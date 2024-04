ТОП-16 Лучшие камерофоны в 2024 году

Современные смартфоны с лучшими камерами (камерофоны) способны делать снимки и видео, сравнимые по качеству с профессиональными фотоаппаратами. Эта возможность делает их идеальным выбором для тех, кто стремится запечатлеть моменты жизни в высоком разрешении.

В эпоху цифровых технологий, где мобильность и удобство имеют первостепенное значение, камерофоны становятся незаменимыми спутниками для фотолюбителей и профессионалов. С разнообразием доступных на рынке моделей выбор может оказаться непростым, но наш опыт в тестировании и оценке камерофонов позволяет предоставить наиболее точные рекомендации.

28.04.2024 Обновление В рейтинг добавлен лучший камерофон — Honor Magic6 Pro.

В нашем списке лучших камерофонов вы найдёте устройства, которые будут идеальным инструментом для создания превосходного контента и размещения его в социальных сетях или просто для тех, кто желает запечатлеть тёплые семейные моменты с помощью смартфона, который всегда под рукой. Познакомьтесь с нашими рекомендациями, чтобы найти идеальный камерофон, который соответствует вашим требованиям и желаниям.

1 Honor Magic6 Pro Лучший камерофон на сегодняшний день

Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.8″ (2800 х 1280), OLED

Встроенная память: 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП f/1,4-f/2,0, OIS (основная), 180 МП f/2,6, 2,5-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум, OIS (телефото), 50 МП f/2.0 (сверхширокоугольная), селфи 50 МП (f/2.0)

Аккумулятор: 5600 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 229 г Плюсы Яркие и естественные цвета как на фото, так и на видео

Хорошая детализация при большинстве настроек масштабирования

Быстрый и точный автофокус на фото

Хороший портретный рендеринг с сегментацией объектов в режиме боке Минусы Разница в резкости видеокадров при движении во время записи

Неестественная детализация при масштабировании

Размытие изображения на портретах при очень слабом освещении

Honor Magic6 Pro возглавил наш рейтинг благодаря выдающимся характеристикам своей камеры, обогнав такие устройства, как Huawei Mate 60 Pro и iPhone 15 Pro Max. Камера смартфона показала превосходные результаты в фотографиях благодаря высокому качеству цветопередачи, динамическому диапазону и надёжной автофокусировке. Несмотря на меньший диапазон диафрагмы по сравнению с конкурентами, Honor Magic6 Pro обеспечивает глубокую резкость и контроль над шумом изображений.

В области зума и сверхширокоугольной фотографии устройство показало лучшие результаты, обеспечивая отличную детализацию и цветопередачу. Видеосъемка в режиме HDR также выделяется как сильная сторона, с естественными цветами и хорошей экспозицией, хотя и не достигает уровня iPhone 15 Pro Max в плане стабилизации и автофокуса.

Honor Magic6 Pro демонстрирует впечатляющую стабилизацию видео при хорошем освещении, хотя при слабом свете наблюдаются некоторые недостатки. В целом, смартфон устанавливает новый стандарт в мобильной фотографии и видеосъёмке, обеспечивая высокое качество в различных условиях.

2 Oppo Find X7 Ultra Настоящий камерофон

Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП f/1.8 (основная), 50 МП f/2.6 (телефото), 50 МП f/2.0 (сверхширокоугольная), селфи 32 МП f/2.4

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 221 г Плюсы Баланс цветов

Хорошо снимает при слабом свете

Топовые характеристики флагмана

Классная детализация телезума Минусы Ценник

Упускает детали в некоторых обстоятельствах

Выйдя в марте 2024 года, эта шикарная модель сразу побила все рекорды производительности камер. Oppo Find X7 Ultra отлично подходит для широкого спектра фотографий, будь то портреты семьи и друзей или пейзажи, улавливая множество деталей. Изображения получаются с хорошо сбалансированными цветами и естественными оттенками кожи.

Камеры устройства отлично показывают себя практически во всех обстоятельствах. При портретной съемке они обеспечивают очень естественное и точно детализированное качество размытия фона, а также демонстрируют высокую эффективность камер при слабом освещении при съемке фотографий и видео и очень хорошую детализацию изображения с телезумом при фотосъемке на среднем или дальнем расстоянии.

Добавьте к этому все прелести устройства как такового: защиту от пыли и воды, процессор от Qualcomm самой свежей версии, топовый дисплей как у OnePlus 12 и поддержку двух симок, и вы получите один из лучших телефонов в целом.

Иметь в виду стоит выпадение некоторых деталей при съемке телескопических изображений с близкого расстояния и сверхшироких фото. Кроме того, при съемке движущихся людей могут проявляться слегка неестественные черты лица. Но, несмотря на эти мелочи, лучшего камерофона вы просто не найдете. Остается только выделить на него весьма немалый бюджет.

3 Huawei P60 Pro Невероятные камеры в умеренном бюджете

Дата выхода: март 2023 года

Экран: 6.67″ OLED (1220×2700) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 48 МП f/1.4 (основная), 48 МП f/2.1 (телефото), 13 МП f/2.2 (сверхширокоугольная), селфи 13 МП

Аккумулятор: 4815 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Plus 1

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 200 г Плюсы Хорошие показатели при низкой освещенности

Высокая детализация при любом масштабе

Весьма и весьма умеренная цена

Быстро заряжается Минусы Сэкономили на чипе

Недостаточно яркий экран на солнце

Некоторые неэффективности функции масштабирования звука

Даже не верится, что за сумму 60-65 тыс. рублей можно приобрести подобный сет из камер. Huawei P60 Pro воплотит в жизнь вашу мечту стать фотографом, даже если вы не можете позволить себе флагман от Oppo.

Отличные общие характеристики камер делают их идеальными для всех типов фото и видео при любых условиях освещения. Они показывают высокую производительность при тусклом свете и могут «заморозить» движение, чтобы изображение не получилось размазанным. Но в сложных условиях съемки иногда неестественно прорисовываются детали.

Переменная диафрагма позволяет держать всех людей на снимке в фокусе благодаря большой глубине резкости, а отличный баланс тонов верно передает оттенки кожи. Фото получаются очень детальными при любом масштабе, особенно в макрорежиме. Качество видео на высоте, лишь иногда заметны переходы фокусировки.

Что до общих характеристик телефона, звук определенно на уровне. Вас не разочарует цветопередача и читаемость экрана при любом освещении, а также его отзывчивость в играх и при Интернет-серфинге, хотя яркости под солнцем не всегда хватает. И хотя устройство постарались удержать в бюджете, в том числе установив не самый новый чип Snapdragon 8 Plus 1, смартфон стабильно и гладко выполняет свою работу, но проседает по fps в играх. Также достойна похвалы быстрая проводная и беспроводная зарядка.

Учитывая, что мы ищем, в первую очередь, удачный камерофон, то Huawei P60 Pro достоин занять свое место здесь, несмотря на не самый топовый чип.

4 iPhone 15 Pro Max Лучшая камера в айфоне

Дата выхода: сентябрь 2023 года

Вес: 221 г

Размер экрана: 6,7-дюймовый OLED (2796 x 1290)

ОС: iOS 17

Процессор: A17 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задние камеры: основная 48 МП (f/1,78) с 2-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольная 12 МП (f/2,2), телеобъектив 12 МП (f/2,8) с 5-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера: 12 МП (f/1,9) Плюсы Увеличенный 5-кратный зум

Лучший в своем классе чип A17 Pro

Сверхдолгое время автономной работы Минусы Медленная зарядка по сравнению с другими телефонами

Дороже, чем iPhone 14 Pro Max

Улучшенный зум-объектив на iPhone 15 Pro Max привлекает больше всего внимания, но это не единственное улучшение, которое Apple внесла в функции фотосъёмки на своём камерофоне премиум-класса. Smart HDR получил обновление, улучшающее динамический диапазон, в то время как для портретных и ночных снимков также предусмотрены некоторые программные обновления. Неудивительно, что iPhone 15 Pro Max отлично справляется как с портретными снимками, так и с фотографиями при слабом освещении, что превосходит возможности лучшего камерофона Samsung.

Что касается нового зум-объектива, то конструкция с тетрапризмой позволяет iPhone 15 Pro Max обеспечивать больший 5-кратный зум по сравнению с 3-кратным на iPhone 15 Pro. Но это совсем не 10-кратный зум, который может обеспечить S23 Ultra, и в результате iPhone 15 Pro Max отстаёт при увеличении объектов съёмки.

Тем не менее, в камерах iPhone 15 Pro Max есть многое, что может понравиться, от антибликового покрытия сверхширокоугольного объектива до впечатляющего качества видеосъёмки. Фанатам iPhone, которым нужен телефон с лучшей камерой, должны быть готовы заплатить не маленькую цену за новую модель.

5 iPhone 15 Pro Отличный камерофон по цене ниже Pro Max

Дата выхода: сентябрь 2023 года

Размер экрана: 6,1-дюймовый OLED (2556 x 1179)

Процессор: A17

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 8 ГБ с возможностью хранения / расширения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / нора

Камеры: 48 Мп (f / 1,78) основная с 2-кратным оптическим зумом, 12 Мп (f / 2,2) сверхширокая, 12 Мп (f / 2,8) телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением

Фронтальная камера: 12 Мп (f / 1,9)

Вес: 187 г Плюсы Отличные камеры

Сверхбыстрый чипсет A17 Pro

Значительно дешевле, чем iPhone 15 Pro Max Минусы Не хватает зума, как у iPhone 15 Pro Max

Та же скорость зарядки, что и раньше

Кто должен иметь iPhone 15 Pro: все, кто хочет иметь функции iPhone 15 Pro Max, но по более низкой цене.

Вам не обязательно платить много денег за лучшие функции iPhone. Почти все, что вы найдёте в iPhone 15 Pro Max, также доступно в iPhone 15 Pro, но дешевле. Вы пожертвуете временем автономной работы — батарея внутри iPhone 15 Pro меньше, но эта модель оснащена меньшим 6,1-дюймовым дисплеем (он также поддерживает частоту обновления 144 Гц).

В нем установлен чипсет A17 Pro, а также улучшенная 48-мегапиксельная основная камера. Dynamic Island позаимствован у своего предшественника. Также Apple внесла несколько изменений, чтобы сделать телефон более свежим, например, прочную раму из титанового сплава, программируемую кнопку действия и порт USB-C. От камер до яркости дисплея и того, как он справляется с требовательными приложениями, iPhone 15 Pro является отличным выбором и даёт возможность наслаждаться высококачественными функциями Pro, которые Apple добавила в свою линейку, без необходимости платить максимальную цену.

6 Google Pixel 8 Pro Наравне с флагманами

Дата выхода: октябрь 2023 г.

Задние камеры: основная 50 МП, сверхширокоугольная 48 МП, телеобъектив 48 МП с 5-кратным оптическим зумом

Фронтальная камера: 10,8 МП

OIS: Да

Вес: 211 г.

Размеры: 87 x 76 x 162 мм

Память: 128 ГБ, 256 ГБ Плюсы Невероятные возможности камеры

Уникальный опыт с искусственным интеллектом

Гораздо более яркий дисплей Минусы Слабая обработка графики Tensor G3 в играх

Время автономной работы все ещё не впечатляет

Pixel 8 Pro — это абсолютно феноменальная камера, без сомнения лучшая в своём ценовом сегменте. Она переигрывает и iPhone 15 Pro, который стоит примерно столько же, и бьёт гораздо дорогой iPhone 14 Pro Max.

В Pixel 8 Pro добавлен новый режим съёмки в формате RAW, который позволяет раскрыть весь потенциал 50-мегапиксельного сенсора, а также новый профессиональный режим управления, который даёт возможность полностью контролировать внешний вид фотографий. Набор камер все так же поражает своим качеством в режиме «наведи и снимай» с помощью нового широкоугольного объектива с высоким разрешением и одного из лучших телеобъективов на рынке.

Видео тоже стало лучше по сравнению с моделью 7 Pro, хотя не удаётся полностью сравниться с iPhone Pro Max. Кроме того, благодаря элегантному дизайну, мощному экрану и долгосрочной поддержке программного обеспечения на протяжении 7 лет, Pixel 8 Pro безусловно является отличным выбором по соотношению цены и качества.

Даже несмотря на некоторые небольшие недоработки, найти флагманский телефон с такими возможностями и по более выгодной цене, чем у Pixel 8 Pro, будет довольно сложно.

7 Vivo X100 Pro Камерофон от Vivo поразит качеством фото и видео

Дата выхода: ноябрь 2023 года

Экран: 6.78″ AMOLED (1260х2800) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП f/1.8 (основная), 50 МП f/2.5 (телефото), 50 МП f/2 (сверхширокоугольная), селфи 32 МП f/2.0

Аккумулятор: 5260 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 9300

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 225 г Плюсы Шикарный телевик

Хорош даже в тусклом свете

Высокая автономность

Есть варианты большого хранилища Минусы Динамикам не хватает басов и качества на высокой громкости

Финальная обработка изображений с нюансами

Флагман от Vivo конца 2023 года имеет на борту добротный набор камер, благодаря которым он занял довольно высокое место как в нашем рейтинге, так и в известном Dexomark. Демонстрируя отличный зум с лучшими в своем классе характеристиками телесъемки, он достигает высокой производительности при слабом освещении. Его также отличает хорошая экспозиция лиц и высокая детализация, причем телесные тона воспроизводятся очень точно. Видео держит марку, сохраняя уровень детализации, и запись звука выдает стабильно качественный результат, справляясь даже с ветром. Но при произведении немного не хватает низких частот, и качество звука падает при самой высокой громкости.

К недостаткам можно отнести некоторую нестабильность автофокусировки и задержку при захвате изображения. Кроме того, алгоритмы обработки изображений иногда могут сделать фотографию неестественной, и на конечном результате могут появиться отсветы.

Как и у всякого порядочного флагмана, у Vivo X100 Pro имеется сертификация IP68, он оснащен мощным чипом и толстым аккумулятором, так что с точки зрения производительности как основного гаджета к нему вопросов нет. На руку покупателям также разнообразные варианты хранилища, вплоть до 1 ТБ, так что вам будет, где хранить видео и фото в высоком разрешении, пока вы не выгрузите их в облако или на ПК.

Vivo X100 Pro — отличный инструмент для мобильного фотографа, сбалансированный по цене и характеристикам.

8 Samsung Galaxy S23 Ultra Отличный набор фотокамер, но без новейших функций ИИ

Дата выхода: февраль 2023 года

Вес: 235 г

Размер дисплея: 6,8-дюймовый Super AMOLED (3088 x 1440)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Хранилище: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задние камеры: 200 МП (f/1.7), 12 МП (f/2.2), 10 МП (f/2.4) 3-кратный телеобъектив, 10 МП (f/2.4) 10-кратный телеобъектив

Фронтальная камера: 12 Мп (f/2.2)

Время работы от батареи: 13:09 (60 Гц) / 12:22 (адаптивная) Плюсы Мощная 200-мегапиксельная камера

Чип Snapdragon 8 Gen 2 превосходит iPhone по графике

Потрясающий дисплей Минусы Дорого

Изогнутый экран может быть неудобным

Samsung Galaxy S23 Ultra может похвастаться таким количеством объективов и функций, что просто нет той фотографии, которую он не смог бы снять. В некоторых ситуациях другие устройства могут делать чуть более качественные снимки, но Galaxy S23 Ultra универсален, и виртуозно справится как с крупными планами, так и с ночными фотографиями и ультразумом.

В то время как 12-мегапиксельный ультразум и двойные телескопические датчики 3x и 10x 10 МП на задней панели S23 Ultra кажутся знакомыми, телефон отказывается от основного датчика с разрешением 108 МП, который использовался в предыдущих моделях серии, и заменяет его — впервые на телефоне Samsung — основной камерой с разрешением 200 МП, чтобы обеспечить неизменно впечатляющий опыт фотографирования.

Такие изменения в аппаратном обеспечении иногда приводят к снижению качества у некоторых производителей, но, как и в случае с переходом Google на новый 50-МП основной сенсор в серии Pixel 6 и переходом Apple с 12-МП на 48-МП основной сенсор годом позже в линейке iPhone 14 Pro, очевидно, что команда инженеров Samsung позаботилась о том, чтобы снимки с 200-МП адаптивного пиксельного сенсора S23 Ultra были такими же стабильно качественными и впечатляющими, как и у его предшественника.

Для пользователей, которые хотят получить более детальные фотографии, режим Expert RAW, встроенный в пользовательский интерфейс камеры, поддерживает разрешение до 50 МП. Ultra также позволяет делать снимки с разрешением 200 МП (в формате jpeg), если вы хотите поиграть с полной детализацией сенсора.

С выходом новой линейки в январе 2024 года Galaxy S23 Ultra стал выглядеть только привлекательнее — ожидаемое падение цены сделало более разумным соотношение цена/качество. Те, кто считает новые ИИ примочки ненужными игрушками, будет доволен этим телефоном. Особенно учитывая тот факт, что у новый флагман лишили 10х телеобъектива.

9 Samsung Galaxy S24 Ultra Флагманский камерофон от Samsung

Дата выпуска: январь 2024 года

Вес: 232 г

Размеры: 162,3 х 79 х 8,6 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,8 дюйма

Разрешение: 3120 x 1440 (Quad HD+)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 200 МП f/1.7 (основная) + 10 МП f/2.4 (телефото, 3-кратный зум) + 50 МП f/3.4 (телефото, 5-кратный зум) + 12 МП f/2.2 (сверхширокая)

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Полезные функции ИИ

Долговечная батарея

Высокая четкость основной камеры Минусы Значительное удорожание по сравнению с предыдущей версией

Менее детализированное изображение с 5х телефотокамеры

Если вы — гордый владелец Galaxy S Ultra, вы точно знаете, какую производительность камеры следует ожидать от нового флагмана. Характеристики камеры в целом такие же, как и раньше, за исключением увеличенных пикселей, способных улавливать больше света. В результате цвета на изображениях, снятых Galaxy S24 Ultra, стали немного ярче.

Другое большое изменение в телефоне этого года связано с одним из телеобъективов: сенсор на 10 МП уступает место сенсору на 50 МП. Это добавит больше деталей на снимках с зумом, но в то же время оптический зум с 10-кратного уменьшен до 5-кратного. Galaxy S24 Ultra по-прежнему может поддерживать 10-кратный зум, снимая изображения с полным разрешением 50 МП, а затем обрезая. Это работает хорошо, хотя мы заметили некоторые более менее четкие области на изображениях S24 Ultra по сравнению с Galaxy S23 Ultra. В результате S24 Ultra потерял одно из своих традиционных преимуществ перед iPhone.

Нам понравились инструменты ИИ, которые Samsung предлагает для редактирования фотографий, например, возможность изменять размер предметов и перемещать их по фотографии. В то же время, эти функции доступны и на менее дорогих моделях серии S24.

10 Google Pixel 7a Лучший бюджетный камерофон

Дата выхода: май 2023 года

Вес: 193 г

Размер экрана: 6,1-дюймовый OLED 90 Гц

Разрешение: 2400 x 1080

Процессор: Tensor G2

Оперативная память: 8 ГБ

Хранение: 128 ГБ

Аккумулятор: 4300 мАч

Задние камеры: основная 64 МП (f/1,89), сверхширокая 13 МП (f/2,2)

Фронтальная камера: 13 МП (f/2,2) Плюсы Модернизированная 64-мегапиксельная основная камера

Tensor G2 обеспечивает отличные возможности фотосъемки

Яркий дисплей с частотой 90 Гц Минусы Рамки вокруг экрана довольно заметны

Темные цвета могут повлиять на некоторые изображения

Pixel 7a от Google продолжает прекрасную традицию телефонов A-серии, предлагая превосходные возможности камеры, за исключением того, что на этот раз аппаратное обеспечение заслуживает такой же похвалы, как и вычислительная фотография Google и обработка на базе искусственного интеллекта. Для этой модели Google отказался от основной камеры на 12,2 Мп и добавил 64-мегапиксельный сенсор, который физически больше, чем раньше. Это даёт больше света, придающего снимкам больше детализации, и в результате получается камерофон, который идёт вровень с Galaxy A54 среди бюджетных устройств.

Pixel 7a предпочитает тёмные цвета, которые не всегда хорошо сочетаются в некоторых сценариях. Но фотографии при слабом освещении получаются превосходными и портретный режим также на высоте, что делает этот телефон отличным камерофоном за свои деньги.

Чипсет Tensor G2 поддерживает ряд впечатляющих функций, таких как инструмент Magic Eraser для удаления нежелательных объектов и Photo Unblur для улучшения старых изображений. А яркий 6,1-дюймовый дисплей позволяет чётко видеть фотографии даже при ярком освещении.

11 iPhone 15 Лучшее соотношение цены и качества камеры iPhone

Дата выхода: сентябрь 2023 года

Вес: 171 г

ОС: iOS 17

Размер экрана: 6,1-дюймовый OLED (2556 x 1179)

Процессор: A16 Bionic

Оперативная память: 6 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: 48 МП (f / 1.6) основная с 2-кратным увеличением, 12 МП (f / 2.4) сверхширокая

Фронтальная камера: 12 МП (f / 1.9) Плюсы Отличные возможности основной камеры

Впечатляющее время автономной работы для своего размера

Более яркий дисплей Super Retina XDR Минусы Скорость зарядки не изменилась

Частота обновления экрана 60 Гц

iPhone 15 делает большой шаг вперёд, унаследовав 48-мегапиксельную основную камеру, которую Apple представила в прошлогодней линейке iPhone 14 Pro. Но эта основная камера делает больше, чем просто более чёткие снимки. Если вы используете настройки по умолчанию, получаете 24-мегапиксельное изображение, в котором все детали сбалансированы с освещением и цветом. Основная камера также позволяет увеличить изображение в 2 раза без какого-либо шума или размытия, что является решением проблемы отсутствия телеобъектива.

Здесь имеются те же улучшения программного обеспечения, что и в iPhone 15 Pro Max, так что вы получаете улучшенные функции Smart HDR, портретного режима и ночной съёмки. Лучше всего то, что цена iPhone 15 начинается с 799 долларов — на 400 долларов дешевле, чем iPhone 15 Pro Max, так что вы получаете функции камеры премиум-класса за меньшие деньги.

12 Google Pixel 8 Лучший флагман за меньшую цену

Дата выхода: октябрь 2023 г.

Задние камеры: 50 МП, 12 МП f/2,2 сверхширокая

Фронтальная камера: 10,8 МП (f/2,2)

OIS: Да

Вес: 195 г

Размеры: 150,4 x 71 x 8,9 мм

Память: 128 ГБ, 256 ГБ Плюсы Отличная основная камера

Поддерживает беспроводную зарядку

Более премиальный дизайн, чем у Pixel 7

Защита по стандарту IP68 Минусы Время автономной работы может быть непостоянным

В сверхширокоугольном датчике нет автофокуса

Нет ручного режима фото

Google Pixel 8 — это хороший выбор для фотографов, которым нужен сбалансированный смартфон. Хотя у Pixel 8 нет возможности полностью контролировать фотографии вручную или использовать формат RAW с 50-мегапиксельным датчиком, для режима использования «наведи и снимай» нет лучшего варианта в этом ценовом диапазоне.

Обработка фотографий на устройствах Google сделана с прекрасно, сохраняя множество деталей в тенях. Один из его крупных датчиков отлично работает с макрофотографиями, естественным образом размывая задний фон, и справляется съёмкой в плохо освещённых условиях, надёжно подсвечивая объекты. Хотя телефон не является лидером среди любителей фотографии, в общем-то он должен удовлетворить все прочие потребности.

Что касается остальных аспектов, конечно, стабильность работы аккумулятора могла бы быть лучше. Однако включение беспроводной зарядки и защиты от воды IP68 — это дополнительные плюсы. Pixel 8 — это верный выбор для тех, кто ищет надёжную камеру и универсальное устройство.

13 OnePlus 12 Лучший смартфон для портретной съемки

Дата выхода: февраль 2024 года

Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП (основная), 64 МП (трехкратный зум), 48 МП (сверхширокоугольная), селфи 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP65

Вес: 220 г Плюсы Классный дизайн и цветовые решения

Уникальный стиль и цвет для портретов Минусы Не такой универсальный, как Galaxy

Непостоянные цветовые результаты

Система камер OnePlus 12 предназначена для фотографов определенного типа, неся в себе дух Hasselblad, особо почитаемой оптики, которой пользуются астронавты на орбите. OnePlus не стесняясь переняла эту эстетику, и она сквозит в каждом пикселе ее последнего телефона.

Однако давайте определимся с ожиданиями: если вы жаждете потрясающих телеобъективов или экстремальных макросъемок крупным планом, OnePlus 12 может вам не подойти. Его самая дальняя линза дает всего лишь 3-кратное увеличение, что даже не рядом с объективом с 5-кратным увеличением, украшающим Samsung Galaxy S24 Ultra.

OnePlus 12 по-настоящему хорош в портретной и пейзажной фотографии. Его изображения излучают богатство и естественность, которые ускользают как от iPhone, так и от Pixel. В то время как Apple и Google гонятся за точностью и передачей суровой реальности, OnePlus 12 воплощает в себе суть настоящего объектива с постоянным фокусным расстоянием, предлагая вам запечатлеть моменты с художественной изюминкой, выходящей за рамки простой фотофиксации.

14 OnePlus Open / OPPO Find N3 Лучший складной телефон с камерой

Дата выпуска: 2023 год

Вес: 238 г

Размеры: 143,1 x 153,4 x 5,8 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 7,8 дюйма / 6,3 дюйма

Разрешение: 2440 x 2268 / 2484 x 1116

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Аккумулятор: 4805 мАч

Задняя камера: 48 МП (основная) + 48 МП (сверхширокоугольная) + 64 МП (телеобъектив с трехкратным оптическим зумом)

Фронтальная камера: 20 МП Плюсы Почти нет компромиссов

Отличная производительность и время автономной работы

Лучшие камеры из всех складных моделей Минусы Нет беспроводной зарядки

Очень дорогой

Камеры складных смартфонов, как правило, не вызывают особого восторга, поскольку установка высококачественных объективов в такой новый форм-фактор создаёт инженерные трудности. Чтобы решить эту проблему, OnePlus объединилась с Sony для разработки датчика LYTIA, который использует новый подход, называемый совмещением пикселей, чтобы эффективно удвоить его размер и пропускать значительно больше света. OnePlus Open также получил не менее интересный 3-кратный телеобъектив, который использует аппаратную обработку для имитации 6-кратного оптического зума без зернистых и нечётких изображений, характерных для цифрового зума.

Его селфи-камера также хорошо справляется, хотя и не обеспечивает таких насыщенных цветов. Но это имеет большого значения, потому что основную камеру можно также использовать и для селфи с внешним экраном.

Немного более широкое соотношение сторон и меньшая высота делают OnePlus Open в целом удобным для использования, особенно когда дело касается внешнего дисплея. Плотность пикселей, яркость и поддержка HDR обоих экранов полностью превосходят другие складные устройства. Производительность Snapdragon 8 Gen 2 на высоком уровне, а 16 ГБ ОЗУ дают свободу использовать Open как настоящий планшет, выполняя множество операций одновременно. Время автономной работы также превосходит конкурентов, причём значительно.

15 Samsung Galaxy S23 Доступный флагман прошлого года с телеобъективом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 168 г

Размеры: 70,9 x 146,3 x 7,6 мм

Экран: 6,1-дюймовый Super AMOLED (2340 x 1080)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy

Оперативная память: 8 ГБ

Хранение: 128 ГБ, 256 ГБ

Задняя камера: 50 МП (f/1,8), 12 МП (f/2,2), 10 МП (f/2,4), 3-кратный телеобъектив

Фронтальная камера: 12 МП (f/2.2) Плюсы Телеобъектив

Улучшенная цветопередача на фотографиях

Лучшее время автономной работы, чем у предшественника Минусы Меньше базовой памяти, чем у других моделей S23

Так себе фронтальная камера

Камерофон Galaxy S23 предлагает то, чего вы не найдёте на iPhone по сопоставимой цене — телеобъектив. А благодаря поддержке 3-кратного оптического и 30-кратного цифрового увеличения эта камера позволяет делать очень детализированные снимки с близкого расстояния. Фактически, вся настройка задней камеры Galaxy S23 впечатляет. Как и другие телефоны S23, он может похвастаться улучшенной ночной фотосъемкой и намного лучше обрабатывает цвета без перенасыщения. Galaxy S23 является самым дешёвым из флагманов Samsung.

Мы были менее впечатлены новой фронтальной камерой, которая делает довольно тусклые селфи по сравнению с тем, на что способны другие телефоны с топовыми камерами. Зато Galaxy S23 имеет лучшее время автономной работы благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy. Он работает на 2,5 часа дольше, чем Galaxy S22, что даст вам больше времени, чтобы снимать фотографии этим телефоном.

16 iPhone 15 Plus Телефон с камерой и большим экраном от Apple

Дата выхода: сентябрь 2023 года

Вес: 201 г

Размер экрана: 6,7-дюймовый OLED (2796 x 1290)

Процессор: A16 Bionic

Оперативная память: 6 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Задняя камера: 48 Мп (f / 1.6) основная, 12 Мп (f / 2.4) сверхширокая / 12 Мп

Фронтальная камера: (f / 1.9) Плюсы Время автономной работы

Отличная производительность камеры

Быстрый процессор A16 Bionic Минусы Устаревшая частота обновления экрана 60 Гц

Медленная зарядка

iPhone 15 Plus — лучший iPhone для людей, которые предпочитают дисплей большего размера, но не хотят платить большие деньги за один из лучших больших камерофонов. На много дешевле, чем iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном, независимо от того, хотите ли вы смотреть фильмы и видео в дороге или просто хотите увеличить видоискатель для своих фотографий. А фотографии, сделанные камерами iPhone 15 Plus, выглядят потрясающе благодаря увеличенному основному сенсору и фотонному движку Apple для улучшения качества снимков при слабом освещении.

Как бы нам ни нравился обычный iPhone 15, вы должны приобрести Plus, если хотите больше времени между зарядками. В независимом тесте веб-серфинга iPhone 15 Plus проработал более 14 часов, что делает его самым долгоработающим iPhone в истории.

В iPhone 15 Plus есть некоторые вещи, которые могут не понравится, включая устаревшую частоту обновления 60 Гц и медленную зарядку через новый порт USB—C, но в целом он имеет отличную ценность. Как и iPhone 15, iPhone 15 Plus доступен в нескольких очаровательных цветовых вариантах.

Как выбрать лучший камерофон

Если качество камеры играет важную роль в принятии решения о покупке смартфона, необходимо учитывать множество факторов. Хороший способ начать — спросить себя, какие виды фотографий вы собираетесь делать. Не все камеры с несколькими объективами созданы одинаковыми — одни имеют сверхширокоугольные объективы для потрясающих пейзажей, другие — телеобъективы для портретов с малой глубиной резкости, а третьи — и то, и другое. Новейшие флагманы от Samsung и Huawei даже оснащены объективами типа перископ, которые могут достигать 10-кратного увеличения без потерь, соперничая с цифровыми зеркальными камерами.

Ещё один момент, который следует учесть: Мегапиксели не так важны, как диафрагма. Камеры с более широкой диафрагмой (меньшее число ƒ-стоп означает более широкие объективы) пропускают больше света, что ощутимо помогает делать более качественные снимки в темноте. Высокомегапиксельные сенсоры, используемые в новейших устройствах, — это хорошо, но это распространенное заблуждение, что количество пикселей напрямую связано с лучшим качеством фотографий.

Нужен ли вам портретный режим, позволяющий создавать фоны с эффектом боке? В этом случае объект съёмки находится в резком фокусе, а остальную часть сцены покрывает художественное размытие. Хотя вначале эта функция была характерна исключительно для телефонов с несколькими камерами, теперь даже более дешёвые телефоны с одним объективом, могут снимать портреты с эффектом боке. Некоторые устройства даже позволяют регулировать силу размытия до и после съёмки.

Технические характеристики фронтальной камеры тоже важны. В мире, где мы делаем больше селфи, чем когда-либо, не стоит упускать из виду фронтальную камеру телефона. Многие фронтальные камеры, такие как на iPhone 15 и Pixel 7, могут применять те же эффекты портретного режима, что и задние камеры. Некоторые телефоны оснащены двумя фронтальными камерами, при этом второй объектив выхватывает больше деталей фона, хотя в последнее время эта функция вышла из моды.

Наконец, не забывайте о видео. Ваши камеры снимают не только неподвижные изображения. Учитывайте разрешение, в котором камера снимает видео, а также частоту кадров. Однако следует помнить, что при увеличении разрешения видеоролики будут занимать гораздо больше места во внутренней памяти смартфона.