ТОП-14 Лучшие камеры для блогера и видеоблогов 2024 года

Решили стать видеоблогером или планируете обновить уже имеющийся комплект оборудования? Наш рейтинг лучших камер для блогера и видеоблогов поможет вам разобраться во всем многообразии моделей представленных на рынке.

В век цифровых технологий, создание видеоблога стало популярным способом выражения себя. Будь то YouTube или TikTok, многие стремятся привлечь внимание аудитории, увеличить количество подписчиков и заработать на рекламе. Если вы решили начать собственный видеоблог, первым шагом будет подбор подходящего оборудования для съёмки.

28.04.2024 Обновление В рейтинг лучших камер для блогера и видеоблогов добавлены новые модели.

Большинство начинающих блогеров стартуют со съёмки на смартфон, и современные флагманские модели предлагают отличное качество видео для социальных сетей. Однако, помимо смартфона, есть ряд камер, которые могут подойти для различных целей и стилей видеоблогинга.

Компактные камеры с высококачественными встроенными микрофонами и модели со сменными объективами отлично подойдут для тех, кто хочет поднять свой контент на новый уровень. Они идеальны в качестве основной камеры для большинства видов съёмки.

Для дополнительных кадров, так называемых B-roll, которые добавляют разнообразие и динамизм в ваш видеоконтент, рекомендуется использовать лучшие экшн-камеры или камеры с возможностью съёмки на 360 градусов. Они подойдут для экстремальных моментов, замедленных кадров и уникальных перспектив, но не рекомендуются в качестве основной камеры.

Для получения захватывающих аэрофотоснимков и великолепных панорамных видов, лучший дрон может быть отличным дополнением к вашему арсеналу оборудования. Он создаст впечатляющие кадры с высоты, однако его следует использовать в качестве дополнительного инструмента, а не основного средства съёмки.

При выборе оборудования для видеоблогинга важно учитывать не только качество изображения, но и удобство использования, возможность расширения функционала и совместимость с другими устройствами. В этом рейтинге представлен практически полный список камер, которые смогу удовлетворить запросы любого блогера, независимо от целей и стиля съёмки.

Для максимально качественного контента Беззеркальные камеры

Для создания контента на высоком уровне беззеркальные камеры являются отличным выбором благодаря их мощным видеовозможностям и гибкости, предоставляемой сменными объективами. Они способны делать снимки высокого качества, что делает их популярным выбором среди профессионалов. Хотя зеркальные камеры по-прежнему актуальны, беззеркальные модели на сегодняшний день привлекают большее внимание в связи с их усовершенствованными характеристиками и улучшенным управлением. Это особенно заметно в сфере видеоблогинга, где беззеркальные камеры часто имеют преимущество.

1 Panasonic Lumix GH6 Великолепная камера для серьёзных видеоблогеров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: Micro Four Thirds

Мегапиксели: 25,2 МП

Экран: 3-дюймовый с переменным углом наклона, 1840 тыс. точек

Видоискатель: электронный, 3680 тыс. точек

Объектив: байонет Micro Four Thirds

Скорость серийной съёмки: 75 кадров в секунду (электронный затвор) 14 кадров в секунду (механический затвор)

Видео: 5,8K до 30p

Уровень пользователя: эксперт Плюсы Много настроек

Исключительная стабилизация

Ориентирован на видео Минусы Цена и сложность

Не лучший автофокус

Кому подходит:

профессионалам или тем, кто готов потратить много времени на изучение

если вы повышаете свой уровень и решили перейти с более простого оборудования

тем кому необходимо максимальное качество записи, как в студии, так и на улице

если вы снимаете продолжительное по времени видео

Кому не подходит:

новичкам, которым нужен быстрый старт

тем, кому нужна сама точная автофокусировки

если ограничен бюджет

если вы снимаете в условиях низкой освещённости

Panasonic GH6 не имеет возможности стриминга, но предлагает значительные возможности в других аспектах. С 25,2-мегапиксельным сенсором Micro Four Thirds камера способна снимать видео разрешением 5,7K при 30 кадрах в секунду. Для профессионалов, которые ценят возможности постпродакшена и цветокоррекции, 10-битные видеорежимы GH6 предоставляют необходимую гибкость, а форматы ProRes и H.265 гарантируют совместимость с YouTube.

Программное обновление до версии V2.3 расширило функциональность GH6, включив поддержку 12-битного формата Blackmagic RAW и возможность записи 4K/120p через HDMI. Несмотря на немного большие размеры по сравнению с GH5 Mark II, GH6 сохраняет компактность и удобство для съёмки видео вне студии. Система активного охлаждения обеспечивает неограниченное время записи.

Panasonic GH6 имеет прочную и удобную конструкцию, а также уникальные функции, отсутствующие в других моделях Lumix, включая многофункциональный сенсорный экран, индикаторы записи спереди и сзади, а также дополнительную кнопку записи на передней панели. Улучшенная алгоритмическая стабилизация также заслуживает внимания. Хотя GH6 не предлагает фазовый автофокус, который есть у Lumix S5 II, она остаётся мощным и мобильным решением для видеоблогеров, которым не требуется эта функция.

2 Fujifilm X-S20 Лучшая беззеркальная универсальная камера для видеоблогинга

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Размер сенсора: APS

Мегапиксели: 26,1 МП

Видоискатель: 0,39 дюйма, 2,36 млн точек EVF

Экран: 3,0 дюйма, 1,84 м-точечный сенсорный экран с переменным углом обзора

Подключение: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: до 6K30P 4:2:2 10-разрядный внутренний, 4K60P, 1080HD240P

Размер, вес: 127,7 x 85,1 x 65,4 мм, 491 г Плюсы Специальный режим видеоблогинга

Улучшенное отслеживание объектов

Маленький и компактный размер Минусы Нет защиты от атмосферных воздействий

Относительно дорого

Кому подходит:

для начинающих видеоблогеров

для создания видеоконтента высокого качества

для пользователей, которые хотят развивать свои блогерские навыки

тем, кому требуется долгое время автономной работы

Кому не подходит:

тем, кто планирует снимать в сложных погодных условиях (дождь, снег, мороз)

блогерам, которые имеют ограниченный бюджет

Fujifilm X-S20 продолжает наследие своего предшественника X-S10, как одна из предпочтительных камер среди видеоблогеров и предоставляя улучшения, делающие ее более привлекательной для начинающих пользователей. Камера сохраняет эргономичный дизайн X-S10, что делает ее удобной в руках, а также предлагает упрощённые элементы управления, что облегчает взаимодействие с продвинутыми функциями.

X-S20 оснащена тем же 26,1-мегапиксельным X-Trans CMOS 4 сенсором, что и модели X-S10 и X-T4, который уже зарекомендовал себя. Новая модель поднимает планку, предоставляя возможность записи видео в 6K/30p 4:2:2 с 10-битной цветовой глубиной, что является впечатляющим достижением для камеры этого класса. Также была улучшена встроенная стабилизация изображения, что демонстрирует отличные результаты во время использования.

Дополнительным бонусом является увеличенный встроенный аккумулятор, который предоставляет большую автономность работы, что важно для беззеркальной камеры, амбициозно позиционирующейся как универсальное решение.

Однако повышение стоимости может стать препятствием для новичков, а отсутствие защиты от погодных условий может вызвать разочарование у некоторых пользователей. В то же время, предыдущая модель X-S10 все ещё доступна по более низкой цене. Несмотря на это, дополнения в X-S20, такие как специальный режим для видеоблоггинга, который позволяет легко применять творческие настройки одним касанием, делают ее привлекательной для тех, кто занимается созданием видеоконтента.

3 Olympus OM-D E-M5 Mark III Отлично подходит для ведения блога

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: Micro Four Thirds

Мегапиксели: 20,4 МП

Крепление объектива: Micro Four Thirds

Тип экрана: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1,04 миллиона точек

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: энтузиаст Плюсы Надёжная встроенная стабилизация изображения

Фазовый автофокус превосходен

Компактный размер Минусы Нет разъёма для наушников

Нет опции 4K 60p

Кому подходит:

начинающим видеоблогерам, которые готовы потратить немного времени на ее изучение

тем, кому необходима надёжная автофокусировка, стабилизация и компактный размер

для съёмки в помещении и на улице

для фотосъёмки динамичных сцен

Кому не подходит:

тем, кому необходима съёмка 4K 60p

для съёмки видео в слоу-мо

Olympus E-M5 Mark III является выдающейся камерой для видеоблоггеров, которая укрепила позиции Olympus на рынке беззеркальных камер. Хотя данная модель не поддерживает режим 4K 60p, доступный у некоторых конкурентов в линейке Panasonic Micro Four Thirds, например, у Lumix GH5 II, она все же предлагает качественную запись в 4K 30p, что вполне достаточно для большинства создателей видеоконтента. Одним из ключевых преимуществ Olympus E-M5 Mark III является система автофокуса с фазовым детектированием на сенсоре, в отличие от системы контрастной автофокусировки DFD, которая до сих пор используется в камерах Panasonic.

Для профессионального видеопроизводства вопрос автофокусировки может быть не столь значим, поскольку предпочтительнее использовать ручную фокусировку. Однако для видеоблоггинга критически важно, чтобы камера обеспечивала надежное и стабильное фокусирование без промахов и пульсаций, которые могут возникать при использовании контрастной автофокусировки DFD от Panasonic.

Olympus E-M5 Mark III предоставляет высококачественное 4K видео с эффективной стабилизацией изображения и фазовой автофокусировкой, которая обеспечивает безупречную работу в различных условиях съемки. Кроме того, камера также отличается высоким качеством фотографий, что делает ее отличным выбором для широкого спектра творческих задач.

4 Panasonic Lumix S5 II Лучшая камера для профессиональных кинематографических видеоблогов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: полный кадр

Мегапиксели: 24,2 МП

Экран: 3 дюйма с переменным углом наклона, 1840 тыс. точек

Видоискатель: Электронный, 2360 тыс. точек

Объектив: L-образное крепление

Скорость непрерывной съемки: 7 кадров в секунду

Видео: Необрезанное 4K UHD до 60/50p

Уровень пользователя: средний/эксперт Плюсы Лучшее качество видео в своём классе

Магниевый корпус и экран с регулируемым углом наклона

Два слота для SD-карт Минусы Только контрастный АФ

Кому подходит:

профессиональным блогерам, создающим контент кинематографического качества

для съёмки видео с рук и в движении

для кадрирования видеоматериала

тем, кто снимает продолжительные по времени ролики

Кому не подходит:

новичка, которым нужен быстрый старт

тем, кому нужен поворотный экран

блогерам с ограниченным бюджетом

Для видеоблогеров, желающих повысить качество своего материала Panasonic S5 II является отличным выбором. Эта модель имеет меньший вес по сравнению с Panasonic GH6 и обеспечивает уверенное и комфортное удержание. Ее управление интуитивно понятно, благодаря отзывчивому сенсорному экрану с возможностью изменения его угла наклона.

Введение фазового автофокуса для видео оказалось долгожданным улучшением. Эта функция позволяет плавно переводить фокус благодаря настройкам скорости и чувствительности.

Panasonic S5 II показывает отличные результаты при создании видео для YouTube, снимая в качестве 6K/30p и обеспечивая живые цвета и широкий динамический диапазон. Примечательно, что съёмка 6K осуществляется с полным использованием сенсора, что даёт возможность кадрирования контента для разных задач в видеопроектах. Эффективная стабилизация изображения позволяет снимать высококачественные видео с рук, что особенно важно для создания динамичного контента.

Хотя 4K/60p съёмка имеет кроп-фактор в 1,5x, функции, вроде беспроводной трансляции по IP, остаются эксклюзивными для более дорогой модели Lumix S5 IIX. Тем не менее, Lumix S5 II представляет собой привлекательный гибридный комплект, который мы рекомендуем для серьёзных влогеров.

5 Sony ZV-E1 Лучшая камера для блогера с AI

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Размер сенсора: Полнокадровый

Разрешение: 12,1 МП

Объектив: Sony E

Видоискатель: Нет

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с регулируемым углом наклона, 1036 тыс.

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 4K/120p (ограничено 4K/60p до обновления прошивки)

Размер, вес: 121,0×71,9×54,3 мм, 483 г. Плюсы Тот же сенсор, что и у Sony A7S III

Упрощает создание высококачественных видеоблогов

Качественный встроенный микрофон

Совместимость с многими объективами Минусы Только 12 МП для фотографии

Не удобно использовать с рук с большими объективами

Один слот для SD-карты

Может оказаться излишней для новичков

Кому подходит:

для блогеров, работающих в одиночку

для съёмки с рук или в движении

тем, кому нужен компактный размер и максимальное качество

для точной автофокусировки

Кому не подходит:

для длительной записи

для блогеров с ограниченным бюджетом

для тех, кто любит баланс корпуса и объектива

для высококачественной фотосъёмки

Sony ZV-E1 может быть именно тем, что вам нужно. Это камера выделяется своим небольшим размером и лёгкостью, что делает ее самой компактной полнокадровой камерой с встроенной стабилизацией изображения на рынке, и идеальной для видеоблогеров, часто работающих в одиночку. Хотя Sony ZV-E10 предложит еще большую портативность, ее APS-C сенсор не сможет соперничать с полнокадровым качеством видео, которое вы получите от ZV-E1.

Sony ZV-E1 без труда записывает высококачественные 4K 60p видео даже в сложных условиях освещения благодаря своему полнокадровому сенсору, заимствованному у известной модели A7S III. Встроенная стабилизация изображения в ZV-E1 обеспечивает впечатляюще плавные кадры при съёмке с рук, что позволяет в большинстве случаев обойтись без дополнительных стабилизаторов. К тому же, продвинутые функции искусственного интеллекта для автоматического кадрирования точно отслеживают объекты в кадре, что становится настоящим спасением для блогеров, снимающих в одиночку.

Несмотря на то что ZV-E1 не предназначена для экстремально длительной работы из-за отсутствия вентиляционных отверстий и наличия только одного слота для карты памяти, а также трудности с просмотром на сенсорном экране под ярким солнцем, она остаётся превосходным выбором для одиночных создателей контента, стремящихся к съёмке 4K видео с полнокадровой камерой.

6 Sony ZV-E10 Классная камера, ориентированная на видео, с большим количеством доступных объективов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C

Мегапикселей: 24

Крепление объектива: Sony E

Экран: 3-дюймовый с переменным углом наклона, 921 тыс. точек

Видоискатель: нет

Максимальное разрешение видео: 4K при 30p

Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст Плюсы Отличный автофокус

Экран с переменным углом наклона

Хороший выбор линз Минусы Нет видеоискателя

Заднее стекло низкого качества

Кому подходит:

для начинающих блогеров с ограниченным бюджетом

для съёмки видеообзоров товаров

для использования в одиночку

для длительной записи видео

Кому не подходит

при съёмке в движении может появиться эффект rolling shutter

при съёмке в условиях недостаточной освещённости

для создания профессионально видео

Для начинающих видеоблогеров с ограниченным бюджетом, Sony ZV-E10 является одним из лучших выборов. Хотя эта камера не обладает видоискателем, что может ограничить функциональность фотографии, ее дизайн остаётся привлекательным и компактным. Особенностью модели является большой экран с возможностью полного откидывания, что делает камеру идеальной для видеоблогинга. Кроме того, она может похвастаться длительным временем работы от аккумулятора и возможностью записи видео без ограничений по времени.

В плане видеосъемки, Sony ZV-E10 предлагает более ограниченные возможности по частоте кадров по сравнению с более дорогими моделями, и пользователи заметят кадрирование при записи 4K видео на скорости 30 кадров в секунду. Также могут возникнуть проблемы с эффектом rolling shutter при быстрых движениях камеры или панорамировании. Тем не менее, эта камера является отличной по соотношению цены и качества, а система автофокуса Sony продолжает оставаться одной из лучших на рынке.

В дополнение, ZV-E10 включает в себя режим фокусировки, специально разработанный для видеоблогеров, занимающихся обзорами товаров, который автоматически перефокусируется на предметах, появляющихся перед камерой.

7 Canon EOS R10 Лучшая гибридная камера по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Размер сенсора: APS-C CMOS

Разрешение: 24,2 МП

Видоискатель: электронный видоискатель, 2360 тыс. точек

Экран: 2,95-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1040 тыс. точек

Подключение: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 4K при 60 кадрах в секунду

Размер, вес: 122,5 х 87,8 х 83,4 мм, 429 г Плюсы Компактный и лёгкий дизайн

Передовые возможности автофокусировки

Режим быстрой серийной съёмки Минусы Нет встроенной стабилизации изображения

Обрезка видео 4K/60p

Кому подходит:

для начинающих блогеров с ограниченным бюджетом

для создания замедленных сцен

для записи продолжительных по времени видео

при необходимость использовать автофокусировку

для съемки фото и видео

Кому не подходит:

для съёмки с рук или в движении

при использовании в условиях недостаточной освещённости

для использования с широким набором объективов

Canon EOS R10 — это высококачественный гибридный фотоаппарат с APS-C сенсором, который идеально подойдёт новичкам в видеоблогинге, благодаря сочетанию доступности и отличной производительности. EOS R10 отличается удобством в использовании: его эргономичное управление с помощью дисков, джойстика и вращающегося сенсорного экрана значительно облегчает процесс съёмки. Кроме того, камера оборудована входом для микрофона и многофункциональным разъёмом для аксессуаров Canon, что является преимуществом перед некоторыми полнокадровыми моделями бренда.

Хотя сенсор EOS R10 не оснащён технологией задней подсветки и камера не имеет встроенной стабилизации изображения, что ограничивает ее способности в условиях низкой освещённости, она все же успешно конкурирует с другими беззеркальными камерами. Необрезанное видео 4K/30p имеет передискретизацию по сравнению с разрешением сенсора 6K, и даже при кропе 1,56x возможность снимать 4K со скоростью 60 кадров в секунду будет полезна для блогеров, которые хотят создавать кат-сцены на половинной скорости.

В EOS R10 имеется режим «HDR PQ», предлагающий 10-битное видео с цветовым подвыбором 4:2:2, а также возможность записи клипов длительностью до двух часов. Эти характеристики делают Canon EOS R10 весьма привлекательным инструментом для контентмейкеров, ищущих надёжный гибридный аппарат для видеосъёмки.

8 Nikon Z30 Недорогая камера для видеоблогов от Nikon

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C

Мегапикселей: 20

Крепление объектива: Nikon Z

Экран: 3-дюймовый с переменным углом наклона, 1040 тыс. точек

Видоискатель: нет

Максимальное разрешение видео: 4K при 30p

Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст Плюсы Лучшее в классе качество сборки

Отличное качество изображения

Отличная отдача с потраченных средств Минусы Нет электронного видоискателя

Ограниченный (но растущий) ассортимент объективов Z DX

Кому подходит:

для начинающих видеоблогеров, снимающих в одиночку

для использования в руке

блогерам с ограниченным бюджетом

Кому не подходит:

при необходимости самого точного автофокуса

при необходимость контролировать звук во время записи

для использования с широким набором объективов

Nikon Z30 — это компактная APS-C форматная камера, разработанная с учётом потребностей начинающих видеоблогеров. Эта модель отказывается от использования традиционного видоискателя в пользу сенсорного экрана с регулируемым углом, что делает ее похожей на Sony ZV-E10 и позволяет быть самой маленькой и доступной по цене беззеркальной камерой Nikon с APS-C сенсором.

Несмотря на свои небольшие размеры, Z30 удобно ложится в руку благодаря продуманной рукоятке, что делает ее идеальной для съёмки селфи-видео. 3-дюймовый экран удобен в управлении и переключается в режим селфи при его переворачивании, обеспечивая надёжный автофокус на лицо. Однако отсутствие разъёма для наушников означает, что контроль уровня звука во время съёмки в режиме селфи не представляется возможным.

Ассортимент объективов Nikon для APS-C может показаться ограниченным, однако предлагаемый комплектный объектив 16–50 мм отличается чёткостью создаваемого изображения. Благодаря записи видео с использованием полной ширины сенсора, Z30 позволяет максимально использовать поле зрения объектива. Встроенное электронное подавление вибраций способствует стабилизации изображения при съёмке с рук, хотя кадрирование в 1,3 раза может ограничивать съёмку на вытянутой руке. При выключенном электронном подавлении вибраций камера способна записывать 4K/30p видео без кропа и HD-видео на скорости 120 кадров в секунду.

Прочные и легко брать с собой Компактные и экшн-камеры

9 GoPro Hero12 Black Лучшая экшн-камера для видеоблогера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 5,3K при 60 кадров в секунду

Фото: 27 МП

Сенсорный экран: Да (2)

Время автономной работы: 1:10 (5,3K/60p)

Водонепроницаемость: 10 м

Размер: 71,8 x 33,6 x 50,8 мм

Вес: 154 г Плюсы Снимает универсальный контент в формате 8:7

Отличная стабилизация изображения

Фиксация горизонта до 5,3K

Упрощённый интерфейс для новичков Минусы Видео при слабом освещении не лучшее

Передний экран не сенсорный

Для доступа к некоторым функциям требуется подписка на GoPro

Кому подходит:

создателям контента в экстремальных условиях

в качество дополнительного инструмента к основной камере

для создания контента, предназначенного для соц. сетей

для видео высокого качества

Кому не подходит:

для использования, как основного инструмента в студии

при съёмке в условиях низкой освещённости

при необходимости использовать магнитные крепления

GoPro Hero 12 Black новейшая модель в линейке экшн-камер, которая сделана на основе уже зарекомендовавших себя Hero 11 Black. Эта камера не имеет отличий в дизайне и сохраняет тот же 27-мегапиксельный сенсор с уникальным соотношением сторон 8:7, что идеально подходит для создания видео для таких платформ, как YouTube, позволяя легко адаптировать кадры под форматы коротких видео. Камера поддерживает максимальное разрешение видео в 5.3K при 60 кадрах в секунду, продолжая обеспечивать впечатляющие результаты. Однако низкая светочувствительность остаётся слабым местом устройства.

В новой модели появились значимые обновления, делающие ее предпочтительным выбором для видеоблогеров. В частности, встроенная резьба для штатива 1/4 дюйма между монтажными ножками значительно упрощает использование камеры. Возможности захвата HDR-видео и использования GP-Log расширяют динамический диапазон при съёмке. Добавление поддержки Bluetooth для внешних аудиоустройств, а также улучшенная стабилизация HyperSmooth 6.0 укрепляют позиции Hero 12 Black среди конкурентов. Камера также обеспечивает совместимость с уже имеющимися аксессуарами GoPro, включая медиамодуль, и сохраняет простой и понятный сенсорный интерфейс.

Для владельцев предыдущей модели Hero 11 Black переход на новую версию может показаться не столь значительным, но для тех, кто ищет обновление своей старой экшн-камеры или планирует приобрести свою первую камеру для создания контента, GoPro Hero 12 Black предлагает наиболее комплексные возможности и остаётся одним из лучших выборов на рынке.

10 DJI Osmo Action 4 Лучшая альтернатива GoPro

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 4K при 60 кадрах в секунду

Фото: 10 МП

Время автономной работы: 80 минут (4K/60 кадров в секунду)

Водонепроницаемость: 16 м

Размер: 70,5 х 32,8 х 44,2 мм

Вес: 145 г Плюсы Хороший инструмент для видеоблогов в вертикальном или горизонтальном режиме

Лучше всех при слабом освещении

10-битный D-Log M Минусы Максимум 4К видео и 10 МП фото

Голосовое управление могло быть и лучше

Для вертикальной съёмки нужна рамка

Кому подходит:

создателям контента в экстремальных условиях, особенно на воде (и под водой)

съёмка в условиях низкой освещённости

для быстрой замены аксессуаров

Кому не подходит:

для съёмки крупных планов

при необходимости быстрой производительности

DJI Action 4, как и его предыдущая версия, предназначен для того, чтобы составить конкуренцию новейшим моделям GoPro. Одним из значительных улучшений в Action 4 является увеличенный сенсор размером 1/1,3 дюйма, который решает проблему слабого освещения, отмеченную в Action 3. Хотя разрешение фото снижено до 10 мегапикселей, видео может быть записано в качестве 4K с частотой до 120 кадров в секунду, что остаётся неизменным. Благодаря увеличенному размеру пикселей, Action 4 обеспечивает более качественный сбор света и превосходит Hero 12 Black в сценариях с недостаточной освещённостью.

Камера Action 4 также предлагает профиль цветокоррекции DJI D-Log, поддерживающий 10-битный цвет. Это значительно расширяет диапазон передачи цветов и динамический диапазон, улучшая детализацию в светлых участках и делая тени более выразительными. С другой стороны, более крупный сенсор и широкоугольный объектив с полем зрения в 155 градусов приводят к некоторым ограничениям, например, увеличенному минимальному расстоянию фокусировки, что может усложнить съёмку из ближнего ракурса. Производительность также может слегка снизиться из-за использования карт памяти microSD.

В остальном DJI Action 4 сохраняет многие из тех же функций, которые сделали Action 3 одной из наших любимых экшн-камер. Она по-прежнему имеет компактный и прочный дизайн, съёмный аккумулятор и удобную магнитную систему крепления. Кроме того, улучшена водонепроницаемость до глубины 18 метров без необходимости использования дополнительного корпуса, что делает ее идеальным выбором для любителей водных видов спорта.

11 Sony ZV-1 Идеальный выбор для видеоблогеров

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Формат: 1-дюймовый CMOS

Мегапикселей: 20,1

Размер / вес: 105 x 64 x 44 мм;

294 г с аккумулятором и картой памяти

Стабилизация: оптическая стабилизация изображения

Видоискатель: нет

Дисплей: 3,2-дюймовый сенсорный ЖК

Видео: до 4K/30p

Разъем для микрофона: да

Разъем для наушников: да Плюсы Светосильный зум-объектив 24-70 мм

Легко использовать

Компактная и легкая Минусы Доступ к элементам управления экспозицией в режиме селфи затруднен

Нет электронного видоискателя

Кому подходит:

для начинающих и профессиональных блогеров

для съёмки видеообзоров

при необходимости точной автофокусировки

для использования с дополнительным оборудование

Кому не подходит:

для использования с несколькими объективами

для высокоскоростного подключения через USB-C

при необходимости чёткой стабилизации

Компактная камера Sony ZV-1 является идеальным выбором для блогеров, часто публикующих свой контент. Она оборудована высококачественными функциями слежения и автофокуса по глазам в реальном времени от Sony, что обеспечивает чёткую фокусировку даже при активном движении в кадре. Сочетание яркого объектива и 1-дюймового сенсора гарантирует кристально чистую картинку в различных условиях освещения и создание приятного боке-эффекта на заднем плане, что довольно необычно для компактных камер.

Однако есть и некоторые недостатки: сенсорный экран имеет ограниченные возможности управления, а камера оснащена устаревшим microUSB портом вместо более современного USB-C. К тому же стабилизация видео не соответствует лучшим стандартам отрасли.

Тем не менее, Sony ZV-1 включает в себя множество продуманных функций, например, наличие «горячего башмака» для установки дополнительных аксессуаров, таких как внешний микрофон или светильник, не мешая при этом поворотному экрану. У камеры увеличена кнопка записи видео, что удобно для быстрого старта съёмки, а встроенный нейтральный фильтр позволяет достичь гладкой картинки в солнечную погоду.

Камера также предлагает уникальную функцию «Демонстрация продукта», которая будет особенно полезна для создателей обзоров. Хотя существуют более простые модели, такие как ZV-1F, и более продвинутые, как ZV-E10, Sony ZV-1 предлагает оптимальное сочетание цены, качества и компактности для профессиональных блогеров.

Подробнее — полный обзор Sony ZV-1

12 Insta360 Go 2 Лучшая мини камера для видеоблогов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: экшн-камера

Размер датчика: 1/2,3 дюйма

Разрешение: 9,2 МП

Видоискатель: нет

Экран: нет

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 1440p при 50 кадрах в секунду

Размер, вес: 68,1 x 48,5 x 26,5 мм, 63,5 г (зарядный футляр) Плюсы Улучшено качество изображения

Зарядный кейс работает как пульт/штатив Минусы Нет экрана

Не лучшая стабилизация

Кому подходит:

для создания уникальных кадров

как дополнительный инструмент к основной камере

для быстрой съёмки в различных ситуациях

для блогера любого уровня

Кому не подходит

для использования, как основную камеру

для съёмки продолжительных видео

при необходимости точной стабилизации

Insta360 Go 2 выделяется своей удивительной лёгкостью и миниатюрными размерами, веся всего 26,5 граммов. Эта микроскопическая камера способна захватывать высококачественное видео в разрешении 1440p со скоростью до 50 кадров в секунду, обеспечивая при этом живую и детализированную картинку. Несмотря на то, что стабилизация изображения отстаёт от уровня GoPro, встроенное программное обеспечение FlowState эффективно снижает вибрации при движении, особенно при постобработке видео на компьютере, а не через приложение Insta360.

Отсутствие экрана на самой камере может быть недостатком для некоторых пользователей, однако приложение Insta360 позволяет легко просматривать кадры по Wi-Fi. Защитный чехол с функцией зарядки, оснащён двумя удобными кнопками и OLED-дисплеем для управления настройками. Когда камера установлена в док-станцию, управление становится интуитивно понятным и удобным, что идеально подходит для создания видеоконтента в дороге. Чехол также служит подставкой с раскладными ножками и может быть использован как пульт дистанционного управления.

Хотя время работы от аккумулятора Insta360 Go 2 ограничено 30 минутами, встроенный микрофон обеспечивает чистую и ясную передачу голоса. Эта камера представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет простое в использовании и максимально компактное устройство для быстрой записи видео и ведения видеоблога на ходу.

13 Canon PowerShot G7 X Mark III Компактные размеры — идеально подходят для видеоблогеров

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1 дюйм

Объектив: 24-100 мм (экв.) F / 1,8-2,8

Экран: 3-дюймовый наклонный сенсорный экран, 1,04 миллиона точек

Макс разрешение видео: 4K

Порт микрофона: да

Уровень пользователя: новичок Плюсы 4K-видео без кадрирования

Может транслировать и снимать вертикально Минусы Ценник

Нет видоискателя

Кому подходит:

для начинающих блогеров, работающих в одиночку

для стримминга и использования дополнительного микрофона

для создания качественного видео

при необходимости компактной конструкции

Кому не подходит

для использования «горячего башмака»

при необходимости точной автофокусировки

Новейшая версия в популярной линейке Canon G7 X получила улучшенные возможности видеосъёмки, включая функцию записи в формате 4K и наличие разъёма для внешнего микрофона. Эти обновления идеально дополняют уже существующие преимущества, такие как крупный 1-дюймовый сенсор, высококачественная стабилизация изображения, удобный наклоняемый сенсорный экран и возможность зарядки через USB. Эти характеристики делают Canon G7 X идеальным выбором для создания контента, особенно учитывая ее компактные размеры.

Кроме того, камера поддерживает стриминг на YouTube «прямо из коробки». Просто подключите её к Wi-Fi или смартфону, и вы сможете начать живую трансляцию для зрителей по всему миру.

Камера имеет надёжную конструкцию, удобно лежит в руке и оснащена интуитивно понятным сенсорным интерфейсом. Несмотря на наличие разъёма для микрофона, отсутствие «горячего башмака» означает, что внешний микрофон нужно будет разместить отдельно. Система автофокуса с определением контраста может немного уступать более современным гибридным версиям, как, например, у Sony ZV-1. Тем не менее, для видеоблогеров, ищущих компактную камеру высокого качества, Canon G7 X представляет собой превосходный вариант, который стоит рассмотреть.

14 DJI Pocket 3 Лучший дуэт стабилизатора и камеры для видеоблогов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Датчик: 1/1,7-дюймовый CMOS

Объектив: эквивалент 20 мм, f/1,8

Диапазон ISO: 100–6400

Видео: 4K UHD, до 60 кадров в секунду.

Стабилизация: 3-осевая

Память хранения: microSD

Размеры: 124,7х38,1х30 мм

Вес: 117 г Плюсы Лучшая в своём классе стабилизация

Creator Combo идеально подходит для видеоблогеров

Чёткое видео Минусы Нагревается при съёмке 4K

Кому подходит:

для начинающих блогеров, работающих в одиночку

для создания плавных видео при минимальных усилиях

как дополнительный инструмент к основной камере

портативный форм-фактор

Кому не подходит:

для съёмки фото

у вас уже есть хороший смартфон и стабилизатор

DJI Osmo Pocket 3 представляет собой новейшее поколение камер для видеоблогеров, которое продолжает традиции качества и инноваций, заложенные в DJI Osmo Pocket 2. Эта компактная камера не только умещается в кармане, но и обеспечивает плавную съёмку благодаря встроенному трехосному стабилизатору, а также предоставляет качество видео, сопоставимое с более габаритными камерами, такими как Sony ZV-1.

Выбирая DJI Osmo Pocket 3 для создания видеоблогов, вы получите заметное улучшение по сравнению с использованием обычного смартфона. С поддержкой видеоформата 4K при 120 кадрах в секунду, идеально подходящего для создания замедленных видео, эта камера предлагает удобство использования, которое трудно превзойти, особенно если сравнивать с камерами с сменными объективами. Камера также совместима с внешними микрофонами, хотя её встроенный микрофон уже обеспечивает качественную звукозапись.

Внедрение новых функций, включая 1-дюймовый сенсор и 2-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей на задней панели, усиливает позиции DJI Osmo Pocket 3 как одной из лучших камер для видеоблогинга на рынке. Благодаря улучшенным возможностям в условиях низкой освещённости и поддержке разнообразных соотношений, новый 1-дюймовый сенсор расширяет границы творчества. Вращающийся задний дисплей с сенсорным управлением позволяет легко переключаться между вертикальным и горизонтальным форматами видео, гарантируя высочайшее качество контента и внимание к каждой детали.

Как выбрать камеру для блогера и видеоблога

Как и в других случаях, при выборе камеры необходимо учитывать, как вы будете ее использовать. Если вы планируете снимать много активного видео, важны факторы размера и веса, а также эффективность стабилизации. Но эти функции будут менее востребованы у видеоблогеров, которые устанавливают камеру на штатив в своей студии.

Полностью шарнирный сенсорный ЖК-экран более универсален, чем откидной, особенно если вы планируете установить внешний микрофон. Убедитесь, что есть гнездо для микрофона и есть способ прикрепить микрофон, не закрывая экран (обычная проблема откидных ЖК-дисплеев). Также лучше проверить, совместима ли камера с беспроводным микрофоном.

Хотя видео в 4K является нормой, убедитесь, что ваш компьютер (и целевая платформа) может обрабатывать файлы такого размера. Будете ли вы довольны качеством видео Full HD, если 4K приведёт к перегрузке вашей системы и засорению жёсткого диска?

Автофокусировка с распознаванием лиц и глаз особенно удобна для видеоблогеров, поэтому ищите модель с такими функциями. Сенсорная фокусировка / выбираемые точки фокусировки и отслеживание также являются хорошими дополнениями.

Аксессуары и надстройки камеры для блогера и видеоблога

Естественно, объектив является важной частью камеры для блогера. Ищите широкоугольный зум с большой диафрагмой (т.е. меньшим числом). Широкий угол позволяет приблизиться к камере, что зачастую улучшает качество звука. Светосильный объектив с широко открытой диафрагмой создаёт мягкий фон, который удерживает фокус на вас или на вашем основном объекте съёмки, а не на других отвлекающих элементах. Если у вашей камеры нет IBIS (встроенная стабилизация изображения), поищите объектив с IS, чтобы видео оставалось стабильным.

Для максимально плавной фиксации видео с рук лучше всего подойдёт стабилизатор. Вы можете изучить отдельную статью, в которой мы рассмотрели лучшие варианты стабилизаторов, доступных на рынке.

Встроенный микрофон камеры не обеспечивает максимальное качество звука, поэтому вы, вероятно, захотите приобрести внешний микрофон. Вариантов много, но для лучшего эффекта мы рекомендуем использовать небольшой микрофон-дробовик.

Хотя полностью шарнирный ЖК-дисплей более универсален, чем откидной экран, оба они хорошо подходят камере для блогера. Многое будет зависеть от того, планируете ли вы устанавливать внешний микрофон на камеру. Откидные экраны, как правило, плохо с ним сочетаются, поскольку микрофон часто блокирует по крайней мере часть экрана. Одно из решений — подобрать приспособление для перемещения холодного башмака. Это причудливое название металлической или пластиковой детали, предназначенной для крепления микрофона к боковой части камеры, чтобы он не загораживал ЖК-дисплей.

Поскольку вам нужно хорошо выглядеть в своём видеоблоге, обязательно настройте освещение, которое подчёркивает лицо и устраняет тени. Светодиодные лампы энергоэффективны и не выделяют много тепла. Плоские панели можно установить на ноутбук или на штатив. Кольцевые светильники, которые используются для портретной съёмки, обеспечивают равномерное освещение и яркий блеск в ваших глазах. Для достижения наилучших результатов ищите лампы со сбалансированным дневным светом.

Другие аксессуары, которые могут вам пригодиться, включают штатив, фильтр нейтральной плотности и карты памяти высокой ёмкости. Дополнительные сведения о требованиях к картам памяти для видео в 4K нужно искать в технических характеристиках вашего устройства.