Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Oppo Find X7 вышел в сияющем белом цвете
Смартфоны и телефоны

Oppo Find X7 вышел в сияющем белом цвете

Максим Тарков Максим Тарков
26.04.2024
602 Просмотра 0
Oppo Find X7

Чуть раньше Oppo Find X7 был замечен на китайских прилавках с полностью обновленным белым дизайном. Теперь Oppo официально представил новый цветовой вариант флагманского устройства.

Серия Find X7 китайского бренда была впервые анонсирована ранее в этом году. Эти модели стали новейшими смартфонами премиум-класса. Базовый Find X7 был выпущен в нескольких цветовых вариантах: черном, фиолетовом, серебряном и «море и небо». Эта модель на китайском рынке теперь получила новый белоснежный вариант и будет продаваться вместе с уже существующими цветами.

Oppo Find X7 оснащен крупным 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Это высококлассное устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 8300 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Под капотом смартфона установлен большой аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Что касается оптики, задняя часть оснащена тройной камерой, которая состоит из 50-мегапиксельной основной, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной и 64-мегапиксельного перископического телевика. Между тем, на передней панели находится 32-мегапиксельная камера для селфи. Помимо новых цветов, других различий в дизайне, характеристиках или цене нет. Цена начинается от 552 долларов за вариант 12 ГБ + 256 ГБ.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.