ТОП-10 Лучшие телефоны для записи видео и блога в 2024 году

С отличными камерами и быстрым программным обеспечением, эти телефоны являются лучшими среди тех, что сейчас продаётся, для записи и трансляции видео.

Какой телефон лучше всего подходит для видеозаписи? Этот вопрос задают все больше людей, поскольку социальные сети все больше становятся зависимы от видео. В связи с ростом популярности TikTok и увеличением удельного веса видео на других платформах, вам необходимо знать, какой телефон поможет захватить самые качественные видео клипы прямо из коробки.

07.10.2024 Обновление В рейтинг лучшие телефонов для записи видео добавлены новые модели от Apple.

Вы можете подумать, что лучший камерофон для фотографий автоматически является лучшим телефоном для видео, но это не всегда так. Потому что отличное видео не только означает наличие отличной линзы, но также включает большое количество вычислительной мощности и умного программного обеспечения для производства красивого готового результата.

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В течение многих лет Apple была лидером в предоставлении передовых возможностей записи видео высокого качества. Но в последнее время Samsung, Google и другие производители уделяют больше внимания видео, сокращая отрыв. Какой смартфон в настоящее время лучше всего подходит для записи видео? Читайте дальше, мы расскажем и объясняем, что делает телефоны из этого рейтинга такими хорошими для записи и потоковой передачи видео.

1 iPhone 16 Pro и Pro Max Лучший телефон для видео из всех

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2024 г.

Вес: 199 г / 227 г

Размер экрана: 6,3 дюйма OLED (2622 x 1206; 1-120 Гц) / 6,9-дюймовый OLED (2868 x 1320; 1-120 Гц)

Задние камеры: 48 МП (f/1.78) основная с 2-кратным оптическим зумом, 48 МП (f/2.2) сверхширокоугольная, 12 МП (f/2.8) телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом

Фронтальная камера: 12 МП (f/1.9)

Процессор: A18 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Плюсы Высокая детализация видео и отсутствие шумов

Подходит для съёмки при низкой освещённости

Превосходная цветопередача

Точность предварительного просмотра изображения для захвата Минусы Случайные нежелательные прикосновения к экрану

Изображения теряют детализацию с зумом от 2x до 5x

Обратив внимание на заднюю камеру iPhone 16 Pro, можно заметить впечатляющие улучшения. Основное новшество касается телеобъектива: теперь он обладает дизайном тетрапризмы и предлагает 5-кратное оптическое увеличение, что является усовершенствованием по сравнению с прошлогодней моделью iPhone 15 Pro Max. Основная камера iPhone 16 Pro стала более быстрой, а сверхширокоугольный объектив получил усовершенствованный 48-мегапиксельный сенсор. Отличные технические характеристики – это только начало, поскольку iPhone 16 Pro показывает великолепные результаты в реальных тестах.

iPhone 16 Pro Max имеет такую же камеру и функциональность, как у стандартной версии Pro, включая улучшенные возможности видеосъёмки, позволяющие записывать 4K видео со скоростью 120 кадров в секунду в замедленном режиме. Однако стоимость iPhone 16 Pro Max значительно выше, чем у iPhone 16 Pro. Учитывая схожесть возможностей видеосъёмки у обеих моделей, мы считаем, что для любителей записывать крутые ролики целесообразнее выбрать Pro и сэкономить средства. Тем не менее, если вы предпочитаете больший экран для просмотра ваших работ, то с Pro Max вы получите аналогичные ощущения.

Фотоснимки также стали более яркими и детализированными, цвета на фотографиях, сделанных с помощью сверхширокоугольного объектива, имеют более естественные оттенки, а качество съёмки при слабом освещении – одно из лучших, которое можно встретить в смартфоне. Даже при том, что Galaxy S24 Ultra продолжает демонстрировать превосходство в плане качества крупных планов среди всех смартфонов, зум на iPhone 16 Pro также заслуживает высокой оценки, хотя и не дотягивает до идеала.

Кнопка управления камерой, размещенная на боковой грани iPhone 16 Pro, делает запуск камеры, фотосъемку и переключение между режимами особенно удобными, минуя экранные элементы управления. Это инновационное решение, хотя потребуется время, чтобы привыкнуть к его использованию. Просматривая снимки, пользователи оценят увеличенный до 6,3 дюйма экран iPhone 16 Pro. Кроме того, в этом году Apple представит функцию Photo Clean Up, интегрированную в Apple Intelligence, которая аналогична инструменту на последних моделях Pixel от Google, хотя по нашим оценкам, решение Google показывает себя немного более совершенным.

2 iPhone 15 Pro Max Если и уступает, то совсем немного

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: сентябрь 2023 г.

Основная камера: фото — 48 МП, сверхширокоугольная 12 МП, 5-кратный телеобъектив 12 МП; видео — 4K/60 кадров в секунду

Фронтальная камера: фото — 12 МП; видео — 4K/60 кадров в секунду

OIS: Да

Вес: 221 г

Размеры: 159,9 x 76,7 x 8,25 мм

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Батарея: 4441 мАч Плюсы Высококачественный захват видео

Хорошо подходит для записи концертов и шоу

Мощное аппаратное обеспечение Минусы Возникают сложности при очень слабом освещения

Медленная зарядка

Флагманские телефоны Apple, начиная с iPhone 5S, всегда пользовались огромной популярностью среди кинематографистов. Каждое новое поколение строилось на успехе предыдущего, и iPhone 15 Pro Max остаётся одним из лучших представителем этой серии в этом году. В хотя основные характеристики, такие как съёмка видео в формате 4K и 60 кадров в секунду, остались как и у предыдущей модели, Apple внесла несколько обновлений в области видеосъёмки.

iPhone 15 Pro Max предлагает зум до 5-кратного увеличения с кинематографическим режимом, что позволяет снимать качественные видео, как близкого плана, так и удалённых объектов. Кроме того, этот телефон имеет возможность экспортировать видеоматериалы в формате ProRes через разъем USB-C. Результаты съёмки на iPhone 15 Pro Max впечатляют — видео выглядят превосходно, независимо от того, что именно вы снимаете.

Выбор iPhone в целом оправдан по множеству причин. Компания Apple уделяет особое внимание разработке аксессуаров, специально предназначенных для своих устройств. Это означает, что вы можете получить широкий выбор качественных и оптимизированных дополнений, которые идеально подойдут к вашему iPhone.

Кроме того, iOS, операционная система, на которой работает iPhone, является единой и унифицированной платформой. Благодаря этому, такие популярные приложения, как YouTube и TikTok, оптимизированы прежде всего для работы на iOS, что обычно ведёт к меньшему числу проблем с сжатием и ухудшением качества загружаемого контента.

В итоге, iPhone 15 Pro Max — превосходный выбор для кинематографистов и всех, кто ценит качество видеосъёмки и удобство использования.

3 iPhone 15 Pro Все ещё остаётся на коне

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: сентябрь 2023 г.

Экран: 6,1-дюймовый OLED (2556 x 1179 120 Гц)

Основная камера: 48 МП (f/1,78), сверхширокоугольная 12 МП (f/2,2), телеобъектив 12 МП (f/2,8) с 3-кратным оптическим зумом, LIDAR

Фронтальная камера:12 МП (f/1,9)

Процессор: A17 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Плюсы Превосходные возможности камеры для фото- и видеосъемки

Хорошо подходит для записи концертов и шоу

Превосходные характеристики экрана Минусы Ограниченные возможности камеры при слабом освещении

Медленная зарядка

Флагманские модели iPhone 2023 года, несмотря на традиционные названия, имеют различия, которые выходят за рамки размера экрана и ёмкости аккумулятора.

Хотя в iPhone 15 Pro отсутствует 5-кратный телеобъектив, доступный в версии 15 Pro Max, камера Pro модели все ещё предлагает впечатляющие возможности. Теперь она наполнена функциями для профессиональных создателей контента, включая запись видео в разрешении до 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате ProRes, а также возможностью захвата видео в формате Log для соответствия стандартам ACES.

К тому же, порты USB-C теперь установлены во всех устройствах, а модели Pro могут похвастаться новой кнопкой действия, вдохновлённой Apple Watch Ultra, заменяющей классический переключатель для управления звуком. Этот инновационный элемент позволяет быстро запускать различные функции, давая доступ к любимым приложениям и инструментам одним нажатием.

Среди прочих характеристик iPhone 15 Pro стоит отметить процессор A17 Pro, который показывает отличные результаты в своём классе и значительно ускоряет передачу данных. Все это позволяет 6,1-дюймовому iPhone 15 Pro занять лидирующие позиции среди лучших телефонов для записи видео.

4 Oppo Find X7 Ultra Настоящий камеромонстр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Основная камера: 50 МП f/1.8 (основная), 50 МП f/2.6 (телефото), 50 МП f/2.0 (сверхширокоугольная)

Фронтальная камера: 32 МП f/2.4

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Память: 256, 512 ГБ

Плюсы Отличная производительность при съёмки в условиях слабого освещения

Очень хорошая детализация изображения при съёмке с телезумом

Отличная автономность Минусы Сверхширокие изображения могут терять детали

Выпущенная в марте 2024 года, новейшая модель Oppo Find X7 Ultra мгновенно установила новые стандарты в области качества фото и видеосъёмки камеры. Он идеально подойдёт для создания фотографий различных жанров, от семейных портретов до захватывающих пейзажей, захватывая каждую деталь. Снимки отличаются гармоничной цветопередачей и реалистичным воспроизведением цвета кожи.

Камеры смартфона демонстрируют превосходные результаты в разнообразных условиях съемки. При портретной фотографии они создают глубокий и детализированный боке-эффект, а также показывают выдающуюся работу при низкой освещенности, как в фото, так и в видео. Также стоит отметить четкость и детализацию снимков при использовании телеобъектива на средние и дальние расстояния.

Кроме фотографических качеств, устройство может похвастаться множеством других достоинств: стойкостью к воде и пыли, самым современным процессором от Qualcomm, высококачественным дисплеем на уровне OnePlus 12 и поддержкой использования двух сим-карт, что делает его одним из самых лучших телефонов на рынке в целом.

Однако стоит учитывать, что при съёмке телескопических изображений с близкого расстояния могут теряться некоторые детали, а сверхширокоугольные фотографии не всегда идеальны. Также при съёмке движущихся объектов лица могут выглядеть слегка искажёнными. Несмотря на эти незначительные недостатки, сложно найти более совершенный камерофон. Главное — быть готовым выделить для его приобретения значительную сумму.

5 iPhone 15 Можно смело выбирать даже в этом году

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2023 года

Экран: 6,1-дюймовый OLED (2556 x 1179)

Основная камера: 48 МП (f/1,6) основная, 12 МП (f/2,4) сверхширокоугольная

Фронтальная камера:12 МП (f/1,9)

Процессор: A16 Bionic

Оперативная память: 6 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ Плюсы Превосходные камеры для своего сегмента

Высокое качество видеосъёмки, особенно при автофокусировке и стабилизации

Экран, читаемый в большинстве условий освещения Минусы Ограниченные возможности масштабирования на камере

Шум и случайные артефакты на изображениях

iPhone 15 гордится тем, что в его основе лежит процессор 2022 года A16 Bionic и впечатляющий 48-мегапиксельный датчик изображения.

Основная камера устройства значительно усовершенствована по сравнению с предшествующей моделью, и лишь в прямом сравнении с iPhone 15 Pro и Pro Max, уступает в качестве снимков. 48-мегапиксельная камера теперь по умолчанию снимает с разрешением 24 МП, совмещая преимущества 12-мегапиксельного изображения с дополнительной информацией от полного 48-мегапиксельного сенсора.

В iPhone 15 также присутствует функция зума: благодаря кадрированию центральной части 48-мегапиксельного сенсора, доступен 2-кратный зум.

Экран iPhone 15, обладающий яркостью в 2000 нит, обеспечивает отличную читаемость даже при прямом солнечном свете, и не уступает по качеству дисплею флагмана iPhone 15 Pro Max (и Pro). Дизайн устройства также соответствует лучшим стандартам серии iPhone 15 с контурными краями, которые способствуют улучшению эргономики и портом USB-C.

iPhone 15 остаётся одним из наиболее удобных в использовании телефонов Apple, особенно после прекращения выпуска компактной модели iPhone mini. Теперь пользователь получает устройство с самым ярким экраном без чёлки, мощным процессором последнего поколения и впечатляющими фото и видео возможностями.

6 Google Pixel 9 Pro и Pro XL Лучшие ИИ-функции для видеосъёмки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: август 2024 г.

Экран: 6,3-дюймовый OLED (2856 x 1280) / 6,8-дюймовый OLED (1344×2992)

Основная камера: 50 МП (f/1,68) основная, 48 МП (f/1,7) сверхширокоугольная, 48 МП (f/) 2.8) телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом

Фронтальная камера: 42 МП (f/2.2)

Процессор: Tensor G4

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Вес: 199 г / 221 г Плюсы Хорошо сбалансированная камера

Общая производительность видео с эффективной стабилизацией

Стабильно фиксирует момент в любых условиях, даже при движении в сцене

Отличная фронтальная камера Минусы Проблемы с оценкой глубины в режиме боке

При слабом освещении теряются текстуры

Google Pixel 9 Pro и 9 Pro XL являются многофункциональным устройствами, способными делать фотографии и видео высокого качества в разнообразных сценариях съёмки.

Современный алгоритм обработки изображений HDR позволяет получать более правдоподобные кадры, благодаря улучшенной экспозиции, точной коррекции тонов и повышенной чёткости в сценах. Отличительные черты камеры Pixel 9 Pro и 9 Pro XL включают в себя естественные цвета, точное воспроизведение оттенков кожи и широкий динамический диапазон, что делает смартфоны идеальными для съёмки портретов, пейзажей и видео.

Система автофокуса работает быстро и надёжно, сохраняя объекты в фокусе. Высокий уровень детализации сохраняется даже при использовании зума, а качество изображения остаётся на высоте во всём диапазоне приближения. Эффективная стабилизация видео гарантирует плавность кадров, а количество видеоартефактов минимально.

Google Pixel 9 Pro XL также выделяется среди смартфонов благодаря встроенным функциям искусственного интеллекта. Опция Video Boost обеспечивает отличное качество видео со стабилизацией, минимальным шумом и верной цветопередачей, а функция Super Res Zoom Video позволяет увеличивать изображение до 20-кратного масштаба без потери деталей. Интеллектуальные инструменты ИИ способствуют улучшению качества изображений, сохраняя при этом естественность и реалистичность.

7 Google Pixel 9 Лучшие ИИ-функции для видеосъёмки, но дешевле

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 г

Экран: 6,3-дюймовый OLED (1080 x 2424)

Основная камера: 50 МП основная, 48 МП сверхширокоугольная

Фронтальная камера: 10.5 МП

Процессор: Google Tensor G4

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ Плюсы Стабильное качество видео в различных условиях съёмки

Точные и естественные цвета экрана

Хорошо читаемый экран Минусы Нет теле-фото объектива

Средняя стабилизация видео

Вступите в эру телефонов с искусственным интеллектом вместе с Google Pixel 9. В отличие от предыдущих моделей, где функции ИИ были лишь дополнением, в Pixel 9 они пронизывают все аспекты устройства. ИИ сам найдет вас и предложит свою помощь, исключая необходимость его активного поиска.

Насколько мы готовы к будущему, где мобильный ИИ играет ключевую роль? Даже Google, кажется, ищет ответ на этот вопрос. До сих пор подход к интеграции ИИ в смартфонах был несистематичным: компании испытывают различные функции, в надежде найти «золотую жилу». В Pixel 9 эта тенденция продолжается: каждая удачная функция камеры сопровождается пятью менее удачными, например, опциями изменения голоса в клавиатуре Google.

Однако Pixel 9 остаётся отличным телефоном, независимо от того, интересуют ли вас инновации ИИ или нет. Эти функции не омрачат ваш опыт использования устройства, даже если они вам не по душе.

Google Pixel 9 обещает долгую жизнь благодаря семилетней поддержке обновлений Android OS, патчей безопасности и новых Pixel-функций. К тому же, по утверждениям Google, Pixel 9 в два раза прочнее своего предшественника, что обещает его долговечность в повседневном использовании. Впрочем, будет ли он так же актуален через семь лет — вопрос открытый.

В этом году Pixel 9 претерпел полное обновление дизайна и теперь выглядит так же привлекательно, как и его более дорогие собратья Pixel 9 Pro и Pro XL. Различия между моделями минимальны: Pixel 9 имеет заднюю панель из полированного стекла и матовую металлическую рамку, в то время как у Pixel 9 Pro — матовая стеклянная задняя панель и полированная рамка. Без знания специфических деталей, таких как скрытый в Pro-модели третий объектив камеры, различить их практически невозможно.

8 HONOR Magic6 Pro Во многом превосходит флагманы других брендов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.8-дюймовый (2800 х 1280), OLED

Основная камера: 50 МП f/1,4-f/2,0, OIS (основная), 180 МП f/2,6, 2,5-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум, OIS (телефото), 50 МП f/2.0 (сверхширокоугольная)

Фронтальная камера: 50 МП (f/2.0)

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 512 ГБ Плюсы Плавность при съёмке видео

Впечатляющее общее качество фото и видео фронтальной камеры

Идеально подходит для съёмки портретов Минусы Не лучшее качество при съёмке видео в условиях низкой освещённости

Флагманский HONOR Magic 6 Pro – последнее достижение в области исследований и разработок компании, представляющее собой улучшенную версию предшественника Magic 5 Pro с более смелым дизайном задней панели, дополнительными возможностями камеры и новшествами в области искусственного интеллекта. Таков стандарт обновления для ведущих смартфонов современности.

Камера смартфона получила мощное обновление благодаря 180-мегапиксельному перископическому телеобъективу, который дополняет 50-мегапиксельный широкоугольный и сверхширокоугольный объективы, встроенные в характерный для Honor ‘Star Wheel’ вырез камеры. Аппаратная часть устройства основана на передовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а 6,8-дюймовый изогнутый OLED-экран смартфона улучшен благодаря технологии Honor, дружественной к глазам пользователя.

Емкость батареи HONOR Magic 6 Pro увеличена на 10% по сравнению с предшественником и составляет 5600 мАч против 5100 мАч. Но повышенные требования к вычислительной мощности из-за новых AI-функций означают, что значительного улучшения времени работы от аккумулятора ожидать не стоит. Тем не менее, устройство по-прежнему выделяется высокой автономностью, сопоставимой или превосходящей последние модели от Apple, Samsung и Google, а также обладает более быстрой зарядкой.

Программное обеспечение Magic OS от HONOR не может сравниться с iOS от Apple или One UI от Samsung. Несмотря на интеграцию с Magic Portal и перспективные возможности Magic Capsule, в Honor Magic 6 Pro отсутствуют опции генеративного редактирования фотографий.

9 Xiaomi 14 Ultra Лучший камерофон Xiaomi

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2024

Экран: 6.73″ (1440×3200) AMOLED 165 Гц

Основная камера: 50 МП х 4

Фронтальная камера: 32 МП

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Память: 256, 512, 1024 ГБ Плюсы В целом отличное устройство для фото- и видеосъёмки

Отличный зум на большинстве диапазонов

Быстрая беспроводная зарядка Минусы Задержка захвата при съёмке фотографии

Глубина резкости не всегда адаптируется автоматически

Xiaomi Ultra 14 оснащён четырьмя 50-мегапиксельными датчиками для съёмки изображений, имеет изменяемую диафрагму и режимы HDR для фото и видео, а также богатый набор дополнительных функций и режимов, делающих характеристики камеры одними из лучших в индустрии. Тем не менее, с точки зрения аппаратных изменений, новинка не сильно отличается от предыдущей модели Xiaomi 13 Ultra, это указывает на то, что усовершенствования больше касаются программного обеспечения и его оптимизации.

В результате тестов Xiaomi Ultra 14 показал высокое качество снимков: изображения обладают широким динамическим диапазоном, низким уровнем шума и живыми цветами. Однако в некоторых аспектах Xiaomi не дотягивает до уровня своих конкурентов, например, отсутствие мгновенного срабатывания затвора и меньшая детализация изображений по сравнению с лучшими моделями на рынке. Xiaomi Ultra 14 показал выдающиеся результаты в зумировании, особенно при съёмке на близких и средних расстояниях. Однако в области сверхширокоугольной съёмки он немного отстаёт от других флагманских устройств по некоторым показателям.

По части видеосъёмки Xiaomi Ultra 14 также показывает великолепные результаты — благодаря хорошей экспозиции, широкому динамическому диапазону, приятной цветопередаче и низкому уровню шума. Стабилизация видео эффективно обеспечивает плавность и стабильность кадров. Однако в условиях слабого освещения или в помещении можно заметить наличие локального шума, медленные переходы фокусировки и различия в резкости между кадрами.

10 Huawei Pura 70 Ultra Лучшие камеры, но не камерофон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: апрель 2024 года

Экран: 6.8-дюмовый (2844 х 1260), OLED

Основная камера: 50 МП f/1.6-4.0, PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS (основная), 50 МП f/2.1, QuadPD AF, OIS (телефото), 40 МП f/2.2 (сверхширокоугольная)

Фронтальная камера: 13 МП

Процессор: Kirin 9010

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 512 ГБ Плюсы Быстрая и точная автофокусировка

Хорошая стабилизация видео

Изменяемая диафрагма

Естественное размытие в режиме боке Минусы Локальный шум на видео

Некоторая неестественность рендеринга при съёмке с телезумом

Качество снимков, сделанных всеми камерами Huawei Pura 70 Ultra, можно оценить как исключительное. Камера смартфона демонстрирует впечатляющую способность сочетать детализацию и эффективное шумоподавление, выдавая снимки с точной экспозицией, широким динамическим диапазоном и насыщенными цветами.

В области видеосъёмки Huawei Pura 70 Ultra показал отличные результаты, снимая в 4K/30fps в режиме HDR Vivid. Несмотря на то что в некоторых аспектах видеопроизводительности Huawei Pura 70 Ultra превосходит предшественника, Huawei Mate 60 Pro+, в сложных условиях при слабом освещении он не может сравниться с лидерами рынка, такими как Apple iPhone 16 Pro Max и Oppo Find X7 Ultra.

Благодаря большому размеру датчика основной камеры и тонкой настройке со стороны Huawei, Pura 70 Ultra также показывает значительное улучшение в передаче текстур и уменьшении шумов по сравнению с предыдущими моделями. Отличная детализация и экспозиция сохраняются даже в условиях недостаточного освещения. Устройство выделяется умением создавать натуральные и точные оттенки кожи, а также поддерживать правильный баланс белого даже в сложных световых условиях. Изменяемая диафрагма способствует достижению идеальной резкости на различных объектах в кадре, включая групповые фотографии. Автофокус срабатывает быстро и точно, что актуально как для статичных, так и для динамичных сцен. Быстрая работа затвора помогает зафиксировать моментальные движения и запечатлеть ключевые мгновения.

Как выбрать лучший смартфон для записи видео

Сегодня современные смартфоны можно использовать как компактные киностудии, однако не всегда очевидно, какие из них наилучшим образом подходят для видеозаписи. При выборе такого телефона важно обратить внимание на разрешение и размер матрицы камеры. Рекомендуется искать устройства с разрешением камеры от 50 МП и выше, но помните, что высокое количество мегапикселей — не единственный критерий. Также важен большой размер сенсора, который позволяет улавливать больше света, особенно актуально это для съёмки в условиях низкой освещённости.

Чтобы обеспечить гибкость в процессе видеосъемки, ищите смартфон с минимум тремя задними камерами: стандартной, ультраширокоугольной и телеобъективом для зума и крупных планов. Не забудьте также уделить внимание стабилизации изображения, чтобы избежать смазанных и дрожащих кадров, а также качеству звукозаписи.

Что касается объема памяти для видеозаписи, то он напрямую зависит от разрешения и частоты кадров вашего видео. Видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду может занимать много места, поэтому для комфортной работы понадобится смартфон с объемом внутренней памяти не менее 128 ГБ, а также возможность расширения памяти с помощью карты microSD.

Касательно вопроса о важности объектива для видеосъемки — да, это значимый аспект. Несмотря на то, что многие телефоны предлагают высокое разрешение свыше 50 МП, для профессионального видео важны и другие характеристики. Ищите устройства с широкоугольными и телеобъективами, при этом помните, что оптический зум предоставит лучшее качество изображения по сравнению с цифровым.

Выбор между Android и iPhone для видеосъёмки во многом зависит от личных предпочтений и специфических функций устройства. И топовые модели Android, и последние версии iPhone предоставляют отличные возможности для записи и трансляции видео. Поэтому при выборе между этими двумя платформами стоит руководствоваться именно вашими личными требованиями и удобством использования.