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Как выиграть в кости в Kingdom Come: Deliverance 2: Farkle

Владислав Ильин Владислав Ильин
05.02.2025
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kingdom come deliverance 2

Farkle — это мини-игра в Kingdom Come: Deliverance 2, которая может увлечь вас на долгие часы. Если вы любите этот вид развлечений, то наверняка захотите победить всех противников, которых встретите в лагерях и тавернах. Но если вы новичок, есть несколько важных моментов, которые стоит учесть. Вот наше руководство, как выиграть в Farkle в Kingdom Come: Deliverance 2.

Типы матчей, ставки и целевые очки

Когда вы начинаете игру с противником, вам предложат выбрать тип матча:

  • С жетонами: позволяет использовать аксессуары с особыми функциями.
  • Без жетонов: простой режим игры без аксессуаров.

Также нужно сделать ставку, которую вы выиграете или проиграете в зависимости от исхода матча. Опции ставок зависят от типа NPC. Например, богатый дворянин может позволить ставку в 150 или больше грошей, тогда как бедный крестьянин — только небольшую сумму.

Farkle имеет максимальное/целевое количество очков, которое нужно набрать для победы. Обычно матчи с высокими ставками требуют большего количества очков.

Система подсчета очков

Чтобы выиграть в Farkle, нужно знать, как набирать очки. Вы бросаете шесть костей и получаете очки за определенные числа или комбинации:

  • Одиночная 1: +100 очков
  • Одиночная 5: +50 очков
  • Последовательность (1-5): +500 очков
  • Последовательность (2-6): +750 очков
  • Полная последовательность (1-6): 1500 очков
  • Три единицы: +1000 очков
  • Три двойки: +200 очков
  • Три тройки: +300 очков
  • Три четверки: +400 очков
  • Три пятерки: +500 очков
  • Три шестерки: +600 очков

За каждую дополнительную кость с тем же значением после тройки очки удваиваются. Например, четыре двойки дадут +400 очков, пять двоек — +800 очков, и так далее.

Риски: «Засчитать и продолжить» против «Засчитать и передать»

В Farkle важно уметь рисковать и иногда играть осторожно. У вас есть два варианта действий:

  • Засчитать и передать: выбираете кости и сохраняете очки, затем ход переходит к противнику.
  • Засчитать и продолжить: выбираете кости и продолжаете бросать, но с меньшим количеством костей.

Если нет единиц, пятерок или подходящих комбинаций, бросок считается «пустым». Вы теряете ход и все набранные за раунд очки.

Использование жетонов и специальных костей

Вы можете использовать специальные предметы в матчах Farkle:

  • Специальные кости: выбираются перед началом матча и могут дать преимущество.
  • Жетоны: их использование зависит от противника. Если матч разрешает жетоны, вы можете активировать их для удвоения очков, дополнительного броска и других эффектов.

Теперь вы знаете, как выиграть в Farkle в Kingdom Come: Deliverance 2. Если хотите узнать больше о специальных предметах, ознакомьтесь с нашим руководством по жетонам и уникальным костям.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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