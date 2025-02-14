Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту Easy Riders

Easy Riders (Лёгкая поездка) — это второй основной квест в Kingdom Come Deliverance 2, где вы вновь играете за Генри, молодого героя из первой части игры. В этом квесте вы отправитесь в Троски, но на вашем пути встретите несколько испытаний, которые помогут вашему персонажу развиваться. Этот гайд поможет вам пройти квест оптимальным путём, в зависимости от ваших решений.

Заявите о своих намерениях

После небольшой прогулки по сельской местности, ваша группа богемцев встречает капитана Томаса и его отряд хорошо экипированных солдат. Они ищут бандитов и ваша первая задача — убедить Томаса, что вы не те, кого он ищет, и что у вас добрые намерения.

Выбор стиля игры Kingdom Come Deliverance 2

Вам предстоит выбрать стиль игры: солдат, советник или разведчик. Каждый стиль предлагает свои уникальные навыки, которые повлияют на дальнейшее прохождение:

Солдат : улучшает боевые навыки и умения ведения войны.

: улучшает боевые навыки и умения ведения войны. Советник : улучшает навыки речи и дипломатии.

: улучшает навыки речи и дипломатии. Разведчик: улучшает навыки скрытности и воровства.

Почему мне вам доверять?

Когда Томас спросит, почему ему стоит вам доверять, у вас будет три варианта ответа: Речь, Харизма и Сила. Вот какие выборы приведут к успеху в зависимости от стиля игры:

Солдат : Харизма или Сила.

: Харизма или Сила. Советник : Речь или Харизма.

: Речь или Харизма. Разведчик: Харизма.

Разбиваем лагерь

Томас предлагает разбить лагерь на ночь, так как до Троски вы уже не доберётесь. Ганс выбирает пруд, и Генри нехотя соглашается. У вас появится возможность исследовать лагерь, познакомиться с товарищами и изучить интерфейс.

Опциональная задача: Накормить Мата

Вы услышите лай Мата ещё до того, как увидите его. Подойдите к нему и позовите, чтобы он пошёл за вами. Если поговорить с Оутсом, можно убедить его дать сосиску для голодного пса.

У Оутса осталась последняя сосиска, но если выбрать правильный вариант, он отдаст её вам. Подойдут Харизма или Запугивание, независимо от стиля игры. Альтернативно, можно предложить обмен: выиграть у Танкарда кольцо, которое Оутс проиграл, и тогда он отдаст сосиску.

Опциональная задача: Игра в кости с Танкардом

Чтобы выиграть кольцо Оутса или просто развлечься, можно сыграть с Танкардом в кости.

Ставки невысоки, так что это отличная возможность попрактиковаться в этом побочном занятии, которое может пригодиться позже.

Поединок с Гансом Kingdom Come Deliverance 2

Когда будете готовы продолжить квест, поговорите с Гансом и предложите пофехтовать, чтобы скоротать время. Он даст вам тренировочный меч, который можно экипировать из инвентаря. Не забудьте надеть шлем. Этот раздел предоставит обучение сложной боевой системе Kingdom Come: Deliverance 2. Вот несколько советов:

Идеальный блок : удерживайте кнопку блока, чтобы защищаться, но это тратит выносливость. Идеальный блок тратит столько же выносливости, но открывает возможность для контратаки.

: удерживайте кнопку блока, чтобы защищаться, но это тратит выносливость. Идеальный блок тратит столько же выносливости, но открывает возможность для контратаки. Укол : нижняя часть розы атак предназначена для укола, который Ганс редко блокирует.

: нижняя часть розы атак предназначена для укола, который Ганс редко блокирует. Восстановление выносливости: когда выносливость на исходе, экран начнёт темнеть. Отойдите и постойте спокойно, чтобы восстановить её.

Сидим у костра Kingdom Come Deliverance 2

После поединка подойдите к костру, чтобы поужинать с товарищами. Вы вспомните события предыдущей игры и даже сможете записать некоторые из этих историй. Вам предложат три варианта, чтобы определить предпочтения вашего персонажа, и вы получите дополнительные очки для определённых способностей. Это последний шаг в создании персонажа, который поможет вам настроить стиль игры.

Крадёмся через камыши

После разговора с группой, Ганс решает искупаться в пруду, несмотря на предупреждения Оутса. Вскоре он слышит голоса у берега и решает проверить, что там происходит. Генри неохотно следует за ним.

Как Ганс постоянно напоминает вам, вы должны пригнуться и следовать за ним через тростник. В конце тропы вы увидите группу женщин, поющих на берегу. Однако этот момент длится недолго, так как бандиты нападают на ваш лагерь, безжалостно убивая ваших людей и преследуя Ганса и Генри через пруд.

Спасаемся с Гансом

Дойдя до противоположного конца пруда, вы обнаружите, что бандиты уже там и ищут вас. Вам с Гансом нужно красться через лес, чтобы избежать встречи с ними. Следуйте за Гансом, пока он перемещается от одного укрытия к другому, пока не доберётесь до скалистого утёса, где он остановится перевести дух.

Бегство с Гансом

Идите по тропе направо и исследуйте, пока Генри не обратит внимание на выход. Когда вы вернетесь, чтобы сказать Гансу, его там не будет. Вместо этого двое бандитов начнут обыскивать территорию, чтобы найти вас.

Один из бандитов направится в вашу сторону. Повернитесь и нырните на тропу справа, чтобы дать ему пройти мимо вас.

Когда бандит пройдет мимо вашего укрытия, пригнитесь и следуйте за ним по скалам, пока не увидите валун справа. Спрячьтесь за ним, пока он не повернется назад, а затем продолжайте идти, пока не встретитесь с Гансом.

Начало нового квеста Kingdom Come Deliverance 2

После нападения бандита, независимо от исхода битвы, вы оба упадёте со скалы. После близкой встречи со смертью, где Генри поговорит с покойным отцом, Ганс приведёт его в чувство, и вы отправитесь в дикие земли, начиная новый квест: «Фортуна».

Этот квест положит начало вашему путешествию в Kingdom Come Deliverance 2, где каждый ваш выбор будет иметь значение. Удачи в ваших приключениях!

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