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Kingdom Come: Deliverance II

Гайд Kingdom Come Deliverance 2 квест «Морковка на палочке»

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.02.2025
4 Просмотра 0
kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Carrot On A Stick

«Морковка на палочке» — третий эпизод увлекательной цепочки заданий во второй части культовой RPG Kingdom Come Deliverance 2. Чтобы начать это приключение, необходимо завершить побочный квест «Матт» и подождать несколько игровых дней. После этого потребуется выполнить задания «Овца среди волков» и «Потерянная овца».

Условия запуска

Квест становится доступен после цепочки: «Матт» → «Овца среди волков» → «Пропавшая овца». Выждите 2 дня после предыдущего задания.

Поиск Стэнислава

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Carrot On A Stick

Отправляйтесь в Аполлонию. Пастух стоит у загона возле главной дороги. В диалоге он расскажет о сбежавшей овце и волках.

Спасение животного Kingdom Come Deliverance 2

kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение игра Carrot On A Stick

Идите на восток в лес. Ориентируйтесь на звуки блеяния. Внимание: не бегите — можете спугнуть овцу или привлечь волков.

Механика возвращения

  • Используйте морковку из инвентаря (если нет — купите у торговца)
  • Держитесь на расстоянии 3-4 метров от животного
  • Избегайте резких движений — овца может запаниковать

Завершение задания Kingdom Come Deliverance 2

После возвращения в загон поговорите со Стэниславом. Он даст 80 грошей и направит к Натану. Это запустит финальный квест цепочки — «Охота на оборотня».

Секреты и лайфхаки

  • Проверьте кусты рядом с овцой — там лежит серебряный перстень
  • Приманивайте волков свистом — так можно собрать больше шкур
  • Перед квестом улучшите навык «Скрытность» — поможет избежать лишних боев

Почему это стоит пройти?

Цепочка квестов раскрывает историю местных жителей. Награды: доступ к уникальным диалогам, улучшение отношений с гильдией пастухов и серебряный кинжал.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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