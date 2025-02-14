Гайд по Kingdom Come Deliverance 2 квест Отшельник: секреты, советы, финальный выбор

Квест Отшельник запускается автоматически после завершения задания The Jaunt в Kingdom Come Deliverance 2. Наш гайд поможет Вам быстро и эффективно пройти этот квест: кратко и по делу!

Начало квеста

Поговорите с кузнецом в Тахове и узнайте, что ему нужно для свадьбы в Семине. Проблема в том, что оружие находится у Амброза Отшельника, который никого не принимает. Кузнец также упомянет, что люди его боятся.

Поиск информации об Отшельнике

Радована предлагает поговорить с трактирщиком в Тросковице, чтобы узнать больше об Отшельнике и его местонахождении. На этом этапе можно пропустить весь квест, сразу отправившись к месту, где находится меч.

Но если хотите пройти квест полностью, поговорите с Бетти в трактире Тросковица. Она посоветует держаться подальше, но можно задать ей больше вопросов, чтобы получить дополнительные задания и узнать больше о действиях Отшельника.

Выполнение дополнительных заданий Kingdom Come Deliverance 2

Рекомендуется выполнить все дополнительные задания, чтобы узнать как можно больше об Отшельнике. Это откроет больше вариантов действий в конце квеста.

Разговор с Гердой: Поговорите с Гердой, которая видела призрака, связанного с Отшельником. Она стоит в саду Аптекаря. Используйте навык речи, чтобы узнать, что она видела и где искать.

Поиск могилы: Отправляйтесь к месту, где Герда видела призрака — это небольшой крест в поле к западу от Тросковица.

Раскопайте могилу и найдите деньги, книги о Рыцарях Креста, письмо о пожаре в командорстве Ордена и плащ крестоносца.

Разговор со Станиславом: Отправляйтесь к Станиславу, который находится к востоку от Тросковица. Узнайте у него информацию, подкупив его снадобьем или деньгами.

Поиск Отшельника Kingdom Come Deliverance 2

С полученной информацией можно отправиться на поиски самого Отшельника. Он находится в Аполлонии, среди скал. Ищите тропинку, где встречаются коричневые и белые скалы, а его хижина скрыта среди деревьев и камней.

Разговор с Отшельником

Отшельник будет упорно молчать, но можно использовать проверки навыков и найденные предметы, чтобы узнать больше. Если удастся его разговорить, он расскажет, что Амброз мертв и был его другом. Он также расскажет о их роли в Ордене и последнем желании Амброза, которое нужно выполнить в обмен на меч.

Выполнение квеста Грешная душа Kingdom Come Deliverance 2

Примите задание и выполните его. Вернувшись к Отшельнику, вы встретите Рыцарей Креста, которых он атаковал. Можно помочь им убить или схватить Отшельника, или отказаться. Если отказаться, они нападут на него. Если согласиться помочь, можно попытаться договориться с Отшельником, но это возможно только при выполнении всех дополнительных заданий.

Получение меча

Если Отшельник мертв, можно найти его дневник на верхнем этаже хижины. Если жив, украдите дневник ночью, пока он спит. В дневнике указано местонахождение меча — могила Амброза к северу от хижины.

Завершение квеста

С мечом возвращайтесь к кузнецу Радовану в Тахове и куйте оружие. Сохранитесь перед этим, чтобы не потерять материалы. Поговорите с Радованом и покажите ему оружие. Он будет впечатлен, и квест завершится.

Дополнительные советы Kingdom Come Deliverance 2

Рекомендуется также завершить квесты, связанные с Мельником, прежде чем отправиться на свадьбу. Это откроет доступ к трем дополнительным побочным квестам.

Этот квест предлагает множество вариантов развития событий и требует внимательного выполнения всех заданий для достижения наилучшего результата.

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