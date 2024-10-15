ТОП-15 Лучшие игровые телефоны 2024 года

Имея в кармане лучший игровой смартфон, поневоле задумаешься, а нужна ли теперь консоль? Эти телефоны обеспечивают качественный игровой опыт, а также отлично выполняют все основные функции рядового смартфона. Они оснащены лучшими на рынке процессорами и оперативной памятью.

Помимо мощного чипсета, есть и другие вещи, на которые следует обратить внимание при покупке игрового телефона. Вам, вероятно, также понадобится отличный экран, чтобы наслаждаться графикой в лучшем виде, экран с высокой частотой обновления, обеспечивающий бесперебойную работу, длительное время автономной работы или даже уникальные возможности, такие как триггерные кнопки или вентилятор для дополнительного охлаждения.

15.10.2024 Обновление Рейтинг добавлены новые модели игровых телефонов.

Такие компании, как Razer и Asus — имена, с которыми бывалые игроки, вероятно, уже хорошо знакомы — использовали свой опыт в этой области для создания специализированных игровых мобильных телефонов. Недавние флагманы от Samsung, OnePlus и даже Apple с лучшими в своем классе характеристиками также отлично подходят для требовательных игр.

Какой игровой телефон лучший

Мы разделили этот рейтинг на две части. В первой мы собрали лучшие специализированные игровые телефоны. Они имеют высокую мощность и особые игровые функции, которые могут дать преимущество в виртуальном мире. Во второй части мы собрали телефоны, которые не только отлично подходят для игр, но и для повседневного использования.

Nubia Red Magic 9S Pro и Asus ROG Phone 8 Pro возглавляют наш рейтинг лучших игровых телефонов. Обычные телефоны могут обеспечить превосходную производительность. Поэтому стоит рассмотреть устройства со специальными сенсорными триггерами, улучшенным охлаждением и съемными физическими элементами управления, если вы покупаете телефон в первую очередь для мобильных игр.

Лучший игровой смартфон от Apple на сегодняшний день — iPhone 16 Pro Max. Он имеет самый мощный в этом году процессор A18 Bionic, большой и яркий экран, а также долгое время работы без подзарядки.

Вершину нашего списка лучших телефонов, подходящих для игр, также занимает Samsung Galaxy S24 Ultra. Почему это именно так, вы сможете узнать, изучив этот рейтинг.

Высокая мощность и дополнительные функции Лучшие специальные игровые телефоны

1 Nubia Redmagic 9S Pro Флагманская производительность по адекватной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (2480×1116), 2K QHD, AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 50 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 6500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Вес: 229 г Плюсы Возможность запуска любой игры для Android

Привлекательный и стильный дизайн

Долговечная батарея Минусы Не самое удобное ПО

Слабая фронтальная камера

RedMagic 9S Pro — это один из лучших игровых телефонов на рынке на данный момент. Он оснащен передовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version и следовательно может обеспечить высокую производительность в играх и повседневном использовании. Телефон имеет стильный дизайн с плоским корпусом и отсутствием выступа камеры, AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, два сенсорных триггера с частотой дискретизации 520 Гц и эффективную систему охлаждения с внутренним вентилятором. Ёмкость батареи составляет 6500 мАч, что обеспечивает длительное время работы.

Однако, недостатки также присутствуют. Программное обеспечение содержит глюки и имеет ограниченную поддержку (один апдейт ОС и обновления безопасности раз в 1-2 месяца в течение 2+ лет). Качество камер оставляет желать лучшего, особенно селфи-камера. Также стоит учитывать возможные проблемы с поддержкой сетей в некоторых странах.

Но если смотреть в целом, RedMagic 9S Pro — это мощный и стильный игровой телефон с отличной производительностью, но потенциальные покупатели должны быть готовы смириться с недостатками программного обеспечения и камеры. Он предлагает высокую производительность за свою цену, но не является идеальным универсальным устройством.

2 Asus ROG Phone 8 Pro Максимум производительности с лучшими показателями оперативной памяти

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,78″ (1080×2400) AMOLED 165 Гц

Встроенная память: 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 32 МП, 13 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 225 г Плюсы Невероятная игровая производительность

Стал меньше

Появился 3х зум у камеры

Полон отличных игровых функций

Гидроизоляция улучшена Минусы Задняя панель легко царапается

Камеры хуже, чем у конкурентов

Динамики не очень

Цена

Когда дело доходит до производительности, лучше Asus ROG Phone 8 Pro не найти. Он оснащен тем же чипом Snapdragon 8 Gen 3, который вы найдете в большинстве новых телефонов, но Asus добавила в эту модель колоссальные 24 ГБ оперативной памяти.

Как и RedMagic 9 Pro, этот телефон напичкан игровыми функциями, такими как AirTriggers, назначение клавиш и макросы. Программное обеспечение также превосходно: оно позволяет вам вносить изменения на ходу, даже в разгар напряженного матча.

Компания Asus приняла спорное решение сделать меньше элементов игрового дизайна. Получилось очень мало RGB-подсветки, а задняя часть выглядит простовато. Но зато хорошо смотрится функция подсветки AniMe Matrix: это мини-светодиодная панель для отображения уведомлений, состояния батареи и времени.

Несмотря на добавление нового телеобъектива для лучших снимков с зумом, камера по-прежнему не может конкурировать с теми, что ставят на свою продукцию Apple и Samsung. Но если вы готовы пойти на такую ​​жертву во имя игровой производительности, то это отличный вариант.

3 Nubia Red Magic 9 Pro Создан специально для игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,8″ (2480×1116) Full HD OLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 50 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 6500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Вес: 229 г Плюсы Самый быстрый телефон Android

Красивый, яркий и бесперебойный дисплей

Стильный дизайн с настраиваемой подсветкой

Адекватная цена Минусы Камера под дисплеем по-прежнему очень плоха

Нет беспроводной зарядки

Нет рейтинга IP

Небольшие программные ошибки, которые еще предстоит устранить

Если вам нужен настоящий игровой телефон с гламурной RGB-подсветкой, то RedMagic 9 Pro — наша лучшая рекомендация. В отличие от большинства телефонов в этом списке, RedMagic не боится продемонстрировать свою игровую индивидуальность рисунком на задней панели и настраиваемой яркой подсветкой.

Здесь есть ряд отличных игровых функций, которые отличают устройство от iPhone и Galaxy. В частности, RedMagic имеет встроенные сенсорные триггеры, позволяющие использовать края телефона в качестве импровизированных джойстиков, чтобы отдельно не приобретать контроллер.

Это также один из самых мощных игровых телефонов, когда-либо протестированных нами, и он идет в ногу с превосходным Asus ROG Phone 8 Pro Edition. То есть вы сможете с легкостью играть в любую мобильную игру, а большой аккумулятор позволит вам не прерываться часами.

Но RedMagic 9 Pro пришлось идти на компромиссы в вопросах, выходящих за рамки игр. Нет поддержки беспроводной зарядки, и камера весьма посредственная по сравнению с другими телефонами в этой ценовой категории. Но если для вас в приоритете игры в дороге и вы хотите, чтобы яркий дизайн выделялся, то лучшего выбора просто нет.

4 Black Shark 5 Pro Специализированный игровой телефон среднего класса

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7-дюймовый OLED (2400 x 1080)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задние камеры: 108 МП (f/1.8), 13 МП (f/2.4) сверхширокоугольная, 5 МП макросъемка

Фронтальная камера: 16 МП (f/2,5)

Вес: 220 г

Время работы батареи: 11:02 (адаптивная), 9:42 (144 Гц), 9:53 (90 Гц), 10:53 (60 Гц) Плюсы Отличное время автономной работы и сверхбыстрая зарядка

Приличная производительность

Хороший экран Минусы Нет беспроводной зарядки

Black Shark 5 Pro — это специализированный игровой телефон, который мы можем искренне рекомендовать. Он демонстрирует отличное время автономной работы и, будучи оснащенным мощным оборудованием и красивым экраном, предлагает уникальные игровые функции, которые нам определенно нравятся. Не говоря уже о том, что его основная и сверхширокоугольная камеры на удивление хороши.

Однако лучшая часть Black Shark 5 Pro — это физические плечевые кнопки. Эти магнитные триггеры всплывают, когда вы этого хотите, обеспечивая реальную тактильную обратную связь во время игры. Если вы боролись с ультразвуковыми триггерами в прошлом, это решение может вас покорить.

5 Xiaomi Redmi K50 Gaming Надежная альтернатива броским и дорогим вариантам

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.67″ (1080×2400) OLED 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 64 МП, 8 МП, 2 МП, селфи 20 МП

Аккумулятор: 4700 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 12

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Вес: 210 г Плюсы Плавная работа

Специальные физические триггеры Минусы Аккумулятор 4700 мАч

Xiaomi Redmi K50 Gaming — один из немногих телефонов китайского бренда, оснащенный специальной парой воздушных триггеров. Они помогут вам получить больше контроля в сложных и интенсивных играх.

6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p и геймерской частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавную и стабильную работу. Под капотом находится чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и накопитель 256 ГБ. Когда на пороге выход Snapdragon 8 четвертого поколения, оснащение телефона не сморится, как передовое, но и цена у телефона не 150 тыс. рублей, а показатели в играх все равно на уровне.

Возможность быстрой зарядки Redmi K50 Gaming мощностью 120 Вт поможет вам в случае, если у вас быстро разрядится аккумулятор самой низкой в рейтинге емкости.

6 Infinix GT 10 Pro Самый бюджетный телефон для геймера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.67″ (1080×2400) AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 108 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: МеdiаТеk Dimеnsity 8050

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 187 г Плюсы Стабильная работа

Привлекательный дизайн Минусы Камеры

Батарея живет не очень долго

Если вы ищете игровой телефон в ограниченном бюджете, стоит обратить внимание на Infinix GT 10 Pro. Что выделяет этот мобильный телефон, так это изысканный дизайн задней панели с мини-светодиодной лентой. Яркий экран избавлен от вредного мерцания, и частота обновления 120 Гц гарантирует плавность изображения. Но нужно учесть, что в играх поддерживается частота не более 60 fps.

Что касается аппаратного обеспечения, Infinix GT 10 Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 8050 в сочетании с оперативной памятью объемом 8 ГБ. Несмотря на цену, мощности достаточно для комфортного времяпрепровождения, а вибромотор 4D обеспечивает захватывающий игровой процесс.

Infinix GT 10 Pro имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, и зарядное устройство мощностью 45 Вт прилагается. От телефона также можно заряжать и другие устройства.

Infinix GT 10 Pro — добротная и сбалансированная бюджетная модель, которая сознательно жертвует некоторыми ненужными аспектами, чтобы сохранить привлекательную цену.

Для игр и повседневного использования Лучшие универсальные игровые телефоны

7 iPhone 16 Pro Max Лучший игровой iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,9-дюймовый OLED (2868×1320; 1–120 Гц)

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Процессор: A18 Pro

Задняя камера: широкоугольная 48 МП (f/1,78), сверхширокоугольная 48 МП (ƒ/2,2), телеобъектив 12 МП (5-кратный зум; f/2,8)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1,9)

SIM-карты: nano SIM + eSIM

Аккумулятор (часы, минуты): 18:06

Вес: 227 г Плюсы A18 Pro — самый мощный чип на свете

Лучший экран стал еще больше

Время автономной работы стало дольше Минусы Тонкие рамки экрана могут показаться неудобными для игр

Есть не все игры

iPhone 16 Pro Max с чипом A18 Pro — самый мощный смартфон на рынке, обеспечивающий превосходный игровой опыт благодаря оптимизации iOS и возможности запуска некоторых игр AAA-класса. Однако, отсутствие доступа к сторонним магазинам приложений и отсутствие характеристик игрового смартфона могут ограничить возможности для хардкорных геймеров.

iPhone 16 с тем же чипом A18 также способен на высокую производительность, но уступает Pro Max из-за менее быстрого экрана и меньшей батареи. Модель iPhone 16 Pro имеет аналогичные характеристики, но меньший экран и время автономной работы. Поэтому именно 16 Pro Max является лучшим выбором для гейминга.

Большой 6,9-дюймовый дисплей Super Retina XDR обеспечивает превосходную яркость, насыщенные цвета с множеством ярких, глубоких черных и белых оттенков, делает игры ещё более приятными. Он в значительной степени соответствует заявленному времени автономной работы на протяжении всего дня для длительных игровых сессий.

Кроме того, благодаря частоте обновления 120 Гц не придётся жертвовать скоростью ради изображения. Наконец, новая лёгкая конструкция обеспечивает удобство удержания, поэтому вероятность дискомфорта в руках после нескольких часов игры сведена к минимуму.

8 Samsung Galaxy S24 Ultra Лучший Android телефон для игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (1440×3120) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy)

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 232 г Плюсы Отличные камеры

Высокая производительность

Долгая работа аккумулятора Минусы Тяжеловес

Долго заряжается

Samsung Galaxy S24 Ultra — один из самых премиальных телефонов для игр, который также превосходно себя показывает в других важных аспектах, таких как фотография, программное обеспечение и дисплей. Добавленный в этой итерации Galaxy AI, помогающий в повседневной жизни, только прибавляет модели очков.

Оснащенный эксклюзивным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, S24 Ultra может чрезвычайно хорошо работать в играх с интенсивной графикой или в многозадачном режиме между парой десятков приложений.

Galaxy S24 Ultra оснащен 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти, а также адекватной системой охлаждения, обеспечивающей безупречную работу в течение длительного времени.

9 OnePlus 12 Хрупкий на вид, но мощный смартфон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP65

Вес: 220 г Плюсы Дорого выглядит, особенно изумрудный

Производительность на высоте

Автономность очень высока

Добротный набор камер Минусы Цена

Низкая защита от воды и ударов

Мало новых фич

Поддержка обновлений короче, чем у конкурентов

Если вы подумываете о OnePlus 12, вам точно следует его купить, потому что OnePlus хорошо знает свою аудиторию, и был создан специально для вас. Это самый красивый телефон за долгое время, а может быть и вообще, ведь его конкуренты выглядят как скучные металлические пластины. Вы получите отличное время автономной работы, более быструю зарядку и более яркий экран — и все это на телефоне, который стоит на десятки тысяч дешевле, чем модели Ultra и Pro у конкурентов.

OnePlus 12 обладает потрясающей производительностью, достаточной, чтобы конкурировать в играх с новейшим iPhone 15 Pro, а огромный дисплей позволит окунуться в виртуальность с головой. И в то время как практически все специализированные телефоны для игр жертвуют качеством камер, OnePlus 12 выдает кадры зачастую красивее, чем у лучших камерофонов.

В то же время OnePlus идет на некоторые жертвы. У него нет титановых рамок и Gorilla Armor, я рейтинг IP65 не обеспечивает должной защиты при попадании в воду. Но эти минусы могут не иметь для вас значения, а его выигрышный дизайн и серьезное программное обеспечение делают его одним из самых крутых смартфонов за его цену.

10 Xiaomi 14 Pro Мощнейший флагман от Xiaomi с легкостью потянет ваши любимые игры

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.73″ (1440 x 3200) AMOLED

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 MP, 50 MP, 50 MP

Аккумулятор: 4880 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Вес: 223 г Плюсы Один из самых мощных

Быстрая зарядка 120 Вт Минусы Раздутое ПО

Xiaomi 14 Pro стал первым в мире мобильным телефоном, оснащенным новейшим и лучшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что сделало его одним из самых мощных смартфонов за всю историю.

В указанном процессоре внедрена технология Loop LiquidCool от Xiaomi, которая помогает устройству работать плавно во время длительных игровых сессий.

В Xiaomi 14 Pro используется 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, который радует невероятной яркость 3000 нит и более чем способен обеспечить приятный игровой процесс. Аккумулятор Xiaomi 14 Pro емкостью 4880 мАч можно быстро зарядить с помощью входящего в комплект поставки адаптера мощностью 120 Вт.

11 Poco X6 Pro Бюджетный телефон для гейминга

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.67″ (2712×1220) AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Камеры: 64 МП, 8 МП, 2 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Вес: 186 г Плюсы Мощный процессор MediaTek

Яркий OLED-дисплей 120 Гц

Отличная основная и селфи-камера Минусы Раздутое ПО

Слабые сверхширокоугольные и макрокамеры

Реклама в некоторых системных приложениях

Стоимость топовых игровых телефонов превышает 80 тыс. рублей, что может показаться чересчур, особенно в сравнении со стоимостью PS5 и Xbox Series X. Poco X6 Pro — отличное решение этой проблемы, которое предлагает невероятную производительность и множество игровых возможностей по очень разумной цене.

Он оснащен MediaTek Dimensity 8300-Ultra, и это один из самых быстрых чипов в этой ценовой категории. Наше тестирование показало, что телефон способен работать с такими играми, как Genshin Impact, со скоростью 60 кадров в секунду, обеспечивая плавную работу при сохранении разумной температуры.

Он имеет ряд функций игровой направленности для улучшения опыта, в том числе программное обеспечение, которое автоматически оптимизирует производительность для игровых задач. Частота обновления 120 Гц обеспечивает высокую плавность движений на этом прекрасном 6,67-дюймовом AMOLED дисплее.

Конечно, покупка этого телефона сопряжена с компромиссами. Производительность не так хороша, как у Asus ROG Phone 8 Pro Edition, а сверхширокая камера и макрокамера, скорее всего, разочаруют фотографов. Также в приложении много раздутого ПО и рекламы, которые удешевляют впечатление. Тем не менее, эти недостатки легко простить, когда вы получаете такой замечательный игровой опыт по доступной цене.

12 Asus Zenfone 11 Ultra Лучший смартфон Asus для рядовых геймеров с большим запасом мощности

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.78″ (2400×1080), 2K QHD, Super AMOLED

Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Основная камера: 50 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2 nano SIM

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 225 г Плюсы Яркий и красочный дисплей

Быстрая производительность

Длительное время автономной работы и быстрая зарядка Минусы Скользкая задняя панель

Всего два года обновлений ОС

ASUS Zenfone 11 Ultra — это флагманский смартфон, практически идентичный игровому ROG Phone 8 Pro, но с более минималистичным дизайном и чистым интерфейсом Android. Он предлагает великолепный 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 144 Гц для плавного игрового процесса и комфортного использования в повседневной жизни. Благодаря мощному чипсету Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти, телефон обеспечивает высокую производительность в играх и приложениях, без лагов и перегрева даже при длительных игровых сессиях. Встроенные игровые функции, такие как настраиваемые перекрестия и макросы, улучшают игровой опыт.

Хотя фотокамера не является его сильной стороной, время автономной работы впечатляет — более суток на одном заряде. Поддерживается быстрая проводная зарядка 65 Вт и беспроводная зарядка 15 Вт. Полная зарядка занимает менее 45 минут.

В целом, ASUS Zenfone 11 Ultra — это отличный выбор для геймеров, которые ценят высокую производительность, качественный экран и длительное время автономной работы в компактном корпусе, ищут более доступный вариант по сравнению с ROG Phone 8 Pro . Это универсальное устройство для повседневного использования и игр.

в игровых сессий, а тройная задняя камера обеспечивает большую универсальность, чем обычный игровой телефон. Так же не стоит забывать про четыре обновления ОС и пять лет исправлений безопасности.

Как выбрать лучший игровой смартфон

Как и во всем остальном, выбор подходящего игрового смартфона — это вопрос приоритетов. Если вам нужна максимальная производительность — а если вы это читаете, то, вероятно, так оно и есть — вам понадобится телефон с чипсетом Snapdragon 8-й серии или Apple A18 Bionic. Акцент на Snapdragon, так как лучший чип Qualcomm для телефонов Android доступен в устройствах целого ряда производителей.

Но как насчет высоких частот обновления? Это то, что вы найдете только у продставителей более дорогого сегмента рынка, хотя со временем эта функция наверняка перейдет в более дешевые телефоны. Экраны с частотой 90 Гц и выше предлагают более плавную прокрутку и общую графику, чем обычные экраны, заставляя вас чувствовать, как будто каждое движение, касание и действие вызывают отклик без задержки. Если вы особенно серьезно относитесь к соревнованиям в играх, более высокая частота обновления гарантирует, что вы не пропустите ни одного действия.

Конечно, чем больше устройство ориентировано на игры, тем чаще производители игнорируют другие его стороны. Время автономной работы играет ключевую роль в играх (поскольку игры потребляют много энергии), но вам будет сложнее найти игровые телефоны с отличным аппаратным и программным обеспечением камеры или, возможно, такими удобствами, как беспроводная зарядка и водонепроницаемость. Если эти вещи важны для вас, вы можете сосредоточить свой поиск на наиболее мощных телефонах из этого списка, которые не только отлично заточены под игры, но и могут подарить полноценный пользовательский опыт своему владельцу.