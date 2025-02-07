Kingdom Come: Deliverance 2 Гайд: роман с Кларой

В Kingdom Come: Deliverance 2 у вас есть возможность завести мимолетные романы с разными персонажами. Но встреча с целительницей Кларой может привести к чему-то большему. Главное — делать правильный выбор, чтобы не спугнуть её. Вот наш гайд, как закрутить роман с Кларой в Kingdom Come: Deliverance 2.

Где и когда встретить Клару

Роман с Кларой разворачивается в двух основных квестах: «Возвращение в седло» и «Перст Божий». В первом квесте Генри впервые встречает Клару, целительницу, которая ухаживает за ранеными солдатами. Во втором квесте Генри придется помогать солдатам самостоятельно.

Оба этапа включают романтические сцены, хотя во втором квесте она довольно короткая и просто переходит в черный экран. В этих частях кампании есть ключевые задачи, которые нужно выполнить, чтобы Клара влюбилась в Генри.

Часть 1А: «Возвращение в седло» — Сбор трав на поляне

Роман с Кларой начинается в квесте «Возвращение в седло», который происходит сразу после событий квеста «По ком звонит колокол». Генри и Ганс отправляются в крепость Небаков. Пока Ганс разговаривает с командиром, Генри начинает понимать, что что-то не так. Тем не менее, у вас есть шанс поговорить с Кларой, местной травницей и целительницей. Прогуляйтесь с ней за пределы крепости, рассказывая о своих подвигах из предыдущей игры.

На поляне скажите Кларе, что вы немного разбираетесь в травах. Она попросит собрать следующие травы: Ноготки, Шалфей и Маки. Все их можно найти на поляне, и далеко ходить не придется, то есть к конюшням идти не нужно.

Часть 1Б: «Возвращение в седло» — Загадка Клары и первая романтическая сцена

После того как вы соберете травы для Клары, она попросит следовать за ней глубже в лес. Когда вы прибудете на поляну, у вас будет возможность сказать, что вам кажется подозрительным происходящее в крепости Небаков. Ни в коем случае не выбирайте этот ответ. Если вы это сделаете, Клара убежит, и романтической сцены не будет.

Вместо этого просто подыграйте ей, и Клара загадает вам загадку: «Я расцветаю в тишине, грация лепестка. Очарование хрупкое в тайном месте. Аромат шепота, хитрость тонкая. Что я такое, ускользающее и застенчивое?»

Ответьте на её загадку, сказав: «Клара». Ей так понравится ответ Генри, что это приведет к первой романтической сцене в лесу.

Часть 2А: «Перст Божий» — Помощь раненым солдатам

Следующая часть романа с Кларой в Kingdom Come: Deliverance 2 происходит несколько часов спустя, когда вы получите основной квест «Перст Божий». Генри и другие герои возвращаются в крепость Небаков, которая осаждена вражескими войсками. Прежде чем отправиться в одиночку, поговорите с Кларой, которая скажет, что несколько солдат ранены. Скажите, что готовы их лечить.

Есть три раненых солдата: Марк, Козлик и Цверк. Прежде чем лечить их, нужно сначала поставить диагноз. Это требует проверок навыков Учености, Выживания и Ремесла. Также убедитесь, что вы следуете правильным шагам, так как выбор неправильных вариантов приведет к падению репутации с Кларой. И, конечно, сделайте ручное сохранение на этом этапе.

Исцеление Марка

Промойте его раны шнапсом и скажите, чтобы он не засыпал.

Перевяжите его раны бинтами.

По желанию: вы можете дать ему обезболивающее.

Как вылечить Козлика

Промойте его раны шнапсом.

Прижгите его раны порохом.

Поменяйте ему повязки.

Дайте ему тонизирующее средство от лихорадки или пищеварительное зелье.

Как вылечить Цверка

Промойте его раны шнапсом.

Перевяжите его раны бинтами.

Натрите его лодыжку ромашковым отваром.

Дайте ему выпить «Спасительный шнапс».

Часть 2Б: «Перст Божий» — Вторая романтическая сцена с Кларой

Когда закончите, вернитесь к Кларе и поговорите с ней. У вас будет два варианта:

Убеждение: «Сегодня, видимо, без прогулки?»

Убеждение: «Пойдем, выпьем?»

Выберите второй вариант. Затем ложитесь спать в её хижине. Как только вы это сделаете, начнется кат-сцена, где Клара присоединяется к вам на ночь.

Вот и всё для нашего руководства, как закрутить роман с Кларой в Kingdom Come: Deliverance 2. Если хочешь знать про других романтических персонажей — загляни в наш общий гайд. Удачи в ухаживаниях, Генри! 🍷✨