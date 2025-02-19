Гайд Kingdom Come Deliverance 2 квест «Морковка на палочке»

«Морковка на палочке» — третий эпизод увлекательной цепочки заданий во второй части культовой RPG Kingdom Come Deliverance 2. Чтобы начать это приключение, необходимо завершить побочный квест «Матт» и подождать несколько игровых дней. После этого потребуется выполнить задания «Овца среди волков» и «Потерянная овца».
Условия запуска
Квест становится доступен после цепочки: «Матт» → «Овца среди волков» → «Пропавшая овца». Выждите 2 дня после предыдущего задания.
Поиск Стэнислава
Отправляйтесь в Аполлонию. Пастух стоит у загона возле главной дороги. В диалоге он расскажет о сбежавшей овце и волках.
Спасение животного Kingdom Come Deliverance 2
Идите на восток в лес. Ориентируйтесь на звуки блеяния. Внимание: не бегите — можете спугнуть овцу или привлечь волков.
Механика возвращения
- Используйте морковку из инвентаря (если нет — купите у торговца)
- Держитесь на расстоянии 3-4 метров от животного
- Избегайте резких движений — овца может запаниковать
Завершение задания Kingdom Come Deliverance 2
После возвращения в загон поговорите со Стэниславом. Он даст 80 грошей и направит к Натану. Это запустит финальный квест цепочки — «Охота на оборотня».
Секреты и лайфхаки
- Проверьте кусты рядом с овцой — там лежит серебряный перстень
- Приманивайте волков свистом — так можно собрать больше шкур
- Перед квестом улучшите навык «Скрытность» — поможет избежать лишних боев
Почему это стоит пройти?
Цепочка квестов раскрывает историю местных жителей. Награды: доступ к уникальным диалогам, улучшение отношений с гильдией пастухов и серебряный кинжал.
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