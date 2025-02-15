Прохождение Kingdom Come Deliverance 2 гайд по квесту Matria Prima

Materia Prima — это увлекательный побочный квест в игре Kingdom Come Deliverance 2. Он начинается после того, как вы оказываетесь в Тросковице и получаете основной квест Незванные гости. Этот квест предполагает взаимодействие либо с Мельником, либо с Кузнецом, чтобы попасть на свадьбу в Семине. Давайте подробнее рассмотрим детали этой интригующей цепочки квестов.

Начало квеста

Чтобы начать квест Materia Prima, отправляйтесь на Нижнюю мельницу Семине в южной части региона. Поговорите там с Крейзлом. Он предложит вам работу, которая заключается в переноске муки к телеге. Согласитесь на работу, чтобы продолжить квест.

Неожиданное открытие

Пока вы переносите муку, ролик покажет, что вы переносите не муку. Генри потребует объяснений от Крейзла, и тот признается, что пытается превратить вещество в чудесную энергию. Несмотря на подозрения, продолжайте помогать ему, чтобы продвинуться в квесте. Если вы решите доложить о нем Балиффу в Тросковице, цепочка квестов завершится.

Обучение новым навыкам Kingdom Come Deliverance 2

Крейзлу нужен документ, который хранится под замком в Тросковице. Он просит вас попрактиковаться в карманных кражах с Хенселем и попробовать взлом замков. В сарае вы найдете сундук для практики взлома.

Поговорите с Хенселем за мельницей, чтобы получить урок по карманным кражам.

Кража документа

Отправляйтесь в Тросковиц ночью, чтобы украсть документ. Вы можете украсть ключ у спящего стражника в сарае или взломать дверь. Самый простой способ — дождаться 23:00, найти спящего стражника и украсть у него ключ. Сохраните игру перед попыткой, на случай, если вас поймают, но вы должны иметь возможность начать карманную кражу в течение 15-25 секунд, что даст вам достаточно времени, чтобы поискать ключи.

Получение документа Kingdom Come Deliverance 2

Как только вы найдете ключи, возвращайтесь наружу к белому флигелю и спрыгивайте вниз по лестнице. Вы можете легко избежать охранника на ступенях, просто упав на дно ступеней сверху двери. Поверните налево от двери и следуйте по тропинке к караульному помещению и тюремным камерам. Внутри вы найдете сундук с документом, который нужен Крейзлу. Откройте его, используя ключи, которые вы только что получили.

Вы можете выбраться из караульного помещения, продолжив путь на юг к помещениям караульного и входу. Все должны спать. Прокрадитесь наружу, а затем быстро вернитесь к Крейцлу на мельницу.

Следующее задание Kingdom Come Deliverance 2

Покажите Крейзлу документ. Он привлечет вас к другому заданию, раскрыв свой план создать Голема, чтобы тот работал на мельнице. Это приводит к следующему побочному квесту, Запретный плод, где Крейзлу нужно найти яму с селитрой.

Заключение

Квест Materia Prima в Kingdom Come Deliverance 2 — это захватывающее приключение, полное интриг и неожиданных поворотов. От переноски муки до кражи документов и обучения новым навыкам, этот квест держит вас в напряжении и вызывает желание узнать больше секретов. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что будет дальше!

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