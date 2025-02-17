Гайд как стать лучшим в алхимии в Kingdom Come Deliverance 2

Алхимия в Kingdom Come Deliverance 2 кажется сложной, но с нашими советами вы станете мастером зелий! Рассказываем, как не запутаться в ингредиентах, быстро повысить уровень и выбрать лучшие перки.

Пошаговый гайд по приготовлению зелий

Не переживайте о жидких основах : Они бесконечны и всегда будут на полке слева. Основные ингредиенты, которые вы будете использовать, — это травы и другие компоненты.

: Они бесконечны и всегда будут на полке слева. Основные ингредиенты, которые вы будете использовать, — это травы и другие компоненты. Добавление ингредиентов: Их можно добавить на полку вручную или автоматически, используя книгу рецептов. Если у вас нет нужных ингредиентов, кнопка «Подготовить» будет неактивна.

Контроль кипения: Самый сложный аспект — это контроль времени кипения. Чтобы получить обычное кипение, добавьте ингредиенты в поднятый котёл, опустите его на разогретый огонь и переверните песочные часы. Для более сильного огня продолжайте качать мехи.

Сушка трав: Всегда сушите травы на сушильной решётке, чтобы они не портились. Сушка мгновенная и не требует времени.

Как повысить уровень алхимии Kingdom Come Deliverance 2

Вы можете повысить свой уровень алхимии, только варя зелья, и то, насколько хорошо вы их варите, увеличит ваш опыт. Чтобы и повысить свой уровень, и заработать немного денег , мы рекомендуем варить отвары бархатцев. Бархатцы и крапива, два необходимых ингредиента, в изобилии растут вокруг Тросковица, и рецепт требует только одну фазу кипячения из двух ходов и один помол, так что все происходит довольно быстро.

Вы можете перепрыгнуть через несколько уровней, просто собирая бархатцы рядом с хижиной Божены и аптекой Тросковица, а также покупая или находя крапиву, которая растет на опушке леса или прямо у воды, например, на берегу реки к юго-востоку от Тросковица, показанном ниже.

Соберите много этих двух, высушите их на сушилке, и вы будете готовы на некоторое время. Помните, что бархатцам требуется не менее 4 игровых дней, чтобы вырасти снова , и, несмотря на то, что они легкие, травы все равно в конечном итоге будут тянуть вас, если вы соберете слишком много за раз.

Рецепт можно купить у аптекаря в Тросковице, но на самом деле вам не нужны внутриигровые рецепты для приготовления зелий! Вы можете просто варить их, если знаете, как это делать. А с нашими рецептами ВСЕХ зелий в игре — сделать это проще простого!

Отвар календулы Kingdom Come Deliverance 2

Так что, если вы не хотите тратить деньги на рецепт: вот как приготовить отвары календулы :

Подготовьте крапиву и бархатцы. Пока котел поднят, налейте в него воду. Добавьте одну горсть крапивы в приподнятый котел. Накачайте мехи. Опустите котел и немедленно переверните песочные часы. Когда они опустеют, переверните их снова, чтобы они закипели, в общей сложности два оборота. Как только песочные часы опустеют во второй раз, поднимите котел, чтобы вода перестала кипеть. Добавьте 2 горсти бархатцев в ступку и пестик и измельчите. Добавьте бархатцы в котел и немедленно вылейте в склянку, не доводя до кипения снова.

Весь этот процесс займет у вас около 90 секунд, что довольно быстро, когда дело касается алхимии! Отвары календулы также исцелят вас и могут вылечить похмелье, если вы хотите держать несколько штук под рукой, и если вы будете точно следовать этому руководству, то должны получить 3 отвара календулы за одно варево приличного качества. Как только мы достигли 8-го уровня и взяли перк Secret of Equilibrium, этот метод давал нам 3 СИЛЬНЫХ отвара календулы каждый раз .

Вы также можете повторить этот процесс с отваром ромашки , поскольку у вас уже есть рецепт приготовления зелья для Ганса, а шалфей и ромашку можно найти в саду аптекаря в Тросковице. Но отвар календулы здорово иметь, поскольку исцеление может быть труднодоступным, и он будет продаваться немного дороже, чем отвар ромашки.

Полезные перки алхимии Kingdom Come Deliverance 2

Некоторые перки алхимии могут облегчить процесс приготовления и увеличить доход:

Секрет равновесия: Позволяет получать более качественные зелья. Продавец зелий: Увеличивает цену продажи ваших зелий. Секрет секретов: Повышает эффект зелий, которые вы используете. Сила цветов: Увеличивает харизму при ношении трав. День ног: Пассивно увеличивает силу при сборе трав. Удачная находка: Позволяет собирать дополнительные травы или сокровища.

Дополнительные советы

Чтение книг: Покупка и чтение книг, таких как «О составе алхимии 1», увеличивает опыт алхимии и учёности.

Использование сушильной решётки: Помимо сушки трав, она также увеличивает опыт выживания.

Следуя этим советам, вы сможете быстро повысить свой уровень алхимии и сделать этот процесс более прибыльным и увлекательным. Удачи в ваших алхимических приключениях!

🔔 Полное руководство по игре Kingdom Come: Deliverance 2 постоянно обновляется — впереди еще больше гайдов и секретов!