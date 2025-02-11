Гайд 1000+ грошей за 20 минут в Kingdom Come Deliverance 2?

Если вы ищете быстрый способ разжиться деньгами в Kingdom Come Deliverance 2, то этот гайд точно для вас. Мы расскажем, как пройти квест с загадочным капустным вором по имени Пепа, который не только подарит вам уникальный опыт, но и пополнит ваш кошелек более чем на 1000 грошей всего за 20 минут!

Квест «Капустный вор»: пошаговое руководство

Шаг 1: Начало задания

Ваш путь начинается в деревне Тросковице, где нужно поговорить с Бейлифом Трастом. Выберите диалоговый вариант «Что нового?», чтобы узнать о проблеме местного фермера: кто-то ворует его капусту. Бейлиф предложит вам найти этого вора, и это ваш шанс заработать.

Шаг 2: Поиск укрытия Пепы

Отправляйтесь в Капустную Пещеру, расположенную к югу от Семина.

В скалах вы найдете тайное укрытие, где Пепа занимается приготовлением своей знаменитой квашеной капусты. Поговорите с ним и выберите дружелюбный подход:

Скажите, что не собираетесь выдавать его местоположение Бейлифу .

. Затем добавьте, что даже сами не знаете, почему так поступаете.

Пепа оценит вашу честность и щедро наградит вас несколькими порциями квашеной капусты. Если хотите, можете воспользоваться моментом и стащить еще больше капусты из его запасов — никто не заметит!

Шаг 3: Доклад Бейлифу

Вернитесь к Бейлифу Трасту в Тросковице и сообщите ему, что нашли вора. Он будет доволен вашей работой и наградит вас 800 грошей. Но это еще не все!

Шаг 4: Посещение крестьянского лавочника

Отправляйтесь к Грочеру-крестьянину, расположенному к востоку от Семина. Расскажите ему о том, что вы нашли капустного вора. За эту информацию он даст вам дополнительные 75 грошей.

Шаг 5: Продажа квашеной капусты

Через пару дней вы сможете начать продажу квашеной капусты, которую получили от Пепы. Лучший покупатель — это Хозяйка Таверны Бетти, которая готова заплатить хорошие деньги за каждый кочан. Продав всю капусту, вы дополнительно заработаете несколько сотен грошей.

Итог: сколько можно заработать в Kingdom Come Deliverance 2 ?

800 грошей от Бейлифа.

от Бейлифа. 75 грошей от Грочера.

от Грочера. До 200–300 грошей от продажи капусты.

Общий доход составит более 1000 грошей, а затраченное время — всего около 20 минут, но остается ряд этических вопросов. Тем не менее выбор всегда за Вами!

Почему этот квест стоит вашего внимания?

Этот квест идеально подходит для тех, кто хочет быстро разжиться деньгами в начале игры. Стартовые ресурсы и финансы крайне важны в Kingdom Come Deliverance 2, ведь они помогут вам купить лучшее снаряжение, еду или медикаменты. А приятная история с Пепой добавит немного юмора и уникальности вашему приключению.

Не упустите возможность провернуть эту выгодную сделку — и пусть квашеная капуста станет вашим первым шагом к успеху в мире кингдом кам деливеранс 2!

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