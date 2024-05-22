ТОП-13 Лучшие телефоны, рейтинг смартфонов 2024 года

Не знаете какой телефон лучший, iPhone или Android? Вы пришли по адресу. В этом рейтинге мы собрали лучшие современные телефоны. Самые быстрые, мощные, технологичные и функциональные.

Лучшие смартфоны предлагают все, что вы можете ожидать от мобильного устройства. Они имеют отличные камеры, производительность, необходимую для поддержки многозадачности, и достаточное время автономной работы. Предпочитаете ли вы iPhone или Android, у вас есть, из чего выбрать. Мы также рекомендуем ознакомиться с нашими рейтингами лучших Apple iPhone и лучших смартфонов Samsung.

22.05.2024 Обновление Добавлены Google Pixel 8a и Asus ROG Phone 8 Pro.

Когда дело доходит до покупки нового смартфона, одни люди ищут максимально большой дисплей с самыми продвинутыми характеристиками. Другим нужен надежный телефон среднего класса, который имеет все основные функции и не смотрится дешево. Чтобы помочь вам выбрать лучший смартфон, мы проводим специальное тестирование устройств и оцениваем их в быту, чтобы предоставить подробные обзоры и дать рекомендации, которым вы можете доверять.

В нашем списке лучших смартфонов каждый найдет что-то для себя, в рейтинг входят как флагманы, так и бюджетные модели. Мы составили рейтинг всех лучших телефонов на основе наших проверок.

1 Samsung Galaxy S24 Ultra Лучший телефон в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024

Экран: 6.8″ (1440×3120) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy)

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 232 г Плюсы Невероятная производительность и возможности

Шикарные камеры

S Pen Минусы Функции ИИ не всеми востребованы

Массивный

Дорогой

Samsung Galaxy S24 Ultra доводит возможности смартфона до предела. Это во многих отношениях лучший телефон, который вы можете купить. У него лучшее время автономной работы и производительность, чем у iPhone, более универсальные камеры, чем у любого другого Android, и он включает в себя функции, которых у других смартфонов нет.

S24 Ultra стал более плоским, чем раньше, и поэтому его легче использовать, особенно с S Pen. К сожалению, это по-прежнему гигантское устройство, и титан не помог S24 Ultra похудеть.

Вы можете найти экран немного ярче, немного быстрее, но антибликовое покрытие помогает при ярком свете, и дисплей Samsung четкий и сочный. Samsung проделала больше работы над камерами, чем указано в характеристиках, и труды окупаются лучшим изображением при любых настройках, хотя нам и не хватает дополнительного 10-кратного увеличения.

В наших тестах производительности, а также в играх и редактировании фотографий Galaxy S24 Ultra оказался самым быстрым телефоном, даже опередив iPhone 15 Pro. Galaxy S24 Ultra проживет два дня в умеренном режиме, и он без проблем проработает целый день при интенсивном использовании. Батарея не стала больше, просто Samsung теперь лучше управляет своим питанием.

Galaxy S24 Ultra дороже, чем прошлогодняя модель, но за эти деньги вы не получите намного больше. Samsung обещает семь лет обновлений ПО, что делает приобретение более выгодным.

2 iPhone 15 Pro Max Лучший телефон Apple

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7-дюймовый OLED (2796 x 1290; 1-120 Гц)

Процессор: A17 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Хранилище / расширяемое: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: 48МП (f/1,78), 12МП сверхширокоугольная (ƒ/2,2), 12МП телеобъектив (5-кратный зум; f/2,8)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1,9)

Вес: 221 г

Время автономной работы (часы:минуты): 14:02 Плюсы Легкая и прочная титановая рамка

5-кратный зум

Настраиваемая кнопка действия

Потрясающая производительность Минусы Медленная скорость зарядки

Кнопка действия могла бы быть функциональнее

Многие функции работают не во всех странах

iPhone 15 Pro Max — лучший iPhone, который можно купить сейчас, в нем есть все, что можно пожелать от флагмана. Дизайн стал легче и премиальнее благодаря титановой рамке, чипсет теперь мощнее, чем когда-либо, как и массив камер.

iPhone знаменит благодаря своим камерам. Телеобъектив 15 Pro Max получил значительное улучшение благодаря возможности 5-кратного увеличения. Характеристики при слабом освещении тоже довольно впечатляющие. Тем не менее, он все равно не может превзойти Galaxy S23 Ultra, когда дело доходит до приближения к объекту съёмки.

Хотя чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 помог некоторым телефонам Android сократить разрыв в производительности с iPhone 14 Pro, чипсет A17 Pro в iPhone 15 Pro Max, является самым быстрым мобильным процессором в настоящее время. Это сразу ощутимо при выполнении повседневных задач и переключении между приложениями.

Заряда батареи на iPhone 15 Pro Max хватает более чем на 14 часов, что является значительным улучшением по сравнению с и без того долговечным iPhone 14 Pro Max. С другой стороны, хотелось чтобы телефон мог заряжаться быстрее, но Apple по-прежнему предлагает только проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную 15 Вт.

Хотя эта модель стоит дороже iPhone 14 Pro Max при его выходе, Apple увеличила объем базового хранилища до 256 ГБ. iPhone 15 Pro (ниже) имеет почти все те же функции, но в меньшем корпусе и по более низкой цене. А если вам нужен большой экран и вы хотите сэкономить, стоит рассмотреть и iPhone 15 Plus (ниже).

3 Google Pixel 8 Pro Лучший телефон Pixel

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: октябрь 2023 г

Вес: 213 г

Размеры: 162,6 x 76,5 x 8,8 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,7 дюйма

Разрешение: 1344 x 2992

Процессор: Google Tensor G3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Аккумулятор: 5050 мАч

Задняя камера: 50 МП (широкий) + 48 МП (сверхширокоугольный) + 48 МП (телеобъектив)

Фронтальная камера: 10,5 МП Плюсы Возможности профессиональной камеры

7 лет обновлений программного обеспечения

Более яркий дисплей Минусы Стоит дороже, чем предыдущая модель

Общая производительность отстаёт от конкурентов

Pixel 8 Pro — флагманский смартфон от Google, который выделяется среди множества однотипных устройств на рынке. Это устройство оснащено не только мощным аппаратным и программным обеспечением, но и делает акцент на использовании искусственного интеллекта.

Если вы ищете нечто особенное, то Pixel 8 Pro предлагает множество умных функций, таких как возможность удаления объектов с фотографий, редактирование звука, размытие лиц на фотографиях и видео, а также генерацию фона с помощью искусственного интеллекта. Все это делает его идеальным выбором для тех, кто ценит творческий подход к использованию смартфона.

Pixel 8 Pro также предлагает наилучшую интеграцию с операционной системой Android. Он обеспечивает самый чистый и подлинный пользовательский опыт, который можно найти в смартфоне на базе Android. Благодаря активной поддержке программного обеспечения со стороны Google на протяжении многих лет, этот телефон гарантирует долгий срок обновлений и улучшений.

Конечно, есть аспекты, которые можно улучшить, но Google продолжает продвигаться вперёд и сравниваться с гигантами рынка, такими как Samsung и Apple. Благодаря этой конкуренции, пользователи получают все больше возможностей и инноваций. Мы должны признать и выразить благодарность Google за то, что они помогают поднять планку качества и стимулируют борьбу с ветеранами индустрии.

4 iPhone 15 Лучшее соотношение цены и качества среди телефонов Apple

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1-дюймовый OLED (2556×1179; 60 Гц)

Процессор: A16 Bionic

Оперативная память: 6 ГБ

Память с возможностью расширения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ / нет

Задняя камера: 48МП (f/1,6) с 2-кратным зумом, 12МП сверхширокая (ƒ/2,4)

Фронтальная камера: камера: 12 МП (ƒ/1,9)

Вес: 171 г

Время работы от аккумулятора (часы:минуты): 11:05 Плюсы Впечатляющее время автономной работы

Хорошая основная камера с 2-кратным зумом

A16 Bionic все еще конкурентоспособен

Улучшена яркость дисплея Минусы Медленная зарядка

Экран с частотой 60 Гц

Многие функции работают не во всех странах

Если вы не хотите платить огромные цены iPhone 15 Pro Max или Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 имеет много много тех же возможностей и стоит намного дешевле. С другой стороны огорчает, что некоторые функции остались без изменений, но все же он остается отличным телефоном для всех, кроме самых требовательных (и богатых) пользователей.

После внедрения 48-мегапиксельной камеры Apple раскрыла большой фотографический потенциал в iPhone 15. Теперь он может делать более детальные снимки с разрешением 24 мегапикселя, а не стандартными 12 мегапикселями, как у предыдущих iPhone. Он также может использовать режим 2-кратного масштабирования без потерь, не нуждаясь в телеобъективе, что помогает сократить разрыв между с моделями Pro.

Чипсет A16 Bionic в iPhone 15 все еще является мощным и превосходит многие новейшие телефоны Android на базе Snapdragon 8 Gen 2. iPhone 15 справится практически со всем — от многозадачности до графически нагруженных игр.

В более крупных моделях iPhone больше места для аккумулятора, но iPhone 15 может непрерывно работать более 11 часов. Однако довольно медленная скорость зарядки 20 Вт все еще сохраняется от старых моделей.

5 Samsung Galaxy A55 Лучший бюджетный телефон Samsung

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.6″ Super AMOLED (1080×2340) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 5 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 1480

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 213 г Плюсы Металлическая рамка корпуса и защитное стекло с двух сторон

IP67

Достаточно емкий аккумулятор

Отличная основная камера

Быстрый процессор Минусы Процессор Exynos отстает от Qualcomm

Есть вопросы к набору объективов

Смартфоны серии A от Samsung всегда были популярны среди пользователей, и новый представитель, Galaxy A55, не разочаровывает. Он предназначен для аудитории со средним бюджетом и имеет несколько важных преимуществ по сравнению с предыдущими бюджетными моделями Galaxy.

Несмотря на то, что у них схожие характеристики экранов, аккумуляторов и камер, Galaxy A55 отличается более мощным 4-нм чипсетом Exynos 1480. Кроме того, качество сборки смартфона значительно улучшено: металлическая рамка с текстурированной поверхностью и стекло Gorilla Glass Victus+ делают его более привлекательным. Экран Galaxy A55 имеет ту яркость и отзывчивость, которую каждый ищет в телефоне, а последняя версия пользовательской оболочки One UI 6.1 на базе Android 14 делает использование устройства удобным и приятным.

Телефон хорош, но не идеален. В наборе камер очевидно не достает телеобъектива (за эти деньги), а широкоугольная камера выдает результаты похуже, чем предшественники (по крайне мере, пока). Не смотря на то, что процессор плавно и гладко работает над повседневными задачами, груженые игры ААА ему не по плечу — мало кто оценит 30 fps.

Но если вы цените бренд Samsung, высокий уровень дизайна, защиту от воды и пыли по стандарту IP, а также надежную работу в повседневных задачах, Galaxy A55 предлагает отличное сочетание функциональности и стиля.

6 iPhone 15 Pro Лучшие функции iPhone в меньшем корпусе

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1-дюймовый OLED (2556×1179; 120 Гц)

Процессор: A17 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Память с возможностью расширения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / нет

Задняя камера: 48МП (диафрагма f/1,8) с 2-кратным зумом, 12МП сверхширокоугольная (ƒ/2,2) ), 12 МП, 3-кратный телеобъектив (f/2,8)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1,9)

Вес:

Время работы от аккумулятора (часы:минуты): 10:53 Плюсы Новый титановый корпус

Невероятно быстрая производительность

Кнопка действия

Сильные фотовозможности Минусы Зарядка всего 20 Вт

3-кратный зум телеобъектива, а не 5-кратный, как на Pro Max

Меньший по размеру iPhone Pro является своего рода компромиссом, поскольку из-за его компактных размеров в него трудно втиснуть все новейшие технологии Apple. К счастью, он имеет большинство ключевых функция, а это означает отличный выбор для пользователей, которым нужны производительность и качество без огромного размера.

Жаль, что iPhone 15 Pro имеет только 3-кратный зум, поскольку это единственное, что не даёт ему сравняться с iPhone 15 Pro Max. С другой стороны, он особенно хорош при съемке в ночном режиме и портретных снимков, его основная камера, камера для селфи и сверхширокоширокая камера также являются лучшими.

Впечатляющий чипсет Apple A17 Pro обеспечивает iPhone 15 Pro производительность, которая превосходит любой другой телефон в любом заданном тесте. Похоже, что он также особенно хорош для игр, требующих графический процессор с поддержкой трассировки лучей.

iPhone 15 Pro не дотягивает до 11-часовой отметки непрерывной работы. Однако не стоит интерпретировать это как низкий показатель, поскольку он превосходит ряд конкурентов на Android.

7 Samsung Galaxy S24 Лучший компактный Самсунг

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024

Экран: 6.2″ (2340×1080) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 2400

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 167 г Плюсы Circle to Search

Классный сет камер

Дешевле топовой модели, но функционал не страдает

Защищен по стандарту IP68 Минусы К сожалению, на наш рынок пошли модели с Samsung Exynos 2400

Медленная зарядка

Линейка Galaxy S24 получилась удачной, пусть и не привнесла сколько-либо серьезных инноваций в дизайн и функционал телефонов, проведя, по сути, стандартный апгрейд железа. Тем более это справедливо для базовой модели, поскольку Samsung Galaxy S24 лишен Gorilla Armor и титановой рамки, а на нашем рынке он и вовсе распространяется с более скромным чипом Samsung Exynos 2400, а не с последней версией Snapdragon 8.

Тем не менее, результаты тестов и общее впечатление от использования вызывают только приятные эмоции. Смартфон буквально светится качеством: отличный яркий дисплей с динамической частотой обновления, строгий и симпатичный внешний вид, быстрая работа, защита от воды, позволяющая расслабиться на пляже или в ванной с телефоном в руке, не задумываясь о последствиях его падения в воду — все это в совокупности работает на пользу его репутации.

Не забудем и о наборе камер. Да, он скромнее флагманского, но и стоит этот телефон заметно дешевле, а качество снимков и возможности фотоаппаратуры снижаются незначительно. В совокупности с меньшим форм-фактором, дающим более удобный хват, Samsung Galaxy S24 становится одной из самых универсальных моделей 2024 года, нацеленной на аудиторию, ценящую современные технологии в качественной обертке.

8 Google Pixel 8a Один из лучших в среднем бюджете

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2024

Экран: 6.1″ (1080×2400) OLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 64 МП, 13 МП, селфи 13 МП

Аккумулятор: 4492 мАч

Процессор: Google Tensor G3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 188 г Плюсы Семь лет обновлений Android при умеренной цене

Доступный способ получить Google AI Минусы Автономность средняя

Не самая лучшая производительность, но с поддержкой AI

Pixel 8a — уверенный представитель бюджетного семейства A-серии Google, оснащенный тем же процессором Tensor G3 и, что приятно удивляет, той же гарантией семилетних обновлений ОС Android, которые вы найдете на Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Pixel 8a имеет узнаваемые черты Pixel, но в то же время получил приятные отличия. Цветовые решения более смелые, края стали гораздо более закругленными, что делает его стильным телефоном, а не скучным планшетом. Pixel 8a оснащен ярким дисплеем, и он работает примерно так же, как у Pixel 8, который может похвастаться впечатляюще ярким Actua. За эту цену вы можете найти экран большего размера, но у миниатюрности есть своя привлекательность.

Фотографии, сделанные на Pixel 8a, очень похожи на те, что у нас получались на Pixel 8 Pro… пока вы не приблизите их. Google проделал большую работу с цветом и световым балансом в этом телефоне, и хотя ему не хватает детализации и масштабирования, как у более дорогих телефонов, Pixel 8a создает фотографии, которые легко обрабатывать и которыми приятно делиться.

Чип Tensor G3 не обладает такой мощью, как Snapdragon 8 Gen 3 или какой-либо из последних процессоров Apple Bionic, но он достаточно хорош для управления Gemini Nano LLM от Google, и легко работает с интерфейсом. Учитывая, что нам пообещали поддерживать телефон в течение семи лет, мы надеемся, что этот процессор сдюжит. Время покажет.

Pixel 8a имеет лучшее время автономной работы, чем его предшественники, но это все равно немного. Здесь батарея более емкая, плюс имеется быстрая зарядка. Но если вам нужна высокая автономность, вам не сюда — это слабое место Pixel 8a.

9 OnePlus 12 Флагманский Android, который сложно превзойти

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP65

Вес: 220 г Плюсы Отличная автономность

В целом добротный набор камер

Доступен красивый мраморный вариант Минусы Защищен чуть хуже других флагманов

Смущает относительно короткое время гарантированных обновлений

Камеры не все одинаково хороши

OnePlus 12 – очень притягательное последнее детище компании из разряда флагманов, представляющее собой еще один успешный шаг вперед. Телефон оснащен мощным чипом Snapdragon 8 Gen 3, высокочастотным дисплеем с переменной частотой в 120 Гц и яркостью 4500 нит, что делает картинку потрясающей. Особенности включают быструю проводную зарядку на 80 Вт, а также беспроводную зарядку на 50 Вт, что ранее отсутствовало. Дизайн данного устройства отличается узнаваемым изумрудным оттенком, привлекающим взгляды своей оригинальностью.

Тем не менее, у OnePlus 12 есть и недостатки. Полученный рейтинг IP65 не так хорош, как у многих других флагманов, обладающих рейтингом IP68. Кроме того, владельцы моделей Google Pixel 8 Pro и серии Samsung Galaxy S24 могут наслаждаться семью годами обновлений операционной системы и систем безопасности, в то время как пользователи OnePlus будут получать поддержку лишь в течение четырех лет обновлений Android и пяти лет обновлений безопасности. Камера OnePlus 12 выделяется впечатляющими характеристиками основной и телеобъективной камер, однако качество широкоугольной и селфи-камер оставляет желать лучшего. В целом же, OnePlus 12 — несомненно лучшее предложение бренда на данный момент и один из самых крутых телефонов на сегодня.

10 Google Pixel 8 Лучший компактный Android-телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,2-дюймовый OLED (2400 x 1080; 60–120 Гц)

Процессор: Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБ

Хранение: 128 ГБ, 256 ГБ

Задняя камера: 50 МП широкоугольная (f/1,68), 12 МП сверхширокоугольная (ƒ/2,2)

Фронтальная камера: 10,5 МП (ƒ/2.2)

Вес: 187 г

Время автономной работы (часы:минуты): 9:50 Плюсы Более компактный дизайн

Возможности ИИ для обработки фотографий

Более яркий дисплей Минусы Tensor — не быстрый чипсет

Стал дороже

Google Pixel 8 впечатляет своей камерой, основанной на базе искусственного интеллекта. Размеры, яркий дисплей и удобный дизайн улучшили устройство. Хотя Pixel 8 не может превзойти конкурентов в производительности и времени работы от аккумулятора, в целом он предлагает прекрасное соотношение цены и качества.

Особую роль играет камера. Улучшенная диафрагма основной камеры на Pixel 8 значительно повышает качество снимков в условиях низкой освещённости. Но впечатляют не только аппаратные характеристики, но и функции искусственного интеллекта. Например, Magic Editor позволяет настроить много параметров в кадре, а функция Best Take улучшает групповые снимки путём замены лиц. Также впечатляет функция Audio Magic Eraser, которая удаляет нежелательные звуки из видео.

Что касается производительности, Pixel 8 может не быть лидером, особенно по сравнению с телефонами на базе процессоров A16 Bionic и Snapdragon 8 Gen 2. Однако, благодаря функциям искусственного интеллекта Tensor, Pixel 8 все равно выгодно выделяется.

Время работы от аккумулятора Pixel 8 улучшилось по сравнению с предыдущей моделью Pixel 7, однако, в сравнении с другими устройствами в том же ценовом диапазоне, оно может быть несколько меньше.

Но то, что делает Pixel 8 очень привлекательным, это соотношение цены и качества. Google предлагает семь лет обновлений программного обеспечения и обеспечения безопасности для Pixel 8. Это самая продолжительная поддержка, предоставляемая любым производителем смартфонов, и даже превосходит поддержку iPhone от Apple. Такое выгодное предложение компенсирует увеличение стоимости Pixel 8 по сравнению с предшественником, обеспечивая отличное сочетание цены и качества.

11 Samsung Galaxy Z Fold 5 Просто лучший складной телефон

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: июль 2023 г.

Вес: 253 г

Размеры: 155 х 130 х 6 мм / 155 х 67 х 13,5 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 7,6 дюйма / 6.2 дюйма

Разрешение: 2176 x 1812 / 2316 x 904

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Аккумулятор: 4400 мАч

Задняя камера: 50 МП (основная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 10 МП (телеобъектив с трехкратным оптическим зумом)

Фронтальная камера: 10 МП Плюсы Улучшенный шарнир

Высокая производительность

Четкий, яркий экран с плавной частотой обновления

Отличный звук Минусы Время автономной работы среднее

Внешний экран может показаться слишком узким

Складка на экране все же заметна

Galaxy Z Fold 5, возможно, не имеет значительного обновления по сравнению со своим предшественником, но это идеальный смартфон для технических энтузиастов, которым нужно устройство, способное на все. Он может работать как телефон, планшет или даже эмулировать настольный ПК. Модель этого года оборудован новым шарниром, который позволяет телефону закрывается практически без зазора.

Устройство оснащено многочисленными функциями предназначенными для опытных пользователей, в том числе многозадачностью с разделенным экраном и окнами, фиксированной панелью задач с 4 последними приложениями, Samsung DeX и поддержкой стилуса, что дает пользователям возможность делать все, что они хотят на Android. Кроме того, модель этого года оснащена новейшим чипсетом Snapdragon, так что недостатка в мощности не будет.

Даже если вы просто хотите наслаждаться мультимедиа или играть на большом экране, который удобно держать в руке, Z Fold 5 — отличный выбор. Это лучший телефон для людей, которые хотят быть в авангарде технологий.

12 Motorola Razr 40 Ultra Лучшая раскладушка

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июнь 2023

Экран: 6.9″ (1080 x 2640) AMOLED 165 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 12 МП, 13 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 3800 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP52

Вес: 189 г Плюсы Уникальные цвета оформления

Классная искусственная кожа

Внешний экран полезен Минусы Низкая защита от воды

Дорого

Motorola Razr 40 Ultra — это не только один из лучших складных телефонов, он открывает совершенно новую категорию смартфонов. В закрытом состоянии это компактный миниатюрный коммуникатор, карманное зеркальце и карта размером с ладонь. Это телефон, в котором складывание дисплея пополам действительно оправдано.

В сложенном состоянии две половинки телефона смыкаются вместе, как губы, с плавным изгибом по краям, которому все же удается четко соединиться. Возможно, это впечатление усиливает оттенок Viva Magenta. По сравнению с ним Samsung Galaxy Z Flip 5 кажется квадратной коробкой. В закрытом состоянии у Razr 40 Ultra нет зазора, в отличие от конкурентов, выпущенных до него.

Это первая раскладушка, которая не концентрируется только на главном экране. Функционал внешнего дисплея не ограничивается проверкой погоды и уведомлений и показом симпатичных анимаций. На этом дисплее вы можете полноценно запускать приложения.

Motorola сделала все возможное, чтобы разместить большую батарею внутри тонкого складного корпуса Razr. В складную раму даже удалось поместить аккум большего размера, чем в iPhone 15 Pro, хотя Apple управляет энергопотреблением немного лучше. В тестах телефон не дожил до конца дня, но это потому, что телефоном было очень интересно пользоваться.

Камера же оставляет желать лучшего. На фотографиях она может раздувать цвета вплоть до исчезновения деталей, а при пейзажной съемке наблюдаются сдвиги то в сторону резкости, то в сторону размытости. Motorola Razr 40 Ultra — не самый мощный смартфон, но реальная производительность лучше, чем ждешь от спецификаций, и хотя этот телефон использует ту же платформу, что и в прошлом году, он работает лучше, чем предыдущий Razr.

Razr Plus стоит дорого, но это первая раскладушка, которую мы готовы рекомендовать всем и каждому, а не только тем, кого интересуют конкретно раскладушки.

13 Asus ROG Phone 8 Pro Лучший игровой телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024

Экран: 6,78″ (1080×2400) AMOLED 165 Гц

Встроенная память: 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 32 МП, 13 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 225 г Плюсы Утонченный дизайн для игрового телефона

Высочайшая производительность Минусы Всего два года обновлений Android

Есть конкуренты, который дольше выдерживают высокие обороты

ROG Phone 8 Pro — солидный игровой телефон. Это геймер, одетый в тройку, который сохраняет игровой вайб. Он просто уничтожает конкурентов в любых тестах и многопользовательских играх.

ROG Phone 8 Pro сдержанный и стильный, тогда как предыдущие модели ROG Phone выглядели как привезенные из космоса. Вместо цветного дисплея ROG Phone 8 Pro оснащен белым светодиодным, на котором формируются различные узоры. Нам определенно понравилось, что эта модель водонепроницаема по стандарту IP68 — об этом редко заботятся в специализированном игровом телефоне.

ROG Phone 8 Pro может обновлять дисплей с частотой до 165 Гц, и это быстрее, чем требуется. Разрешение невелико, но геймеры знают, что весь цимес в плавности и fps, и именно в этом ROG Phone 8 Pro превосходит других. Яркости тут тоже предостаточно, на случай, если вы захотите поиграть на cкамеечке в парке.

Камеры на прошлых телефонах Asus ROG были рудиментарными, но благодаря более крупным сенсорам и уникальной системе стабилизации на гимбале ROG Phone 8 Pro фиксирует достойные фото и видео.

Конечно, ROG Phone 8 Pro не стал бы нашим лучшим игровым телефоном, если бы у него не было топовой производительности. С установленным кулером Aero Active он может поддерживать максимальные обороты еще дольше. Но вообще, Red Magic 9 Pro показывает лучшее время езды на максимальных скоростях благодаря охлаждению, которое чуть лучше.

Чтобы добавить стиля, ROG Phone 8 Pro немного уменьшил вес батареи, и это печаль для любителей игр. В прошлогоднем ROG был аккумулятор большего размера, а у Nubia Red Magic 9 Pro он еще крупнее — 6500 мАч. Ну, будем чаще заряжать.

Ferrari покупают не из-за цены. То же и с телефоном ROG. Вы выбираете его, потому что он самый быстрый в мире, и цена не имеет значения.

Как выбрать лучший телефон

Несколько простых советов, которые помогут сделать правильный выбор.

Android или iPhone

Телефоны Android предоставляют огромный выбор на любой кошелек, размер ладони и вкусовые предпочтения. Среди моделей на этой ОС можно найти ультрасовременный дизайн, неодназначные, но оригинальные конструкции и разнообразный функционал. Однако iPhone предлагает более регулярное обновление программного обеспечения, сравнительно более стабильную работу, лучшие игры и приложения, а также повышенную безопасность и конфиденциальность.

Размер экрана

Если вы ищете большой телефон, лучше всего начать с дисплея 6 дюймов и выше. Самые крупные телефоны имеют экран от 6,5 до 6,8 дюймов. Если вам нужно устройство, удобно умещающееся в одной руке, то выбирать стоит один из лучших небольших телефонов с экраном менее 6 дюймов.

Камеры

Не обращайте внимания на количество мегапикселей. Вместо этого сравнивайте результат их работы, проще говоря, качество самих фотографий. А также ищите специальные функции, такие как ночной режим, чтобы получить лучшее качество при слабом освещении.

Время работы батареи

Как правило, телефоны с более емкими батареями (измеряемыми в мАч) обеспечивают самое продолжительное время автономной работы, но это не всегда так. Многое зависит и от скорости расхода энергии. Вот почему мы проводим собственный тест аккумуляторов, чтобы получить объективные результаты.