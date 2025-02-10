Квест «Fortuna» в Kingdom Come: Deliverance 2: Полный гайд

Квест Fortuna — это третье основное задание в Kingdom Come: Deliverance 2. Генри и Ганс спасаются от бандитов и находят пристанище у травницы. Этот гайд проведёт вас через задание, подсказывая ключевые события и предметы.

Прибытие в дом Божены

После тяжёлого путешествия через лес Генри голоден, хочет пить и ранен. Сначала перевяжите раны, используя экран инвентаря. Затем поешьте из горшка у костра и умойтесь в водоёме снаружи.

Вы найдёте Спасительный Шнапс на столе, который необходим для сохранения игры. Возьмите его и исследуйте дом на предмет других предметов, но будьте осторожны, чтобы не украсть у своей спасительницы.

Исследование дома Божены

Внутри вы найдёте полезные вещи:

Набор стрелка и портного : На чердаке наверху.

: На чердаке наверху. Бинты : На полке в боковой комнате.

: На полке в боковой комнате. Травы: Соберите календулу, бузину и зверобой в саду.

У мёртвого бандита снаружи тоже есть полезные вещи, такие как Ремень и Охотничий меч. Очистите кровь с этих предметов в водоёме.

Проверка состояния Ганса

Божена сообщает, что у Ганса жар. Ей нужен Отвар из ромашки, чтобы его лечить.

Если в предыдущей главе вы выбрали Выживание, вы можете произвести впечатление на Божену своими знаниями о травах. В противном случае спросите, как распознать травы.

Вы найдёте ромашку в саду, но для шалфея вам нужно будет отправиться на запад, на луг. Прежде чем идти, подумайте о том, чтобы похоронить тело бандита, чтобы выразить благодарность.

Похороны бандита

Бандит, который преследовал вас и Ганса в хижине Божены, воняющий в ее саду с травами. Переместить его — это самое меньшее, что вы можете сделать, чтобы выразить свою благодарность за то, что она спасла вам жизнь. После того, как вы предлагаете заняться этой задачей, Божена указывает вам на лопату в саду, которую вы можете взять, чтобы закопать зверя.

После того, как вы схватите лопату, подберите тело бандита и направляйтесь на северо-восток. Вы можете следовать за символом на вашем компасе, который соответствует символу, отмечающему квест в вашем журнале. На скриншоте выше это буква I, но у вас она может быть другой.

После небольшой борьбы вы доберетесь до открытого пространства, где сможете вырыть могилу для бандита. Положите его и взаимодействуйте с землей, чтобы начать копать. Затем поднимите бандита и бросьте его в яму. Не нужно хвалебной речи; вряд ли вы могли бы сказать о нем что-то доброе.

Сбор трав

После похорон бандита умойтесь и отправляйтесь на луг. Соберите шалфей и ромашку, необходимые для лекарства Ганса.

Соберите шалфей и ромашку, которые Божене нужны для приготовления лекарства для Ганса. На этом лугу есть несколько веточек, и это полезные травы, так что сорвите несколько для себя, пока вы там. Затем возвращайтесь в хижину.

Разборка с незваными гостями

По дороге назад вы услышите, как лает Гроулер. Два человека пристают к Божене, расспрашивая о бандитах. Если вы не похоронили бандита, они нападут. В противном случае они представятся людьми Бергова.

Вы можете драться или разговаривать.

У обоих есть полезное снаряжение, включая Жестяной значок Хеджстарта у более слабого, так что уничтожить их — хорошая идея.

Если вы хотите отговориться, скажите им: «Вы не похожи на людей Бергоу». Затем выберите «Вы ищете не там». Они вам поверят и уйдут.

Проверьте Божену

После того, как вы разберетесь с бандитами, поговорите с Боженой, которая, как и следовало ожидать, потрясена этой второй стычкой с бандитами. Она спросит вас о вашей личности. Давай, скажи ей правду, и вы заслужите у нее некоторую репутацию.

После этого она поручит вам создать лекарство для Ганса и даст вам книгу, которая поможет вам это сделать. Теперь вы можете использовать алхимический стол в хижине снаружи, чтобы создавать зелья и яды.

Дополнительная цель: похоронить бандитов.

Прежде чем приступить к работе над зельем для Ганса, вы можете похоронить тела тех двух бандитов. В таком случае Божене стоит подумать об открытии кладбища…

Вы можете забрать тела и отнести их туда, где похоронен их соотечественник. Выкопав еще две ямы, закопайте их, а затем вернитесь к корыту с водой, чтобы очиститься. Затем скажите Божене, что работа сделана, и она поблагодарит вас, заработав вам еще немного репутации у нее.

Приготовление зелья для Ганса

Божена проведёт вас через процесс приготовления зелья для Ганса. Следуйте этим шагам:

Налейте вино. Добавьте две горсти ромашки. Опустите котёл. Переверните песочные часы и подождите. Поднимите котёл. Измельчите горсть шалфея и добавьте её. Перелейте зелье в склянку.

Если всё сделано правильно, вы получите Крепкий отвар из ромашки.

Пока вы делаете хотя бы обычный отвар, Божена примет его и скажет вам лечь. У вас был долгий день, и пришло время немного отдохнуть, чтобы залечить собственные раны. Используйте кровать, чтобы отдохнуть, по крайней мере, до 5 утра. Генри ночью увидит сон, который даст некоторые воспоминания о событиях первой игры.

Знакомство с Павленой в Kingdom Come: Deliverance 2

Проснувшись, вы встретите Павлену, дочь Божены. Она поможет вам разобраться в снах и попросит выйти на улицу, чтобы подменить Божену в разговоре с болтливым спутником.

Прежде чем выйти, потратьте несколько очков умений. Рекомендуется выбрать способности, которые снижают требования к оружию, уменьшают потребность в еде, улучшают торговлю и увеличивают стоимость зелий.

Завтрак с друзьями в Kingdom Come: Deliverance 2

Присоединяйтесь к друзьям за завтраком снаружи. Расскажите о своих подвигах по спасению Ганса, чтобы заработать репутацию у Павлены и Божены.

Вы также узнаете о банде куманов, разбившей лагерь неподалёку, но пока вы ничего не можете с этим сделать.

Павлена даст вам рецепт Спасительного Шнапса, который можно выучить, прочитав его в инвентаре.

Планирование дальнейших шагов Kingdom Come: Deliverance 2

Поговорите с Гансом о следующем шаге. Несмотря на нерешённые вопросы, он настроен отправиться в Тровски. После короткого разговора вы отправитесь в путь. Божена даст вам несколько грошей и еды на дорогу.

По прибытии в замок Тровски вас примут за нищих и прогонят. Расстроенные, вы вернётесь в деревню Тровски, чтобы спланировать следующий шаг, что приведёт к следующему квесту: Laboratores.

Это руководство предоставляет подробное описание квеста Fortuna в Kingdom Come: Deliverance 2, чтобы вы не пропустили ни одной важной детали или предмета.