Лучшие зеркальные фотоаппараты и камеры DSLR 2025 года

Лучшие зеркальные фотоаппараты DSLR и зеркальные камеры, которые вы можете купить для новичков, любителей и профессионалов

За эти годы мы протестировали огромное количество зеркальных фотоаппаратов (DSLR-камер, зеркалок). Основываясь на нашем глубоком опыте, мы считаем, что лучшие DSLR-камеры по-прежнему предлагают фотографам много возможностей в 2025 году. От моделей для новичков до флагманов профессионального уровня — есть DSLR-камеры для любого покупателя и бюджета. В списке ниже вы найдете наши фавориты.

27.02.2025 Обновление Рейтинг актуален на февраль 2025 года

Разные зеркальные фотокамеры имеют разные характеристики. Наш главный выбор — победитель для новичков: Nikon D3500 прост в использовании и делает отличные фотографии. Он больше не выпускается, но его все еще можно найти в Интернете. Тем не менее, если вы более опытны, вам лучше присмотреться к чему-то вроде Canon EOS 90D .

Чтобы вам было проще найти подходящую DSLR-камеру, мы разделили наше руководство по вариантам использования. С каждой рекомендацией вы найдете подробное резюме отзывов из нашего реального обзора, включая плюсы и минусы, которые следует иметь в виду. Если вы все еще не уверены в формате, взгляните на нашу специальную функцию сравнения беззеркальных и зеркальных камер.

Лучшие зеркальные фотоаппараты и фотокамеры 2025 года

Ниже вы найдете полные описания каждой из лучших камер DSLR в нашем списке. Мы тщательно протестировали каждую из них, поэтому вы можете быть уверены, что нашим рекомендациям можно доверять.

1 Nikon D3500 Лучшая зеркальная камера для большинства людей

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,2 МП

Крепление объектива: Nikon F (DX)

Экран: 3 дюйма, 921 000 точек

Максимальная скорость серийной съемки: 5 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 1080p (Full HD)

Уровень пользователя: начинающий Плюсы Потрясающий датчик 24 МП

Солидная производительность

Хорошая управляемость

Превосходное соотношение цены и качества Минусы Довольно простые элементы управления

Экран не наклонный и не сенсорный

Видео только 1080p Full HD

Nikon прекратил выпуск D3500, но вы все еще можете найти его в продаже онлайн и в подержанных магазинах. Это хорошо, потому что мы считаем, что это идеальный выбор для новичков, желающих отточить свои навыки. Несмотря на свой возраст, D3500 имеет очень мощный датчик APS-C. Чтобы получить от него максимум, мы рекомендуем покупать D3500 с версией «VR» его комплектного объектива, так как он включает в себя систему стабилизации изображения Nikon за небольшую дополнительную плату. У Nikon также есть обширный каталог объективов системы DX, что дает вам большой выбор, когда ваши навыки достаточно продвинутся, чтобы оправдать обновление стекла.

Мы считаем, что Nikon D3500 является доказательством того, что вам не нужно платить целое состояние, чтобы получить отличную камеру. В наших тестах мы обнаружили, что изображения, которые она делает, были первоклассными. Мы также были впечатлены временем работы батареи камеры и простотой в обращении. Во время нашего обзора мы похвалили доступность элементов управления для учащихся, а также режим гида за то, как он знакомит новичков с ручным управлением. Хотя энтузиасты должны смотреть дальше в этом списке, в умелых руках D3500 может сравниться с камерами, которые стоят намного дороже.

2 Canon EOS 90D Лучшая премиум-цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 32,5 МП

Крепление объектива: Canon EF-S

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1 040 000 точек

Видоискатель: пентапризма

Максимальная скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Самое высокое разрешение APS-C

Серийная съемка 10 кадров в секунду

Необрезанное видео 4К Минусы Ограниченная буферная емкость

Нет сенсорной стабилизации

Шумоподавление JPEG по умолчанию не идеально

EOS 90D был настоящим шагом вперед для линейки EOS DSLR, когда он был запущен в 2019 году. Он был первым в своем роде, оснащенным 32,5-мегапиксельным датчиком APS-C, что давало ему приличное количество пикселей как для кадрирования, так и для создания больших отпечатков. В отличие от более раннего 80D, он предлагал некадрированную запись видео 4K , а также новый процессор обработки и более быструю серийную съемку. Аккумулятор на 1300 снимков также обеспечивал гораздо больше энергии, чем среднестатистическая беззеркальная камера, а защита от пыли и воды была бонусом.

Она и сегодня хороша. В нашем обзоре мы были впечатлены универсальностью 90D. Это превосходный универсал для тех, кто любит фотографировать широкий спектр различных объектов. Стоит взвесить, могут ли вас заинтересовать преимущества беззеркальной альтернативы EOS 90D, такой как Canon EOS M6 Mark II . M6 Mark II меньше, дешевле и предлагает более быструю серийную съемку. Но сосредоточившись на таких ключевых областях, как время работы от аккумулятора, удобство использования и полностью поворотный задний экран, Canon сделала EOS 90D сильной и универсальной альтернативой для тех, кто предпочитает опыт цифровой зеркальной фотокамеры.

3 Nikon D780 Лучшая полнокадровая гибридная зеркальная фотокамера

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: полный кадр

Мегапиксели: 24,4 МП

Крепление объектива: Nikon FX

Экран: 3,2-дюймовый наклонный экран, 2359 тыс. точек

Видоискатель: пентапризма

Максимальная скорость серийной съемки: 7/12 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD

Уровень пользователя: энтузиаст/профессионал Плюсы Отличная управляемость

Быстрая фокусировка в режиме реального времени

Необрезанное 4К-видео

Наклонный сенсорный экран Минусы Две системы автофокусировки, которые нужно освоить

Большой и тяжелый

D780 по сути является гибридом полнокадровой цифровой зеркальной камеры и беззеркальной камеры, такой как оригинальный Nikon Z6 . Хотя она все еще относительно дорогая, небольшое снижение цены на D780 с момента ее появления в 2020 году означает, что теперь это наш главный выбор для тех, кто хочет объединить преимущества беззеркальных технологий и цифровых зеркальных камер. Наш обзор показал, что качество изображения D780 является одним из лучших, а ее возможности съемки видео 4K улучшены за счет включения современных функций, таких как распознавание лиц и глаз.

Опираясь на прочную основу, заложенную D750 , D780 использует ту же 273-точечную систему фазовой автофокусировки на датчике, что и Z6, что позволяет ей быстро фокусироваться при съемке в режиме Live View. Если вы предпочитаете кадрировать через оптический видоискатель, вы сможете максимально использовать ее впечатляющий ресурс батареи в 2260 снимков. Как одна из последних цифровых зеркальных камер, она все еще довольно дорогая, но если для вас это не проблема, то D780 — одна из лучших полнокадровых универсальных камер, которые вы можете купить.

4 Nikon D7500 Лучший по соотношению цена/качество универсальный вариант для энтузиастов

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 20,9 МП

Крепление объектива: Nikon DX

Экран: 3,2-дюймовый поворотный сенсорный экран, 922 000 точек

Видоискатель: пентапризма

Максимальная скорость серийной съемки: 8 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Превосходный датчик 20,9 МП

Скорость съемки

Мощная 51-точечная система автофокусировки Минусы Менее надежная, чем D500

Медленная фокусировка в режиме Live View

Только один слот для SD-карты

Хотите Nikon D500, но не за его цену? Ну, если вы готовы пойти на некоторые компромиссы здесь и там, то D7500 — это то, на что вам стоит обратить внимание. Он оснащен тем же 20,9-мегапиксельным датчиком APS-C (или «DX», как его называет Nikon), что и его более старший собрат, а также соответствует ему в плане записи видео 4K.

Nikon также снабдил его тем же датчиком замера RGB на 180 тыс. пикселей, а наклонный экран на задней панели имеет такой же размер — 3,2 дюйма, хотя и не такой подробный, и все это заключено в защищенный от непогоды корпус. В наших тестах мы были впечатлены рядом вещей, включая срок службы батареи, качество изображения и управление. Это отличный универсал для тех, у кого есть приличный бюджет.

5 Canon EOS 6D Mark II Лучшая полнокадровая зеркальная фотокамера начального уровня

7.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: полный кадр

Мегапиксели: 26,2 МП

Крепление объектива: Canon EF

Экран: 3,2-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1 040 000 точек

Видоискатель: пентапризма

Максимальная скорость серийной съемки: 6,5 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 1080p (Full HD)

Уровень пользователя: энтузиаст Плюсы Много обновлений

Легкая для полнокадровой зеркальной камеры Минусы Нет видео 4K

Точки автофокусировки сгруппированы в центре кадра

Несмотря на то, что это полнокадровая цифровая зеркальная камера, начальный уровень EOS 6D Mark II впечатляет удобством использования. Хотя в нашем обзоре мы обнаружили, что корпус довольно пластиковый, 26-мегапиксельный датчик, размещенный внутри, великолепен и предлагает надежную систему Canon Dual Pixel CMOS AF при использовании режима live view. Задний сенсорный экран также предлагает функцию фокусировки касанием и съемки касанием для тех, кому не хватает джойстика.

С 45 точками автофокусировки на выбор и скоростью серийной съемки 6,5 кадров в секунду вы можете запечатлеть множество событий, включая несколько достойных снимков дикой природы. Она недостаточно быстра для скоростных гоночных снимков на обочине трассы, но в ходе наших тестов мы обнаружили, что она на удивление хороша для большинства других целей. 6D Mark II надежен, дает отличные результаты и по-прежнему остается фаворитом среди фотографов-энтузиастов.

6 Canon EOS 5D Mark IV Лучшая флагманская зеркальная камера

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: полный кадр

Мегапиксели: 30,4 МП

Крепление объектива: Canon EF

Экран: 3,2 дюйма, сенсорный, 1 620 000 точек

Видоискатель: пентапризма

Максимальная скорость серийной съемки: 7 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: энтузиаст/профессионал Плюсы 30,4 МП — хороший компромисс

Профессиональная производительность

Удобный размер

Усовершенствованная система АФ Минусы Дорого по сравнению с конкурентами

Ограниченные возможности видео 4K

Canon EOS 5D Mark IV дорабатывает и улучшает почти все, что было до него, с 30,4-мегапиксельным датчиком и усовершенствованной 61-точечной системой автофокусировки, а также записью видео 4K — все это хорошо зарекомендовало себя в наших реальных тестах. Поскольку Canon по сути исключила преемника 5D Mark V, Mark IV продолжит оставаться одной из самых привлекательных цифровых зеркальных камер в этой ценовой категории.

Его возможности видеосъемки в формате 4K немного ограничены, частота кадров достигает 30 кадров в секунду, а возможности снимать в плоском профиле гаммы отсутствуют. Но если вы в основном ищете мощную цифровую зеркальную камеру для фотосъемки, EOS 5D Mark IV остается на удивление современным предложением, учитывая его возраст, а тот факт, что вы все еще можете купить его новым, является свидетельством его популярности.

7 Nikon D850 Лучшая профессиональная зеркальная фотокамера по качеству изображения

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: полный кадр

Мегапиксели: 45,7 МП

Крепление объектива: Nikon FX

Экран: 3,2-дюймовый поворотный сенсорный экран, 2 359 000 точек

Видоискатель: пентапризма

Максимальная скорость серийной съемки: 7 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: энтузиаст/профессионал Плюсы Мощная разрешающая способность

Сборка профессионального уровня

Потрясающее качество изображения Минусы Много шуму при очень высоких настройках ISO

Подключение SnapBridge

Низкая скорость автофокусировки в режиме Live View

Трудно вспомнить другую цифровую зеркальную камеру, которая бы так же поражала, как D850, даже после нескольких лет на рынке. Она, конечно, дорогая, но это оправдано тем, что мы обнаружили в наших тестах, включая превосходное качество изображения, множество функций и прочный, устойчивый к погодным условиям корпус из магниевого сплава. 45-мегапиксельный датчик по-прежнему является одним из самых высоких по разрешению среди всех цифровых зеркальных камер, в то время как режим серийной съемки со скоростью 7 кадров в секунду необычно высок для камеры с таким датчиком.

Добавьте к этому потрясающую систему АФ, прекрасное управление и отличное видео 4K, и его универсальность будет легко оценить. Нравится звук D850, но хотите перейти на беззеркальную камеру? Ну, хотя это и не строго беззеркальная версия D850, новая беззеркальная камера Nikon Z7 имеет то же разрешение 45 МП, что и D850, но обладает некоторыми собственными умными технологиями, включая совершенно новое крепление объектива.

8 Canon EOS-1D X Mark III Лучшая зеркальная камера для спорта и дикой природы

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: цифровая зеркальная камера

Сенсор: полный кадр

Мегапикселей: 20,1 МП

Крепление объектива: Canon EF

Экран: 3,2-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2,1 миллиона точек

Видоискатель: пентапризма

Максимальная скорость серийной съемки: 16 кадров / сек. (механический затвор) при использовании оптического видоискателя / 20 кадров / сек. (механический или электронный затвор) при использовании Live View

Максимальное разрешение видео: 4K RAW, 4K DCI, 4K UHD, 4K DCI с обрезкой на 23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 кадров / сек. / 1080p на (23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94, 120 кадров / сек.)

Уровень пользователя: профессиональный. Плюсы Умный контроллер

Deep Learning AF действительно производит впечатление

Почти неограниченный буфер

Необрезанный 4K! Минусы Менее высокое разрешение, чем у Sony A9 II

Отсутствие стабилизации изображения

Не регулируемый экран

Цена

Последняя флагманская цифровая зеркальная камера Canon — это подходящая лебединая песня. Разработанная для профессионалов, которым нужна скорость, производительность и качество изображения в прочном корпусе, 1D X Mark III в значительной степени охватывает все это. В наших тестах мы были чрезвычайно впечатлены возможностями 1D X Mark III. Ее прочная конструкция кажется достаточно прочной, чтобы выдержать зону боевых действий, и, хотя это большая камера, мы оценили ее эргономику во время нашего обзора. Мы также обнаружили, что эта камера может справиться с любой ситуацией.

Спорт, дикая природа или действие на первой полосе: ее производительность никогда не вызывала сомнений. С быстрым процессором, глубоким буфером и быстрой серийной съемкой 20 кадров в секунду эта камера не идет на компромиссы. Это в равной степени относится и к системе автофокусировки, которая использует глубокое обучение для повышения точности. Ее видеовозможности также удобны, с возможностью съемки 4K/60p. Напичканная функциями и мощностью, она, вероятно, излишня для среднестатистического фотографа, особенно учитывая ее высокую цену. Тем не менее, это действительно впечатляющая цифровая зеркальная камера, которая представляет собой достойную инвестицию для профессионалов.

9 Pentax K-3 Mark III Monochrome Лучшая зеркальная фотокамера для черно-белой фотографии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Датчик: APS-C CMOS

Мегапиксели: 25,7 МП

Автофокус: 101-точечный АФ, 25 крестового типа

Тип экрана: 3,2 дюйма, 1 620 000 точек

Макс. скорость серийной съемки: 12 кадров в секунду

Фильмы: 4К

Срок службы батареи: 800 снимков

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Фантастическое качество изображения

Прекрасная работа с зеркальной камерой Минусы Снимает только в монохромном режиме

Дороговато для камеры APS-C

Если вы привержены съемке в черно-белом цвете, мы считаем, что Pentax K-3 Mark III Monochrome — отличный выбор. В нашем обзоре мы были впечатлены тем, как она управляется, особенно для камеры, которая большая и тяжелая по сравнению с последними беззеркальными вариантами. Мы обнаружили, что она хорошо сделана, удобна в руке и наделена набором элементов управления с прямым доступом. Вместе с ЖК-дисплеем на верхней панели это делает съемку с Monochrome удовольствием.

Наши тесты также показали превосходное качество изображения, чему способствовал впечатляющий контроль ISO: фотографии получаются резкими и пригодными для использования даже при ISO 51 200. 5-осевая стабилизация изображения в корпусе также помогает сохранять четкие результаты. Невозможно отрицать, что это дорого для камеры APS-C без универсальности цветной фотографии, но это дешевле, чем модели Leica M и Q-series Monochrom . Это может показаться странным, но это также хорошо оснащенный вариант, если черно-белый — ваш стиль, особенно если вы уже инвестировали в объективы Pentax.

Также рассмотрите

Мы рассмотрели целый ряд камер DSLR, а это значит, что есть еще много тех, кто почти попал в этот список. Вот несколько достойных упоминания, которые стоит рассмотреть.

Nikon D5600 : удобная для начинающих цифровая зеркальная фотокамера с удобным хватом, достойной 39-точечной системой автофокусировки и 24,2-мегапиксельным сенсором, способным делать детализированные снимки. D5600 — это хорошо продуманный вариант начального уровня.

Canon EOS Rebel SL3 / EOS 250D : Возможно, она не делает ничего выдающегося, но легкий корпус, отличное время автономной работы и в целом надежная работа делают ее бюджетной цифровой зеркальной камерой для начинающих, которая при этом обладает всеми необходимыми функциями.

Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D : С пластиковым корпусом и без видео 4K, 800D имеет устаревшие характеристики. Тем не менее, его глубокий хват, удобный интерфейс и надежное качество изображения делают его хорошей камерой для начинающих.

Canon EOS 80D : Благодаря хорошей эргономике и прочной конструкции 80D представляет собой цифровую зеркальную фотокамеру среднего уровня, способную создавать изображения фантастического качества — идеальный вариант для тех, кому не нужны новейшие технологии фотографии.

Как выбрать лучшую зеркальную фотокамеру?

Зеркальная камера остается самым дешевым способом получить камеру со сменными объективами и видоискателем (вы обнаружите, что многие беззеркальные камеры начального уровня не имеют видоискателей). Но что еще следует учитывать при выборе?

Основные различия между DSLR начального уровня и более продвинутыми моделями заключаются в конструкции камеры, сенсоре и функциях съемки. DSLR начального уровня, такие как Nikon D3500 (см. п. 1 выше), часто меньше своих более дорогих аналогов. Это исторически сделало их одними из лучших камер для путешествий , хотя это обычно также означает отсутствие защиты от непогоды и меньше ручного управления.

Разница в размерах часто также связана с размером сенсора. Более доступные зеркальные фотокамеры, как правило, имеют сенсоры размера APS-C, в то время как профессиональные, такие как Nikon D850, являются полнокадровыми камерами. Ниже вы можете увидеть диаграмму, показывающую разницу.

Не существует однозначно «лучшего» размера сенсора, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы узнать больше об этом, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как купить полнокадровую камеру .

Когда дело доходит до выбора между DSLR для начинающих и моделью среднего класса, то, заплатив немного больше за последнюю, вы обычно получаете большую гибкость съемки, что может позволить вам дольше пользоваться камерой и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Дополнительные функции, которые вы, как правило, получаете, включают улучшенную скорость непрерывной съемки (удобно для съемки спорта или дикой природы), превосходную производительность при высоком ISO (полезно при слабом освещении) и иногда дополнительный слот для карты памяти.

Вы также можете найти выдающуюся ценность, купив подержанную зеркальную камеру у надежного продавца. Поскольку многие производители больше не выпускают новые модели зеркальных камер, существует здоровый рынок для качественных подержанных моделей. Например, Canon EOS 800D — это надежная зеркальная камера начального уровня, которую можно найти с хорошей скидкой. Аналогично, Nikon D750 — это более старый полнокадровый вариант, который представляет собой отличную ценность для подержанных камер.

Если же вы просто хотите отойти от смартфона или камеры-мыльницы, то DSLR начального уровня даст вам повышение качества изображения и ручное управление, необходимое для того, чтобы превратиться в новое хобби. Наконец, небольшой совет, если у вас нет объективов — купите новый DSLR с объективом в комплекте, так как это дешевле, чем покупать их по отдельности.

Что такое цифровая зеркальная фотокамера?

Как и большинство современных камер, DSLR позволяет записывать неподвижные изображения на карту памяти. Отличительной чертой DSLR-камеры является то, как она направляет свет на датчик внутри. DSLR означает цифровую однообъективную зеркальную камеру. Если разбить это на части, то «цифровой» относится к датчику. Это может быть что угодно, от стандартного датчика APS-C, вплоть до полнокадрового и гораздо большего среднего формата.

«Однообъективный» — это довольно очевидно: это означает, что зеркальные камеры используют один и тот же объектив для кадрирования, фокусировки и съемки фотографий. Почти все камеры делают это в наши дни, но терминология является пережитком тех времен, когда ретро-дальномерные и двухобъективные зеркальные модели использовали несколько объективов для достижения различных функций.

«Reflex» относится, пожалуй, к самому важному компоненту цифровой зеркальной камеры. Это означает, что зеркало внутри корпуса направляет свет, который проходит через объектив. Когда вы кадрируете снимок, этот свет отправляется в оптический видоискатель, давая вам истинное аналоговое впечатление от сцены. Но когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспозицию, это зеркало поднимется. В аналоговой зеркальной камере это экспонирует пленку внутри. В цифровой зеркальной камере это позволяет цифровому датчику захватывать доступный свет.

Помимо оптического видоискателя, еще одним преимуществом этой отражающей системы является то, что зеркальные камеры должны быть больше своих беззеркальных аналогов. Это может показаться недостатком, но это означает, что зеркальные камеры могут выиграть от знаменитой хорошей эргономики. Зеркальные камеры также поддерживают сменные объективы, поэтому вы можете переключиться на более подходящее стекло, когда вам нужно снять другую сцену — например, с фиксированного объектива на зум-объектив. И поскольку этот формат существует уже так долго, у вас не должно возникнуть проблем с поиском совместимых объективов и аксессуаров.

Более подробную информацию о сравнении зеркальных и беззеркальных фотокамер можно найти в нашей статье «Сравнение беззеркальных и зеркальных фотокамер» .

Кто прекратил производство зеркальных фотокамер?

Как вы увидите из списка выше, фотографам все еще доступно множество отличных DSLR-камер. Тем не менее, это неизбежная истина, что большинство производителей теперь сосредоточены на внедрении своих новейших технологий в беззеркальные модели.

Результатом этого отраслевого сдвига стало то, что многие из крупнейших производителей камер прекратили разработку новых зеркальных камер. В их число входят два бывших ярых приверженца жанра: Canon объявила в 2021 году, что EOS 1D X Mark III станет ее последним флагманом среди зеркальных камер, а Nikon последовала ее примеру в 2022 году. Некоторые считают, что это может быть хорошо для фотографии в целом.

Это не значит, что вы не можете купить зеркальные фотокамеры этих компаний: обе они все еще производят существующие модели. Фактически, Canon пообещала продолжать выпускать зеркальные фотокамеры до тех пор, пока на них есть спрос. Но это также не означает, что их будущее в безопасности. Nikon официально прекратила выпуск нескольких моделей, включая D5600 и D3500 (наша любимая зеркальная фотокамера), и ни один из брендов не выведет на рынок новые модели. И они не одиноки, Sony также изъяла из продажи последние свои зеркальные фотокамеры.

Хотя это развитие событий не сулит ничего хорошего поклонникам формата, есть вероятность, что полное исчезновение зеркальных камер произойдет еще через несколько лет. Более того, не стоит забывать о вторичном рынке, где все еще можно найти все необходимое.