Гайд по концовкам Kingdom Come Deliverance 2

Все путешествия когда-нибудь заканчиваются, даже ваше грандиозное приключение в Kingdom Come Deliverance 2. От земель вокруг замка Троски до огромного города Куттенберг, ваши странствия привели вас к этому моменту, когда ваши действия и решения будут оценены. Вот наш гайд по концовкам Kingdom Come 2, чтобы помочь вам узнать о судьбе Генри в финале кампании. Также напоминаем, что в этой статье содержатся спойлеры.
Как получить лучшую концовку в Kingdom Come Deliverance 2
Кампания завершается во время основного задания «Судный день». Защитники Сухдола на последнем издыхании, но Генри прибывает вовремя вместе с армией, возглавляемой Ханушем и его отцом Радзигом.
Ваша цель: уничтожить оставшихся вражеских солдат
После этого начинаются празднования, ведь ваши товарищи наконец спасены. После разговора с Ханушем и Гансом вам нужно встретиться с Радзигом на окраине города. Внезапно атмосфера меняется: Генри смотрит на поле битвы и видит духов своих умерших родителей.
Важно: после завершения основной истории можно продолжать исследовать открытый мир
Большинство побочных заданий Kingdom Come Deliverance 2 останутся доступными, хотя некоторые автоматически завершатся, как упомянуто в нашем руководстве по точке невозврата.
Что влияет на получение лучшей концовки Kingdom Come Deliverance 2?
Чтобы получить лучшую концовку в Kingdom Come: Deliverance 2, Генри должен гордиться своими достижениями. Родители Генри обсуждают важные решения, которые вы принимали на протяжении всей кампании. Этот момент похож на разговор Генри с его совестью, которая говорит ему, шел ли он праведным путем или поступал как те злодеи, с которыми он боролся.
Ключевые факторы, влияющие на концовку:
- Убили ли вы или пощадили Маркварта фон Аулица и Вакелина Брабана.
- Что вы решили сделать, когда напали на Семин и Малешов.
- Сколько преступлений вы совершили за время своего приключения.
- Сожалеете ли вы о своих ошибках.
Важное решение №1: Семин Kingdom Come Deliverance 2
Первое ключевое решение происходит во время задания «Необходимое зло». Вам нужно сопроводить Гашека, лейтенанта фон Бергова, в город Семин.
Варианты выбора:
- Зло: Встать на сторону Гашека — Вы и солдаты фон Бергова убьете лорда Семина, его сына и всех в городе.
- Добро: Встать на сторону лорда Семина — Вам придется убить Гашека, но город все равно сожгут. Однако лорд Семин и его сын смогут спастись.
Важно: если вы встанете на сторону лорда Семина, пусть Ганс Капон говорит с фон Берговым. Если вы расскажете, что убили Гашека, Генри будет повешен.
Важное решение №2: Малешов
Следующее ключевое решение происходит во время задания «Танец с дьяволом», где Ян Жижка приказывает Генри и его товарищам атаковать крепость Малешов.
Варианты выбора:
- Зло: Согласиться с планом Сухого Дьявола — Группа сожжет деревню, что причинит страдания невинным жителям, но позволит легко проникнуть в Малешов.
- Добро: Отказаться от плана Сухого Дьявола — Вам придется сразиться с Сухим Дьяволом и вручную уничтожить охрану, но вы не причините вреда невинным.
Важное решение №3: Судьба фон Аулица
Некоторые факторы, влияющие на лучшую концовку, происходят во время позднего задания «Расплата». Вам нужно проникнуть в лагерь фон Аулица, чтобы найти лошадей и позвать подкрепление.
Варианты выбора:
- Добро: Игнорировать фон Аулица — Он умрет вне экрана, но вы не получите достижение.
- Добро: Пощадить фон Аулица — Он умрет от ран, но не от руки Генри.
- Зло: Убить фон Аулица достойно — Помогите ему встать и ударьте в сердце.
- Зло: Убить фон Аулица как собаку — Ударьте его, пока он сидит.
Важное решение №4: Судьба Вакелина Брабана
Вакелин Брабан пытает полубрата Генри, Самуэля. Вам нужно быстро с ним разобраться.
Варианты выбора:
- Добро: Пощадить Брабана — Он позовет охрану, и миссия усложнится.
- Зло: Убить Брабана — Убейте его, чтобы он не позвал на помощь.
Важное решение №5: Преступления, которые вы совершили
Родители Генри также упоминают, что он мстил за зло, но вел себя как бандит, грабя и обирая бедняков. Это связано с количеством мелких преступлений, которые вы совершили, особенно с общей стоимостью украденных товаров.
Важно: чтобы получить лучшую концовку, Генри должен показать раскаяние.
Важное решение №6: Сожалеете ли вы о своих ошибках?
Вы можете выбрать несколько ответов, когда родители Генри говорят о его преступлениях.
Варианты выбора:
- Зло: «Я ни о чем не жалею» / «Другого выхода не было» — Родители разочарованы.
- Добро: «Мне жаль» — Генри показывает раскаяние, и родители принимают его извинения.
Дополнительные исходы: Судьба Самуэля
Самуэль может выжить или умереть во время задания «Расплата» в Kingdom Come Deliverance 2. После разбора с Брабаном, Самуэль просит вас оставить его и пойти за подкреплением.
Варианты выбора:
- Оставить Самуэля — Он будет казнен, пока вы будете отсутствовать.
- Спасти Самуэля — Несите его на спине и уезжайте верхом.
Дополнительные исходы: Романтические отношения Генри
В игре есть несколько романтических вариантов, но только три из них долгосрочные: Роза, Катерина и Ганс.
Варианты выбора:
- Роза уезжает с отцом, но Генри может сказать родителям, что хочет быть с ней.
- Катерина остается в Сухдоле, и Генри может поговорить с ней о будущем.
- Ганс также в Сухдоле, и Генри может обсудить с ним их отношения.
Дополнительные сцены после титров Kingdom Come Deliverance 2
После ухода духов родителей Генри, он разговаривает с Радзигом, который отдает ему его меч как знак признания. Затем вы можете посмотреть сцену после титров, где союзники пьют в дворе Сухдола. Сухой Дьявол пытается выстрелить в яблоко на голове Яна Жижки, но промахивается, что приводит к забавному моменту.
Еще одна сцена после титров рассказывает о короле Сигизмунде и его отступлении из Богемии.
Это все, что нужно знать о том, как получить лучшую концовку в Kingdom Come: Deliverance 2. Независимо от того, какие исходы вы получили, мы надеемся, что вам также понравилось это незабываемое путешествие по Средневековью.
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