозможно.
- Для сокрытия информации потребуется ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ проверка навыка.
Совет:
Не упоминайте Семине! Иначе фон Бергов отправит вас с Хашеком в поместье, что приведет к массовой резне. Если промолчите, квест завершится, и вы перейдете к «Ради победы».
Кровавая развязка: выбор стороны Kingdom Come Deliverance 2
Если вы все же сдали Семине, отправляйтесь в конюшни к Хашеку. По пути зайдите к Бартошу (арена у ворот) за бесплатным оружием и доспехами.
Когда вы будете готовы продолжить путь в поместье Семин, найдите Капона и скажите ему, что вы хотели бы подождать с ним, пока Хашек не будет готов. Он будет бродить по замку, поэтому следуйте за маркером цели, чтобы найти его.
Когда вы встретитесь с Хашеком, он сядет на коня, и вы все отправитесь в Семин верхом. По пути вы можете задать ему несколько вопросов о засаде. Когда он расскажет вам все, что знает, вы можете ускориться, чтобы отправиться прямо в Семин.
В поместье Семине
Когда ваш конвой достигнет поместья Семин, Ян Семин нерешительно поприветствует вас всех. То, что последует дальше, всегда будет заканчиваться схваткой не на жизнь, а на смерть, но вам решать, на чьей стороне быть.
Сценарий 1: Стать на сторону Семине
Диалог:
- «Решим все мирно».
- «Ты переходишь границы!».
- «Я остановлю это».
Последствия:
- Убьете Хашека и его людей.
- Семине сожгут поместье и сбегут.
- Придется врать фон Бергову.
Внимание: Если признаетесь Отто в обмане — Генри казнят.
Сценарий 2: Поддержать Хашека
Диалог:
- «Хашек прав».
- «У нас есть свидетель».
- «Слушай его, Семине!».
Последствия:
- Хашек устроит бойню.
- Олда спрячется на верхнем этаже.
- Если позволите убить Олду — поместье сожгут.
Вариант: Перед убийством Олды можно передумать и атаковать Хашека (сражаться придется вдвоем с Гансом).
Финал: отчет фон Бергову Kingdom Come Deliverance
Наутро доложите Отто в Девичьей башне.
- Если поддержали Семине: солгите о событиях. Отто осудит жестокость Хашека.
- Если sided с Хашеком: расскажите правду. Отто отчитает подчиненного, но одобрит результат.
Дополнительный выбор:
Можно публично осудить резню, но это снизит репутацию с Отто.
Итоги и советы Kingdom Come Deliverance 2
- Легкий путь экономит время и сохраняет нервы.
- Сокрытие правды о Семине предотвратит побочные квесты с негативными последствиями.
- Поддержка Семине дает моральное преимущество, но требует мастерства в бою.
Не забудьте сохраниться перед ключевыми выборами! А какие решения приняли вы? Делитесь в комментариях!
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