Главная » Kingdom Come: Deliverance 2 — Все локации (полная карта) Владислав Ильин 4 Просмотра

Хотите сэкономить время в Kingdom Come: Deliverance 2? Войны, интриги и бескрайние просторы Богемии XV века ждут вас. Но бродить пешком по всему королевству утомительно. Рассказываем, как использовать точки быстрого перемещения и освоить карту.

Как работает быстрое перемещение

Быстрое перемещение доступно, если вы не в бою и не перегружены. В пути время ускоряется, а энергия и сытость постепенно снижаются.

Совет: Всегда носите еду! После перемещения проверяйте запасы.

Случайные встречи — часть путешествий. Вы можете столкнуться с торговцами, беженцами или рыцарями. Но будьте осторожны: за безобидным путником может скрываться бандит.

Как открыть всю карту мира

Чтобы увидеть все точки на карте, развивайте навык Scholarship (Учёность). Читайте книги до 18 уровня и выберите перк Explorer.

Важно: Перк открывает не только города, но и охотничьи угодья, тайники и лавки торговцев.

5 советов для новичков

Лошадь — ваш друг. Нажмите кнопку следования за дорогой, чтобы автоматически двигаться к цели. Используйте повозки. Бесплатные поездки между регионами экономят время. Не пропускайте локации. Даже во время квестов отмечайте новые точки на карте. Репутация важна. Жители каждого поселения оценивают вас отдельно. Межрегиональные поездки. После перехода в Kuttenberg-Suchdol платите 200 грошей за перемещение между областями.

Карта Bohemian Paradise (Trosky): Север

Исследуйте замки и тайные тропы северной части региона:

Vidlak Pond — озеро с рыбными местами.

— озеро с рыбными местами. Trosky Castle — крепость с видом на долины.

— крепость с видом на долины. Zhelejov Wagoners’ Inn — постоялый двор для торговцев.

— постоялый двор для торговцев. Apollonia — деревня у подножия гор.

Карта Bohemian Paradise (Trosky): Юг

Южные локации полны загадок:

Nebakov Fortress — руины с ценными артефактами.

— руины с ценными артефактами. Kuttenberg Region Caravan — отправная точка в новый регион.

— отправная точка в новый регион. Lower Semine Mill — мельница, где можно купить муку.

Карта Kuttenberg-Suchdol: Запад

Здесь вас ждут опасности и приключения:

Suchdol — город с развитой торговлей.

— город с развитой торговлей. Devil’s Den — логово разбойников (готовьтесь к бою!).

— логово разбойников (готовьтесь к бою!). Miskowitz — деревня, где любят щедрых путников.

Карта Kuttenberg-Suchdol: Юг

Юг региона богат ресурсами:

Wysoka — место для охоты на оленей.

— место для охоты на оленей. Old Lhota — заброшенная деревня с секретами.

— заброшенная деревня с секретами. Danemark — ферма, где можно купить свежие продукты.

Город Kuttenberg и окрестности

Столица региона предлагает ключевые точки:

Sedletz Monastery — монастырь с уникальными квестами.

— монастырь с уникальными квестами. Kuttenberg — City Center — рынок, оружейные и таверны.

— рынок, оружейные и таверны. East Gate — вход в шахтёрские кварталы.

Заключение

Теперь вы знаете все точки быстрого перемещения в Kingdom Come: Deliverance 2. Исследуйте Богемию, находите союзников и остерегайтесь засад. Не забывайте следить за сытостью и репутацией!

Совет напоследок: Сохраняйтесь перед использованием быстрого перемещения. Случайная встреча с бандитами может испортить прогулку.

Удачных путешествий по землям средневековой Европы! 🏰⚔️

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