Лого сайта
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Kingdom Come: Deliverance II » Гайд по Kingdom Come Deliverance 2 квест Отшельник: секреты, советы, финальный выбор
Kingdom Come: Deliverance II

Гайд по Kingdom Come Deliverance 2 квест Отшельник: секреты, советы, финальный выбор

Владислав Ильин Владислав Ильин
14.02.2025
884 Просмотра 0
Kingdom come deliverance 2 отшельник квест гайд прохождение

Квест Отшельник запускается автоматически после завершения задания The Jaunt в Kingdom Come Deliverance 2. Наш гайд поможет Вам быстро и эффективно пройти этот квест: кратко и по делу!

Начало квеста

Kingdom come deliverance 2

Поговорите с кузнецом в Тахове и узнайте, что ему нужно для свадьбы в Семине. Проблема в том, что оружие находится у Амброза Отшельника, который никого не принимает. Кузнец также упомянет, что люди его боятся.

Поиск информации об Отшельнике

Радована предлагает поговорить с трактирщиком в Тросковице, чтобы узнать больше об Отшельнике и его местонахождении. На этом этапе можно пропустить весь квест, сразу отправившись к месту, где находится меч.

Kingdom come deliverance 2 отшельник квест гайд прохождение
Kingdom come deliverance 2 отшельник квест гайд прохождение

Но если хотите пройти квест полностью, поговорите с Бетти в трактире Тросковица. Она посоветует держаться подальше, но можно задать ей больше вопросов, чтобы получить дополнительные задания и узнать больше о действиях Отшельника.

Выполнение дополнительных заданий Kingdom Come Deliverance 2

Рекомендуется выполнить все дополнительные задания, чтобы узнать как можно больше об Отшельнике. Это откроет больше вариантов действий в конце квеста.

  1. Разговор с Гердой: Поговорите с Гердой, которая видела призрака, связанного с Отшельником. Она стоит в саду Аптекаря. Используйте навык речи, чтобы узнать, что она видела и где искать.
  • Поиск могилы: Отправляйтесь к месту, где Герда видела призрака — это небольшой крест в поле к западу от Тросковица.
  • Раскопайте могилу и найдите деньги, книги о Рыцарях Креста, письмо о пожаре в командорстве Ордена и плащ крестоносца.
  • Разговор со Станиславом: Отправляйтесь к Станиславу, который находится к востоку от Тросковица. Узнайте у него информацию, подкупив его снадобьем или деньгами.

Поиск Отшельника Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom come deliverance 2 отшельник квест гайд прохождение

С полученной информацией можно отправиться на поиски самого Отшельника. Он находится в Аполлонии, среди скал. Ищите тропинку, где встречаются коричневые и белые скалы, а его хижина скрыта среди деревьев и камней.

Kingdom come deliverance 2 отшельник квест гайд прохождение
Kingdom come deliverance 2 отшельник квест гайд прохождение

Разговор с Отшельником

Отшельник будет упорно молчать, но можно использовать проверки навыков и найденные предметы, чтобы узнать больше. Если удастся его разговорить, он расскажет, что Амброз мертв и был его другом. Он также расскажет о их роли в Ордене и последнем желании Амброза, которое нужно выполнить в обмен на меч.

Выполнение квеста Грешная душа Kingdom Come Deliverance 2

Примите задание и выполните его. Вернувшись к Отшельнику, вы встретите Рыцарей Креста, которых он атаковал. Можно помочь им убить или схватить Отшельника, или отказаться. Если отказаться, они нападут на него. Если согласиться помочь, можно попытаться договориться с Отшельником, но это возможно только при выполнении всех дополнительных заданий.

Получение меча

Kingdom come deliverance 2 отшельник квест гайд прохождение

Если Отшельник мертв, можно найти его дневник на верхнем этаже хижины. Если жив, украдите дневник ночью, пока он спит. В дневнике указано местонахождение меча — могила Амброза к северу от хижины.

Завершение квеста

С мечом возвращайтесь к кузнецу Радовану в Тахове и куйте оружие. Сохранитесь перед этим, чтобы не потерять материалы. Поговорите с Радованом и покажите ему оружие. Он будет впечатлен, и квест завершится.

Дополнительные советы Kingdom Come Deliverance 2

Рекомендуется также завершить квесты, связанные с Мельником, прежде чем отправиться на свадьбу. Это откроет доступ к трем дополнительным побочным квестам.

Этот квест предлагает множество вариантов развития событий и требует внимательного выполнения всех заданий для достижения наилучшего результата.

🔔 Полное руководство по игре Kingdom Come: Deliverance 2 постоянно обновляется — впереди еще больше гайдов и секретов!

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.