Kingdom Come Deliverance 2 Гайд: роман с Розой

В Kingdom Come Deliverance 2 у вас есть возможность завести романтические отношения с несколькими второстепенными персонажами. Одной из таких героинь является Роза, высокородная дама, которая явно неравнодушна к нашему герою Генри. В этой статье мы расскажем, как закрутить роман с Розой в Kingdom Come Deliverance 2.

Встреча с Розой

Романтика Розы в Kingdom Come: Deliverance 2 в первую очередь зависит от того, как вы относитесь к ней в определенных частях кампании. Впервые вы встречаете ее во время основного квеста под названием Via Argentum, где она показывает вам, что она больше, чем просто леди, которой могут помыкать мужчины. Она свободолюбива и независима, с интеллектом, который порой заставляет бедного Генри терять дар речи.

Затем, во время Прощание по-французски, она просит вас найти книгу в крепости. Наконец, во время Oratores у вас есть шанс скрепить сделку поцелуем.

Часть 1: Прощание по-французски. Где найти книгу Розы?

Вы можете узнать обо всех подробностях этого основного квеста в нашем руководстве по квесту Прощание по-французски . Тем не менее, вот краткое резюме:

Главная цель этого квеста — спасти Ганса Капона (как обычно). Вам нужно войти в крепость Малешов через подземный туннель (Роза, на самом деле, та, кто дает вам инструкции).

Скрытно исследуйте крепость, пока не доберетесь до второго этажа башни. Там вы встретите женщину по имени Леди Офка. Вы можете запугать ее, чтобы она не позвала стражу.

Если вы посмотрите на окно в комнате леди Офки, вы увидите красную книгу. Это предмет, который вам нужен для побочного квеста «Книга Розы».

Завершите задание «Прощание по-французски» так, как посчитаете нужным, и обязательно навестите Розу в Куттенберге.

Часть 2: Книга Розы — История героини

Если вы хотите завести роман с Розой в Kingdom Come: Deliverance 2, то вам нужно сделать следующий шаг, прежде чем вы приступите к основному заданию Oratores, которое происходит гораздо позже в кампании. Вот краткое изложение для этого конкретного раздела:

Когда вы вернетесь в Куттенберг, прочитайте книгу, которую вы получили для Розы ранее. Вы увидите три варианта диалога:

Ученость: «Стиль письма кажется знакомым…»

Впечатление: «Автор действительно не сдерживается».

Убеждение: «Что вам в этом нравится?»

Независимо от вашего выбора здесь, вы узнаете, что Роза на самом деле сама написала книгу. Затем она задает вам ряд вопросов о том, о чем бы вы хотели, чтобы она написала. Вот ответы, которые мы выбрали:

«Женщина».

«Сделай ее смелой».

«Она стоит передо мной!»

«Для кого-то другого. Это более достойно».

Как только Роза закончит писать и рисовать, прочитайте ее работу и ответьте следующим образом:

«Мне нравится, что здесь есть мораль».

«Это действительно красиво».

«Мне бы хотелось как-нибудь узнать тебя получше».

Это позволяет Розе стать тренером. Она может обучить вас навыкам Scholarship (Journeyman) и Marksmanship (Apprentice).вас навыкам «Учёность» (Подмастерье) и «Стрельба» (Ученик).

Часть 3А: Oratores — туннели, ведущие к поместью Ратхардов

Следующая часть романа Розы в Kingdom Come: Deliverance 2 происходит во время основного квеста под названием Oratores. Роза и Генри направляются через подземные туннели, ведущие в поместье Рутхарда. Вот несколько примечательных подробностей:

Пронесите Розу через бассейн с водой в туннелях.

Скажи Розе, чтобы она была осторожна, когда будет взбираться по плющу.

Победите полдюжины мародеров и убейте последнего бандита, который находится возле комнаты Розы.

Часть 3Б: Ораторесы — романтическая сцена с Розой

После устранения всех врагов поговорите с Розой в ее комнате. Выберите следующие ответы:

«Союзники — наш самый ценный актив».

«Я тебя не отпущу!»

*Поцелуй Розу

Решения выше ведут к кат-сцене, где Генри и Роза проводят ночь вместе. На этом наше руководство о том, как завести роман с Розой в Kingdom Come: Deliverance 2, заканчивается. Если вы хотите узнать больше о других увлечениях Генри, вы можете перейти к нашему общему руководству.