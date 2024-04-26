ТОП-10 Лучшие компьютерные мыши Mac и Windows 2024 года

Лучшая компьютерная мышь может облегчить выполнение даже самой унылой утомительной работы, поэтому стоит потратить время, чтобы найти ту, которая подходит для вас.

Если вы работаете в офисе, то как правило, там используется самое дешевое оборудование. Но вам не нужно соглашаться на некачественную компьютерную мышь, особенно если вы занимаетесь графическим дизайном или редактированием видео. В этом топ-рейтинге рассмотрены предложения, которые помогут вам найти подходящее периферийное устройство, а также наши советы по поиску лучшей беспроводной мыши.

26.04.2024 Обновление Обновлен рейтинг лучших мышек для PC и Mac.

У тех кто работает из дома на ноутбуке, может и вовсе не быть мыши, вместо этого они используют тачпад. Но никакая сенсорная панель не может заменить скорость, точность и универсальность хорошей мыши.

Если вы ищете компьютерную мышь, способную справиться с любым действием, мы составили рейтинг лучших мышей для различных случаев использования. Если у вас приличный бюджет, вы можете получить что-то исключительное. Но даже если бюджет ограничен, вы все равно сможете найти подходящее решение.

Какая компьютерная мышь самая лучшая?

Как вы уже догадались, не существует «лучшей мыши» для каждого случая использования. Некоторые мыши огромные и многофункциональные; другие небольшие и недорогие. Графическому дизайнеру, вероятно, нужна другая мышь, чем бухгалтеру — и это предполагает, что вам нужна мышь исключительно для работы, а игровая модель вас не интересует.

В целом же Logitech MX Master 3 — лучшая мышь для большинства людей. Она очень настраиваемая, невероятно удобная, беспроводная, у нее долгое время автономной работы. У нее даже есть инновационное колесо прокрутки, которое вы не найдете ни в одной другой мыши. Конечно, эта компьютерная мышь стоит больше 9 тыс. рублей, так что это не периферийное устройство, которое нужно покупать по прихоти. (Однако, на мой взгляд, это лучшая беспроводная мышь для продуктивных пользователей.)

На другом конце спектра находится Logitech M325. Это небольшое беспроводное периферийное устройство стоит около 2 тыс. рублей и является хорошим компаньоном для ноутбуков. Помещается в рюкзаки, кошельки, карманы — что угодно. И ее батарейки служат более года, поэтому вам редко придется их заменять. У нее нет никаких дополнительных кнопок или функций, но она может значительно облегчить вашу жизнь, особенно если вы часто путешествуете.

1 Logitech MX Master 3s Лучшая мышь в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth и 2,4 ГГц

Максимальный DPI: 8000

Кнопки: 7

Эргономика: для правой руки

Особенности: срок службы батареи до 70 дней, зарядка через USB-C, поддержка Logitech Flow, настройка под конкретные приложения Плюсы Тихий тактильный щелчок

Длительный срок службы батареи

7 настраиваемых кнопок Минусы Не для крохотной руки

Logitech опять обновила свою замечательную серию MX Master: MX Master 3S пришла на смену популярной MX Master 3, становясь все лучше и лучше.

Чтобы завоевать такое высокое положение, 3S пришлось поработать. Она может похвастаться той же универсальностью, что и ее предшественник: у нее семь настраиваемых кнопок и три варианта подключения. Время автономной работы осталось таким же долгим, как и прежде, обеспечивая до 70 дней работы без подзарядки, что является просто маной небесной для работников, которых раздражает заморачиваться с зарядом.

Но и по другим статьям есть улучшения. Во время тестирования мы обнаружили, что мышка работает намного тише — по словам Logitech, на 90% тише. Теперь она оснащена датчиком отслеживания на любой поверхности с разрешением 8000 точек на дюйм, которая позволяет ей прекрасно работать даже на стекле. Мы нашли его более отзывчивым и точным.

2 Microsoft Modern Mobile Mouse Стильная мышь будет хороша в поездках

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth

Максимальный DPI: н/д

Кнопки: 4

Эргономика: для любой руки

Особенности: технология Microsoft BlueTrack, радиус действия до 10 метров, отчет об уровне заряда Плюсы Хороший выбор для левшей

Много вариантов расцветки

Приятна в использовании Минусы Дороговато для такого простого дизайна

Microsoft обновила свою мышь Mobile и придала ей красивый современный вид – отсюда и название. Она действительно выглядит свежо: округло-прямоугольный вид, более низкий и тонкий профиль, меньший вес и симметричный корпус.

Но это не все. Она также оснащена технологией Microsoft BlueTrack, позволяющей не использовать набившие оскомину коврики для мыши, а также возможностью подключения по Bluetooth с радиусом действия до 10 м. Пользователи хвалят ее легкое скольжение, а также точную и отзывчивую работу. У нее приятные, щелкающие кнопки, которые некоторым могут показаться слишком громкими, но нажимать на эти кнопки очень приятно.

Чтобы соответствовать эстетике вашей основной техники, мышка представлена в восьми различных оттенках на выбор.

3 Razer Pro Click Лучшая мышь для опытных пользователей

7.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth

Максимальный DPI: 16000

Кнопки: 8

Эргономика: для правой руки

Особенности: подключение до 4 устройств, 8 независимо программируемых кнопок, усовершенствованный оптический датчик 5G Плюсы Очень высокая точность

Красивый дизайн Минусы Только белый цвет

Игровые специалисты Razer предлагают эту высокоточную, эргономичную мышь, которая наверняка понравится опытным пользователям. Конечно, она стоит значительно дороже, чем самые дешевые мыши в этом списке, но вы знаете, что получите устройство ввода, которое сможете положитесь, и это обеспечит вам высочайший уровень производительности на долгие годы вперед.

Здесь добавлена ​​поддержка ладони, чтобы ваше запястье не всегда лежало на столе — это должно снизить нагрузку на руку и улучшить осанку, говорит Razer, в то время как точность 16000 точек на дюйм — это лучшее, что вы можете найти в мыши в данный момент. Возможно, единственным недостатком является то, что она доступна только в белом цвете.

Если вы довольны мышью нестандартного черного цвета, Razer Pro Click понравится как профессионалам, так и геймерам. Вы можете использовать ее как проводную или беспроводную мышь, а с точки зрения беспроводной связи у вас есть выбор подключения по Bluetooth или 2,4 ГГц, что дает максимум 400 или 200 часов автономной работы без подзарядки соответственно.

4 Logitech MX Anywhere 3 Лучшая портативная мышь

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth, USB-приемник

Максимальный DPI: 4000

Кнопки: 6

Эргономика: для правой руки

Особенности: срок службы батареи до 70 дней, зарядка USB-C, силиконовые бока, электромагнитная прокрутка MagSpeed Плюсы Компактный форм-фактор

Превосходное качество сборки Минусы Ограниченные возможности настройки

Logitech знает, как делать компьютерные мыши, в этом нет никаких сомнений. Logitech MX Anywhere 3 разработана с учетом портативности: это идеальная мышь, которую можно брать с собой в рюкзак и использовать в кафе, где пространство в дефиците. При весе всего 99 грамм вы почти не заметите ее, если возьмете в руку.

Тот факт, что она маленькая и легкая, не означает, что эта мышь срезает углы, когда дело доходит до качества сборки или точности наведения. Вы будете впечатлены тем, как она ощущается и движется в руке, и также заметите превосходный уровень отзывчивости, который Logitech удалось добиться с помощью MX Anywhere 3.

Несколько слов о стиле этой мыши: вы можете выбрать ее в темно-сером, светло-сером или розовом цвете, и она идеально впишется в изгибы вашей руки. Вы можете использовать ее как проводную или беспроводную мышь, и если вы выберете последний вариант, Logitech говорит, что вы должны в среднем использовать ее около 70 часов между зарядками.

5 Logitech Ergo M575 Лучшая трекбольная мышь

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth, USB-приемник

Максимальный DPI: 2000

Кнопки: 5

Эргономика: для правой руки

Особенности: срок службы батареи до 2 лет, изготовлена из сертифицированного переработанного пластика Плюсы Эргономичный дизайн предотвращает проблемы с кистью

Отлично подходит для небольших столов благодаря своему высокому, а не широкому дизайну Минусы По мнению некоторых владельцев, живет не очень долго

Снимите нагрузку с запястья и позвольте для разнообразия всем управлять большому пальцу. Беспроводного трекбол Logitech Ergo M575 плавный и отзывчивый. Что еще более важно, он обеспечивает комфорт и покой вашей руки. Дополнительным удобством будет эргономичная форма упора для рук, которая снижает усталость.

Проверенные пользователи настоятельно рекомендуют ее, причем некоторые отмечают значительный апгрейд по сравнению со старой M570 благодаря более тяжелому шарику и более продуманной конструкции. Владельцы также отмечают, что их реже беспокоит здоровье запястий, поскольку они перестали чувствовать какой-либо дискомфорт при использовании мышки.

К сожалению, она работает на батарейках. Однако тот факт, что одной АА хватает на 24 месяца автономной работы, должен компенсировать этот небольшой недостаток.

6 Logitech Lift Лучшая эргономичная мышь для работы

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth, USB-приемник

Максимальный DPI: 4000

Кнопки: 6

Эргономика: для правой руки

Особенности: заряда хватает на срок до 24 месяцев, на 70% состоит из переработанного пластика. Плюсы Отлично подходит для маленькой и средней руки

Естественное положение руки

Лучше всего подходит для людей с проблемами со здоровьем запястий

Тихая Минусы Надо привыкать

На батарейках

Logitech Lift — это эргономичная беспроводная мышь, предназначенная для рук маленького и среднего размера. Она не для всех, но приятно видеть вариант для пользователей, которым неудобна более крупная Logitech MX Vertical. Если поискать, можно найти в продаже Lift для левой руки, что делает ее лучшей мышью для левшей (хотя версия для правшей есть в розовом, белом и графитовом цветах, а левшам доступен только графит).

Вертикальный дизайн Lift располагает вашу руку под оптимальным углом в 57°, или «углом рукопожатия». Он более естественен, чем у обычных горизонтальных мышек с горизонтальным углом, но ваша рука будет оторвана от стола. Если вы всегда работали со стандартной мышью, к этому положению придется привыкать (и вы, возможно, никогда не привыкнете, особенно если ваша работа требует предельной точности).

Lift — производительная мышь; она работает на ПО LogiOptions+ от Logitech и имеет функцию Logi Flow, которая позволяет переключаться между различными компьютерами. Logi Flow не идеален — между устройствами существует небольшая задержка, но это отличная функция для людей, которым надо работать одновременно на ноутбуке и ПК или планшете.

Вертикальный дизайн Lift делает его не очень подходящим для высокоточных задач, таких как игры — геймерам, которым нужна эргономичная мышь, лучше обратить внимание на невероятно удобную Razer DeathAdder V3 Pro.

7 Razer DeathAdder V3 Pro Лучшая игровая мышка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Razer HyperSpeed Wireless, USB-C

Максимальный DPI: 30000

Кнопки: 5

Эргономика: для правой руки

Особенности: аккумулятор на 90 часов, частота опроса до 4000 Гц, оптические свитчи Плюсы Безупречная производительность

Отличная эргономика

Длительное время автономной работы Минусы Дороговато

Нет RGB

Когда дело доходит до лучшей мыши для игр, Razer DeathAdder V3 Pro превосходит все остальные. Эта невероятно легкая игровая мышка впечатляет не только своей производительностью и временем автономной работы, но и эргономикой: она хороша в динамичных играх, в которых мы ее тестировали, и имеет приятный щелчок благодаря модернизированным оптическим свитчам.

Возвращаясь к эргономике, подчеркнем, что она легкая, как перышко, и такая же удобная, как лучшие эргономичные мыши. Razer уделил много внимания деталям, конструируя форму устройства: все выступы, изгибы, углубления и кнопки расположены так, чтобы обеспечить вам максимально комфортные игровые впечатления, независимо от типа вашего хвата.

Немаловажно, что время автономной работы мышки составляет 90 часов. Это позволило нам использовать ее в течение недели по 8 или более часов в день. Цена на нее, конечно, большая, но если вы серьезный геймер, имеет смысл инвестировать в эту классную мышь.

8 Roccat Kone XP Лучшая проводная игровая мышь

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: USB-А

Максимальный DPI: 19000

Кнопки: 15

Эргономика: для правой руки

Особенности: переназначаемые кнопки, функция Easy-Shift Плюсы Огромное количество настраиваемых кнопок

Легкая с отличной эргономикой

Плавное скольжение Минусы Эстетика зайдет не всем

Подсветка почти не настраивается

Roccat Kone XP гораздо лучше остальных проводных игровых мышек с точки зрения производительности и универсальности. Благодаря термообработанным ножкам из чистого ПТФЭ, оптическому датчику с разрешением 19 000 dpi и оптическим свитчам Titan она способна справиться с самыми напряженными и динамичными играми. Она не только очень быстра и отзывчива, но ее кнопки очень комфортно прожимать, а благодаря своим глайдам она кажется легче, чем на самом деле.

Помимо полностью настраиваемых кнопок, она также оснащена функцией Easy-Shift от Roccat. Она дает кнопкам второй набор функций, на который можно переключиться с помощью кнопки Easy-Shift. В результате у вас будут колоссальные 29 действий, доступных на 15 кнопках.

Освещение RGB может понравиться не всем и не особо кастомизируется. Однако, если вас не особо заботит эстетика, это лучшая проводная мышь для игр.

9 Logitech M325 Лучшая бюджетная мышь

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальный DPI: 1000

Кнопки: 3

Размер: 9,4 х 5,6 х 3,8 см

Вес: 94 г Плюсы Недорого

Элегантная и портативная

Отличное беспроводное соединение Минусы Нет настраиваемых функций

Может быть маленькой для больших рук

Если вы зайдете в магазин электроники и направитесь к мышкам для ноутбуков, Logitech M325, вероятно, станет первым, что вы увидите. Она недорогая и широко распространенная, но популярность она заслужила справедливо. Этот небольшой гаджет оптимизирован для ноутбуков, что делает его идеальным для путешественников или сотрудников с ограниченным пространством на рабочем столе. Она также чрезвычайно удобна и обеспечивает разрешение DPI, достаточное для прокрутки экрана, не выходя за пределы вашей цели. Возможно, это лучшая беспроводная мышь за такую ​​цену.

Благодаря надежному беспроводному адаптеру 2,4 ГГц вы можете использовать мышь в любом месте, а благодаря сроку службы батареи до 18 месяцев вам редко придется заменять одну батарейку AA. Еще одна интересная особенность M325 заключается в том, что, в отличие от многих других продуктивных мышей, она бывает разных цветов: красного, синего, фиолетового и розового. Logitech также производит много похожих мышек в коллекциях Party и Doodle, которые украшены цветочными и мультяшными узорами.

10 SteelSeries Rival 3 Лучшая недорогая игровая мышь

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальный DPI: 8500

Кнопки: 5

Размер: 12 х 6 х 2,3 см

Вес: 76 г Плюсы Хорошая производительность

Достойный софт

Выглядит эффектно Минусы Некоторые странности сенсора

Несимметричный и не эргономичный дизайн

Я всегда утверждал, что хорошая игровая мышь — это также и хорошая компьютерная мышь в целом, и это определенно относится к SteelSeries Rival 3. Это гладкое периферийное устройство среднего размера отличается серьезным, полу-амбидекстровым дизайном с двумя программируемыми кнопки для большого пальца и симпатичная светодиодная полоска внизу. Rival 3 — единственная мышь в этом списке с программируемой RGB-подсветкой, и, хотя это не сделает вас более продуктивным, но сделает ваш стол намного красивее.

Причина, по которой Rival 3 так хорошо работает для продуктивных пользователей, заключается в его программируемом DPI и надежном программном обеспечении. Вы можете настраивать профили для отдельных приложений и настраивать удобные макросы для кнопок большого пальца, пока вы на нем. Rival 3 недорогая, что делает ее надежным вариантом по той же цене, что и многие меньшие и менее универсальные мыши.