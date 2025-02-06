Полный гайд по квесту Лакей в Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 есть множество квестов, которые ведут вас в самые разные уголки игрового мира. Один из таких квестов — «Лакей» — отправляет вас на поиски Востатека, лесничего из Тросковиц. Вот наш подробный гайд, как найти Востатека и выполнить этот квест.

Где искать Востатека

Квест «Лакей» начинается, когда Генри ищет своего давно потерянного пса Матта. В процессе поисков он узнает, что лесничий Востатек мог видеть его питомца. Если вам нужно больше информации о предыдущих и последующих шагах по поиску Матта, ознакомьтесь с нашим гайдом по спутнику-псу Матт.

Совет: Прежде чем продолжить квест, возьмите с собой лук или арбалет с несколькими стрелами или болтами. Эти предметы можно найти в доме плотника в деревне Тросковиц, напротив таверны. Просто залезьте ночью на поленницу во дворе и украдите их у семьи плотника, чтобы открыть сундуки с вещами.

Семья Востатека: Злата и Витек

Когда вы узнаете от жителей деревни, что Востатек — лесничий из Тросковиц, отправляйтесь к отмеченному месту и поговорите с его женой Златой. Она тоже не знает, где её муж.

Однако, если вы следите за квестом, вы увидите ещё одну метку. Она указывает на лагерь неподалёку, где живёт сын лесничего, Витек. Витек не в ладах с отцом, но вы сможете уговорить его дать вам подсказку.

Местонахождение Востатека

Есть веская причина, почему стоит поговорить с Витеком в рамках квеста «Лакей». Если вы отслеживаете квест и открываете карту мира, вы заметите огромную область поиска в лесу, и Востатек может быть где угодно. Но после разговора с Витеком область поиска сужается до поляны к северу от озера.

Востатек и волки

Прибыв на место, вы увидите, что Востатека атакуют волки. Здесь три волка, так что будьте готовы блокировать их прыжки, прежде чем атаковать в ближнем бою.

После того как вы расправитесь с животными, вы спасёте Востатека. Но на этом ваши приключения не заканчиваются. Востатек упал с дерева и повредил себе ногу, так что вам придётся нести его в укрытие.

Подсказки Востатека: Дерево и муравейник

Востатек пьян в стельку и не помнит, где его укрытие, но даёт несколько подсказок:

Идите на запад от места, где нашли его, пока не увидите сухое и кривое дерево. Востатек сделает замечание, и вам нужно будет двигаться дальше. Продолжайте идти на запад, пока не увидите муравейник. Востатек снова что-то скажет. Востатек просит отнести его в таверну. Не возвращайтесь в деревню, а выберите недоверчивый ответ от Генри.

Ещё подсказки: Деревья, каменная пирамида и укрытие

Ваши приключения с Востатеком продолжаются:

Ищите берёзу, разделённую надвое. Затем найдите камень с маленькими камнями, сложенными сверху — каменную пирамиду. За ней будет тропинка, ведущая к лагерю Востатека.

Положите Востатека на один из матрасов и дайте ему воды из бочки. Он расскажет, что ему нужна его лошадь, Пипек, чтобы вернуться домой. К сожалению, Пипек, как и его хозяин несколько минут назад, тоже пропал — его украли бандиты.

Пипек и бандиты

Вы почти завершили квест «Лакей». Вот что нужно сделать на этом этапе:

Следуйте по тропинке за укрытием, осматривая разорванную ткань, следы от подков и другие улики. Когда доберётесь до лагеря бандитов, сделайте автосохранение. Скорее всего, вы выполняете этот квест на низком уровне, и у Генри, возможно, нет тяжёлой брони. Поэтому, если вы попытаетесь сразиться с пятью бандитами в открытую, это может плохо кончиться.

Чтобы облегчить задачу, поднимитесь по склону справа и залезьте на большие камни на вершине утёса. Некоторые из этих скал достаточно крутые, и NPC не смогут запрыгнуть на них. Вот почему мы советовали взять лук или арбалет.

С вершины выстрелите в одного из бандитов, чтобы привлечь внимание всей банды:

Двое из них вооружены дальнобойным оружием, так что просто стреляйте в них издалека. Остальные трое вооружены только холодным оружием и не смогут достать Генри на камнях, так что спокойно расправляйтесь с ними.

Когда все бандиты будут мертвы, обыщите их тела и контейнеры в лагере и небольшой пещере. Вещей может быть так много, что их вес превысит вашу грузоподъёмность, так что берите только самое ценное. Когда будете готовы, сядьте на чёрного коня Пипека и вернитесь в укрытие Востатека.

Награды за квест «Лакей»

После разговора с Востатеком вы можете отправиться прямо к его дому. Это завершит квест «Лакей» в Kingdom Come: Deliverance 2. За свои усилия вы получите:

80 грошей. Постоянное жильё — то есть кровать, на которой можно спать бесплатно, чтобы восстановить здоровье персонажа и сохранить игру.

Это также откроет доступ к дополнительным активностям, особенно к продолжению поисков Матта. Позже вы сможете встретить Востатека в квесте «Незванные гости». Одно из дополнительных заданий там — убедить его бросить пить.