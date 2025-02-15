Полное прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту Необходимое зло: выборы, последствия, советы

«Необходимое зло» — это главный квест в Kingdom Come Deliverance 2, где вам предстоит выполнить грязную работу для Отто фон Бергова. В этом гайде разберем, как пройти задание оптимально, избежать фатальных ошибок и понять последствия ваших выборов.

Начало квеста: разговор с Капоном

Покинув покои Отто фон Бергова, найдите Ганса Капона на скамье у лестницы. Он выразит недовольство предстоящим допросом, но согласится помочь. Следуйте за ним в подземелье замка — именно там находится пленный бандит.

Совет:

Перед спуском наденьте броню с максимальным показателем харизмы — это упростит допрос.

Допрос пленного: два пути

Пленный знает о бандитах в Небакове, но информацию придется выбивать. Есть два варианта: «легкий» (убеждение) и «жесткий» (пытки).

Легкий путь (убеждение)

Чтобы получить от него все легким путем, вам понадобятся высокие показатели Красноречия, Харизмы и либо Запугивания, либо Обмана. Вот все варианты диалога, которые вам нужно будет выбрать, чтобы получить все от пленника, не прибегая к пыткам, включая уровень сложности, который вы увидите, если у вас есть перк Свободные искусства. Если вы провалите любой из них, вам придется прибегнуть к Жесткому пути Kingdom Come Deliverance 2:

Диалоговые опции:

«Я Генри». «Давай по-хорошему». «Я не предатель». «Где прячется ваш отряд?». «Мы уже знаем про Небаков*». «Кто ваш лидер?» (проверка харизмы — средняя). «С вами Иштван?» (проверка харизмы — средняя). «Какое у него оружие?». «Кто помогает вам в регионе?» (проверка красноречия — средняя). «Почему напали на нас?». «Мы не на стороне Бергова!» (проверка запугивания — средняя).

*Если в квесте «Снова в седле» Kingdom Come Deliverance 2 вы не исследовали Небаков, замените пункт 5 на проверку Обмана/Запугивания.

Жесткий путь (пытки)

Не требует навыков, но включает сцены насилия. Последовательность действий:

«Мы задаем вопросы первыми». (Дать пощечину). (Осмотреть щипцы). «Где ваш отряд?». «Не заставляй меня причинять боль». Если провалите проверку Запугивания/Обмана — угрожайте пытками. (Ударить кулаком). (Ударить сильнее). (Взять молот). «Кто ваш лидер?». (Использовать инструменты для пыток). «С вами Иштван?». (Продолжить пытки). «Какое у него оружие?». (Остановиться). «Кто помогает в регионе?». «Ты все расскажешь». (Пытки ×2). «Почему напали на нас?». «Ты этого не стоишь».

Результат: Вы узнаете:

Бандиты контролируют Небаков.

Лидер — Ян.

Иштван Тот с ними.

Олда Семине замешан в набегах.

Доклад Отто фон Бергову Kingdom Come Deliverance 2

Вернитесь в покои и сообщите фон Бергову о бандитах и Иштване. Главный выбор: упоминать ли участие Олды Семине.

Важно:

Если ранее вы рассказывали о свадьбе Семине, скрыть правду почти невозможно.

Для сокрытия информации потребуется ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ проверка навыка.

Совет:

Не упоминайте Семине! Иначе фон Бергов отправит вас с Хашеком в поместье, что приведет к массовой резне. Если промолчите, квест завершится, и вы перейдете к «Ради победы».

Кровавая развязка: выбор стороны Kingdom Come Deliverance 2

Если вы все же сдали Семине, отправляйтесь в конюшни к Хашеку. По пути зайдите к Бартошу (арена у ворот) за бесплатным оружием и доспехами.

Когда вы будете готовы продолжить путь в поместье Семин, найдите Капона и скажите ему, что вы хотели бы подождать с ним, пока Хашек не будет готов. Он будет бродить по замку, поэтому следуйте за маркером цели, чтобы найти его.

Когда вы встретитесь с Хашеком, он сядет на коня, и вы все отправитесь в Семин верхом. По пути вы можете задать ему несколько вопросов о засаде. Когда он расскажет вам все, что знает, вы можете ускориться, чтобы отправиться прямо в Семин.

В поместье Семине

Когда ваш конвой достигнет поместья Семин, Ян Семин нерешительно поприветствует вас всех. То, что последует дальше, всегда будет заканчиваться схваткой не на жизнь, а на смерть, но вам решать, на чьей стороне быть.

Сценарий 1: Стать на сторону Семине

Диалог:

«Решим все мирно».

«Ты переходишь границы!».

«Я остановлю это».

Последствия:

Убьете Хашека и его людей.

Семине сожгут поместье и сбегут.

Придется врать фон Бергову.

Внимание: Если признаетесь Отто в обмане — Генри казнят.

Сценарий 2: Поддержать Хашека

Диалог:

«Хашек прав».

«У нас есть свидетель».

«Слушай его, Семине!».

Последствия:

Хашек устроит бойню.

Олда спрячется на верхнем этаже.

Если позволите убить Олду — поместье сожгут.

Вариант: Перед убийством Олды можно передумать и атаковать Хашека (сражаться придется вдвоем с Гансом).

Финал: отчет фон Бергову Kingdom Come Deliverance

Наутро доложите Отто в Девичьей башне.

Если поддержали Семине: солгите о событиях. Отто осудит жестокость Хашека.

солгите о событиях. Отто осудит жестокость Хашека. Если sided с Хашеком: расскажите правду. Отто отчитает подчиненного, но одобрит результат.

Дополнительный выбор:

Можно публично осудить резню, но это снизит репутацию с Отто.

Итоги и советы Kingdom Come Deliverance 2

Легкий путь экономит время и сохраняет нервы.

экономит время и сохраняет нервы. Сокрытие правды о Семине предотвратит побочные квесты с негативными последствиями.

предотвратит побочные квесты с негативными последствиями. Поддержка Семине дает моральное преимущество, но требует мастерства в бою.

Не забудьте сохраниться перед ключевыми выборами! А какие решения приняли вы? Делитесь в комментариях!

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