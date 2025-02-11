Гайд: Топовые латы и прокачка навыков в Kingdom Come Deliverance 2

Как получить латы в первый день Kingdom Come Deliverance 2 + прокачка ловкости и скрытности.
Узнайте, как найти крутую броню в игре уже в первый день и быстро прокачать ловкость и скрытность. Пошаговый гайд для новичков!
1. Где найти бесплатную броню и кинжал
📍 Локация: Рыбный пруд возле деревни Семин (к северо-западу от Тросковица).
✅ Что брать:
- Кинжал — в корзине у воды.
- Saviour Schnapps — бесплатное зелье сохранения.
Совет: Снимите всю экипировку, кроме кинжала — это повысит скрытность.
2. Как запустить ивент с бандитами в Kingdom Come Deliverance 2
⏰ Время: Дождитесь 21:00 (используйте ускорение времени).
🌿 Действия:
- Спрячьтесь в траве у дороги к северо-западу от Тросковица.
- Наблюдайте кат-сцену: бандиты убьют путника и начнут движение.
Важно: После этого бандиты отправятся в долгий путь — это ваш шанс прокачаться!
3. Прокачка ловкости и скрытности в Kingdom Come Deliverance 2
🎯 Механика:
- Двигайтесь за бандитами на корточках, держа дистанцию.
- Используйте зигзагообразный путь — это ускоряет рост навыков.
💡 Результат за 20-30 минут:
- Скрытность 15+
- Ловкость 12+
Лайфхак: Постоянно двигайтесь — даже на месте. Это увеличивает прогресс.
4. Как забрать латы у бандитов
⚔️ Тактика:
- Сохранитесь после прокачки.
- Дождитесь, когда бандиты разойдутся.
- Убейте заднего бандита кинжалом (скрытная атака).
- Если на нём латы — заберите доспехи. Если нет — перезагрузите сохранение.
Совет: Бандит в латах встречается не всегда — может потребоваться 2-3 попытки.
Почему это работает?
- Бесплатные латы — лучшая броня в начале игры Кингдом Кам Деливеранс 2.
- Быстрая прокачка — за один вечер вы получите навыки, которые обычно открываются через 10+ часов.
Этот гайд поможет новичкам в Кингдом Кам Деливеранс 2 получить мощное преимущество в первые часы игры. Используйте метод с бандитами у Тросковице, чтобы стать неуязвимым в латах и прокачать ловкость до максимума!
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