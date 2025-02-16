Гайд по Kingdom Come Deliverance 2 прохождение квеста Мыши

В этой статье мы подробно разберем побочный квест «Мыши» из Kingdom Come Deliverance 2. Вы узнаете все секреты и особенности прохождения квеста, а также получите полезные советы для успешного выполнения задания.
Начало квеста: встреча с Прокеком в Тахове
К северо-западу от Тросковиц расположена деревушка Тахов. Зайдите в таверну и поговорите с трактирщиком Прокеком. Он расскажет о многолетнем конфликте с жителями Желеёва из-за пастбища. Согласитесь помочь ему подшутить над соседями — это запустит квест «Мыши».
⚠️ Важное предупреждение: конфликт с квестом «Лягушки»
Не берите квест «Жабы» в Желеёве, пока не завершите «Мыши» (и наоборот). Иначе один из квестов провалится. Также не атакуйте жителей — это мгновенно закроет задание. Чтобы отменить миссию, расскажите о планах Прокека старику Олбраму в Желеёве.
Шаг 1: раздобудьте рецепт зелья «Колыбельная»
Прокек попросит подкрасить белого быка Олбрама. Для этого понадобится снотворное для животного. Идите к кузнецу Радовану в Тахове (юго-запад таверны). Уговорить его дать рецепт можно так:
- «Заплачу» — купить за гроши.
- «Я тоже кузнец» — скилл кузнеца 7-14.
- «Найду сам» — искать зелье у алхимиков.
Выбрав первый вариант, всё равно придется заплатить. Лучше использовать навык кузнеца или заранее собрать ингредиенты.
Шаг 2: приготовьте зелье в Тросковицах Kingdom Come Deliverance 2
Отправляйтесь в Тросковицы. Купите у аптекаря:
- Мак (1 горсть).
- Чертополох (1 горсть).
- Парис (1 горсть).
На алхимическом столе (в саду аптекаря) смешайте зелье:
- Налейте масло в котёл → добавьте мак → варите 1 поворот песочных часов.
- Добавьте чертополох → варите ещё 1 поворот.
- Измельчите парис в ступке → добавьте в котёл → разлейте в пузырёк.
Повторите, если получилось мало зелья. Подробный гайд со всеми рецептами зелий здесь.
Шаг 3: достаньте краску у портного
Портной в Тросковицах сидит за зданием с позорным столбом (работает после 9:00). Спросите о краске:
- «Куплю чёрную» — заплатите 20 грошей.
- «Послушаю истории» (речь 8+) — получите бесплатно.
Выслушайте его болтовню о красках до конца — это сохранит репутацию и сэкономит деньги.
Шаг 4: усыпите быка и раскрасьте его Kingdom Come Deliverance 2
Дождитесь вечера (16:00-17:00) и идите в Желеёв. Найдите сарай Олбрама:
- Вылейте «Колыбельную» в корыто быка.
- Ночью проберитесь в сарай (используйте скрытность).
- Выберите любой узор для покраски.
Совет: сохранитесь перед покраской — если вас заметят, квест провалится.
Завершение квеста и переход к новой миссии
Вернитесь к Прокеку в Тахов. Он выдаст 85 грошей и предложит помочь в «Битве жаб и мышей». Важно: сначала завершите квест «Жабы», если ещё не сделали это. Иначе он станет недоступен.
Лайфхак: после покраски быка осмотрите деревни — местные будут обсуждать вашу шалость. Это добавит аутентичности миру игры!
Итог: квест «Мышиная возня» — это весёлый и атмосферный способ погрузиться в деревенские интриги Королевства. Следуйте инструкциям, не забывайте о тайминге — и конфликт Тахова и Желеёва разрешится в вашу пользу! 🐭🎨
🔔 Полное руководство по игре Kingdom Come: Deliverance 2 постоянно обновляется — впереди еще больше гайдов и секретов!