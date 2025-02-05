Kingdom Come: Deliverance 2: Полный гайд по сохранению игры

В Kingdom Come: Deliverance 2 вас ждут опасные битвы, сложные диалоги и неожиданные повороты сюжета. Но без продуманной системы сохранений даже мелкая ошибка может стоить часов прогресса. Рассказываем, как сохраниться в игре, несмотря на её строгие правила.
Автосохранения: Ненадёжный помощник
Игра автоматически сохраняется при старте или завершении квеста. Иногда сохранение срабатывает после выполнения этапа задания. Но точных подсказок нет — вы можете потерять прогресс, если игра зависнет. Не полагайтесь на автосейвы в рискованных ситуациях.
Сон в своей кровати: Безопасность и лечение
Спать можно где угодно, но сохранение сработает только в вашей кровати. Вот варианты:
- Бесплатные комнаты: Некоторые NPC дают жильё на время квеста + доступ к сундуку, для управления своим инвентарем.
- Таверны: Арендуйте комнату за 50 грошей. В хлеву — только матрас, зато дёшево.
- Чужие кровати: Лечат, но не сохраняют. Не тратьте время на них.
Баня: Сохранение с комфортом
Посетите баню в крупных городах. Выберите:
- Помыть Генри (20 грошей).
- «Особые услуги» (50 грошей).
Любой вариант запустит сохранение. Плюс: чистый костюм повышает харизму в диалогах.
Спасительный шнапс: Ваш главный лайфхак
Savior Schnapps — зелье для ручного сохранения. Пейте его в любой момент через меню паузы. Как добыть:
- Купить у торговцев (цена: 80–120 грошей).
- Сварить из спирта (2x) и белены (1x). Рецепт изучается быстро.
Совет: Носите 3–4 флакона для сложных миссий.
Быстрое перемещение: Сохранение на дороге
После 5-го квеста откроются кареты для перемещения между регионами. Поговорите с извозчиком — игра сохранится перед оплатой. Используйте это для «бесплатных» сейвов.
Сохранить и выйти: Экстренный вариант
Опция Save & Quit в меню паузы создаёт временное сохранение. Но есть минусы:
- Игра закроется, и её придётся перезапускать.
- Старый файл перезапишется. Не подходит для экспериментов с диалогами.
Стратегия для новичков
- Перед квестами пейте Savior Schnapps.
- Арендуйте комнату в таверне каждого города.
- После боя сразу находите извозчика для автосохранения.
- В сложных локациях (подземелья, лагеря бандитов) используйте бани.
Kingdom Come: Deliverance 2 не прощает ошибок, но с этими методами вы избежите стресса. Помните: одна удачная сохранённая сессия может спасти ваш игровой день!
Источник — gamespot