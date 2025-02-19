Гайд Kingdom Come Deliverance 2 квест «Морковка на палочке»

«Морковка на палочке» — третий эпизод увлекательной цепочки заданий во второй части культовой RPG Kingdom Come Deliverance 2. Чтобы начать это приключение, необходимо завершить побочный квест «Матт» и подождать несколько игровых дней. После этого потребуется выполнить задания «Овца среди волков» и «Потерянная овца».

Условия запуска

Квест становится доступен после цепочки: «Матт» → «Овца среди волков» → «Пропавшая овца». Выждите 2 дня после предыдущего задания.

Поиск Стэнислава

Отправляйтесь в Аполлонию. Пастух стоит у загона возле главной дороги. В диалоге он расскажет о сбежавшей овце и волках.

Спасение животного Kingdom Come Deliverance 2

Идите на восток в лес. Ориентируйтесь на звуки блеяния. Внимание: не бегите — можете спугнуть овцу или привлечь волков.

Механика возвращения

Используйте морковку из инвентаря (если нет — купите у торговца)

Держитесь на расстоянии 3-4 метров от животного

Избегайте резких движений — овца может запаниковать

Завершение задания Kingdom Come Deliverance 2

После возвращения в загон поговорите со Стэниславом. Он даст 80 грошей и направит к Натану. Это запустит финальный квест цепочки — «Охота на оборотня».

Секреты и лайфхаки

Проверьте кусты рядом с овцой — там лежит серебряный перстень

Приманивайте волков свистом — так можно собрать больше шкур

Перед квестом улучшите навык «Скрытность» — поможет избежать лишних боев

Почему это стоит пройти?

Цепочка квестов раскрывает историю местных жителей. Награды: доступ к уникальным диалогам, улучшение отношений с гильдией пастухов и серебряный кинжал.

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