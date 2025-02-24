Лучшие полнокадровые фотоаппараты 2025 года

Это лучшие полнокадровые фотоаппараты и камеры на рынке прямо сейчас, независимо от того, начинаете ли вы или обновляете свой текущий комплект.

Во многих отношениях лучшие полнокадровые камеры представляют собой вершину создания изображений. Используемые как профессионалами, так и любителями, полнокадровые камеры — это то, куда большинство производителей помещают свои новейшие функции, от обработки нейронных сетей и алгоритмической автофокусировки до сверхвысокого разрешения и сверхбыстрой скорости серийной съемки.

24.02.2025 Обновление В рейтинг лучших полнокадровых камер и фотоаппаратов добавлены новые модели

Лучшие полнокадровые камеры предлагают и другие преимущества. 35-миллиметровый датчик изображения имеет более крупные отдельные фотоэлементы (пиксели), что означает лучшую производительность при слабом освещении, больший динамический диапазон и меньший шум. А если вы снимаете широкоугольным объективом, вы получаете больший выбор широкоугольных объективов и вам не нужно беспокоиться о факторах кадрирования.

Хотя полнокадровые камеры, как правило, по-прежнему имеют высокую цену, они не обязательно должны быть дорогими; и Canon EOS R8 (один из моих выборов для этого руководства), и Nikon Z5, обе предлагают отличную производительность по отличной цене, например. Я не включил сюда флагманские камеры, потому что они суперспециалисты и суперцены (ознакомьтесь с моим руководством по лучшим камерам для спортивной фотографии для них), но это руководство является хорошим срезом полнокадровых камер для большинства людей.

1 Sony A7 IV Лучшая универсальная полнокадровая беззеркальная камера

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: полный кадр

Мегапиксели: 33MP

Крепление объектива: Sony E

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,04 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 3,69 млн точек

Скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: энтузиаст/эксперт Плюсы Работа автофокуса

Разрешение 33 МП

Огромная глубина буфера в пакетном режиме Минусы Сложная матрица вариантов видео

Дорого

Выпущенная в 2021 году модель Sony A7 IV ознаменовала собой новый шаг в линейке продуктов Sony A7, подняв ее с исторического статуса базовой модели до уровня камеры, определенно нацеленной на более продвинутую и разнообразную аудиторию.

Его 33-мегапиксельный датчик обеспечивает отличное разрешение для фотографий, а также 4K 30p для видео. (Он также предлагает 4K 60p, но только с мизерным кадрированием Super35.) Для динамичных сцен и спорта он может похвастаться приемлемой скоростью серийной съемки 10 кадров в секунду с хорошим глубоким буфером, а также оснащен великолепной системой фазовой автофокусировки от Sony.

Корпус оснащен полностью поворотным сенсорным экраном, который отлично подходит для съемки фотографий и видео под любым углом, а также двумя слотами для карт памяти (один CFexpress Type A и один стандартный SD) для спокойствия во время съемки.

2 Nikon D850 Лучшая полнокадровая зеркальная фотокамера

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: полный кадр

Мегапиксели: 45,7 МП

Крепление объектива: Nikon F

Тип экрана: 3,2-дюймовый поворотный сенсорный экран, 2 360 000 точек

Видоискатель: пентапризма

Максимальная скорость серийной съемки: 7 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD

Уровень пользователя: профессиональный Плюсы Много МП и быстрая серийная съемка

Прочный защищенный от непогоды корпус

Лучшее время автономной работы, чем у беззеркальных моделей Минусы Дорого

Nikon D850 , безусловно, является большой громилой среди камер по сравнению с большинством беззеркальных моделей, но это, возможно, лучшая DSLR-камера из когда-либо созданных – и размер на самом деле играет вам на руку, если вы снимаете с большими, тяжелыми объективами, поскольку они лучше сбалансированы на массивном корпусе DSLR. Это фактор, который многие пользователи беззеркальных камер не всегда учитывают.

D850 имеет яркий, четкий оптический видоискатель, который некоторые фотографы все еще предпочитают электронному видоискателю, независимо от того, насколько он хорош. Его 45,7-мегапиксельный сенсор по-прежнему создает превосходные изображения, как и прежде, и может снимать сериями со скоростью 7 кадров в секунду — или 9 кадров в секунду с дополнительной батарейной ручкой.

Даже без рукоятки эта камера имеет удивительное время работы от батареи в 1840 снимков — намного больше, чем у любых беззеркальных конкурентов — и вы сможете снимать сколько душе угодно с двумя слотами CFexpress Type B и SD. Если вы все еще женаты на зеркалке, это камера, которую я бы выбрал.

3 Canon EOS R8 Лучшая по соотношению цена/качество полнокадровая камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 24,2 МП

Монитор: электронный видоискатель, 2360 тыс. точек, 120 кадров в секунду

Скорость серийной съемки: 40 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Фантастический автофокус

4K 60p / FullHD 180p

Непрерывная съемка со скоростью 40 кадров в секунду Минусы Нет встроенной стабилизации изображения

Консервативный срок службы батареи

До того, как Canon выпустила EOS R8, я всегда рекомендовал Nikon Z5 как лучшую бюджетную покупку для полного кадра. Однако все, что делает Z5, лучше делает R8 – которая попросту является камерой, которая не имеет права быть настолько хорошей за эту цену.

Его 24,2-мегапиксельный датчик обеспечивает великолепное качество изображения, но при этом он предлагает огромную производительность за такую ​​цену — включая видео 4K 60p (и там, где Sony A7 IV идет на компромисс с

кадрированием, здесь фактически используется избыточная дискретизация с 6K), молниеносную серийную съемку со скоростью 40 кадров в секунду (соответствующую скорости флагманской камеры Canon EOS R1 !) и невероятную систему автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II от Canon.

Единственные «недостатки» — отсутствие второго слота для карты памяти, джойстика и встроенной стабилизации изображения — хотя вы и не ожидаете таких вещей от бюджетной камеры, так что я не считаю их недостатками. Я поражен тем, что Canon удалось впихнуть в эту цену!

4 Panasonic Lumix S5 IIX Лучшая полнокадровая камера для видео

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: Полный кадр

Мегапиксели: 24,2 МП

Экран: 3 дюйма, с переменным углом наклона, 1840 тыс. точек

Видоискатель: электронный, 3,68 млн точек

Объектив: L-крепление

Скорость серийной съемки: 30 кадров в секунду (электронный затвор), 7 кадров в секунду с AF-C (механический затвор)

Видео: 6K (полное считывание сенсора)/29,97/25/24/23,98p, 5,9K/29,97/25/24/23,98p, C4K/60/50/30/24p

Уровень пользователя: Средний/эксперт Плюсы Лучшее качество видео в классе

Высокая плавность стабилизации

Неограниченная запись Минусы Нет слота под CF Express

Если мне нужно снимать крутые, оглушающие видео, это камера, к которой я тянусь. Проще говоря, это лучшая камера для видео, если не считать траты больших денег на специальную кинокамеру – и даже в этом случае S5 IIX превосходит многие из них!

Система автофокусировки с определением фазы не такая сложная, как у других брендов, но она все равно очень-очень хороша. Но настоящими изюминками здесь являются видео 6K 30p с возможностью съемки с открытым затвором, чтобы полностью освободить ваш рабочий процесс – особенно если вы создатель, снимающий в нескольких форматах.

Вы также получаете 4:2:2 10-битный All-I, Apple ProRes и ProRes RAW с выводом на SSD и рекордеры Atomos , потоковую передачу 4K 60p по локальной сети (с FullHD 60p по WiFi), съемку 120p в режиме Slow & Quick, 6,5 ступеней встроенной стабилизации изображения, защиту от непогоды… и это даже неплохая камера для фотосъемки с возможностью делать фотографии с разрешением 96 МП в режиме сдвига пикселей в высоком разрешении .

5 Sony A7R V Лучшая полнокадровая камера по разрешению

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: полнокадровый

Мегапиксели: 61МП

Крепление объектива: Sony

ЖК-дисплей: 3-дюймовый наклонный сенсорный экран, 2,059 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 9,44 млн точек

Максимальная скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 8K

Уровень пользователя: Профессиональный Плюсы Непревзойденное разрешение 61 МП

10 кадров в секунду с глубоким буфером

Интеллектуальная фокусировка на базе искусственного интеллекта

Отличный IBIS Минусы Видео 8K обрезано

… и разрядка аккумулятора

Если для вас самое главное собственное разрешение, то вам стоит обратить внимание на Sony A7R V. Полнокадровые датчики изображения достигают отметки 61 МП, но в то время как несколько других брендов предлагают такое же разрешение (например, Sigma fp L и Leica SL3 ), именно Sony делает больше со своими пикселями. Например, фиксированный объектив Leica Q3 использует это разрешение для кадрирования , предлагая искусственные фокусные расстояния.

Но поскольку A7R V нацелена на максимальное разрешение, она предлагает возможность снимать изображения с разрешением 240 МП с помощью магии технологии сдвига пикселей, которая буквально сдвигает датчик для создания искусственно большей области изображения. (Следует отметить, что у этой технологии есть ограничения, и что Canon EOS R5 предлагает съемку со сдвигом пикселей с разрешением 400 МП.)

На первый взгляд, A7R V очень похож на A7R IV, но есть и важные отличия. Например, у V более новый процессор, который в восемь раз быстрее, что имеет огромное значение при серийной съемке. Обе камеры могут снимать со скоростью 10 кадров в секунду, но IV может буферизировать только 68 RAW, а V — максимум 583. У V также более продвинутая система автофокусировки с выделенным процессором автофокусировки AI. И IV ограничена видео 4K, тогда как V предлагает 8K 24p.

Если говорить о наилучших показателях высокого разрешения при съемке фотографий и видео, то A7R V не имеет себе равных.

1 Canon EOS R5 Mark II Лучшая полнокадровая камера для профессионалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: полнокадровый CMOS-сенсор с BSI-матрицей

Мегапиксели: 45 МП • 190 МП с помощью масштабирования в камере

Монитор: 3,2-дюймовый поворотный сенсорный экран, 2100 тыс. точек

Скорость серийной съемки: механический затвор 12 кадров в секунду, электронный затвор 30 кадров в секунду

Видоискатель: 0,5-дюймовый OLED-электронный видоискатель, 5760 тыс. точек, автофокусировка с управлением взглядом

Максимальное разрешение видео: 8K 60p

Уровень пользователя: Профессиональный Плюсы 45 МП фото / 190 МП с помощью масштабирования в корпусе

Видео до 8K 60p

8,5 ступеней стабилизации изображения

Удивительная предиктивная АФ на базе ИИ Минусы Функции нейронной сети сложны в использовании

Видео высокого разрешения все еще имеет ограничения по записи

Оригинальный R5 был моим профессиональным инструментом с момента его запуска в 2020 году, и он по-прежнему невероятно мощный все эти годы спустя. Однако Mark II затмевает его во всех возможных отношениях.

Я действительно не знаю, с чего начать — для начала, ее 45-мегапиксельный сенсор теперь имеет заднюю боковую подсветку и стекируется — это означает, что файлы стали чище, и она намного быстрее. Достаточно быстрой для серийной съемки со скоростью 30 кадров в секунду, что превращает спортивные и дикие фотографии в фарш. Достаточно быстрой, чтобы радикально уменьшить эффект роллинг-шаттера в видео, которое теперь достигает 8K 60p.

Автофокус — это новейшая технология Canon, Dual Pixel Intelligent AF, с выделенным процессором и всевозможными трюками ИИ, что делает ее лучшей системой AF, которую я когда-либо использовал. Например, она может предсказывать движения игроков в определенных видах спорта, и вы можете запрограммировать ее на распознавание определенных лиц и всегда отдавать им приоритет, когда в кадре находится несколько человек.

Больше возможностей ИИ в виде обработки изображений на основе нейронных сетей, которая позволяет камере увеличивать разрешение ваших фотографий с 45 МП до 190 МП в камере без потери качества. Или же вы можете обрезать изображения, а затем увеличивать их, чтобы не потерять качество. Вы также можете уменьшить шум на два шага, чтобы сделать изображения с высоким (или даже средним) ISO максимально чистыми.

Эта камера меня просто поражает, и я даже не прикоснулся к ее возможностям. Нет ничего, что она не могла бы снять, и если вы профессионал, вы можете взять ее на любую работу и знать, что у вас получится снимок.

Как выбрать лучшие полнокадровые камеры

При выборе лучшей полнокадровой камеры следует учитывать три ключевых момента:

Какую систему вы хотите приобрести?

Какова ваша специализация в фотографии?

Сколько вы хотите потратить?

Выбор правильной системы важен, поскольку вы хотите, чтобы она прослужила долго, а также вам придется вкладывать средства в объективы и другие аксессуары, которые могут прослужить дольше корпуса вашей камеры.

Canon и Nikon выпускают как зеркальные , так и беззеркальные камеры , но хотя зеркальные камеры являются популярными и функциональными камерами, именно беззеркальные камеры вышли на лидирующие позиции, и хотя вы можете использовать объективы для зеркальных камер на беззеркальных камерах с адаптерами, это не идеальное долгосрочное решение. Pentax сейчас выпускает ТОЛЬКО зеркальные камеры, так что для поклонников Pentax одним решением меньше.

Итак, все дело в брендах. Canon, Nikon, Sony и Panasonic — все они выпускают полнокадровые беззеркальные камеры. У каждой из них свой собственный байонет и свои объективы, хотя сторонние производители, такие как Sigma, Tamron, Samyang и Laowa, выпускают объективы во многих различных байонетах.

Другое решение — для чего вам нужна ваша камера. Есть несколько великолепных универсалов, которые могут делать понемногу всего, но если у вас есть определенная специализация, вам нужна камера, разработанная для этой работы. Например, ознакомьтесь с нашими руководствами по лучшим камерам для спорта и камерам с самым высоким разрешением .

Итак, это приводит нас к третьему фактору: сколько вы хотите потратить. Имея это в виду, мы начинаем с более доступных вариантов для энтузиастов и переходим к более продвинутым и более дорогим камерам мечты, которые мы все тайно хотим. Если цена является для вас решающим фактором, вы также можете ознакомиться с нашим руководством по самым дешевым полнокадровым камерам прямо сейчас.

Часто задаваемые вопросы

Какая камера считается полнокадровой?

Есть только один критерий, которому должна соответствовать камера, чтобы называться полнокадровой камерой – она должна иметь полнокадровый сенсор. Это особый формат сенсора размером 36 мм x 24 мм. Это примерно те же размеры, что и один кадр 35-мм пленки, откуда и произошло название «полнокадровый», и поэтому иногда полнокадровый называют «эквивалентом 35 мм» или подобным образом.

Стоит ли новичку приобретать полнокадровую камеру?

Нет причин, по которым начинающий фотограф не мог бы использовать полнокадровую камеру, однако это может быть не лучшим вариантом. Чтобы получить все преимущества от большего сенсора и (обычно) большего разрешения, требуется четкое понимание экспозиции, и поначалу вы можете не заметить особой разницы между результатами, полученными с полнокадровой камеры по сравнению с камерой с меньшим сенсором.

Также есть тот факт, что полнокадровые камеры, как правило, более дорогие, и, как правило, имеют элементы управления и меню, настроенные с учетом того, что у вас есть разумные знания о том, что вы делаете. Камеры для начинающих, такие как EOS R100 от Canon, поставляются с полезными режимами руководства, чтобы облегчить работу новых пользователей, и редко вы найдете что-то подобное на полнокадровой камере.

С учетом сказанного, если вы хотите сразу перейти на полнокадровую камеру, есть варианты. Nikon Z5 — бюджетный вариант, который станет хорошим началом пути к полнокадровой камере, как и Canon EOS R8 .