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Kingdom Come: Deliverance II

Полное прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту Необходимое зло: выборы, последствия, советы

Владислав Ильин Владислав Ильин
15.02.2025
3 Просмотра 0
Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

«Необходимое зло» — это главный квест в Kingdom Come Deliverance 2, где вам предстоит выполнить грязную работу для Отто фон Бергова. В этом гайде разберем, как пройти задание оптимально, избежать фатальных ошибок и понять последствия ваших выборов.

Начало квеста: разговор с Капоном

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Покинув покои Отто фон Бергова, найдите Ганса Капона на скамье у лестницы. Он выразит недовольство предстоящим допросом, но согласится помочь. Следуйте за ним в подземелье замка — именно там находится пленный бандит.

Совет:
Перед спуском наденьте броню с максимальным показателем харизмы — это упростит допрос.

Допрос пленного: два пути

Пленный знает о бандитах в Небакове, но информацию придется выбивать. Есть два варианта: «легкий» (убеждение) и «жесткий» (пытки).

Легкий путь (убеждение)

Чтобы получить от него все легким путем, вам понадобятся высокие показатели Красноречия, Харизмы и либо Запугивания, либо Обмана. Вот все варианты диалога, которые вам нужно будет выбрать, чтобы получить все от пленника, не прибегая к пыткам, включая уровень сложности, который вы увидите, если у вас есть перк Свободные искусства. Если вы провалите любой из них, вам придется прибегнуть к Жесткому пути Kingdom Come Deliverance 2:

Диалоговые опции:

  1. «Я Генри».
  2. «Давай по-хорошему».
  3. «Я не предатель».
  4. «Где прячется ваш отряд?».
  5. «Мы уже знаем про Небаков*».
  6. «Кто ваш лидер?» (проверка харизмы — средняя).
  7. «С вами Иштван?» (проверка харизмы — средняя).
  8. «Какое у него оружие?».
  9. «Кто помогает вам в регионе?» (проверка красноречия — средняя).
  10. «Почему напали на нас?».
  11. «Мы не на стороне Бергова!» (проверка запугивания — средняя).

*Если в квесте «Снова в седле» Kingdom Come Deliverance 2 вы не исследовали Небаков, замените пункт 5 на проверку Обмана/Запугивания.

Жесткий путь (пытки)

Не требует навыков, но включает сцены насилия. Последовательность действий:

  1. «Мы задаем вопросы первыми».
  2. (Дать пощечину).
  3. (Осмотреть щипцы).
  4. «Где ваш отряд?».
  5. «Не заставляй меня причинять боль».
  6. Если провалите проверку Запугивания/Обмана — угрожайте пытками.
  7. (Ударить кулаком).
  8. (Ударить сильнее).
  9. (Взять молот).
  10. «Кто ваш лидер?».
  11. (Использовать инструменты для пыток).
  12. «С вами Иштван?».
  13. (Продолжить пытки).
  14. «Какое у него оружие?».
  15. (Остановиться).
  16. «Кто помогает в регионе?».
  17. «Ты все расскажешь».
  18. (Пытки ×2).
  19. «Почему напали на нас?».
  20. «Ты этого не стоишь».

Результат: Вы узнаете:

  • Бандиты контролируют Небаков.
  • Лидер — Ян.
  • Иштван Тот с ними.
  • Олда Семине замешан в набегах.

Доклад Отто фон Бергову Kingdom Come Deliverance 2

Вернитесь в покои и сообщите фон Бергову о бандитах и Иштване. Главный выбор: упоминать ли участие Олды Семине.

Важно:

  • Если ранее вы рассказывали о свадьбе Семине, скрыть правду почти невозможно.
  • Для сокрытия информации потребуется ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ проверка навыка.

Совет:
Не упоминайте Семине! Иначе фон Бергов отправит вас с Хашеком в поместье, что приведет к массовой резне. Если промолчите, квест завершится, и вы перейдете к «Ради победы».

Кровавая развязка: выбор стороны Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Если вы все же сдали Семине, отправляйтесь в конюшни к Хашеку. По пути зайдите к Бартошу (арена у ворот) за бесплатным оружием и доспехами.

Когда вы будете готовы продолжить путь в поместье Семин, найдите Капона и скажите ему, что вы хотели бы подождать с ним, пока Хашек не будет готов. Он будет бродить по замку, поэтому следуйте за маркером цели, чтобы найти его. 

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Когда вы встретитесь с Хашеком, он сядет на коня, и вы все отправитесь в Семин верхом. По пути вы можете задать ему несколько вопросов о засаде. Когда он расскажет вам все, что знает, вы можете ускориться, чтобы отправиться прямо в Семин.

В поместье Семине

Когда ваш конвой достигнет поместья Семин, Ян Семин нерешительно поприветствует вас всех. То, что последует дальше, всегда будет заканчиваться схваткой не на жизнь, а на смерть, но вам решать, на чьей стороне быть.

Сценарий 1: Стать на сторону Семине

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Диалог:

  • «Решим все мирно».
  • «Ты переходишь границы!».
  • «Я остановлю это».

Последствия:

  • Убьете Хашека и его людей.
  • Семине сожгут поместье и сбегут.
  • Придется врать фон Бергову.

Внимание: Если признаетесь Отто в обмане — Генри казнят.

Сценарий 2: Поддержать Хашека

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Диалог:

  • «Хашек прав».
  • «У нас есть свидетель».
  • «Слушай его, Семине!».

Последствия:

  • Хашек устроит бойню.
  • Олда спрячется на верхнем этаже.
  • Если позволите убить Олду — поместье сожгут.

Вариант: Перед убийством Олды можно передумать и атаковать Хашека (сражаться придется вдвоем с Гансом).

Финал: отчет фон Бергову Kingdom Come Deliverance

Kingdom come deliverance 2 гайд прохождение квест

Наутро доложите Отто в Девичьей башне.

  • Если поддержали Семине: солгите о событиях. Отто осудит жестокость Хашека.
  • Если sided с Хашеком: расскажите правду. Отто отчитает подчиненного, но одобрит результат.

Дополнительный выбор:
Можно публично осудить резню, но это снизит репутацию с Отто.

Итоги и советы Kingdom Come Deliverance 2

  • Легкий путь экономит время и сохраняет нервы.
  • Сокрытие правды о Семине предотвратит побочные квесты с негативными последствиями.
  • Поддержка Семине дает моральное преимущество, но требует мастерства в бою.

Не забудьте сохраниться перед ключевыми выборами! А какие решения приняли вы? Делитесь в комментариях!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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