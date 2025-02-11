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Kingdom Come: Deliverance II

Гайд: Топовые латы и прокачка навыков в Kingdom Come Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
12.02.2025
4 Просмотра 0
kingdom come deliverance 2

Как получить латы в первый день Kingdom Come Deliverance 2 + прокачка ловкости и скрытности.

Узнайте, как найти крутую броню в игре уже в первый день и быстро прокачать ловкость и скрытность. Пошаговый гайд для новичков!

1. Где найти бесплатную броню и кинжал

📍 Локация: Рыбный пруд возле деревни Семин (к северо-западу от Тросковица).
✅ Что брать:

  • Кинжал — в корзине у воды.
  • Saviour Schnapps — бесплатное зелье сохранения.

Совет: Снимите всю экипировку, кроме кинжала — это повысит скрытность.

2. Как запустить ивент с бандитами в Kingdom Come Deliverance 2

⏰ Время: Дождитесь 21:00 (используйте ускорение времени).
🌿 Действия:

kingdom come deliverance 2 armor
  1. Спрячьтесь в траве у дороги к северо-западу от Тросковица.
  2. Наблюдайте кат-сцену: бандиты убьют путника и начнут движение.

Важно: После этого бандиты отправятся в долгий путь — это ваш шанс прокачаться!

3. Прокачка ловкости и скрытности в Kingdom Come Deliverance 2

🎯 Механика:

  • Двигайтесь за бандитами на корточках, держа дистанцию.
  • Используйте зигзагообразный путь — это ускоряет рост навыков.

💡 Результат за 20-30 минут:

  • Скрытность 15+
  • Ловкость 12+

Лайфхак: Постоянно двигайтесь — даже на месте. Это увеличивает прогресс.

4. Как забрать латы у бандитов

⚔️ Тактика:

  1. Сохранитесь после прокачки.
  2. Дождитесь, когда бандиты разойдутся.
  3. Убейте заднего бандита кинжалом (скрытная атака).
  4. Если на нём латы — заберите доспехи. Если нет — перезагрузите сохранение.

Совет: Бандит в латах встречается не всегда — может потребоваться 2-3 попытки.

Почему это работает?

  • Бесплатные латы — лучшая броня в начале игры Кингдом Кам Деливеранс 2.
  • Быстрая прокачка — за один вечер вы получите навыки, которые обычно открываются через 10+ часов.

Этот гайд поможет новичкам в Кингдом Кам Деливеранс 2 получить мощное преимущество в первые часы игры. Используйте метод с бандитами у Тросковице, чтобы стать неуязвимым в латах и прокачать ловкость до максимума!

Все гайды по игре Kingdom Come Deliverance 2 Вы сможете найти в нашем Хабе, который регулярно обновляется!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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