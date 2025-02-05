Главная » Как получить отмычки в Kingdom Come: Deliverance 2 Владислав Ильин 0 Просмотров

Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Это вдохновляющая мысль, особенно если вы ищете возможности… или если вы хитрый вор. В Kingdom Come: Deliverance 2 таких возможностей хватает, ведь в игре множество деревень и поселений, где доверчивые жители думают, что они в безопасности у себя дома. Вот наш гайд о том, как добыть больше отмычек в игре.

Почему вам нужны отмычки

Многие сундуки в игре заперты, а некоторые двери закрываются на ночь. Поэтому важно стать мастером воровства, добывая отмычки в Kingdom Come: Deliverance 2. В начале игры их достать сложно, но у нас есть несколько советов, чтобы помочь вам начать свои преступные дела в средневековье.

Ранний источник отмычек

Один из лучших источников отмычек и украденных вещей — дом плотников в деревне Тросковиц. Поздно ночью, когда все спят, вы можете забраться на поленницу во дворе, чтобы попасть в спальню на втором этаже. Оттуда можно обчистить карманы плотника и его отца. Если вам повезет, вы найдете ключи, которые откроют два ближайших сундука с оружием, щитами и, конечно, отмычками.

Вы можете повторять это каждые несколько игровых дней, чтобы сундуки снова наполнились. Со временем ваши набеги на дом плотников принесут вам много полезного.

Покупка отмычек у торговцев

Если вы нетерпеливы, можно купить отмычки у торговцев. Их продают кузнецы, торговцы и некоторые трактирщики. Однако отмычки стоят дорого, так что покупать их стоит только после того, как вы накопите достаточно грошей.

Как работает мини-игра с отмычками

Мини-игра с отмычками в Kingdom Come: Deliverance 2 проста, но трудна в освоении:

Замки бывают разной сложности: от очень легких до очень трудных.

Цель — двигать серый круг по колесу. Когда вы найдете нужное место, круг увеличится и станет ярко-желтым.

Затем нужно вращать колесо, одновременно двигая круг мышкой или правым стиком, чтобы держать его в нужном месте.

Руки могут дрожать, так что старайтесь быть спокойным и уверенным.

Совет: не смотрите на круг или колесо, а сосредоточьтесь на нужном месте на колесе.

Много ошибок приведет к поломке отмычки и шуму.

Навыки и перки для воровства

Есть несколько перков в ветке «Воровство», которые влияют на мини-игу, например, «Тихий настройщик» и «Мастер интриг». Самый важный из них — «Мастер инструментов». Он делает отмычки прочнее, и они служат на 15% дольше. Если отмычка сломается, но замок откроется, она вернется к вам в инвентарь.

Заключение

Теперь вы знаете, как добыть отмычки в Kingdom Come: Deliverance 2. Пока вы крадетесь по деревням ночью, не забудьте ознакомиться с нашим руководством по скрытности и воровству. Удачи в ваших приключениях!