Гайд по Kingdom Come Deliverance 2 прохождение квеста Мыши

В этой статье мы подробно разберем побочный квест «Мыши» из Kingdom Come Deliverance 2. Вы узнаете все секреты и особенности прохождения квеста, а также получите полезные советы для успешного выполнения задания.

Начало квеста: встреча с Прокеком в Тахове

К северо-западу от Тросковиц расположена деревушка Тахов. Зайдите в таверну и поговорите с трактирщиком Прокеком. Он расскажет о многолетнем конфликте с жителями Желеёва из-за пастбища. Согласитесь помочь ему подшутить над соседями — это запустит квест «Мыши».

⚠️ Важное предупреждение: конфликт с квестом «Лягушки»

Не берите квест «Жабы» в Желеёве, пока не завершите «Мыши» (и наоборот). Иначе один из квестов провалится. Также не атакуйте жителей — это мгновенно закроет задание. Чтобы отменить миссию, расскажите о планах Прокека старику Олбраму в Желеёве.

Шаг 1: раздобудьте рецепт зелья «Колыбельная»

Прокек попросит подкрасить белого быка Олбрама. Для этого понадобится снотворное для животного. Идите к кузнецу Радовану в Тахове (юго-запад таверны). Уговорить его дать рецепт можно так:

«Заплачу» — купить за гроши.

— купить за гроши. «Я тоже кузнец» — скилл кузнеца 7-14.

— скилл кузнеца 7-14. «Найду сам» — искать зелье у алхимиков.

Выбрав первый вариант, всё равно придется заплатить. Лучше использовать навык кузнеца или заранее собрать ингредиенты.

Шаг 2: приготовьте зелье в Тросковицах Kingdom Come Deliverance 2

Отправляйтесь в Тросковицы. Купите у аптекаря:

Мак (1 горсть).

Чертополох (1 горсть).

Парис (1 горсть).

На алхимическом столе (в саду аптекаря) смешайте зелье:

Налейте масло в котёл → добавьте мак → варите 1 поворот песочных часов. Добавьте чертополох → варите ещё 1 поворот. Измельчите парис в ступке → добавьте в котёл → разлейте в пузырёк.

Повторите, если получилось мало зелья. Подробный гайд со всеми рецептами зелий здесь.

Шаг 3: достаньте краску у портного

Портной в Тросковицах сидит за зданием с позорным столбом (работает после 9:00). Спросите о краске:

«Куплю чёрную» — заплатите 20 грошей.

— заплатите 20 грошей. «Послушаю истории» (речь 8+) — получите бесплатно.

Выслушайте его болтовню о красках до конца — это сохранит репутацию и сэкономит деньги.

Шаг 4: усыпите быка и раскрасьте его Kingdom Come Deliverance 2

Дождитесь вечера (16:00-17:00) и идите в Желеёв. Найдите сарай Олбрама:

Вылейте «Колыбельную» в корыто быка. Ночью проберитесь в сарай (используйте скрытность). Выберите любой узор для покраски.

Совет: сохранитесь перед покраской — если вас заметят, квест провалится.

Завершение квеста и переход к новой миссии

Вернитесь к Прокеку в Тахов. Он выдаст 85 грошей и предложит помочь в «Битве жаб и мышей». Важно: сначала завершите квест «Жабы», если ещё не сделали это. Иначе он станет недоступен.

Лайфхак: после покраски быка осмотрите деревни — местные будут обсуждать вашу шалость. Это добавит аутентичности миру игры!

Итог: квест «Мышиная возня» — это весёлый и атмосферный способ погрузиться в деревенские интриги Королевства. Следуйте инструкциям, не забывайте о тайминге — и конфликт Тахова и Желеёва разрешится в вашу пользу! 🐭🎨

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