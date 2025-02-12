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Kingdom Come: Deliverance II

Навыки харизма и обаяние на максимум — Kingdom Come Deliverance 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
12.02.2025
5 Просмотров 0
kingdom come deliverance 2 Максимум харизмы и обаяния

Получите этот роскошный костюм и поднимите Вашу харизму и обаяние на максимум в первый же день в Kingdom Come Deliverance 2! Вот пошаговый гайд как Вы сможете это сделать:

Направляйтесь во внутренний двор дома Торговца в Тросковицах.

  • Взломайте замок у первой двери справа, затем правую дверь внутри здания.
  • Ограбьте спящего Юрга Томела и украдите оба его ключа.
  • Используйте ключи, чтобы открыть сундук у его кровати. Внутри вы найдете:
    • Капюшон из парчи (Brocade Hood),
    • Бюргерский плащ (Burgher Coat),
    • Перчатки для верховой езды (Riding Gloves),
    • Немного грошей.

Отправляйтесь в дом Портного в Kingdom Come Deliverance 2.

  • Взломайте левую дверь, затем левую дверь внутри помещения.
  • Ограбьте Портного Бартошека и заберите оба его ключа.
  • Обыщите сундук у его кровати, чтобы получить:
    • Бургундскую шляпу (Burgundian Hat),
    • Бюргерскую обувь (Burgher Shoes),
    • Подвязочные штаны (Gartered Hose).

Откройте магазин Портного с помощью ключей.

  • Разграбьте сундук внутри магазина, чтобы найти:
    • Благородный шaperon (Noble Chaperon),
    • Короткий пурпуэн (Short Pourpoint),
    • Походную сумку странника (Wanderer’s Pouch),
    • Дополнительные гроши и другие ценности.

Добудьте украшение из логова волков в Kingdom Come 2.

kingdom come deliverance 2 Максимум харизмы и обаяния
  • Направляйтесь к юго-западу от Лагеря кочевников, найдите логово волков и заберите оттуда отличный экземпляр украшения.

Экипируйтесь и активируйте перк.

  • Наденьте все полученные вещи.
  • Изучите перк выживания «Цветочная сила» (Flower Power).
  • Всегда носите с собой 30 сушеных трав — это гарантирует максимальную харизму!

Цель достигнута! Теперь вы — самый обаятельный персонаж в игре!

Успешных краж и эффектных выходов в свет! 🎮✨

Все гайды по игре Kingdom Come Deliverance 2 Вы сможете найти в нашем Хабе, который регулярно обновляется!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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