Как выиграть в кости в Kingdom Come: Deliverance 2: Farkle

Farkle — это мини-игра в Kingdom Come: Deliverance 2, которая может увлечь вас на долгие часы. Если вы любите этот вид развлечений, то наверняка захотите победить всех противников, которых встретите в лагерях и тавернах. Но если вы новичок, есть несколько важных моментов, которые стоит учесть. Вот наше руководство, как выиграть в Farkle в Kingdom Come: Deliverance 2.
Типы матчей, ставки и целевые очки
Когда вы начинаете игру с противником, вам предложат выбрать тип матча:
- С жетонами: позволяет использовать аксессуары с особыми функциями.
- Без жетонов: простой режим игры без аксессуаров.
Также нужно сделать ставку, которую вы выиграете или проиграете в зависимости от исхода матча. Опции ставок зависят от типа NPC. Например, богатый дворянин может позволить ставку в 150 или больше грошей, тогда как бедный крестьянин — только небольшую сумму.
Farkle имеет максимальное/целевое количество очков, которое нужно набрать для победы. Обычно матчи с высокими ставками требуют большего количества очков.
Система подсчета очков
Чтобы выиграть в Farkle, нужно знать, как набирать очки. Вы бросаете шесть костей и получаете очки за определенные числа или комбинации:
- Одиночная 1: +100 очков
- Одиночная 5: +50 очков
- Последовательность (1-5): +500 очков
- Последовательность (2-6): +750 очков
- Полная последовательность (1-6): 1500 очков
- Три единицы: +1000 очков
- Три двойки: +200 очков
- Три тройки: +300 очков
- Три четверки: +400 очков
- Три пятерки: +500 очков
- Три шестерки: +600 очков
За каждую дополнительную кость с тем же значением после тройки очки удваиваются. Например, четыре двойки дадут +400 очков, пять двоек — +800 очков, и так далее.
Риски: «Засчитать и продолжить» против «Засчитать и передать»
В Farkle важно уметь рисковать и иногда играть осторожно. У вас есть два варианта действий:
- Засчитать и передать: выбираете кости и сохраняете очки, затем ход переходит к противнику.
- Засчитать и продолжить: выбираете кости и продолжаете бросать, но с меньшим количеством костей.
Если нет единиц, пятерок или подходящих комбинаций, бросок считается «пустым». Вы теряете ход и все набранные за раунд очки.
Использование жетонов и специальных костей
Вы можете использовать специальные предметы в матчах Farkle:
- Специальные кости: выбираются перед началом матча и могут дать преимущество.
- Жетоны: их использование зависит от противника. Если матч разрешает жетоны, вы можете активировать их для удвоения очков, дополнительного броска и других эффектов.
Теперь вы знаете, как выиграть в Farkle в Kingdom Come: Deliverance 2. Если хотите узнать больше о специальных предметах, ознакомьтесь с нашим руководством по жетонам и уникальным костям.