Гайд: Топовые латы и прокачка навыков в Kingdom Come Deliverance 2

Как получить латы в первый день Kingdom Come Deliverance 2 + прокачка ловкости и скрытности.

Узнайте, как найти крутую броню в игре уже в первый день и быстро прокачать ловкость и скрытность. Пошаговый гайд для новичков!

1. Где найти бесплатную броню и кинжал

📍 Локация: Рыбный пруд возле деревни Семин (к северо-западу от Тросковица).

✅ Что брать:

Кинжал — в корзине у воды.

— в корзине у воды. Saviour Schnapps — бесплатное зелье сохранения.

Совет: Снимите всю экипировку, кроме кинжала — это повысит скрытность.

2. Как запустить ивент с бандитами в Kingdom Come Deliverance 2

⏰ Время: Дождитесь 21:00 (используйте ускорение времени).

🌿 Действия:

Спрячьтесь в траве у дороги к северо-западу от Тросковица. Наблюдайте кат-сцену: бандиты убьют путника и начнут движение.

Важно: После этого бандиты отправятся в долгий путь — это ваш шанс прокачаться!

3. Прокачка ловкости и скрытности в Kingdom Come Deliverance 2

🎯 Механика:

Двигайтесь за бандитами на корточках , держа дистанцию.

, держа дистанцию. Используйте зигзагообразный путь — это ускоряет рост навыков.

💡 Результат за 20-30 минут:

Скрытность 15+

Ловкость 12+

Лайфхак: Постоянно двигайтесь — даже на месте. Это увеличивает прогресс.

4. Как забрать латы у бандитов

⚔️ Тактика:

Сохранитесь после прокачки. Дождитесь, когда бандиты разойдутся. Убейте заднего бандита кинжалом (скрытная атака). Если на нём латы — заберите доспехи. Если нет — перезагрузите сохранение.

Совет: Бандит в латах встречается не всегда — может потребоваться 2-3 попытки.

Почему это работает?

Бесплатные латы — лучшая броня в начале игры Кингдом Кам Деливеранс 2.

— лучшая броня в начале игры Кингдом Кам Деливеранс 2. Быстрая прокачка — за один вечер вы получите навыки, которые обычно открываются через 10+ часов.

Этот гайд поможет новичкам в Кингдом Кам Деливеранс 2 получить мощное преимущество в первые часы игры. Используйте метод с бандитами у Тросковице, чтобы стать неуязвимым в латах и прокачать ловкость до максимума!

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