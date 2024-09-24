ТОП-7 Лучшие телефоны iPhone в 2024 году

С появлением серии iPhone 16 от Apple, поклонники бренда в очередной раз сталкиваются с задачей выбора самой подходящей модели. Однако не стоит спешить исключать предыдущие версии из своего чек-листа, которые все ещё доступны для покупки.

В этом рейтинге мы рассмотри все актуальные на сегодняшний день модели смартфонов от Apple и постараемся дать полезные рекомендации, чтобы вы смогли сделать правильный выбор.

24.09.2024 Обновление В рейтинг лучших смартфонов Apple добавлены новые модели из линейки iPhone 16.

Конечно стоит обратить внимание на множество привлекательных особенностей, которыми обладают последние версии смартфонов. iPhone 16 и iPhone 16 Plus оснащены новейшими чипсетами A18, которые поддерживают инновационные функции Apple Intelligence, представленные в этом году. Кроме того, появились кнопки Action и Camera Control, которые также будут доступны в моделях iPhone 16 Pro.

Профессиональные версии устройств претерпели наиболее заметные изменения, особенно касающиеся их дисплеев: iPhone 16 Pro Max теперь похвастается экраном диагональю в 6,9 дюйма. Камеры в моделях Pro также прошли значительную модернизацию.

Однако одним из самых привлекательных аспектов новых iPhone является то, что их стартовая цена осталась на уровне предшественников серии iPhone 15, представленных в прошлом году.

Кроме того, некоторые модели iPhone 15 продолжают оставаться в ассортименте Apple, но теперь они предлагаются по более доступной цене. Это делает их привлекательным вариантом для тех, кто хочет приобрести новый iPhone, не желая тратить огромные деньги на последние флагманские модели.

1 iPhone 16 Pro Max Лучший iPhone, который вы можете купить

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,9-дюймовый OLED (2868 x 1320; 1-120 Гц)

Процессор: A18 Pro

Камеры: основная 48 МП, сверхширокоугольная 48 МП, телефото 12 МП с 5-кратным зумом

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Плюсы Самый большой экран из всех iPhone

Лучшее время работы от аккумулятора

Кнопка управления камерой Минусы Низкая скорость проводной зарядки

Большой размер подойдёт не всем

Для тех, кто стремится обладать самым лучшим iPhone на сегодняшний день, несомненным выбором является iPhone 16 Pro Max. Хотя iPhone 15 Pro Max до сих пор остаётся отличным устройством, новый флагман от Apple превосходит его за счёт расширенного экрана, более мощного процессора, улучшенной телеобъективной камеры, инновационной кнопки управления камерой и интеграции с функциями Apple Intelligence (на момент составления рейтинга недоступно).

Apple выделяет последнюю из этих инноваций как ключевое достоинство iPhone 16 Pro Max. Несмотря на то что полноценное использование Apple Intelligence ожидается только в следующем году, уже сейчас стоит позаботиться о том, чтобы ваш iPhone был готов к работе с этими ресурсоемкими функциями.

iPhone 16 Pro Max оборудован процессором A18 Pro, который является самым продвинутым мобильным чипсетом от Apple и, вероятно, самым мощным на рынке в 2024 году. Такая мощь обеспечивает плавную работу приложений, бесперебойную потоковую трансляцию медиа, комфортное игровое взаимодействие и эффективное выполнение рабочих задач. А впечатляющий 6,8-дюймовый Super XDR OLED дисплей с технологией ProMotion делает его самым великолепным iPhone экраном на данный момент.

Камера iPhone 16 Pro Max оснащена 48-мегапиксельным основным объективом с квад-пиксельной технологией, 48-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом – первым для iPhone, и 12-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим увеличением. Хотя возможно, больший зум был бы ещё лучше, текущие параметры впечатляют. Новый флагман также установил рекорд по продолжительности автономной работы до 16 часов, с чем может сравниться только iPhone 16 Plus.

Следует также учитывать, что 6,3-дюймовый iPhone 16 Pro предлагает те же характеристики, что и iPhone 16 Pro Max, но в более компактном и экономичном формате. Так что если вам не критичен размер самого большого iPhone, мы бы порекомендовали рассмотреть этот вариант.

2 iPhone 16 Лучший iPhone для большинства людей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1-дюймовый OLED (2556 x 1179); 60 Гц

Процессор: A18

Камеры: 48 МП (f/1.6) основная, 12 МП (f/2.2) сверхширокоугольная / 12 МП фронтальная (f/1.9)

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ Плюсы Стильный дизайн и цвета

Чип A18

Улучшенная макросъемка

Кнопка управления камерой Минусы Частота обновления экрана 60 Гц

Медленная зарядка

Если вам не важен большой размер, улучшенная частота обновления экрана и продвинутые возможности телеобъектива, которыми обладают профессиональные модели iPhone, то стандартный iPhone 16 — это отличный выбор. Он является идеальным вариантом для большинства пользователей благодаря своему универсальному функционалу.

iPhone 15 по-прежнему остаётся нашим фаворитом в категории доступных моделей благодаря своей привлекательной цене. Однако поддержка iPhone 16 функций Apple Intelligence гарантирует более длительный срок актуальности устройства по сравнению с базовой моделью предыдущего года.

iPhone 16 не ограничивается только программными обновлениями. В дополнение к кнопке действия, которую унаследовал от iPhone 15 Pro, новый iPhone 16 оснащён уникальной кнопкой управления камерой. Это решение может использоваться как классическая кнопка спуска затвора, так и для изменения масштаба и регулировки экспозиции. Кроме того, устройство получило сверхбыстрый чипсет A18, увеличенный объем аккумулятора и повышенную скорость зарядки в 45 Вт, превосходящую iPhone 15.

Хотя 48-мегапиксельная широкоугольная камера и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера iPhone 16 впечатляют своим качеством, для тех, кто ищет лучшие возможности зума, лучше подойдёт iPhone 16 Pro, а также такие альтернативы, как Galaxy S24 Ultra или Pixel 9 Pro.

Дисплей iPhone 16 представляет собой великолепный 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED экран с яркими цветами и высокой контрастностью. Однако для доступа к технологии ProMotion от Apple, которая предоставляет частоту обновления в 120 Гц, потребуется приобрести более дорогую модель iPhone 16 Pro.

3 iPhone 16 Pro Лучшие iPhone в меньшем размере

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,3 дюйма OLED (2622 x 1206; 1-120 Гц)

Процессор: A18 Pro

Камеры: 48 МП (f/1.78) основная, 48 МП (f/2.2) сверхширокоугольная, 12 МП (f/2.8) телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, LIDAR / 12 МП фронтальная (f/1.9)

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Плюсы Увеличенный экран

5-кратный оптический зум

Увеличенное время автономной работы

Кнопка быстрого доступа к управлению камерой Минусы Медленная зарядка

iPhone 16 Pro станет идеальным выбором для фотографов и создателей контента, стремящихся получать изображения высочайшего качества в любых ситуациях. Этот смартфон ценен тем, что предлагает ключевые характеристики своего старшего собрата iPhone 16 Pro Max по более доступной цене. Благодаря одинаковому чипсету A18 Pro и телеобъективу с тетрапризмой, ранее доступному только в iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro обеспечивает сопоставимые возможности.

Внушительная 48-мегапиксельная основная камера предоставляет неограниченные возможности для фотосъемки, а обновленный 48-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив теперь позволяет делать еще более качественные макроснимки. Для видеографии новый режим записи видео в 4K при 120 кадрах в секунду дает возможность снимать динамичные сцены сейчас и оставлять возможность для монтажа и замедленного воспроизведения на потом.

Новшество в виде специальной кнопки управления камерой значительно упрощает доступ к различным режимам и настройкам съёмки, делая iPhone 16 Pro мощным инструментом для любого, кто хочет достичь профессионального уровня в фото и видео.

4 iPhone 16 Plus Лучший iPhone по времени автономной работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7-дюймовый OLED (2790 x 1290) 60 Гц

Процессор: A18

Камеры: 48 МП (f/1.6) основная, 12 МП (f/2.2) сверхширокоугольная / 12 МП фронтальная (f/1.9)

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ Плюсы Ёмкая батарея

Яркий, стильный дизайн

Высокая производительность A18

Большой экран Минусы Частота обновления дисплея 60 Гц

Медленная проводная зарядка

iPhone 16 Plus является идеальным выбором для тех, кто ищет смартфон с большим экраном, но не желает переплачивать за топовые модели большого размера. Это особенно актуально, учитывая стоимость его основного собрата с крупным дисплеем — iPhone 16 Pro Max.

С iPhone 16 Plus пользователи получают в своё распоряжение 6,7-дюймовый OLED-дисплей, который идеально подходит как для просмотра фильмов и сериалов в дороге, так и для использования в качестве расширенного видоискателя при фотосъёмке. Качество фотографий на iPhone 16 Plus впечатляет благодаря улучшенной ультраширокоугольной камере, а также новой кнопке управления камерой, которая облегчает доступ к настройкам.

Несмотря на нашу симпатию к другим моделям в этом списке и предвкушение появления новых устройств, iPhone 16 Plus выделяется своей длительной автономной работой. В тестах на веб-серфинг, устройство показало более 17 часов работы от одного заряда батареи, что является одним из лучших результатов среди всех iPhone. Несмотря на ряд недостатков, включая устаревшую частоту обновления экрана в 60 Гц и относительно медленную зарядку через USB-C порт, iPhone 16 Plus представляет собой отличное соотношение цены и качества.

5 iPhone 15 Лучший iPhone для многих пользователей теперь со скидкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1-дюймовый OLED (2556 x 1179)

Процессор: A16 Bionic

Камеры: 48 МП (f/1,6) основная, 12 МП (f/2,4) сверхширокоугольная/12 МП фронтальная (f/1,9)

Оперативная память: 6 ГБ

Хранение: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ Плюсы Отличная основная камера на 48 МП

2-кратный зум

Яркий экран Super Retina XDR Минусы Частота обновления дисплея 60 Гц

Скорость зарядки осталась прежней

Кому стоит приобрести iPhone 15: всем, кто хочет самую последнюю модель телефона Apple, не переплачивая при этом.

У iPhone 15 нет самых топовых функций моделей Pro, но он все равно имеет серьёзные обновления, особенно если вы хотите перейти с iPhone 13 или 14.

Чёлка исчезла, и теперь на ее месте находится Dynamic Island, позаимствованный у iPhone 14 Pro. В iPhone 15 используется чипсет A16 Bionic вместо самого нового A17 Pro. Стоит иметь в виду, что версия A16 для iPhone 15 имеет дополнительную мощь графического процессора, позволяющую повысить его производительность по сравнению с iPhone 14.

В то время как телеобъектив с 5-кратным увеличением в iPhone 15 Pro Max привлекает большую часть внимания, улучшения камеры в iPhone 15 также заслуживают упоминания — настолько, что эта модель входит в число лучших камерофонов даже без специального телеобъектива, секрет кроется в применении аппаратного и программного волшебства. Датчик большего размера с более крупными пикселями основной камеры, способствует улучшению качества снимков при слабом освещении. В iPhone 15 также используется усовершенствованный процессор Photonic Engine от Apple, который обеспечивает более яркие изображения.

Новый порт USB-C позволяет заряжать от iPhone другие гаджеты, такие как AirPods и Apple Watch. И это устройство, при своей цене, является одним из самых доступных флагманов на рынке.

6 iPhone 15 Pro Лучшие функции Apple, но дешевле

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 6,1-дюймовый OLED (2556 x 1179; 120 Гц)

Процессор: A17 Pro

Камеры: основная 48 МП (f/1,78), сверхширокоугольная 12 МП (f/2,2), телеобъектив 12 МП (f/2,8) с 3-кратным оптическим зумом, LIDAR / 12 МП фронтальная (f/1,9)

Оперативная память / Хранение: 8 ГБ/128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Плюсы Легче благодаря титановому сплаву

Лучшая производительность

Невероятные камеры Минусы Та же скорость зарядки, что и раньше

Кому рекомендуется выбрать iPhone 15 Pro: всем, кто хочет использовать функции iPhone 15 Pro Max, но по более доступной цене.

Почти все, что предлагает iPhone 15 Pro Max, также доступно и в iPhone 15 Pro, но по более низкой цене. Единственные компромиссы — время работы от батареи у iPhone 15 Pro меньше, и модель Pro имеет лишь 6,1-дюймовый дисплей (хотя с частотой обновления 144 Гц, равной Pro Max). Внутри установлен чипсет A17 Pro, а основная камера улучшена до 48 МП.

Dynamic Island наследуется от своего предшественника, но Apple внесла несколько изменений в телефон, чтобы придать ему свежий вид, включая более прочный корпус из титанового сплава, программируемую кнопку действия и порт USB-C. iPhone 15 Pro является победителем во всех аспектах — от качества камеры до яркости дисплея, а также позволяет справляться с любыми ресурсоемкими приложениями.

Он дает возможность насладиться превосходными Pro-функциями, при этом не переплачивая самую высокую цену.

7 iPhone SE (2022 г.) Лучший бюджетный iPhone

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер дисплея: 4,7-дюймов (1344 x 750)

Процессор: A15 Bionic

Камеры: 12MP (f/1.8) сзади; 7MP (f/2.2) фронтальная

Оперативная память / Хранение: 4 ГБ / 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ Плюсы Самая быстрая производительность за свои деньги

Очень хорошее качество фото

Более прочная конструкция Минусы Нет ночного режима для камеры

Нет поддержки mmWave 5G

iPhone SE (2022) — самый бюджетный вариант в современной линейке iPhone.

С тем же чипсетом A15 Bionic, что и в 13, SE может справиться с любой задачей, которую вы перед ним поставили, и все это в невероятно компактном корпусе. Тем не менее, 4,7-дюймовый ЖК-дисплей немного разочаровывает из-за низкого по сегодняшним меркам разрешения (1344 x 750). Массивные рамки классического дизайна Айфон также выглядят довольно устаревшими.

Пожалуй, самым очевидным упущением нового SE является отсутствие ночного режима. При том, что телефон делает отличные фотографии при свете дня.

Подробнее — полный обзор iPhone SE (2022)

Какой iPhone лучше?

При выборе нового iPhone стоит тщательно рассмотреть те характеристики и функции, которые имеют для вас наивысший приоритет. Для тех, кто ценит продолжительную работу устройства без подзарядки, рекомендуется обратить внимание на модели с большими экранами, так как они обычно оборудованы батареями повышенной ёмкости. С другой стороны, благодаря энергоэффективности операционной системы iOS, даже более компактные модели iPhone обеспечивают впечатляющее время работы от одного заряда.

Если для вас важно качество фотографий, то без сомнения стоит обратить внимание на модели линейки Pro. Их тройная камера предоставляет возможность фотографировать в различных режимах, от ультраширокоугольных снимков до портретов с эффектом боке, а также отлично справляется с низкой освещенностью, будь то съемка внутри помещения или ночные кадры на улице.

Когда экономия средств является ключевым фактором, модель iPhone SE или предыдущие версии – это надежный выбор. Несмотря на свою более доступную цену, они изготовлены из материалов премиум-класса и обладают достаточным запасом производительности для многолетнего использования. Следует отметить, что благодаря политике Apple по обновлению программного обеспечения, поддержка устройств может продолжаться до пяти лет, что значительно увеличивает срок службы старых моделей.

Все упомянутые модели iPhone совместимы с последней версией операционной системы Apple, iOS 18, которая была выпущена перед появлением iPhone 16. Однако стоит учитывать, что не все устройства будут поддерживать функции Apple Intelligence.

После прекращения выпуска iPhone 12, вопросы хранения данных стали менее критичными. Базовая версия большинства моделей iPhone начинается с 128 ГБ встроенной памяти. Исключения составляют iPhone SE, который предлагается с 64 ГБ памяти, iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 Pro Max, оснащённые 256 ГБ памяти.