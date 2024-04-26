Nintendo Switch 2 выйдет во второй половине 2024

У Nintendo Switch 2 еще может успеть выйти в этом году, несмотря на то, что пару месяцев назад японское издание Nikkei написало, что март 2025 года будет наиболее вероятным окном выпуска новой консоли, поскольку это позволит Nintendo произвести достаточно устройств для продажи.

Однако, сегодня с утра информатор OreXda опубликовал в Твиттере/X следующую информацию: «Ожидается, что Nintendo Switch 2 выйдет уже во второй половине этого года. На текущий момент заключены важные контракты на начальное производство комплектующих.

Tegra T239 — производства Samsung Foundry 7LPH

Дисплей — Samsung OLED

Ммодели с ЖК-дисплеем могут быть выпущены первыми (с использованием Sharp Display)».

Исходя из этой информации (которую следует воспринимать как слух, даже несмотря на то, что OreXda рассказывал о чипсетах Samsung много фактов, позднее подтвердившихся) можно предположить, что OLED-версию Nintendo Switch 2 уже начали производить, но она будет выпущена уже после модели с ЖК-дисплеем. Аналитик Omdia в январе заявлял, что следующая консоль Nintendo планируется к выходу в 2024 году с ЖК-экраном с диагональю 8-дюймов.

Если подводить итоги того, что мы знаем о Nintendo Switch 2 из более ранних слухов, заслуживающих доверия, то сложится следующая картина. Чипсет NVIDIA Tegra 239 будет сочетать в себе архитектуру графического процессора Ampere с 1280 ядрами CUDA и 8 ядрами процессора Cortex A78 Arm с 12 ГБ ОЗУ. Игровые картриджи должны поддерживать Samsung V-NAND 5-го поколения со скоростью чтения до 1,4 ГБ/с.

Ожидается, что консоль будет поддерживать ИИ-масштабирование NVIDIA DLSS и реконструкцию трассировки лучей (Nintendo Switch 2 также будет иметь возможности аппаратной трассировки лучей благодаря архитектуре графического процессора), но не генерацию кадров DLSS. Даже с этими технологиями она не дотягивает по производительности до самой простой консоли текущего поколения — Xbox Series S.

Даже Steam Deck от Valve может быть интереснее. Тем не менее, издание Digital Foundry недавно отметило, что отставание консоли не важно, поскольку Nintendo Switch 2 будет получать игры, адаптированные специально под ее оборудование, в отличие от портативной игровой станции Valve. Сегодня мы узнали, что консоль должна быть меньше Deck.

Источник — wccftech.com