Как освоить Master Strike в Kingdom Come: Deliverance 2 и стать непобедимым фехтовальщиком

Kingdom Come: Deliverance 2 — это игра, которая требует от игроков не только навыков и преданности, но и терпения, особенно при изучении сложной боевой системы. В богемских землях полно бандитов и головорезов, и вы не раз столкнетесь с экраном «игра окончена», особенно на ранних этапах приключений Генри. Однако есть способ сделать практически любой бой тривиальным делом. Это квест, который легко пропустить, если не знать, куда обратить внимание.

Первые шаги: встречаем Бару-нищенку

После завершения вводного туториала, когда Генри освободят из колодок в Тросковице, вам захочется сразу начать исследовать мир. Но вместо этого подойдите к Баре-нищенке — леди в красном, которая кричит, чтобы привлечь ваше внимание, находясь всего в нескольких футах от вас. После обмена первыми любезностями выберите диалоговый вариант «Расскажи мне больше о Томкэте». Бара расскажет о мастерском фехтовальщике, который также известен своей склонностью к волокитству. Затем спросите её: «Как думаешь, он мог бы меня чему-то научить?» После её замечания о том, что вы выглядите «немного легковесно», у вас появится побочный квест «Боевая тренировка 1», с целью найти Томкэта.

Путь к Томкэту: как добраться до мастера меча

К сожалению, мастер Томкэт находится в кочевом лагере на другом конце региона Троски, что довольно далеко для пешего путешествия, особенно на ранних этапах игры. Если вы решите выполнить этот квест сразу, мы рекомендуем не идти пешком через опасные дороги, а отправиться в самую южную часть города Тросковице. Здесь вы найдете несколько лошадей, принадлежащих местной конюшне. Убедитесь, что вы вежливо «одолжите» ближайшую из них, так, чтобы никто не заметил, и направляйтесь на запад к Томкэту.

Следуйте за желтым маркером цели, пока не достигнете кочевого лагеря. Вы поймете, что пришли в нужное место, если увидите чертовски красивого парня с усами, одетого в средневековый эквивалент холщовой жилетки. Подойдите к нему и спросите: «Ты хорош с мечом?» Этот диалог начнет ваше обучение с мастером меча, и он даже одолжит вам учебный длинный меч. Как мило! «Вот учебный меч, чтобы мы не ранили друг друга.»

Основы фехтования: естественные и истинные комбинации

После тренировки в импровизированной арене вас познакомят с двумя ключевыми техниками фехтования: естественными и истинными комбинациями. Эти полезные приемы навсегда добавляются в ваш арсенал. Когда тренировка закончится, обязательно спросите Томкэта: «А как насчет других техник?» Именно здесь вы сможете изучить самую мощную и потенциально читерскую технику — Мастерский удар (Master strike).

Эта продвинутая техника доступна только с мечом и позволяет нанести удар с противоположной стороны во время атаки противника, независимо от того, какое оружие он использует. Это не только останавливает их удар, но и дает вам возможность нанести свой собственный. Этот секретный удар станет основой вашего фехтования и мгновенно снимет давление в большинстве ранних схваток. Однако единственный способ научиться этому — победить мастера Томкэта в дуэли.

Как победить Томкэта: стратегия и подготовка

Хотя победить Томкэта прямо сейчас не невозможно, бой будет сложным, особенно на ранних этапах игры. Если вы проиграете, не расстраивайтесь: каждый взмах оружия увеличивает ваш общий уровень и боевые навыки. Мы рекомендуем повысить уровень владения мечом (Sword) и военного искусства (Warfare) до 8-го уровня. Это займет всего несколько минут тренировок с Томкэтом, и когда вы достигнете этого уровня, вы получите одно очко перков для каждой категории.

В разделе Warfare выберите перк «Опытный ветеран», который помогает восстанавливать выносливость на 10% быстрее. В разделе Sword возьмите перк «Точный удар», который увеличивает силу полностью заряженного удара мечом в три раза и делает его труднее парировать.

Финальная дуэль: изучение Master Strike

Когда вы готовы, подойдите к Томкэту последний раз и бросьте ему вызов на дуэль. С дополнительными перками и опытом у вас будет больше шансов победить этого сложного противника. Если вы преуспеете, у вас появится возможность изучить технику Мастерского удара (Master Strike). После последнего урока от Томкэта эта техника навсегда войдет в ваш арсенал.

Теперь вы можете путешествовать по Богемии с большей уверенностью, чем раньше. Однако помните: более опытные и искусные бойцы также могут использовать Мастерский удар против вас. Пока же гордитесь тем, что большинство низкоуровневых бандитов, которых вы встретите в начале игры, не будут иметь против вас шансов.

Master strike

Вершиной фехтования являются так называемые Мастерские удары (Master Strike). Такую технику можно выполнять только с мечом, будь то короткий или длинный, независимо от того, используете ли вы щит. Что вам действительно нужно — это клинок и защита для рук. Мастерский удар — это техника, позволяющая контратаковать удар противника своим собственным. Фехтовальщик, который может освоить такую технику, становится непобедимым.

Мастерские удары возвышают меч над другими видами оружия, и против них нет защиты. Вы уже научились парировать атаки противника с помощью правильно рассчитанного блока, но теперь вы атакуете вместо того, чтобы блокировать. Время и направление — это всё.

Попадите по противнику в нужный момент и под правильным углом. Если противник атакует сверху. Займите позицию с мечом внизу и нанесите удар против его атаки.

Если противник держит меч слева, поставь свой справа. Если он — справа, готовься слева. Мастерский удар работает только с противоположным ударом. В остальном всё то же самое. Ты бьёшь, когда он начинает свою атаку.

Теперь вы знаете всё, что нужно, чтобы стать мастером меча в Kingdom Come: Deliverance 2!

Ознакомьтесь с нашим полным руководством по игре Kingdom Come: Deliverance 2.