Гайд по Kingdom Come Deliverance 2 прохождение квеста Miri Fajta

«Мири Файта» — это побочный квест в игре Kingdom Come Deliverance 2, где вам предстоит помочь кочевникам и разрешить семейный спор. Наш гайд поможет Вам в прохождении.

Начало квеста

Начнем с посещения лагеря кочевников на юго-западе региона Троски.

По прибытии поговорите с Воеводой. Он расскажет, что его дочь Марика ушла, и он не знает, как вернуть её. Но его жена предсказала, что незнакомец, похожий на Генри, поможет им. Воевода просит вас о помощи. Вы можете отказаться, завершив квест, или согласиться и отправиться к Марике на восток региона.

Поиск Марики

Прежде чем идти к Марике, можно обыскать её палатку в лагере кочевников. Однако, для этого потребуется взлом сложного замка, что вряд ли получится на этом этапе игры. Вместо этого отправляйтесь к травнице Божене, чтобы узнать, где прячется Марика.

Если вы поддерживали дружеские отношения с Боженой или спасли её дочь в квесте «Bad Blood», она подскажет, где искать Марику. Божена укажет на пещеру к востоку от замка Троски, рядом с большим проходом в лесу.

Встреча с Марикой

Отправляйтесь в указанную область и найдите лагерь с вырубленными деревьями. Идите по главной тропе на северо-восток, пока не увидите камень с кровью. Проходите мимо и поворачивайте направо, чтобы найти пещеру, где прячется Марика.

Марика расскажет, что её возлюбленный, Богуш, болен, и отец не принимает его, поэтому она сбежала. Вы можете использовать навык выживания, чтобы убедить её, что можете помочь найти травы для лечения Богуша. Если не получится, поговорите с матерью Марики в лагере кочевников, чтобы получить нужные травы.

Лечение Богуша Kingdom Come Deliverance 2

Чтобы помочь Богушу, приготовьте отвар из календулы, крапивы и воды. Календулу можно найти в саду аптекаря в Тросковице, а крапиву купить у самого аптекаря. Также понадобится конфри, который растёт возле пруда Видлак, недалеко от постоялого двора Желейов.

Получение амулета Воеводы

Прежде чем вернуться к Марике, нужно заполучить амулет Воеводы. Поговорите с ним в лагере кочевников. Он попросит вас спасти его сына Тибора из Семине и похоронить другого сына, Геджу, пока он думает над тем, чтобы отдать амулет.

Спасение Тибора

Отправляйтесь в Семине и спросите у жителей, где могут держать пленного кочевника. Вас направят к седлару на юго-западе деревни. Поговорите с мужчиной у его уборной, и он скажет, что Тибор там.

Можно начать драку, чтобы освободить Тибора, но это повредит вашей репутации. Лучше пройти проверку навыков и убедить мужчину поговорить с Тибором или пролезть через окно сзади и развязать его.

Похороны Геджи Kingdom Come Deliverance 2

Тибор расскажет, что тело Геджи находится в лесу у дровосеков. Поговорите с дровосеками, и они скажут, что привязали Геджу к дереву. Можно убить их или убедить отдать тело. Убийство повредит репутации, поэтому лучше использовать навык речи (8+) или устрашение (14+).

Отнесите его тело дальше на восток к скале в лесу. Место отмечено ниже:

Возвращение к Воеводе

После похорон вернитесь к Воеводе и попробуйте получить амулет. Тибор предложит поспорить на амулет, так как Воевода любит азартные игры. Но сначала он захочет получить письмо, которое Марика украла у него. Отправляйтесь обратно к Марике.

Получение письма Kingdom Come Deliverance 2

Пообещайте Марике, что не просто отдадите письмо Войводе, а убедите его согласиться на условия, если он проиграет спор. Если не пообещаете, она не поможет. Письмо можно найти в дупле дерева у реки рядом с её укрытием.

Спор с Воеводой Kingdom Come Deliverance 2

Вернитесь в лагерь кочевников и начните спор с Воеводой. Можно сразу отдать письмо и завершить квест, но лучше согласиться на спор. Он состоит из трёх раундов: скачек, драки и игры в кости. Нужно выиграть два из трёх.

Скачки трудно выиграть на этом этапе игры, поэтому лучше сосредоточиться на драке и игре в кости. Драка похожа на другие кулачные бои в игре. Тибор будет часто наносить быстрые удары, поэтому блокируйте и парируйте, атакуя, когда он теряет равновесие.

После победы в драке сохраните игру и начните финальный раунд — игру в кости. Если вы новичок, ознакомьтесь с полным руководством по игре.

Завершение квеста

Выиграв спор, Воевода согласится встретиться с Марикой. Вместе отправляйтесь к ней. Воевода поймёт, что его обманули, но всё закончится мирно. Вы присоединитесь к семейному празднованию, а на следующее утро квест завершится.

Этот квест не только добавляет глубину сюжету Kingdom Come Deliverance 2, но и позволяет игрокам погрузиться в мир кочевников, разрешая семейные конфликты и помогая нуждающимся.

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