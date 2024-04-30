ТОП-9 Лучшие телефоны Vivo в 2024 году

Vivo — это один из крупнейших брендов телефонов, о котором еще не все слышали. Но некоторые из моделей компании уже получили признание на российском рынке, пусть пока и не все представители линеек доступны для покупки. Пока что на прилавках можно найти только модели серий V, Y, T и X, а Z мы пока не дождались. Но все меняется, и вскоре ассортимент может расшириться.
Благодаря емкости рынка в Китае Vivo попадает в число самых крупных производителей смартфонов в мире. Несмотря на ограниченное присутствие в Европе, покупатели уже успели оценить по достоинству лучшие телефоны Vivo. Вне зависимости от сегмента, модели отличаются одними из самых продвинутых характеристик в отрасли. Например, Vivo X100 Pro входит в список лучших камерофонов. Присуждение ему этого звания не голословно — он в том числе находится в топовой десятке на авторитетном сайте dxomark.com, переплюнув в том числе флагманы Apple этого года.
Не следует забывать про дочерний бренд Vivo — iQoo, предлагающий покупателям флагманские устройства с уклоном в гейминг, привлекательно сочетающие в себе высокую производительность и более чем адекватную для своих характеристик цену.
И пару слов об ОС, используемых в телефонах Vivo. Сейчас можно встретить два варианта оболочек: Origin OS, типичную для китайских версий, и FunTouch OS, которую по умолчанию ставят в смартфоны, выпускаемые на глобальный рынок. Первая оболочка является более современной — в ней переработан дизайн, она поддерживает больше жестов, многооконный режим, а также технологию объединения ОЗУ и ПЗУ. Вскоре все телефоны компании будут выходить с такой установкой.
Экран: 6.78″
Емкость аккумулятора: 4870 мАч
Процессор: Dimensity 9200 (8 ядер), 3.05 ГГц
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS
Число ядер процессора: 8
Оперативная память: 12 ГБ
Встроенная память: 256/512 ГБ
Разрешение основной камеры: 50 МП
- Лучшая камера
- Фантастически быстрая зарядка
- Отличный экран
- Нет перископического зум-объектива
- Не удобное программное обеспечение
Pro — единственная модель из серии X90, получившая полноценный мировой релиз, в то время как Pro+ предназначен только для Китая.
Его чипсет Dimensity 9200 — это мощный образец флагманского чипа, он оснащен прекрасным дисплеем FHD AMOLED и отличными технологиями зарядки аккумулятора.
Камера — настоящая звезда: основная камера с сенсором 1 дюйм, возможно, лучшая из всех телефонов, представленых на рынке в 2023 году. К нему присоединяются сверхширокоугольный и портретный объективы, но имейте в виду, что в них нет перископического зума – для этого вам понадобится китайский X90 Pro или более доступный прошлогодний X80 Pro.
Дата выхода: ноябрь 2023 года
Экран: 6.78″ AMOLED (1260х2800) 120 Гц
Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ
Оперативная память: 12, 16 ГБ
Камеры: 50 МП, 50 МП, 50 МП, селфи 32 МП
Аккумулятор: 5260 мАч
Процессор: MediaTek Dimensity 9300
SIM-карты: 1
Операционная система: Android 14
Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP68
Вес: 225 г
- Ассортимент доступного хранилища и ОЗУ
- Долго держит заряд
- Шикарные фото даже при плохом освещении
- Отличный телеобъектив
- Басы в динамиках проседают на высоких уровнях громкости
- ИИ-обработка фото иногда перебарщивает
Флагманский смартфон Vivo X100 Pro, выпущенный в конце 2023 года, показывает выдающиеся результаты благодаря передовым камерам, которые отлично справляются с мобильной фотографией даже в условиях слабого освещения. Эти модули также гарантируют высокую экспозицию лиц, точное воспроизведение телесных тонов и сохранение отличной детализации в видеозаписях, в то время как микрофон фиксирует надежный звук даже при ветреной погоде.
В некоторых отзывах отмечают недостаток низких частот и ухудшение качества звука в динамиках на самой высокой громкости. Кроме того, автофокус и задержка при съемке могут иногда выдавать не идеальный результат. Некоторые потребители также указывают на возможность неестественного обработки изображений и появление отсветов.
Благодаря сертификации IP68, мощному процессору и разнообразным вариантам хранилища до 1 ТБ, Vivo X100 Pro представляет собой сбалансированный по цене и характеристикам инструмент для мобильной фотографии.
Экран: 6.56″ (2376×1080) AMOLED 120 Гц
Память: встроенная 256 ГБ, оперативная 12 ГБ
Фото: 3 камеры, основная 64 МП
Аккумулятор: 4830 мА·ч
Процессор: MediaTek Dimensity 1300
SIM-карты: Dual nano SIM
Операционная система: Android 12
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G
Вес: 190 г
- Дизайн стекла, изменяющий цвет
- Впечатляющая производительность
- Время автономной работы в течение всего дня
- Отсутствие водо-/пылеустойчивости или усиленного стекла
- Нет гарантий обновления программного обеспечения
Vivo V25 Pro — это хороший смартфон среднего класса, который может легко конкурировать с популярными смартфонами в своей категории, благодаря AMOLED-дисплею с частотой 120 Гц, чипсету Dimensity 1300, довольно приличной задней камере на 64 Мп и времени автономной работы в течение всего дня.
Он также может похвастаться необычным дизайном, реагирующим на ультрафиолетовое излучение. Направьте свет на заднюю крышку телефона, и она временно изменит цвет, что позволит создавать временные рисунки с помощью трафаретов.
Недостатками являются отсутствие какой-либо официальной защиты от пыли или воды, а также никаких упоминаний о закаленном стекле спереди или сзади. Поскольку телефон доступен только в Азии, вам также придется смириться с версией FunTouch OS, зараженной спамным ПО, и без каких-либо обязательств по обновлению программного обеспечения.
Так что да, Vivo V25 Pro, безусловно, привлекателен, и в аппаратном обеспечении многое может понравиться, но это не совсем идеальный смартфон среднего класса.
Экран: 6.44″ (2400×1080) AMOLED 90 Гц
Память: встроенная 128 ГБ, 256 ГБ, оперативная 12 ГБ, 8 ГБ
Фото: 3 камеры, основная 64 МП
Аккумулятор: 4500 мА·ч
Операционная система: Android 12
Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G
Степень защиты: IP54
Вес: 186 г
- Продуманный дизайн, меняющий цвет
- Приличные камеры
- Длительное время автономной работы
- Посредственная производительность
- Funtouch OS
V25 — это компетентный универсал с особенно привлекательным дизайном, меняющим цвет. Но, как и в случае с моделью Pro, этого недостаточно, чтобы вывести его на вершину все более конкурентного рынка среднего класса.
Вы получаете чипсет MediaTek Dimensity 900, 64-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельную для селфи, а также довольно большой аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт.
Тем не менее, конкуренты предлагают более впечатляющую производительность и системы камер, а также более длительную поддержку программного обеспечения.
Дата выхода: октябрь 2023 года
Экран: 6.67″ AMOLED (2400×1080) 120 Гц
Встроенная память: 256 ГБ
Оперативная память: 12 ГБ
Камеры: 64 МП, 8 МП, селфи 50 МП
Аккумулятор: 4800 мАч
Процессор: Qualcomm Snapdragon 695
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 14
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP54
Вес: 190 г
- Классная матрица AMOLED
- Работает на одном заряде целый день
- Камеры хороши
- Один грустный динамик
- Нет беспроводной зарядки
- Видео на фронталке выходит не очень
Этот смартфон последнего поколения в бюджетном сегменте предлагает впечатляющий дисплей, высокую производительность, качественные камеры и мощный аккумулятор, что делает его превосходным выбором для потребителей.
Vivo V29e имеет большой дисплей Full HD+ размером 6,78 дюйма с пиковой яркостью 1300 нит и частотой обновления до 120 Гц для плавной прокрутки. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ расширяемой оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, обеспечивая высокую производительность. Характеристики камеры включают основную камеру для ночного портрета с оптической стабилизацией изображения на 64 МП, широкоугольную камеру на 8 МП и селфи-камеру с автофокусировкой по глазам на 50 МП.
Все это добро питает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой высокоскоростной зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт для непрерывной работы. Смартфон работает под управлением ОС FunTouch OS 13 на базе Android 13 и оснащен Bluetooth, Wi-Fi и USB для эффективного подключения.
Дата выхода: ноябрь 2023 года
Экран: 6.78″ AMOLED (1260×2800) 144 Гц
Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ
Оперативная память: 12, 16 ГБ
Камеры: 50 МП, 64 МП, 50 МП, селфи 16 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 14
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, ИК-порт
Водонепроницаемость: IP64
Вес: 198.5 г
- Большой, красочный и яркий экран 144 Гц
- Высочайшее качество фото с основной камеры
- Быстрая зарядка 120 Вт
- Большие варианты хранилища
- Много ненужных приложений установлено по умолчанию
- Вечером результат от селфи может разочаровать
- Нет беспроводной зарядки
- В продаже только CN версия
Vivo iQOO 12 вышел в конце 2023 года и до сих пор вызывает у нас восхищение. Корпус упакован в тонкие рамки, и он достаточно плоский, чтобы смотреться дорого. Противоречивым выглядит оформление блока камер, но здесь либо нравится, либо нет — дело вкуса. Варианты общего дизайна также включают задник из искусственной кожи или приятное на ощупь матовое покрытие.
Выбрать также придется количество встроенного хранилища — вплоть до 1ТБ, да и ОЗУ на борту не подкачала — очевидно, что телефон выпускался как игровой. Об этом свидетельствует частота обновления 144 Гц и другое железо — топовый на сегодня чип Snapdragon 8 Gen 3. В результате такой комбинации производителям удалось получить впечатляющую кривую троттлинга.
Телефон также претендует на звание универсального благодаря шикарному набору камер, включающему основную на 50 МП с OIS, сверхширокоугольную на 50 МП с цифровой стабилизацией и телевик на 64 МП с OIS. Такая оснастка помогает получить фото с очень приличной детализацией, практически не проседающей в темное время суток. Шума и мыла здесь будет минимум.
Все эти замечательные качества в телефоне вы получите за 56-85 тыс. рублей. В сухом остатке получается, что это со всех сторон прекрасный современный гаджет, который по функционалу практически ничем не уступает флагманам именитых брендов, а по цене значительно дешевле.
Дата выхода: июнь 2023 года
Экран: 6.64″ IPS LCD (2388х1080) 90 Гц
Встроенная память: 128, 256 ГБ
Оперативная память: 4, 8 ГБ
Камеры: 50 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 16 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP54
Вес: 202 г
- Шустрый
- Можно играть в не самые топовые игры
- Расширяемое хранилище
- Есть мини-джек
- IPS LCD не может обеспечить достаточной яркости для комфортной работы на улице
В этом смартфоне установлен 6,64-дюймовый мультисенсорный емкостный ЖК- дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления до 90 Гц, обеспечивающий плавную прокрутку и превосходный отклик.
На борту у Vivo Y36 — чипсет Snapdragon 680, показывающий очень высокую производительность; в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти он может активно работать с различными приложениями, фотографиями, видео, и другими файлами.
Модули камеры представляют собой камеру с датчиком глубины резкости на 2 МП, макрокамеру на 2 МП, основную камеру на 50 МП. На передней панели имеется селфи-камера на 16 МП.
Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который при вводных характеристиках способен показывать очень высокую автономность. А сверхбыстрая зарядка 44 Вт в случае чего быстро вернет вашего напарника в строй.
Этот телефон хочется рекомендовать как максимально сбалансированное устройство по цене, набору камер, емкости АКБ и шустрости чипа.
Дата выхода: июль 2023 года
Экран: 6.64″ IPS LCD (1080×2388) 60 Гц
Встроенная память: 128 ГБ
Оперативная память: 6 ГБ
Камеры: 50 МП, 2 МП, селфи 8 МП
Аккумулятор: 4800 мАч
Процессор: MediaTek Helio G85
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP54
Вес: 190 г
- Красивый дизайн с богатой расцветкой
- Есть защита от брызг
- Хорошая повседневная производительность
- Громкий динамик
- Камеры очень скромны
- Яркость экрана 600 Кд/м²
- Пластиковый корпус
Vivo Y27 может похвастаться 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ с солнечной подсветкой для улучшения качества изображения на открытом воздухе. Стильный дизайн корпуса из стекла 2,5D сделает ваш смартфон более привлекательным.
Что касается производительности, смартфон оснащен мощным 12-нм процессором Octa Core MediaTek Helio G85 , 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также технологией расширяемой оперативной памяти нового поколения 3.0, позволяющей хранить все приложения, фотографии, видео, и т. д.
С точки зрения безопасности, смартфон обладает функцией разблокировки по лицу и боковым датчиком отпечатков пальцев, что также делает его более удобным в использовании. В Vivo Y27 установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии FlashCharge мощностью 44 Вт для обеспечения стабильной работы.
Для фотосъемки имеется двойная камера: основная на 50 МП и дополнительная на 2 МП. Также на борту фронтальная камера на 8 МП. Среди режимов камеры — «Фото», «Ночь», «Портрет», «Видео», «50 МП», «Панорама», «Живое фото», «Замедленная съемка», «Таймлапс», «Про» и «Документ».
Дата выхода: сентябрь 2023 года
Экран: 6.56″ IPS LCD (1612×720) 90 Гц
Встроенная память: 128 ГБ
Оперативная память: 4 ГБ
Камеры: 50 МП, 2 МП, селфи 2 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: MediaTek Helio G85
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP54
Вес: 190 г
- Защита от пыли и влаги
- 90 Гц — больше, чем у более дорогого Y27
- Приятный цвет корпуса
- Достаточная ежедневная производительность
- Емкий аккумулятор
- Играть можно только в лайтовые игры
- Комплектное стекло маловато и притягивает пыль
Это еще один из последних смартфонов Vivo серии Y, стоимостью менее 10000 рублей. Vivo Y17s привлекает покупателей своим внешним видом, уникальными цветами и дизайном. Он также имеет неплохие для своей цены характеристики.
Смартфон оснащен 6,56-дюймовым емкостным мультисенсорным ЖК-дисплеем с частотой обновления до 90 Гц и 269 ppi. В нем установлен процессор MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным хранилищем на 128 ГБ.
Что касается фотографии, здесь двойная камера, состоящей из основного объектива на 50 МП и камеры с эффектом боке на 2 МП. На передней панели имеется селфи-камера на 8 МП. Функции и режимы фотосъемки включают в себя следующие: «высокое разрешение», «документы», «живое фото», «ночной режим», «панорамная съемка», «портретная съемка», «профессиональный режим», фотофильтры и эффект боке.
В телефоне трудится аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Мощность телефона не самая топовая, поэтому АКБ хватает почти на 2 дня. Кроме того, радует наличие слота для расширения памяти и входа для наушников.
Этот бюджетный смартфон с устойчивой производительностью сможет эффективно справиться со всеми вашими повседневными задачами, потому и вошел в наш список лучших телефонов Vivo в этом году.