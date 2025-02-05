Kingdom Come: Deliverance 2: Полный гайд по сохранению игры

В Kingdom Come: Deliverance 2 вас ждут опасные битвы, сложные диалоги и неожиданные повороты сюжета. Но без продуманной системы сохранений даже мелкая ошибка может стоить часов прогресса. Рассказываем, как сохраниться в игре, несмотря на её строгие правила.

Автосохранения: Ненадёжный помощник

Игра автоматически сохраняется при старте или завершении квеста. Иногда сохранение срабатывает после выполнения этапа задания. Но точных подсказок нет — вы можете потерять прогресс, если игра зависнет. Не полагайтесь на автосейвы в рискованных ситуациях.

Сон в своей кровати: Безопасность и лечение

Спать можно где угодно, но сохранение сработает только в вашей кровати. Вот варианты:

Бесплатные комнаты : Некоторые NPC дают жильё на время квеста + доступ к сундуку, для управления своим инвентарем.

: Некоторые NPC дают жильё на время квеста + доступ к сундуку, для управления своим инвентарем. Таверны : Арендуйте комнату за 50 грошей. В хлеву — только матрас, зато дёшево.

: Арендуйте комнату за 50 грошей. В хлеву — только матрас, зато дёшево. Чужие кровати: Лечат, но не сохраняют. Не тратьте время на них.

Баня: Сохранение с комфортом

Посетите баню в крупных городах. Выберите:

Помыть Генри (20 грошей).

(20 грошей). «Особые услуги» (50 грошей).

Любой вариант запустит сохранение. Плюс: чистый костюм повышает харизму в диалогах.

Спасительный шнапс: Ваш главный лайфхак

Savior Schnapps — зелье для ручного сохранения. Пейте его в любой момент через меню паузы. Как добыть:

Купить у торговцев (цена: 80–120 грошей).

Сварить из спирта (2x) и белены (1x). Рецепт изучается быстро.

Совет: Носите 3–4 флакона для сложных миссий.

Быстрое перемещение: Сохранение на дороге

После 5-го квеста откроются кареты для перемещения между регионами. Поговорите с извозчиком — игра сохранится перед оплатой. Используйте это для «бесплатных» сейвов.

Сохранить и выйти: Экстренный вариант

Опция Save & Quit в меню паузы создаёт временное сохранение. Но есть минусы:

Игра закроется, и её придётся перезапускать.

Старый файл перезапишется. Не подходит для экспериментов с диалогами.

Стратегия для новичков

Перед квестами пейте Savior Schnapps. Арендуйте комнату в таверне каждого города. После боя сразу находите извозчика для автосохранения. В сложных локациях (подземелья, лагеря бандитов) используйте бани.

Kingdom Come: Deliverance 2 не прощает ошибок, но с этими методами вы избежите стресса. Помните: одна удачная сохранённая сессия может спасти ваш игровой день!

Источник — gamespot