Гайд по квесту «Storm» в Kingdom Come: Deliverance 2

Месть — это блюдо, которое подают холодным в Kingdom Come: Deliverance 2. Но иногда её можно преподнести и посреди ливня. Вот наше руководство по прохождению квеста «Storm» в Kingdom Come: Deliverance 2. Также напоминаем, что в статье содержатся спойлеры.

Как завершить квест «Storm» в Kingdom Come: Deliverance 2

«Storm» (Буря) — это основной квест в Kingdom Come: Deliverance 2. Подобно квестам «По ком звонит колокол» и «Демоны Троски», он также происходит в крепости фон Бергова: замке Троски. Основное отличие в том, что этот квест завершает первую часть игры и включает ключевой момент с участием старого врага.

Важно: В начале квеста у Генри не будет доступа к большинству своих вещей. Поскольку у вас нет Спасительного Шнапса, придется полагаться на автосохранение.

Часть I: Пробираемся по замку Троски

После катсцены обыщите мертвого стражника и экипируйте доступное оружие и снаряжение. В замке не так много врагов, так что особо волноваться не стоит. Направляйтесь к деревянному мосту, ведущему к башне Ведьмы (западная часть крепости). По желанию, используйте навыки Скрытности и Ворства, чтобы бесшумно убить или обезвредить стражников.

Часть II: Что делать с Иштваном Тотом

В башне Ведьмы несколько стражников, но они отвлечены, так как уже ночь. Поднимайтесь на верх башни, пока не активируется автосохранение. Далее последует столкновение с Иштваном Тотом.

Теперь решите, что делать с Иштваном Тотом в Kingdom Come: Deliverance 2. Можно спросить его о мотивах и настрое. После всех диалогов можно убить его бесчестно или вступить в честный бой.

Тот жесток и вооружен мечом Генри. Генри ослаблен, а снаряжение, добытое у стражника, не оптимально. Один удачный удар Тота может быстро покончить с вами, так что будьте осторожны при блокировке и контратаках.

После катсцены, где Тот падает в пропасть, Генри вернет свое старое оружие: длинный меч Радзига Кобылы. Также можно осмотреть комнату на верхнем этаже, чтобы найти свои вещи и важные документы.

Часть III: Как сбежать из замка Троски

Вернитесь в подземелье в глубине башни Девы и войдите в камеру слева. Здесь есть лестница, ведущая вниз к скрытому туннелю. На полпути увидите лужу с ведром, свисающим на веревке. Если пропустили раньше, на камне лежит Золотой Значок Императора, который поможет в мини-игре на костях.

Часть IV-A: Пробираемся через холмы

После разговора Генри и его друзей об побеге, группа понимает, что холмы кишат стражниками. Цель — добраться до центра скалистой местности и найти парня по имени Мика. Вот несколько советов:

Идеально иметь низкую видимость и шум, что зависит от экипировки и перегруза. Сбросьте и снимите вещи, которые только мешают.

Генри недавно пытали, что сильно снижает его Силу, Ловкость и Жизненные силы. При низком здоровье вряд ли выживете в схватках с несколькими стражниками.

Поэтому весь этот раздел, независимо от выбранного пути, посвящен скрытности. Нужно пробраться мимо множества стражников, не попавшись на глаза. Ошибки могут привести к тому, что солдаты позовут подмогу, и скоро вы столкнетесь с десятками врагов.

Часть IV-B: Встреча с Микой

Рекомендуем повернуть направо от выхода из туннеля и подняться по склону. Держитесь ниже, двигаясь на юг, затем поверните на восток на поляне. Увидите главную дорогу и за ней, за патрулями, место встречи с Микой, контактом Катерины.

Мику допрашивает стражник, так что подойдите сзади и обезвредьте или убейте его. Мика поблагодарит за помощь, но скажет, что возницы дальше на юге. Достигнув этого места, активируется автосохранение.

Часть IV-C: Дороги на холмах

После разговора с Микой продолжайте квест «Storm» в Kingdom Come: Deliverance 2. Развернитесь и увидите стражника спиной. Лучше не трогать его, а двигаться на восток, вниз по склону к другому стражнику. Это выведет вас на край холмистой местности.

Здесь все еще патрулируют солдаты и всадники, но их легко обойти благодаря широким пространствам с кустами. Двигайтесь на юго-юго-восток вдоль дороги, пока не увидите тропу, ведущую вверх.

За этим местом руины, активирующие автосохранение при приближении. Однако здесь полно стражников.

Завершение квеста «Storm»

От последнего автосохранения рекомендуем следовать по тропе справа, прячась в кустах. Поднимаясь на холм, проверяйте, нет ли рядом солдат. В итоге доберетесь до отмеченного места на полпути к «Аполлонии» на карте. Это приведет к катсцене, где возницы спасут ваших друзей в туннеле.

На этом квест «Буря» в Kingdom Come: Deliverance 2 завершен. После катсцены Генри и компания окажутся в Сухдоле-Куттенберге для второй части игры. Не волнуйтесь, можно по-прежнему быстро перемещаться между регионами.

Источник — gamespot