Kingdom Come: Deliverance 2 — Все локации (полная карта)

Хотите сэкономить время в Kingdom Come: Deliverance 2? Войны, интриги и бескрайние просторы Богемии XV века ждут вас. Но бродить пешком по всему королевству утомительно. Рассказываем, как использовать точки быстрого перемещения и освоить карту.
Как работает быстрое перемещение
Быстрое перемещение доступно, если вы не в бою и не перегружены. В пути время ускоряется, а энергия и сытость постепенно снижаются.
Совет: Всегда носите еду! После перемещения проверяйте запасы.
Случайные встречи — часть путешествий. Вы можете столкнуться с торговцами, беженцами или рыцарями. Но будьте осторожны: за безобидным путником может скрываться бандит.
Как открыть всю карту мира
Чтобы увидеть все точки на карте, развивайте навык Scholarship (Учёность). Читайте книги до 18 уровня и выберите перк Explorer.
Важно: Перк открывает не только города, но и охотничьи угодья, тайники и лавки торговцев.
5 советов для новичков
- Лошадь — ваш друг. Нажмите кнопку следования за дорогой, чтобы автоматически двигаться к цели.
- Используйте повозки. Бесплатные поездки между регионами экономят время.
- Не пропускайте локации. Даже во время квестов отмечайте новые точки на карте.
- Репутация важна. Жители каждого поселения оценивают вас отдельно.
- Межрегиональные поездки. После перехода в Kuttenberg-Suchdol платите 200 грошей за перемещение между областями.
Карта Bohemian Paradise (Trosky): Север
Исследуйте замки и тайные тропы северной части региона:
- Vidlak Pond — озеро с рыбными местами.
- Trosky Castle — крепость с видом на долины.
- Zhelejov Wagoners’ Inn — постоялый двор для торговцев.
- Apollonia — деревня у подножия гор.
Карта Bohemian Paradise (Trosky): Юг
Южные локации полны загадок:
- Nebakov Fortress — руины с ценными артефактами.
- Kuttenberg Region Caravan — отправная точка в новый регион.
- Lower Semine Mill — мельница, где можно купить муку.
Карта Kuttenberg-Suchdol: Запад
Здесь вас ждут опасности и приключения:
- Suchdol — город с развитой торговлей.
- Devil’s Den — логово разбойников (готовьтесь к бою!).
- Miskowitz — деревня, где любят щедрых путников.
Карта Kuttenberg-Suchdol: Юг
Юг региона богат ресурсами:
- Wysoka — место для охоты на оленей.
- Old Lhota — заброшенная деревня с секретами.
- Danemark — ферма, где можно купить свежие продукты.
Город Kuttenberg и окрестности
Столица региона предлагает ключевые точки:
- Sedletz Monastery — монастырь с уникальными квестами.
- Kuttenberg — City Center — рынок, оружейные и таверны.
- East Gate — вход в шахтёрские кварталы.
Заключение
Теперь вы знаете все точки быстрого перемещения в Kingdom Come: Deliverance 2. Исследуйте Богемию, находите союзников и остерегайтесь засад. Не забывайте следить за сытостью и репутацией!
Совет напоследок: Сохраняйтесь перед использованием быстрого перемещения. Случайная встреча с бандитами может испортить прогулку.
Удачных путешествий по землям средневековой Европы! 🏰⚔️
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