Главная » Как выиграть в кости в Kingdom Come: Deliverance 2: Farkle Владислав Ильин 0 Просмотров

Farkle — это мини-игра в Kingdom Come: Deliverance 2, которая может увлечь вас на долгие часы. Если вы любите этот вид развлечений, то наверняка захотите победить всех противников, которых встретите в лагерях и тавернах. Но если вы новичок, есть несколько важных моментов, которые стоит учесть. Вот наше руководство, как выиграть в Farkle в Kingdom Come: Deliverance 2.

Типы матчей, ставки и целевые очки

Когда вы начинаете игру с противником, вам предложат выбрать тип матча:

С жетонами : позволяет использовать аксессуары с особыми функциями.

: позволяет использовать аксессуары с особыми функциями. Без жетонов: простой режим игры без аксессуаров.

Также нужно сделать ставку, которую вы выиграете или проиграете в зависимости от исхода матча. Опции ставок зависят от типа NPC. Например, богатый дворянин может позволить ставку в 150 или больше грошей, тогда как бедный крестьянин — только небольшую сумму.

Farkle имеет максимальное/целевое количество очков, которое нужно набрать для победы. Обычно матчи с высокими ставками требуют большего количества очков.

Система подсчета очков

Чтобы выиграть в Farkle, нужно знать, как набирать очки. Вы бросаете шесть костей и получаете очки за определенные числа или комбинации:

Одиночная 1 : +100 очков

: +100 очков Одиночная 5 : +50 очков

: +50 очков Последовательность (1-5) : +500 очков

: +500 очков Последовательность (2-6) : +750 очков

: +750 очков Полная последовательность (1-6) : 1500 очков

: 1500 очков Три единицы : +1000 очков

: +1000 очков Три двойки : +200 очков

: +200 очков Три тройки : +300 очков

: +300 очков Три четверки : +400 очков

: +400 очков Три пятерки : +500 очков

: +500 очков Три шестерки: +600 очков

За каждую дополнительную кость с тем же значением после тройки очки удваиваются. Например, четыре двойки дадут +400 очков, пять двоек — +800 очков, и так далее.

Риски: «Засчитать и продолжить» против «Засчитать и передать»

В Farkle важно уметь рисковать и иногда играть осторожно. У вас есть два варианта действий:

Засчитать и передать : выбираете кости и сохраняете очки, затем ход переходит к противнику.

: выбираете кости и сохраняете очки, затем ход переходит к противнику. Засчитать и продолжить: выбираете кости и продолжаете бросать, но с меньшим количеством костей.

Если нет единиц, пятерок или подходящих комбинаций, бросок считается «пустым». Вы теряете ход и все набранные за раунд очки.

Использование жетонов и специальных костей

Вы можете использовать специальные предметы в матчах Farkle:

Специальные кости : выбираются перед началом матча и могут дать преимущество.

: выбираются перед началом матча и могут дать преимущество. Жетоны: их использование зависит от противника. Если матч разрешает жетоны, вы можете активировать их для удвоения очков, дополнительного броска и других эффектов.

Теперь вы знаете, как выиграть в Farkle в Kingdom Come: Deliverance 2. Если хотите узнать больше о специальных предметах, ознакомьтесь с нашим руководством по жетонам и уникальным костям.