ТОП-9 Лучшие телефоны Vivo в 2024 году

Vivo — это один из крупнейших брендов телефонов, о котором еще не все слышали. Но некоторые из моделей компании уже получили признание на российском рынке, пусть пока и не все представители линеек доступны для покупки. Пока что на прилавках можно найти только модели серий V, Y, T и X, а Z мы пока не дождались. Но все меняется, и вскоре ассортимент может расшириться.

Благодаря емкости рынка в Китае Vivo попадает в число самых крупных производителей смартфонов в мире. Несмотря на ограниченное присутствие в Европе, покупатели уже успели оценить по достоинству лучшие телефоны Vivo. Вне зависимости от сегмента, модели отличаются одними из самых продвинутых характеристик в отрасли. Например, Vivo X100 Pro входит в список лучших камерофонов. Присуждение ему этого звания не голословно — он в том числе находится в топовой десятке на авторитетном сайте dxomark.com, переплюнув в том числе флагманы Apple этого года.

30.04.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов Vivo добавлены новые модели.

Не следует забывать про дочерний бренд Vivo — iQoo, предлагающий покупателям флагманские устройства с уклоном в гейминг, привлекательно сочетающие в себе высокую производительность и более чем адекватную для своих характеристик цену.

И пару слов об ОС, используемых в телефонах Vivo. Сейчас можно встретить два варианта оболочек: Origin OS, типичную для китайских версий, и FunTouch OS, которую по умолчанию ставят в смартфоны, выпускаемые на глобальный рынок. Первая оболочка является более современной — в ней переработан дизайн, она поддерживает больше жестов, многооконный режим, а также технологию объединения ОЗУ и ПЗУ. Вскоре все телефоны компании будут выходить с такой установкой.

1 Vivo X90 Pro Лучший в целом

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.78″

Емкость аккумулятора: 4870 мАч

Процессор: Dimensity 9200 (8 ядер), 3.05 ГГц

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS

Число ядер процессора: 8

Оперативная память: 12 ГБ

Встроенная память: 256/512 ГБ

Разрешение основной камеры: 50 МП Плюсы Лучшая камера

Фантастически быстрая зарядка

Отличный экран Минусы Нет перископического зум-объектива

Не удобное программное обеспечение

Pro — единственная модель из серии X90, получившая полноценный мировой релиз, в то время как Pro+ предназначен только для Китая.

Его чипсет Dimensity 9200 — это мощный образец флагманского чипа, он оснащен прекрасным дисплеем FHD AMOLED и отличными технологиями зарядки аккумулятора.

Камера — настоящая звезда: основная камера с сенсором 1 дюйм, возможно, лучшая из всех телефонов, представленых на рынке в 2023 году. К нему присоединяются сверхширокоугольный и портретный объективы, но имейте в виду, что в них нет перископического зума – для этого вам понадобится китайский X90 Pro или более доступный прошлогодний X80 Pro.

2 Vivo X100 Pro Лучший набор камер

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: ноябрь 2023 года

Экран: 6.78″ AMOLED (1260х2800) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 50 МП, 50 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5260 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 9300

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 225 г Плюсы Ассортимент доступного хранилища и ОЗУ

Долго держит заряд

Шикарные фото даже при плохом освещении

Отличный телеобъектив Минусы Басы в динамиках проседают на высоких уровнях громкости

ИИ-обработка фото иногда перебарщивает

Флагманский смартфон Vivo X100 Pro, выпущенный в конце 2023 года, показывает выдающиеся результаты благодаря передовым камерам, которые отлично справляются с мобильной фотографией даже в условиях слабого освещения. Эти модули также гарантируют высокую экспозицию лиц, точное воспроизведение телесных тонов и сохранение отличной детализации в видеозаписях, в то время как микрофон фиксирует надежный звук даже при ветреной погоде.

В некоторых отзывах отмечают недостаток низких частот и ухудшение качества звука в динамиках на самой высокой громкости. Кроме того, автофокус и задержка при съемке могут иногда выдавать не идеальный результат. Некоторые потребители также указывают на возможность неестественного обработки изображений и появление отсветов.

Благодаря сертификации IP68, мощному процессору и разнообразным вариантам хранилища до 1 ТБ, Vivo X100 Pro представляет собой сбалансированный по цене и характеристикам инструмент для мобильной фотографии.

3 Vivo V25 Pro Оригинальные технологии дизайна

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.56″ (2376×1080) AMOLED 120 Гц

Память: встроенная 256 ГБ, оперативная 12 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 64 МП

Аккумулятор: 4830 мА·ч

Процессор: MediaTek Dimensity 1300

SIM-карты: Dual nano SIM

Операционная система: Android 12

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Вес: 190 г Плюсы Дизайн стекла, изменяющий цвет

Впечатляющая производительность

Время автономной работы в течение всего дня Минусы Отсутствие водо-/пылеустойчивости или усиленного стекла

Нет гарантий обновления программного обеспечения

Vivo V25 Pro — это хороший смартфон среднего класса, который может легко конкурировать с популярными смартфонами в своей категории, благодаря AMOLED-дисплею с частотой 120 Гц, чипсету Dimensity 1300, довольно приличной задней камере на 64 Мп и времени автономной работы в течение всего дня.

Он также может похвастаться необычным дизайном, реагирующим на ультрафиолетовое излучение. Направьте свет на заднюю крышку телефона, и она временно изменит цвет, что позволит создавать временные рисунки с помощью трафаретов.

Недостатками являются отсутствие какой-либо официальной защиты от пыли или воды, а также никаких упоминаний о закаленном стекле спереди или сзади. Поскольку телефон доступен только в Азии, вам также придется смириться с версией FunTouch OS, зараженной спамным ПО, и без каких-либо обязательств по обновлению программного обеспечения.

Так что да, Vivo V25 Pro, безусловно, привлекателен, и в аппаратном обеспечении многое может понравиться, но это не совсем идеальный смартфон среднего класса.

4 Vivo V25 Кандидат в середнячки

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.44″ (2400×1080) AMOLED 90 Гц

Память: встроенная 128 ГБ, 256 ГБ, оперативная 12 ГБ, 8 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 64 МП

Аккумулятор: 4500 мА·ч

Операционная система: Android 12

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Степень защиты: IP54

Вес: 186 г Плюсы Продуманный дизайн, меняющий цвет

Приличные камеры

Длительное время автономной работы Минусы Посредственная производительность

Funtouch OS

V25 — это компетентный универсал с особенно привлекательным дизайном, меняющим цвет. Но, как и в случае с моделью Pro, этого недостаточно, чтобы вывести его на вершину все более конкурентного рынка среднего класса.

Вы получаете чипсет MediaTek Dimensity 900, 64-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельную для селфи, а также довольно большой аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт.

Тем не менее, конкуренты предлагают более впечатляющую производительность и системы камер, а также более длительную поддержку программного обеспечения.

5 Vivo V29e Продвинутые характеристики в среднем бюджете

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: октябрь 2023 года

Экран: 6.67″ AMOLED (2400×1080) 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 64 МП, 8 МП, селфи 50 МП

Аккумулятор: 4800 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 695

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP54

Вес: 190 г Плюсы Классная матрица AMOLED

Работает на одном заряде целый день

Камеры хороши Минусы Один грустный динамик

Нет беспроводной зарядки

Видео на фронталке выходит не очень

Этот смартфон последнего поколения в бюджетном сегменте предлагает впечатляющий дисплей, высокую производительность, качественные камеры и мощный аккумулятор, что делает его превосходным выбором для потребителей.

Vivo V29e имеет большой дисплей Full HD+ размером 6,78 дюйма с пиковой яркостью 1300 нит и частотой обновления до 120 Гц для плавной прокрутки. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ расширяемой оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, обеспечивая высокую производительность. Характеристики камеры включают основную камеру для ночного портрета с оптической стабилизацией изображения на 64 МП, широкоугольную камеру на 8 МП и селфи-камеру с автофокусировкой по глазам на 50 МП.

Все это добро питает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой высокоскоростной зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт для непрерывной работы. Смартфон работает под управлением ОС FunTouch OS 13 на базе Android 13 и оснащен Bluetooth, Wi-Fi и USB для эффективного подключения.

6 Vivo iQOO 12 Этот смартфон не против поиграть

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: ноябрь 2023 года

Экран: 6.78″ AMOLED (1260×2800) 144 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 64 МП, 50 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: IP64

Вес: 198.5 г Плюсы Большой, красочный и яркий экран 144 Гц

Высочайшее качество фото с основной камеры

Быстрая зарядка 120 Вт

Большие варианты хранилища Минусы Много ненужных приложений установлено по умолчанию

Вечером результат от селфи может разочаровать

Нет беспроводной зарядки

В продаже только CN версия

Vivo iQOO 12 вышел в конце 2023 года и до сих пор вызывает у нас восхищение. Корпус упакован в тонкие рамки, и он достаточно плоский, чтобы смотреться дорого. Противоречивым выглядит оформление блока камер, но здесь либо нравится, либо нет — дело вкуса. Варианты общего дизайна также включают задник из искусственной кожи или приятное на ощупь матовое покрытие.

Выбрать также придется количество встроенного хранилища — вплоть до 1ТБ, да и ОЗУ на борту не подкачала — очевидно, что телефон выпускался как игровой. Об этом свидетельствует частота обновления 144 Гц и другое железо — топовый на сегодня чип Snapdragon 8 Gen 3. В результате такой комбинации производителям удалось получить впечатляющую кривую троттлинга.

Телефон также претендует на звание универсального благодаря шикарному набору камер, включающему основную на 50 МП с OIS, сверхширокоугольную на 50 МП с цифровой стабилизацией и телевик на 64 МП с OIS. Такая оснастка помогает получить фото с очень приличной детализацией, практически не проседающей в темное время суток. Шума и мыла здесь будет минимум.

Все эти замечательные качества в телефоне вы получите за 56-85 тыс. рублей. В сухом остатке получается, что это со всех сторон прекрасный современный гаджет, который по функционалу практически ничем не уступает флагманам именитых брендов, а по цене значительно дешевле.

7 Vivo Y36 Самая популярная модель в серии Y

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июнь 2023 года

Экран: 6.64″ IPS LCD (2388х1080) 90 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 4, 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP54

Вес: 202 г Плюсы Шустрый

Можно играть в не самые топовые игры

Расширяемое хранилище

Есть мини-джек Минусы IPS LCD не может обеспечить достаточной яркости для комфортной работы на улице

В этом смартфоне установлен 6,64-дюймовый мультисенсорный емкостный ЖК- дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления до 90 Гц, обеспечивающий плавную прокрутку и превосходный отклик.

На борту у Vivo Y36 — чипсет Snapdragon 680, показывающий очень высокую производительность; в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти он может активно работать с различными приложениями, фотографиями, видео, и другими файлами.

Модули камеры представляют собой камеру с датчиком глубины резкости на 2 МП, макрокамеру на 2 МП, основную камеру на 50 МП. На передней панели имеется селфи-камера на 16 МП.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который при вводных характеристиках способен показывать очень высокую автономность. А сверхбыстрая зарядка 44 Вт в случае чего быстро вернет вашего напарника в строй.

Этот телефон хочется рекомендовать как максимально сбалансированное устройство по цене, набору камер, емкости АКБ и шустрости чипа.

8 Vivo Y27 Бюджетно и сердито

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июль 2023 года

Экран: 6.64″ IPS LCD (1080×2388) 60 Гц

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ

Камеры: 50 МП, 2 МП, селфи 8 МП

Аккумулятор: 4800 мАч

Процессор: MediaTek Helio G85

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP54

Вес: 190 г Плюсы Красивый дизайн с богатой расцветкой

Есть защита от брызг

Хорошая повседневная производительность

Громкий динамик Минусы Камеры очень скромны

Яркость экрана 600 Кд/м²

Пластиковый корпус

Vivo Y27 может похвастаться 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ с солнечной подсветкой для улучшения качества изображения на открытом воздухе. Стильный дизайн корпуса из стекла 2,5D сделает ваш смартфон более привлекательным.

Что касается производительности, смартфон оснащен мощным 12-нм процессором Octa Core MediaTek Helio G85 , 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также технологией расширяемой оперативной памяти нового поколения 3.0, позволяющей хранить все приложения, фотографии, видео, и т. д.

С точки зрения безопасности, смартфон обладает функцией разблокировки по лицу и боковым датчиком отпечатков пальцев, что также делает его более удобным в использовании. В Vivo Y27 установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии FlashCharge мощностью 44 Вт для обеспечения стабильной работы.

Для фотосъемки имеется двойная камера: основная на 50 МП и дополнительная на 2 МП. Также на борту фронтальная камера на 8 МП. Среди режимов камеры — «Фото», «Ночь», «Портрет», «Видео», «50 МП», «Панорама», «Живое фото», «Замедленная съемка», «Таймлапс», «Про» и «Документ».

9 Vivo Y17s Если есть желание максимально сэкономить

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2023 года

Экран: 6.56″ IPS LCD (1612×720) 90 Гц

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ

Камеры: 50 МП, 2 МП, селфи 2 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Helio G85

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP54

Вес: 190 г Плюсы Защита от пыли и влаги

90 Гц — больше, чем у более дорогого Y27

Приятный цвет корпуса

Достаточная ежедневная производительность

Емкий аккумулятор Минусы Играть можно только в лайтовые игры

Комплектное стекло маловато и притягивает пыль

Это еще один из последних смартфонов Vivo серии Y, стоимостью менее 10000 рублей. Vivo Y17s привлекает покупателей своим внешним видом, уникальными цветами и дизайном. Он также имеет неплохие для своей цены характеристики.

Смартфон оснащен 6,56-дюймовым емкостным мультисенсорным ЖК-дисплеем с частотой обновления до 90 Гц и 269 ppi. В нем установлен процессор MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным хранилищем на 128 ГБ.

Что касается фотографии, здесь двойная камера, состоящей из основного объектива на 50 МП и камеры с эффектом боке на 2 МП. На передней панели имеется селфи-камера на 8 МП. Функции и режимы фотосъемки включают в себя следующие: «высокое разрешение», «документы», «живое фото», «ночной режим», «панорамная съемка», «портретная съемка», «профессиональный режим», фотофильтры и эффект боке.

В телефоне трудится аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Мощность телефона не самая топовая, поэтому АКБ хватает почти на 2 дня. Кроме того, радует наличие слота для расширения памяти и входа для наушников.

Этот бюджетный смартфон с устойчивой производительностью сможет эффективно справиться со всеми вашими повседневными задачами, потому и вошел в наш список лучших телефонов Vivo в этом году.