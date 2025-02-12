Навыки харизма и обаяние на максимум — Kingdom Come Deliverance 2

Получите этот роскошный костюм и поднимите Вашу харизму и обаяние на максимум в первый же день в Kingdom Come Deliverance 2! Вот пошаговый гайд как Вы сможете это сделать:
Направляйтесь во внутренний двор дома Торговца в Тросковицах.
- Взломайте замок у первой двери справа, затем правую дверь внутри здания.
- Ограбьте спящего Юрга Томела и украдите оба его ключа.
- Используйте ключи, чтобы открыть сундук у его кровати. Внутри вы найдете:
- Капюшон из парчи (Brocade Hood),
- Бюргерский плащ (Burgher Coat),
- Перчатки для верховой езды (Riding Gloves),
- Немного грошей.
Отправляйтесь в дом Портного в Kingdom Come Deliverance 2.
- Взломайте левую дверь, затем левую дверь внутри помещения.
- Ограбьте Портного Бартошека и заберите оба его ключа.
- Обыщите сундук у его кровати, чтобы получить:
- Бургундскую шляпу (Burgundian Hat),
- Бюргерскую обувь (Burgher Shoes),
- Подвязочные штаны (Gartered Hose).
Откройте магазин Портного с помощью ключей.
- Разграбьте сундук внутри магазина, чтобы найти:
- Благородный шaperon (Noble Chaperon),
- Короткий пурпуэн (Short Pourpoint),
- Походную сумку странника (Wanderer’s Pouch),
- Дополнительные гроши и другие ценности.
Добудьте украшение из логова волков в Kingdom Come 2.
- Направляйтесь к юго-западу от Лагеря кочевников, найдите логово волков и заберите оттуда отличный экземпляр украшения.
Экипируйтесь и активируйте перк.
- Наденьте все полученные вещи.
- Изучите перк выживания «Цветочная сила» (Flower Power).
- Всегда носите с собой 30 сушеных трав — это гарантирует максимальную харизму!
Цель достигнута! Теперь вы — самый обаятельный персонаж в игре!
Успешных краж и эффектных выходов в свет! 🎮✨
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