Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту «Запретный плод»: как создать голема и не потерять репутацию

Kingdom Come Deliverance 2 предлагает множество увлекательных квестов, и «Запретный плод» — один из них. Этот побочный квест связан с основной сюжетной линией и становится доступным после прохождения обучения в Тросковице. Вот как пройти его шаг за шагом.

Начало квеста

После завершения обучения вы получите основной квест «Незванные гости», который отправит вас к Мельнику или Кузнецу для доступа к свадьбе в Семине. «Запретный плод» — второй квест в цепочке, связанной с Мельником, и для его начала нужно сначала завершить квест «Materia Prima».

Разговор с Крейзлом

После завершения «Materia Prima» поговорите с Крейзлом на Нижней Семинской Мельнице. Он расскажет о своей попытке создать Голема для работы в шахте и попросит найти селитру. Ваша задача — отправиться на поиски селитряной ямы.

Встреча с Бонни. Kingdom Come Deliverance 2

Первый шаг — найти Бонни, которая живет недалеко от мельницы, юго-восточнее. По дороге соберите травы и растения, чтобы отдать ей.

Бонни подскажет, что селитряные ямы могут находиться на кладбище, и отправит вас к Могильщику в Тросковице.

Помощь Могильщику. Kingdom Come Deliverance 2

Могильщик согласится показать вам селитряную яму, но сначала попросит помочь ему с несколькими заданиями. Лучше всего пропустить время до утра (5-6 часов) и поговорить с ним перед началом сбора, чтобы получить бонус к репутации.

Сбор тел

Первая остановка — дом с трупом животного. Дверь заперта, но можно проникнуть через окно с задней стороны. Заберите труп и вернитесь к телеге.

Здесь вас поджидают двое мужчин. Можно сразиться с ними или использовать навык «Страх», чтобы их отпугнуть.

Зараженная река. Kingdom Come Deliverance 2

Следующая остановка включает две задачи: перенести свиные туши и найти источник заражения реки. Идите вдоль реки на север, чтобы обнаружить мертвых животных, и сообщите об этом Могильщику.

Спасение собаки

На последней остановке вам нужно будет отравить и убить собаку. Однако, прибыв на место, вы обнаружите, что собаки нет в вольере. Следуйте за лаем и найдите Бонни с собакой. Она предложит позаботиться о животном вместо вас.

Согласитесь, чтобы сохранить хорошие отношения с Бонни и получить достижение.

Возвращение к Могильщику

Вернитесь к Могильщику и расскажите ему о собаке. Он отвезет вас к селитряной яме и даст пару перчаток. Спуститесь в яму и проверьте селитру на вкус.

Завершение квеста

После этого вернитесь к Крейзлу и сообщите ему о находке. Квест будет завершен, и вы получите следующее задание в цепочке — «Opus Magnum».

Этот квест не только добавляет глубину сюжету, но и позволяет лучше узнать мир Kingdom Come: Deliverance 2. Следуйте этим шагам, чтобы успешно завершить «Запретный плод» и продолжить свое приключение.

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