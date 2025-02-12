Навыки харизма и обаяние на максимум — Kingdom Come Deliverance 2

Получите этот роскошный костюм и поднимите Вашу харизму и обаяние на максимум в первый же день в Kingdom Come Deliverance 2! Вот пошаговый гайд как Вы сможете это сделать:

Направляйтесь во внутренний двор дома Торговца в Тросковицах.

Взломайте замок у первой двери справа, затем правую дверь внутри здания.

Ограбьте спящего Юрга Томела и украдите оба его ключа.

Используйте ключи, чтобы открыть сундук у его кровати. Внутри вы найдете: Капюшон из парчи (Brocade Hood), Бюргерский плащ (Burgher Coat), Перчатки для верховой езды (Riding Gloves), Немного грошей.



Отправляйтесь в дом Портного в Kingdom Come Deliverance 2.

Взломайте левую дверь, затем левую дверь внутри помещения.

Ограбьте Портного Бартошека и заберите оба его ключа.

Обыщите сундук у его кровати, чтобы получить: Бургундскую шляпу (Burgundian Hat), Бюргерскую обувь (Burgher Shoes), Подвязочные штаны (Gartered Hose).



Откройте магазин Портного с помощью ключей.

Разграбьте сундук внутри магазина, чтобы найти: Благородный шaperon (Noble Chaperon), Короткий пурпуэн (Short Pourpoint), Походную сумку странника (Wanderer’s Pouch), Дополнительные гроши и другие ценности.



Добудьте украшение из логова волков в Kingdom Come 2.

Направляйтесь к юго-западу от Лагеря кочевников, найдите логово волков и заберите оттуда отличный экземпляр украшения.

Экипируйтесь и активируйте перк.

Наденьте все полученные вещи.

Изучите перк выживания «Цветочная сила» (Flower Power) .

. Всегда носите с собой 30 сушеных трав — это гарантирует максимальную харизму!

Цель достигнута! Теперь вы — самый обаятельный персонаж в игре!

Успешных краж и эффектных выходов в свет! 🎮✨

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