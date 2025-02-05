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Kingdom Come: Deliverance 2: Полный гайд по сохранению игры

Владислав Ильин Владислав Ильин
06.02.2025
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гайд по сохранению игры Kingdom Come Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 вас ждут опасные битвы, сложные диалоги и неожиданные повороты сюжета. Но без продуманной системы сохранений даже мелкая ошибка может стоить часов прогресса. Рассказываем, как сохраниться в игре, несмотря на её строгие правила.

Автосохранения: Ненадёжный помощник

автосохранения

Игра автоматически сохраняется при старте или завершении квеста. Иногда сохранение срабатывает после выполнения этапа задания. Но точных подсказок нет — вы можете потерять прогресс, если игра зависнет. Не полагайтесь на автосейвы в рискованных ситуациях.

Сон в своей кровати: Безопасность и лечение

сон

Спать можно где угодно, но сохранение сработает только в вашей кровати. Вот варианты:

  • Бесплатные комнаты: Некоторые NPC дают жильё на время квеста + доступ к сундуку, для управления своим инвентарем.
  • Таверны: Арендуйте комнату за 50 грошей. В хлеву — только матрас, зато дёшево.
  • Чужие кровати: Лечат, но не сохраняют. Не тратьте время на них.

Баня: Сохранение с комфортом

бани Kingdom Come Deliverance 2

Посетите баню в крупных городах. Выберите:

  • Помыть Генри (20 грошей).
  • «Особые услуги» (50 грошей).
    Любой вариант запустит сохранение. Плюс: чистый костюм повышает харизму в диалогах.

Спасительный шнапс: Ваш главный лайфхак

спасительный шнапс

Savior Schnapps — зелье для ручного сохранения. Пейте его в любой момент через меню паузы. Как добыть:

  • Купить у торговцев (цена: 80–120 грошей).
  • Сварить из спирта (2x) и белены (1x). Рецепт изучается быстро.
    Совет: Носите 3–4 флакона для сложных миссий.

Быстрое перемещение: Сохранение на дороге

быстрое сохранение

После 5-го квеста откроются кареты для перемещения между регионами. Поговорите с извозчиком — игра сохранится перед оплатой. Используйте это для «бесплатных» сейвов.

Сохранить и выйти: Экстренный вариант

Kingdom Come Deliverance 2 Save

Опция Save & Quit в меню паузы создаёт временное сохранение. Но есть минусы:

  • Игра закроется, и её придётся перезапускать.
  • Старый файл перезапишется. Не подходит для экспериментов с диалогами.

Стратегия для новичков

  1. Перед квестами пейте Savior Schnapps.
  2. Арендуйте комнату в таверне каждого города.
  3. После боя сразу находите извозчика для автосохранения.
  4. В сложных локациях (подземелья, лагеря бандитов) используйте бани.

Kingdom Come: Deliverance 2 не прощает ошибок, но с этими методами вы избежите стресса. Помните: одна удачная сохранённая сессия может спасти ваш игровой день!

Источник — gamespot

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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