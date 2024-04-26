Oppo Find X7 вышел в сияющем белом цвете

Чуть раньше Oppo Find X7 был замечен на китайских прилавках с полностью обновленным белым дизайном. Теперь Oppo официально представил новый цветовой вариант флагманского устройства.

Серия Find X7 китайского бренда была впервые анонсирована ранее в этом году. Эти модели стали новейшими смартфонами премиум-класса. Базовый Find X7 был выпущен в нескольких цветовых вариантах: черном, фиолетовом, серебряном и «море и небо». Эта модель на китайском рынке теперь получила новый белоснежный вариант и будет продаваться вместе с уже существующими цветами.

Oppo Find X7 оснащен крупным 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Это высококлассное устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 8300 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Под капотом смартфона установлен большой аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Что касается оптики, задняя часть оснащена тройной камерой, которая состоит из 50-мегапиксельной основной, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной и 64-мегапиксельного перископического телевика. Между тем, на передней панели находится 32-мегапиксельная камера для селфи. Помимо новых цветов, других различий в дизайне, характеристиках или цене нет. Цена начинается от 552 долларов за вариант 12 ГБ + 256 ГБ.

Источник — gizmochina.com