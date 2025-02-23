ТОП-12 Лучшие стабилизаторы для телефона в 2025 году

Превратите свой телефон в инструмент для кинематографического кинопроизводства с лучшими стабилизаторами для смартфонов.

Лучшие подвесы стабилизаторы для смартфонов намного превосходят функции стабилизации изображения вашей камеры. В то время как первый может помочь смягчить худшие из ваших трясущихся движений, подвес берет на себя управление движением самого телефона, обеспечивая плавное панорамирование, размашистые движения и даже возможность отслеживать движущиеся объекты в кадре. Другими словами, со смартфоном, закрепленным на подвесе, вы можете снимать профессиональные кадры без сложного, тяжелого оборудования.

24.02.2025 Обновление В рейтинг лучших стабилизаторов для телефонов добавлены новые модели.

Ниже вы найдете наш выбор лучших подвесов стабилизаторов для смартфонов, доступных сегодня. Это механические стабилизаторы, которые используют не менее двух, а обычно три оси вращения, чтобы удерживать камеру в устойчивом положении. Они используют двигатели, которые работают независимо или в комбинации, чтобы достичь широкого диапазона движений. Например, режим Pan Follow будет поддерживать уровень камеры во время ее движения, в то время как режимы Follow позволяют плавно наклонять камеру по вертикали, а режимы POV позволяют наклонять камеру по горизонтали для более динамичных углов, при этом сохраняя идеальную стабилизацию.

Кроме того, лучшие подвесы для смартфонов оснащены сопутствующими приложениями, которые беспроводным способом интегрируются с подвесом, предлагая расширенные функции, такие как отслеживание объекта, автоматизированные панорамы и многое другое. Если вы используете специальную камеру, а не смартфон, обязательно ознакомьтесь с нашими отдельными руководствами по лучшим стабилизаторам для зеркальных и беззеркальных камер, а также по лучшим стабилизаторам GoPro

1 DJI Osmo Mobile 6 Лучший стабилизатор для смартфона в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: смартфоны с диагональю до 3,2 дюйма

Размеры: 276 × 111,5 × 99 мм (в сложенном виде), 189 × 84,5 × 44 мм (в разложенном виде)

Вес: 340 г

Время работы батареи: 6.4 часа Плюсы Аналоговое колесо фокусировки/увеличения

Улучшенное отслеживание объектов ActiveTrack

Выбор режима с помощью ручки

Захватывающие эффекты покадровой съемки Минусы Не самый дешевый

Не самый дешевый-Зажим для телефона препятствует беспроводной зарядке

DJI Osmo Mobile 6 — это чрезвычайно прочная профессиональная селфи-палка/стабилизатор, которая имеет множество дополнительных функций, таких как покадровая съемка в движении, отслеживание объекта и аналоговое колесо зума/фокуса для простого управления. Это, конечно, не бюджетный вариант, но это, безусловно, одна из лучших селфи-палок, которые вы можете купить, если стабилизация — ваша главная цель.

Наш обозреватель протестировал его с помощью iPhone 14 Pro Max, и, несмотря на то, что это один из самых тяжелых смартфонов, доступных сейчас, стабилизатор смог справиться с некоторыми агрессивными движениями и при этом сохранить невероятно плавную съемку. Он смог с комфортом развернуть стабилизатор почти на 180˚ без потери горизонта в режиме по умолчанию.

Возможность режима FPV, в котором камера эффективно наклоняется в движение, является отличным штрихом для съемки экшн-кадров, а также доступны автоматически сшитые панорамы. В целом, это отличная селфи-палка/стабилизатор, но вам придется заплатить изрядную сумму больше.

2 Insta360 Flow Лучший стабилизатор для съемки динамических планов на телефон



7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: смартфон (ширина от 50 до 90 мм)

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 246 г

Размеры: с выдвинутой центральной стойкой: 508 x 57 x 56 мм, в сложенном виде: 145 x 65 x 56 мм

Время работы батареи: 5,5 часов Плюсы Компактный и портативный

Эффективное отслеживание с помощью ИИ

Прочный встроенный мини-штатив

Расширьте функциональность с помощью приложения Insta

Совместимость со сторонними приложениямиeep Track 3.0 Минусы Требуется время для настройки режима свободного наклона

Ограниченное управление через Apple Watch

Insta360 Flow 2 Pro — это компактный и портативный стабилизатор для смартфона , оснащенный функциями для улучшения мобильной видеосъемки. Имеет легкий складной пластиковый корпус для удобства транспортировки. Магнитный пружинный зажим обеспечивает быстрое и надежное крепление вашего iPhone, что упрощает настройку.

Одной из его выдающихся особенностей является встроенный штатив, интегрированный непосредственно в вал стабилизатора. В отличие от других моделей с отдельными или хлипкими креплениями для штатива, Flow 2 Pro предлагает прочную и устойчивую базу, просто выдвинув свои ножки. Такая конструкция делает его более удобным для стационарных снимков, покадровой съемки или съемки без помощи рук.

Главным преимуществом является его способность непрерывно панорамировать на 360 градусов, что позволяет осуществлять плавное отслеживание объекта без ограничений. Эта функция особенно полезна для динамичных снимков, где движение является ключевым фактором. Insta360 также предлагает доступ к технологии Dockkit от Apple , которая обеспечивает интеллектуальное отслеживание — отслеживание объекта путем фиксации фокуса и удержания его в центре кадра — очень умная штука.

Если вы ищете стабилизатор, сочетающий в себе портативность, функциональность и стабильность, то этот вариант станет хорошим выбором, хотя он и немного дороже конкурирующих продуктов.

3 Zhiyun Smooth 5S AI Лучший стабилизатор для показа на камеру

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Смартфоны 150 — 300 г

Угол наклона: от -140° до 209°

Угол наклона: от 90° до 259°

Угол панорамирования: 360°

Размеры: 311 x 168 x 52 мм

Bluetooth: Да

Вес: 625 г. Плюсы Становится вашим оператором

Легко балансировать

Выполняет кинематографические движения Минусы Блокирует гнездо микрофона телефона

По функциям и цене Zhiyun Smooth 5S AI очень похож на Hohem iSteady M6, представленный в этом руководстве, хотя если поискать по магазинам, то можно найти Hohem по более низкой цене, поскольку Zhiyun Smooth 5S AI — более новая модель .

Как и Hohem iSteady M6, Zhiyun Smooth 5S AI поставляется с магнитным датчиком, который крепится сверху на подвесе прямо над вашим смартфоном. Датчик использует ИИ для распознавания жестов, которые запускают ряд действий. Например, если вы сделаете жест «ОК», подвес будет панорамировать и наклонять прикрепленный смартфон, чтобы удерживать ваше лицо в кадре, пока вы идете и говорите. Это делает его ценным инструментом для видеоблогера или ведущего, которые хотят добавить несколько движений, когда они говорят на камеру (без необходимости платить оператору камеры).

У iSteady и Hohem есть заполняющий мини-светодиодный свет, хотя светодиод Zhiyun имеет преимущество, когда дело касается уровней яркости. Датчик AI можно использовать при запуске собственного приложения камеры вашего смартфона, но он обеспечивает дополнительное управление жестами при съемке через приложение Zy Cami, поскольку вы можете запускать и останавливать запись смартфона жестом (вместо того, чтобы вручную нажимать на значок записи).

4 Hohem iSteady MT2 Лучший премиальный стабилизатор для смартфона

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: смартфоны, беззеркальные камеры, экшн-камеры

Размеры (в сложенном виде) Д x Ш x В: 262 x 64 x 186 мм

Bluetooth: Да

Вес: 653 г Плюсы Автоматически эффективно отслеживает лица и объекты

Обеспечивает плавные панорамирования и наклоны

Приложение добавляет дополнительную функциональность Минусы Дорогой

AI сенсор продается отдельно

Деньги не проблема? Тогда стоит обратить внимание на Hohem iSteady MT2. Потому что, хотя он даже дороже нашего выбора номер один, с ним можно сделать многое. Плюс, по сравнению с другими стабилизаторами, он выглядит и ощущается гораздо больше как профессиональный стабилизатор.

Этот высококачественный 3-осевой стабилизатор можно использовать со смартфонами, экшн-камерами и беззеркальными камерами, грузоподъемность составляет 1,2 кг. Разработанный для обеспечения плавных, профессионально выглядящих движений камеры, таких как панорамирование, наклоны и отслеживание снимков, он оснащен множеством функций.

К ним относятся отслеживание лиц и объектов с помощью ИИ через приложение Hohem Joy или дополнительный аксессуар с датчиком ИИ, возможность быстрого переключения между горизонтальной и вертикальной ориентацией и ручная регулировка угла наклона. Физические элементы управления, такие как диск зума и джойстик, дают пользователю точный контроль, в то время как творческие режимы съемки, такие как режим «Inception» и панорама «CloneMe», добавляют некоторые уникальные возможности.

Наш рецензент обнаружил, что он обеспечивает плавные движения подвеса, хотя отслеживание AI имело некоторые ограничения в определенных условиях освещения. В целом, это отличный выбор для пользователей смартфонов, которые хотят добавить больше кинематографического движения в свои кадры.

5 Hohem iSteady V3 Лучший стабилизатор для смартфона для путешествий налегке

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: смартфоны весом до 280 г.

Угол наклона: от -60° до 60°

Угол наклона: от -195° до 135°

Угол панорамирования: -120° — 210°

Размеры: 127×63×312 мм

Bluetooth: Да

Вес: 420 г Плюсы Бюджетная цена

Легкий и не занимает много места

Отслеживает перемещение

Удаленное управление Минусы Полезная нагрузка не более 280 г

Необходимо делать снимки с очень низким углом

В этом руководстве по выбору представлено множество стабилизаторов, но у iSteady V3 есть несколько дополнительных преимуществ по сравнению с другими, а также это один из самых дешевых стабилизаторов на рынке.

Для начала, это, пожалуй, самый компактный стабилизатор, который мы когда-либо показывали, и в сложенном виде вы можете втиснуть его в карман джинсов (при условии отсоединения датчика AI). Такая компактность стала возможной благодаря инновационной конструктивной особенности размещения ножек штатива внутри вала стабилизатора (вместо того, чтобы прикреплять их с помощью резьбы для скриншотов, как это делают другие стабилизаторы).

Затем вы можете выдвинуть ноги, когда вам нужно, чтобы подвес был отдельно стоящим, а затем использовать датчик AI, чтобы заставить ваш смартфон поворачиваться и наклоняться, чтобы следовать за каждым вашим движением, как профессиональный оператор камеры. Датчик AI распознает множество жестов управления, например, использование двух больших пальцев вверх для переключения с портретной на альбомную ориентацию.

iSteady V3 также может похвастаться уникальной съемной панелью управления, которая использует Bluetooth для дистанционного управления подвесом, так что вы можете панорамировать и наклонять его во время записи селфи на расстоянии и запускать приложение камеры вашего смартфона, чтобы начать или остановить запись. Единственным реальным недостатком является то, что диапазон угла наклона меньше, чем у многих других подвесов, поэтому сложнее снимать очень низкие углы отслеживания.

6 DJI OM 5 Универсальный стабилизатор и палка для селфи

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: смартфон (ширина от 67 до 84 мм)

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 290 г

Размеры: 174,7 × 74,6 × 37 мм (в сложенном виде), 264,5 × 111,1 × 92,3 мм (в разложенном виде)

Время работы батареи: 6,4 часа Плюсы Удлинение дает дополнительную перспективу

Сумка и мини-штатив в комплекте Минусы Джойстик и W / T не аналоговые

Не может использоваться для зарядки телефона

DJI OM5 имеет выдвижную штангу длиной 21,5 см и при своем весе в 290 грамм является самым легким стабилизатором на данный момент. DJI поменяла большой тяжелый аккумулятор, который был в предыдущих моделях, на более слабый, но не волнуйтесь, у него все еще более 6 часов времени работы от батареи (и вы всегда можете зарядить его с помощью зарядного устройства).

Материалы и качество сборки OM5 отличные, он имеет прорезиненную ручку для крепкого хвата, а джойстик идеально расположен для удобной работы. Вы можете использовать жестовое управление, например, показывая знак «V», чтобы начать запись, а ActiveTrack зафиксирует и отследит объект. Единственным небольшим проблемным моментом является то, что шарнир в верхней части выдвижной штанги очень легко поворачивается, что может раздражать, если вы открываете устройство в спешке. В остальном это отличный стабилизатор.

7 Zhiyun Smooth X Очень легкий, компактный и доступный стабилизатор

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: смартфон (ширина от 50 до 90 мм)

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 246 г

Размеры: с выдвинутой центральной стойкой: 508 x 57 x 56 мм, в сложенном виде: 145 x 65 x 56 мм

Время работы батареи: 5,5 часов Плюсы Отличная стабилизация

Маленький и компактный

Доступный Минусы Пластиковая сборка

Приложение ZY Cami совместимо не со всеми телефонами

Zhiyun Smooth X — это компактный, легкий мобильный стабилизатор с аккумулятором, работающим 5,5 часов. Несмотря на свою пластиковую конструкцию, он хорошо собран, а доступная цена делает его более привлекательным для тех, кто хочет улучшить свою съемку на смартфон без крупных трат.

Поскольку вы можете повернуть головку подвеса на 90 градусов в вертикальное положение, он идеально подходит для создания видео публикаций в TikTok.

Однако, не обошлось без нареканий: приложение ZY Cami, которое вам нужно использовать для настройки Zhiyun Smooth X, совместимо не со всеми телефонами. Тем не менее, огромное количество телефонов способны запускать приложение. Чтобы убедиться в совместимости, проверьте список здесь (прокрутите до конца страницы).

8 FeiyuTech Scorp Mini Сверхуниверсальный стабилизатор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: беззеркальная камера, смартфон

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 787 г

Размеры: 228 x 179 x 272 мм в разложенном виде

Время работы батареи: 13 ч Плюсы Для камер и телефонов

Компактный размер

Программируемый Минусы Немного дорого

FeiyuTech Scorp Mini — это невероятно легкий и маневренный стабилизатор, который подойдет пользователям смартфонов и беззеркальных камер при съемке панорам и трекинговых кадров, сохраняя при этом горизонт на уровне.

Он позволяет легко получать съемки с низким углом, а также делать плавные движения с помощью тактильно чувствительной передней ручки и заднего джойстика. Только имейте в виду, что из-за компактного размера устройство не подойдет для камер с длинным объективом, но, конечно же, легко справится со смартфонами.

9 Zhiyun Smooth 5S Разработан для работы с большими телефонами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Смартфоны

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 625 г

Размеры: 311 x 168 x 52 мм

Время работы от батареи: 24 часа (в режиме ожидания) Плюсы Быстрая настройка и балансировка

Плавная работа, хороший выбор режимов

Мощная подсветка Минусы Нет экрана

Функции кнопок зависят от используемого приложения

Телефонный порт блокируется при горизонтальной съемке

Zhiyun Smooth 5S — это отличный стабилизатор для телефона. Картину портит только приложение, где в некоторых ситуациях нужно использовать ZY Cami, для более продвинутых функций — StaCam, а для других — членство в ZY Prime. Немудрено и запутаться.

Smooth 5S качественно собран и легко устанавливается, но индикаторы режимов и текст слишком малы, а использование их для обозначения зарядки едва ли интуитивно понятно. Документация довольно скудна, но к счастью, есть много материалов на YouTube. Zhiyun Smooth 5S очень эффективен, и хотя приложения немного мудреные, ничто не мешает вам использовать его с приложением вашего телефона с простой стабилизацией и управлением.

10 Zhiyun Smooth Q4 Доступный стабилизатор с хорошим временем автономной работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Смартфон

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 370 г

Размеры: 181,7 x 107,7 x 56,3 мм

Время работы от батареи: 10 ч Плюсы Быстро настраивается и работает

Отслеживает каждое ваше движение

Длительное время автономной работы Минусы Так себе сшивка изображений в режиме PANO

Стабилизатор ZHIYUN Smooth Q4 позволяет фиксировать профессиональные и плавные движения камеры на вашем смартфоне, сохраняя стабильность кадра и горизонтальную линию. Вы можете перемещать его влево и вправо, наклонять, увеличивать или уменьшать масштаб съемки объекта и запускать запись одной рукой благодаря приложению, подключенному через Bluetooth к вашему смартфону.

Это поможет повысить уровень съемки движений камеры до более профессионального уровня. Smooth Q4 — это подходящий стабилизатор для смартфона, который находится на одном уровне с DJI OM 5 по цене, функциям и производительности.

11 FeiyuTech Vimble 3 Снимайте видео в стиле стедикам на свой смартфон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Стабилизация: 2-х осевая

Вес: 387 г

Размеры: 300,7 x 130,7 x 87,5 мм

Время работы от батареи: около 10 часов Плюсы Скользящее движение (даже при широкоугольной съемке)

Автоматическое отслеживание, управляемое приложением

Запуск записи с помощью жестов

Телескопический удлинитель Минусы Нет отображения текущего режима

Этот компактный, легкий и прочный стабилизатор позволит вам снимать панорамы, наклонять и отслеживать объекты съемки, как будто вы оператор в Голливуде. Используя фронтальную камеру смартфона и бесплатное приложение Feiyu ON, вы можете заставить устройство отслеживать ваше движение, пока вы гуляете и разговариваете. Доступно управление записью жестами.

Некоторые функции панорамного таймлапса в приложении работают не так хорошо, как мы надеялись, но в целом это эффективный бюджетный стабилизатор для смартфона.

12 Zhiyun Crane M2S Combo Kit Универсальный легкий стабилизатор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 550 г

Размеры: 240 x 68 x 150 мм

Время работы от батареи: 1 час 41 мин Плюсы Плавное вращение, наклон и панорамирование

Встроенный заполняющий свет

Съемные ножки штатива Минусы Нет пульта для смартфона

Зачастую при съемке видео или фотографий на мобильный телефон или экшн-камеру возникает проблема нестабильности и дрожания изображения. Однако, с помощью стабилизатора Zhiyun Crane M2S вы можете выполнять комбинацию наклонов, поворотов и даже кувырков, чтобы получить профессиональные кадры в стиле стедикам-съемки.

Кроме того, быстросъемная подставка стабилизатора Zhiyun Crane M2S позволяет легко отсоединять камеру и установить другую. Вы можете моментально переключаться между съемкой на мобильный телефон и экшн-камеру, не тратя много времени на перенастройку оборудования.

Чтобы ваши селфи получили еще более качественное освещение, Zhiyun Crane M2S имеет встроенный дополнительный свет. Благодаря этому вы сможете делать красивые фотографии в любых условиях освещения.

В итоге, стабилизатор Zhiyun Crane M2S — это универсальное оборудование, которое позволит вам создавать профессиональные кадры высокого качества, не зависимо от того, снимаете ли вы видео для личного использования или работаете в индустрии кино и телевидения.

13 Zhiyun Smooth 4 Лучший стабилизатор для iPhone

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: смартфон (ширина от 62 до 85 мм)

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 547 г

Размеры: 328 x 123 x 105 мм

Время работы батареи: 12 часов Плюсы Много функций

Красивые плавные кадры Минусы Немного тяжелый

Слабо оптимизирован для Android

Каждый год в Интернет загружается огромное количество видео, снятых на iPhone. Это не только ролики с забавными животными и личными историями из социальных сетей, но и съемки профессионалов, которые все больше обращаются к iPhone как к надежному инструменту для качественной записи материала. На данный момент лучшей покупкой для пользователей iPhone, которые снимают на подвесе, является Zhiyun-Tech Smooth 4.

Он улучшает качество съемки и стабилизацию, при этом имеет привлекательную цену. На корпусе расположены элементы управления, включая большое колесо для фокусировки и масштабирования, что делает использование стабилизатора более удобным. С помощью приложения Smooth 4 можно создавать различные эффекты, например, замедленную съемку. Также есть специальная функция «головокружение», которая создает эффект масштабирования со смещением перспективы.

14 Zhiyun SMOOTH-Q3 Встроенная подсветка увеличивает возможности использования

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: смартфон (толщина 7-10 мм / макс. 280 г)

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 340 г

Размеры: 90 x 127 x 279 мм

Время работы батареи: 15 часов Плюсы 4300K ​​света

Умные функции слежения Минусы Нет двусторонней зарядки

В целом немного хлипкий

На рынке представлено множество различных стабилизаторов, но те, что имеют свои особенности, заставляют обратить на себя внимание. Например, Zhiyun Smooth Q3 — подвес для телефона, который наряду с обычной 3-х осевой стабилизацией имеет встроенный реверсивный заполняющий свет. Это позволяет расширить возможности видеосъемки.

Несмотря на то, что конструкция немного пластична и ручка несколько мала, Zhiyun Smooth Q3 отлично сохраняет стабильность видео со смартфона за разумную цену. Режимы отслеживания работают отлично и хорошо интегрируются с приложением ZY Cami, но приложение было бы лучше, если бы не было таким навязчивым, поскольку мы считаем, что не обязательно предоставлять личные данные и местоположение только для стабилизации смартфона.

15 Zhiyun Smooth-XS Сверхпортативный стабилизатор, подойдет путешественникам

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: смартфон (ширина от 50 до 90 мм)

Стабилизация: 2-х осевая

Вес: 428 г

Размеры: 260 х 57 х 56 мм

Время работы батареи: 5,5 часов Плюсы Маленький, легкий и доступный

Удобное отслеживание лица Минусы Только 2 оси

Если вам понравился внешний вид стабилизатора для телефона Zhiyun Smooth X, упомянутого выше, и вы бы хотели что-то более компактное (и доступное!), то может быть подойдет Zhiyun Smooth XS. Он стабилизирует только по двум осям, а не по трем, что сказывается на цене, и предназначен для использования в приложениях, таких как TikTok, YouTube-блоги и тому подобное.

Smooth XS облегчает съемку селфи благодаря телескопической палке, но некоторые пользователи могут решить, что он слишком ориентирован на низкокачественные селфи-камеры телефонов. Однако, если это камера, которую вы используете чаще всего, то этот стабилизатор предложит вам множество полезных функций по привлекательной цене.

Как выбрать лучший стабилизатор для телефона

При поиске лучших функций подвеса для смартфона следует учитывать несколько важных факторов. Во-первых, крайне важно проверить характеристики размера телефона, чтобы убедиться, что ваше устройство подойдет для подвеса. Многие из лучших современных камерофонов довольно большие, поэтому эта совместимость имеет важное значение. Еще одной желательной функцией является возможность быстрого поворота между горизонтальной и вертикальной ориентацией съемки, что может быть особенно полезно для съемки контента для таких платформ, как TikTok .

Селфи-палки, встроенные в конструкцию подвеса, также могут быть удобным дополнением, позволяя вам держать устройство на большем расстоянии, чтобы эффективно снимать себя. Кроме того, стоит рассмотреть сложенный размер подвеса, поскольку самые компактные модели легко помещаются в сумку или карман пальто, что делает их очень портативными. Наконец, некоторые подвесы оснащены встроенными или магнитно прикрепленными светодиодными фонарями, которые могут быть на удивление мощными и эффективными для освещения снимков селфи.

Что такое стабилизатор для смартфона?

Подвес для смартфона — это моторизованное устройство, которое использует моторы и датчики для противодействия тряске и поддержания камеры смартфона в устойчивом положении. Это позволяет снимать плавные, профессионально выглядящие видео с помощью телефона.

Как работают стабилизаторы для смартфонов?

Подвесы для смартфонов используют бесщеточные двигатели для постоянной регулировки положения вашего телефона, сохраняя его ровным и устойчивым даже при движении. Они обнаруживают нежелательные движения и противодействуют им, что обеспечивает плавную съемку.

Каковы преимущества использования стабилизатора для смартфона?

Главное преимущество использования подвеса для смартфона — это шелковисто-плавное, стабилизированное видео, которое он производит. Устраняя дрожание кадров, ваши видео приобретут профессиональный блеск. Подвесы также приносят пользу при съемке в условиях низкой освещенности. Поскольку подвес обеспечивает идеальную устойчивость телефона, вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы захватить больше света, не беспокоясь о размытости видео. Помимо этих основных преимуществ, многие подвесы для смартфонов могут похвастаться такими функциями, как панорамирование и отслеживание объектов, которые открывают перед вами мир творческих движений камеры.