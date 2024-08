ТОП-10 Лучшие телефоны и смартфоны Samsung 2024 года

Лучшие телефоны Samsung являются одними из самых передовых и универсальных смартфонов на рынке. Даже если вы не хотите тратить кучу денег на дорогую модель из недавно выпущенной линейки Samsung Galaxy S23, вам все равно гарантирован удивительный телефон, который отлично выглядит, делает отличные фотографии и предлагает почти бесшовный пользовательский интерфейс.

Действительно, несколько устройств из линейки Samsung Galaxy занимают верхние места в нашем рейтинге лучших телефонов Android, а модели серии S также занимают высокие места в нашем списке лучших смартфонов. Итак, ищете ли вы один из лучших телефонов с камерой или модель с исключительным временем автономной работы, наш рейтинг лучших телефонов Samsung должен помочь в этом.

25.08.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов Samsung добавлены Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.

Помогает и то, что есть просто множество отличных телефонов Samsung на выбор. На вершине нашего текущего рейтинга находится Samsung Galaxy S24 Ultra, который имеет феноменальную производительность и лучшие в отрасли возможности камеры. Или, если вы ищете что-то немного другое, есть Galaxy Z Fold 6 или Galaxy Z Flip 6 — два устройства, которые смогли сделать складные телефоны более популярными.

В свое время мы изучили много телефонов, в том числе лучшие iPhone, лучшие недорогие телефоны и лучшие игровые телефоны, поэтому мы знаем, что делает фантастическое устройство достойным (или не достойным) ваших денег. Читайте дальше, пока мы знакомим вас с лучшими телефонами Samsung, с характеристиками и кратким обзором каждой модели.

1 Samsung Galaxy S24 Ultra Лучший телефон от Samsung на сегодняшний день

Вес: 232 г

Размеры: 162,3 х 79 х 8,6 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,8 дюйма

Разрешение: 3120 x 1440 (Quad HD+)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 200 МП (основная) + 10 МП (телефото, 3-кратный зум) + 50 МП (телефото, 5-кратный зум) + 12 МП (сверхширокая)

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Лучшее, что можно купить сегодня

S Pen в комплекте

Сет из четырех шикарных камер

Встроенный ИИ Минусы Самый дорогой среди Android

Быстрая зарядка по-прежнему ограничена 45 Вт

Хват может неудобным из-за размера, особенно в чехле

Новая линейка Galaxy S24 от Samsung — первая, в которой используется искусственный интеллект, а S24 Ultra — максимально премиальный телефон из доступных сейчас к покупке. Galaxy AI, встроенный в устройство, может переводить телефонные звонки в реальном времени, искать любой объект, который вы обведете на экране, редактировать фотографии, а функция Chat Assist помогает правильно построить диалог.

Как и его предшественник S23 Ultra, S24 Ultra оснащен большим 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем и надежным аккумулятором емкостью 5000 мАч. Хотя цена выросла до 130 тыс. рублей (на 40 тысяч больше, чем у S23 Ultra), обновление телефона того стоит: у S24 Ultra легкая, но прочная титановой рамка, а не алюминиевая, и Gorilla Armor от Corning. Он лучше лежит в руке и долговечнее.

Под капотом у него обновленный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 для улучшенной графики и функций искусственного интеллекта и 12 ГБ ОЗУ (было 8 ГБ). Яркость 2600 нит — значительное улучшение по сравнению с прошлогодними 1750 нитами. Система с четырьмя камерами также получила обновление: телеобъектив с разрешением 50 МП и 5-кратным оптическим зумом обеспечивает более качественные и четкие снимки удаленных объектов и в условиях слабого освещения.

2 Samsung Galaxy S24 Plus Устроит абсолютное большинство

Вес: 197 г

Размеры: 158,5 х 75,9 х 7,7 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,7 дюйма

Разрешение: 3120 x 1440

Процессор: Samsung Exynos 2400

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ / 512 ГБ

Аккумулятор: 4900 мАч

Задняя камера: 50 МП (основная) + 10 МП (телефото, 3-кратный зум) + 12 МП (сверхширокая)

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Шикарный 6,7-дюймовый дисплей

Высокая производительность

Отличное время автономной работы Минусы Нет поддержки зарядки Qi2

ПО Samsung

Galaxy S24 Plus не такой роскошный, как его брат S24 Ultra, но он остается отличным приобретением для покупателей, которые хотят обновиться. Основные функции модели Ultra присутствуют в Plus, включая Galaxy AI и все ее полезные опции (например, перевод телефонных звонков в реальном времени и Circle to Search), 256 ГБ базовой памяти и улучшенную систему камер. Только чипсет для нашего рынка ставят скромнее — Samsung Exynos 2400.

Для многих Galaxy S24 размера Plus будет лучшим вариантом. Его 6,7-дюймовый дисплей отлично подойдет как обывателям, так и активно работающим с телефоном. S24 Plus имеет несколько заметных улучшений по сравнению с моделью того года, включая более яркий экран, больший аккумулятор и усовершенствованные камеры. В этом году Samsung впервые оснастила вариант Plus дисплеем QHD с разрешением 1440 x 3120, то есть таким же, как в Ultra. Это полезное обновление для тех, кто регулярно смотрит фильмы на своем телефоне, редактирует фотографии и видео или читает — картинка выглядит более четко.

Еще одним важным фактором является цена: Galaxy S24 Plus можно взять за 95 тыс. рублей, практически по цене S23 Ultra, и это со всеми обновлениями аппаратного и программного обеспечения. Что немаловажно, Samsung обещает обновлять ОС моделей Galaxy S24 минимум 7 лет.

3 Samsung Galaxy S23 Ultra Флагман прошлого года, теперь по более приятной цене

Вес: 234 г

Размеры: 163,4 х 78,1 х 8,9 мм

ОС: Android 13 с одним пользовательским интерфейсом 5.1

Размер экрана: 6,8 дюйма

Разрешение: 1440 х 3088

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy

Оперативная память: 8 ГБ / 12 ГБ

Память: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 200 МП (широкая) + 10 МП (телеобъектив, 3-кратный оптический) + 10 МП (телефото, 10-кратный оптический) + 12 МП (сверхширокий, 120 градусов)

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Удивительная 200-мегапиксельная камера

Улучшенная производительность благодаря специальному чипу Snapdragon

Яркий дисплей

Увеличенное время автономной работы Минусы Медленная скорость зарядки

Изогнутый дисплей не для всех

Samsung Galaxy S23 Ultra топовая модель Galaxy S того года, и при этом является одним из лучших телефонов в целом, превосходя даже обычно неукротимый iPhone в фотографии, а в некоторых областях и в производительности.

200-мегапиксельная камера оказалась максимально универсальной, предлагая прекрасные детали и цвета в зависимости от ваших приоритетов. Специальная версия Snapdragon 8 Gen 2 только для Galaxy предлагает большую мощность, а дисплей такой же красочный и яркий, как и прежде, хотя Samsung улучшила энергоэффективность телефона.

Samsung по-прежнему приличную сумму за этот телефон и придерживается в нем концепции изогнутого дисплея, хотя угол наклона менее экстремальный, чем в предыдущие годы. Правда, нас не особо впечатляет его скорость зарядки, которая даже при 45 Вт кажется медленной. Однако, во флагмане 2024 года скорость зарядки лучше не стала. Если вам не хочется переплачивать за новомодные функции ИИ и вы готовы смириться с изогнутым экраном, то самое время покупать флагман 2023 года — цены на него с выходом новой линейки будут падать.

4 Samsung Galaxy A55 Лучший бюджетный телефон Samsung

Экран: 6.6″ Super AMOLED (1080×2340) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 5 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 1480

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 213 г Плюсы Сборка премиального уровня

Великолепный AMOLED с частотой 120 Гц

Надежная основная камера

Гибкое ПО Минусы Exynos 1480 не для игр

Нет телевика

Широкоугольная камера нуждается в оптимизации

Серия A от Samsung по праву считается народной, она обычно является второй по популярности и успеху после флагманской серии S. Поэтому неудивительно, что ее с таким нетерпением ждали. Ее свежевышедший представитель, Galaxy A55, метит в аудиторию со средним бюджетом.

Galaxy A55 больше похож на Galaxy A35. У них одинаковые экраны, аккумуляторы и аналогичные системы камер. Но у Galaxy A55 есть преимущество в нескольких ключевых областях. Он оснащен более быстрым и эффективным 4-нм чипсетом Exynos 1480 (который игры ААА все равно не тянет, имейте в виду). В него поставили также улучшенную сверхширокоугольную камеру, которая, впрочем, пока выдает результат похуже в ночном режиме, так что ждем обновлений от Samsung, в надежде, что они исправят это недоразумение.

Но решающее значение имеет качество сборки. В то время как Galaxy A35 имеет пластиковую рамку и стеклянную заднюю панель, Galaxy A55 вышел с металлической рамкой с красивой рифленой текстурой и стеклом Gorilla Glass Victus+ по обеим сторонам.

Galaxy A55 удобен в использовании. Его экран яркий и отзывчивый, нам понравилась One UI 6.1 под управлением Android 14, а сам телефон выглядит солидно и престижно. Вполне возможно, что вам удастся провести окружающих, заставив их думать, что у вас Galaxy S24+.

Если вы предпочитаете ценность бренда Samsung, красивый дизайн с соответствующим рейтингом IP, а также надежность в повседневной работе — будь то просмотр фотографий с друзьями, просто пролистывание рилзов в Instagram часами напролет или беспроблемная работа в течение всего дня, Galaxy A55 занимает золотую середину, обеспечивая хороший общий набор функций.

5 Samsung Galaxy S24 Лучший компактный флагман

Экран: 6.2″ (2340×1080) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 2400

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 167 г Плюсы Galaxy AI привносит свежесть

Поддержки ОС хватит очень надолго

Богатый функционал и технические характеристики Минусы Когда же ускорят зарядку?

Snapdragon на нас пожалели

Samsung Galaxy S24 обладает удачным дизайном и функционалом, хотя и представляет собой в основном стандартный апгрейд железа. Особенно это касается базовой модели, которая лишена Gorilla Armor и титановой рамки, и оснащена скромным чипом Samsung Exynos 2400, не новейшей версией Snapdragon 8.

Однако результаты тестов и общее впечатление от использования превосходны. Этот смартфон просто сверкает качеством: яркий дисплей с динамической частотой обновления, строгий и приятный внешний вид, быстрая работа, а также защита от воды, позволяющая использовать его на отдыхе без опасений – все это способствует укреплению репутации устройства.

Кроме того, необходимо отметить камеры. Хотя их набор скромнее флагманских моделей, сам телефон значительно дешевле, при этом качество снимков и возможности фотоаппаратуры остаются на высоком уровне. Совместно с компактным размером, обеспечивающим удобный хват, Samsung Galaxy S24 становится одной из наиболее универсальных моделей 2024 года, нацеленной на потребителей, ценящих современные технологии в качественной оболочке.

6 Samsung Galaxy Z Fold 6 Лучший складной телефон Samsung

Вес: 239 г

Размеры: в разложенном виде: 154,9 x 129,9 x 6,1 мм / в сложенном виде: 154,9 x 67,1 x 13,4 мм

ОС: Андроид 14

Размер экрана: 7.6 дюйма / 6.3 дюйма

Разрешение: 2160×1856 / 2376×968

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Аккумулятор: 4400 мАч

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная), (телефото 3x), 12 МП (сверхширокоугольная)

Фронтальная камера: 10 МП, 4 МП Плюсы Хорошо реализованные функции ИИ

Улучшенные экраны и дизайн

Высокая производительность Минусы Стал дороже

Небольшая разница с предыдущей моделью

Galaxy Z Fold 6, несмотря на внешнее сходство с предшественниками, заслуживает признания как самое продвинутое устройство от Samsung на данный момент. Компания усовершенствовала дизайн, сделав корпус более лёгким и удобным для повседневного использования, а также улучшила его прочность и защиту от пыли.

Качество внутреннего и внешнего экранов достигло нового уровня, а новый чипсет является самым мощным из доступных на рынке Android-устройств. Особое внимание заслуживают нововведения в функциях Galaxy AI, включая уникальные возможности, такие как режим переводчика, активирующийся при открытии телефона на 90 градусов, и Sketch to Image, который позволяет преобразовывать зарисовки, сделанные S Pen, в высококачественные художественные изображения.

К сожалению, эти улучшения повлекли за собой увеличение цены по сравнению с прошлогодней моделью, что может огорчить потенциальных покупателей. К тому же, качество фотосъёмки все ещё не достигло уровня, представленного в серии Galaxy S24. Тем не менее, мы с уверенностью рекомендуем этот смартфон тем, кто готов инвестировать в него, так как он по-прежнему остаётся выдающимся продуктом в линейке Samsung.

7 Samsung Galaxy S21 FE Лучшие функции S21 по более низкой цене

Версия Android: 12 с одним пользовательским интерфейсом 4

Процессор: Snapdragon 888

Камеры: основная 12 МП, сверхширокоугольная 12 МП, телеобъектив 8 МП (задняя); 32 МП (спереди)

Оперативная память / Хранение: 6 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ, 256 ГБ Плюсы Процессор Snapdragon 888

Улучшенный ночной режим

Поставляется с Android 12 Минусы Частота обновления 120 Гц не адаптивна

Вам не нужно платить полную цену, чтобы получить большие возможности линейки Galaxy S21. Дешевле, чем стандартный смартфон Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 FE позволяет наслаждаться процессором Snapdragon 888, быстро обновляющимся дисплеем и камерами, которые могут конкурировать с топовыми камерофонами.

Есть некоторые компромиссы. Samsung ставит в этот аппарат меньше оперативной памяти, чем в другие свои модели Galaxy S21, а частота обновления на 6,4-дюймовом дисплее не адаптивная — ее приходится настраивать вручную. А это может негативно сказаться на времени автономной работы.

Тем не менее, все остальное, что вам нужно в телефоне Samsung, здесь с большим экраном, чем у стандартного S21. Galaxy S21 FE имеет множество функций за меньшую цену, чем вы ожидаете.

8 Samsung Galaxy A32 Лучший самый бюджетный вариант от Samsung

Версия Android: 11

Процессор: MediaTek Helio G80

Камеры: основная 48 МП, сверхширокая 8 МП, макро 5 МП, глубина 2 МП (задняя); 13MP (передняя)

Оперативная память / Хранение: 4 ГБ / 64 ГБ Плюсы Очень низкая цена

Отличное время автономной работы

Частота обновления 90 Гц Минусы Так себе HD + дисплей

Samsung не останавливается на достигнутом в нише доступных смартфонов. Обратите внимание на Galaxy A32. В нем есть много вещей, которые нравятся людям в телефонах Galaxy, но с некоторыми компромиссами, чтобы снизить цену. Самый большой недостаток — это не впечатляющий дисплей. Размер в сочетании с низким разрешением не очень хорошо смотрится вживую.

Однако, если вам не хватает денег и вам нужен телефон с приличными камерами, вам следует подумать о Galaxy A32. Благодаря большому 6,5-дюймовому экрану A32 не является маленьким телефоном. В нем установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которой хватает на очень долгое время — почти 12 часов в тестировании с включенной адаптивной частотой обновления. Вы также можете ожидать, что Galaxy A32 будет работать дольше, чем многие другие бюджетные варианты, поскольку Samsung обещает три года обновлений Android и четыре года исправлений безопасности.

9 Samsung Galaxy Z Flip 6 Лучший флип от Samsung

Вес: 187 г

Размер экрана: 6.7 дюймов / 3.4 дюймов

Разрешение: 2640×1080 / 748×720

Процессор: Snapdragon 8 Gen3 для Galaxy

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ / 512 ГБ

Задняя камера: 50 МП (f/1.8) основная, 12 МП (f/2.2) сверхширокоугольная

Фронтальная камера: 10 МП (f/2.2) Плюсы Стал более прочным

Основная камера 50 МП

Быстрая работа и функции искусственного интеллекта Минусы Самый дорогой Z Flip на сегодняшний день

Время автономной работы не рекордное

В текущем году Samsung представила ряд нововведений в модель Galaxy Z Flip 6, благодаря которым младший представитель складных смартфонов бренда достиг новой ступени развития.



Обновлённая 50-мегапиксельная основная камера наполнила Z Flip 6 новыми возможностями в области фотографии, а новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3 расширил границы производительности и искусственного интеллекта. Отдельные похвалы заслуживают такие функции, как режим переводчика, помощник по фотосъемке, а также обещанные семь лет программных обновлений, которые теперь входят в стандартный пакет.

К сожалению, в этом году цена устройства была повышена, и, несмотря на увеличенную ёмкость аккумулятора, продолжительность работы от одного заряда все ещё оставляет желать лучшего. Тем не менее, мы по-прежнему находим Z Flip 6 весьма привлекательным и считаем его складным смартфоном, который стоит попробовать, особенно если вы не готовы тратить дополнительные средства на более дорогую модель Z Fold.

10 Samsung Galaxy A14 Самый бюджетный вариант

Вес: 201 г

Размеры: 78 x 167,7 x 9,1 мм

ОС: Андроид 12

Размер экрана: 6,6 дюйма

Разрешение: 2408 x 1080

Процессор: Mediatek Dimensity 700

Оперативная память: 4 ГБ

Память: 64 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: основная 50 МП, макро 2 МП, датчик глубины 2 МП

Фронтальная камера: 13 МП Плюсы Супер доступный

Хорошие камеры

Приличное время автономной работы Минусы Медленная зарядка

Самые яркие функции смартфонов, как правило, существуют только на флагманах, но многие найдут привлекательность в скромном Galaxy A14 5G от Samsung, который может похвастаться возможностью подключения 5G, массивной батареей емкостью 5000 мАч и бюджетной ценой.

И не позволяйте низкой стоимости обмануть вас; Galaxy A14 5G обладает всеми характеристиками, которые вы хотели бы иметь в современном смартфоне, от относительно большого 6,6-дюймового дисплея с частотой 90 Гц — редкость в этом ценовом диапазоне — до расширяемой памяти (до 1 ТБ) и четырехъядерного процессора Samsung, плюс годовая гарантия обновлений безопасности. О, и фронтальная камера имеет более высокое разрешение, чем когда-либо для любителей селфи.

Как выбрать лучший смартфон Samsung

Выбор телефона Samsung в первую очередь зависит от бюджета. Например, вы не собираетесь покупать Galaxy S23 Ultra, если вы не готовы потратить как минимум 100 тыс. рублей, даже если решите распределить эти платежи по времени. Но необходимо учитывать и другие факторы.

Начните с того, как вы используете свой смартфон. Если это в первую очередь устройство для творчества, Galaxy S23 Ultra и Galaxy Z Fold 5 привлекательны, несмотря на их высокую цену, потому что они оба поддерживают S Pen. (Фактически, S23 Ultra теперь поставляется с S Pen). Если вы используете свой телефон для фотографии, серия Galaxy S, как правило, является первой в очереди инноваций Samsung в области камер, и все три модели S23 предлагают впечатляющие функции камеры.

Покупатели с ограниченным бюджетом захотят взглянуть на Galaxy S21 FE, который стоит дешевле, чем его собратья-флагманы Samsung. Для еще более низкой стоимости и отказа от некоторых дополнительных функций есть смартфон Samsung Galaxy A54 или даже более дешевый Galaxy A14. Вы также можете найти скидки на телефоны Samsung, покупая их непосредственно у производителя телефонов и обменивая на ваше текущее устройство.