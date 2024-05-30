ТОП-13 Лучшие беззеркальные камеры 2024 года

Мы собрали здесь лучшие беззеркальные камеры и фотоаппараты на данный момент по характеристикам, производительности и соотношению цены и качества.

Лучшая беззеркальная камера для одного человека означает лучшие технические характеристики на рынке. Для кого-то другого это может означать лучшую беззеркальную камеру для начала работы. Другие же пользователи будут искать наилучшее сочетание характеристик за наименьшие деньги! Наш рейтинг охватывает все аспекты — речь идет не только о «лучшей» камере, но и о лучшем значении и лучшей цене.

30.05.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели беззеркальных камер.

При выборе беззеркальной камеры необходимо взвесить несколько моментов. Вы хотите снимать фото, видео или и то, и другое? Почти все камеры в нашем рейтинге могут снимать видео в формате 4K, но некоторые из них имеют внутрикорпусную стабилизацию для более плавной съемки, профессиональные «журнальные» режимы цветокоррекции, а также более высокую частоту кадров или качество захвата. Если видео является приоритетом, вам также стоит ознакомиться с нашими рейтингами лучших камера для влоггинга, лучших 4K-камера для видео и лучших кинокамер.

А какое разрешение вам нужно для фотосъемки? Заманчиво звучит, что чем выше разрешение, тем лучше, но это увеличивает стоимость. Камера Micro-Four-Thirds с разрешением 20 МП может иметь все необходимое разрешение даже для больших снимков, которые можно повесить на стену, а полнокадровая камера с разрешением 40 МП+ может быть очень хорошей, но и камеры, и объективы стоят намного дороже — и в итоге вы получите довольно тяжелый комплект.

Размер сенсора на самом деле является ключевым решением при выборе лучшей беззеркальной камеры для ваших нужд. Вот краткое описание основных доступных размеров:

Micro Four Thirds — самый маленький формат матрицы, но качество изображения удивительно близко к качеству больших камер APS-C — и эти камеры компактные, мощные и доступные.

Камеры APS-C обеспечивают хороший баланс между качеством и ценой, при этом их матрица примерно в два раза больше, чем у камер Micro Four Thirds. Компания Canon только что выпустила совершенно новые беззеркальные камеры EOS R10 и EOS R7 формата APS-C.

Полнокадровые беззеркальные камеры имеют матрицы такого же размера, как 35-мм пленочные негативы, и примерно в два раза больше APS-C. Это обеспечивает лучшее качество, но они также больше и дороже. Однако Nikon Z5 и Panasonic Lumix S5 — это действительно хорошие варианты по очень выгодной цене.

Среднеформатные камеры имеют матрицы еще больше, чем полнокадровые, но мы не включаем их в этот рейтинг.

Теперь, когда со всем этим разобрались, перейдем к лучшим беззеркальным камерам, которые вы можете купить прямо сейчас!

1 Sony A7 IV Лучшая камера для энтузиастов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: полнокадровый

Мегапиксели: 33

Байонет: Sony E-Mount

Экран: 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с переменным углом наклона, 1,037 млн. точек

Видоискатель: 3690 тыс. точек

Автофокус: 759-точечная автофокусировка

Максимальная скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K при 60 fps

Уровень пользователя: средний Плюсы Шикарный 33 МП сенсор

Лучший автофокус в классе

Экран с переменным углом наклона Минусы Сильно обрезанные кадры в формате 4K

Сложновата для новичков

Sony A7 IV — по-настоящему современная гибридная беззеркальная камера. Она может оказаться сложной для новичков и дороже конкурентов, ориентированных на фотографии, но зато это универсальная рабочая лошадка для тех, кому нужны и фотографии, и видео. Наши тесты показали, что A7 IV обладает лучшими в своем классе возможностями автофокусировки (хотя с тех пор Sony выпустила более дорогую модель A7R V с новым ИИ-чипом автофокусировки и улучшенным обнаружением объектов). Глубина буфера, можно сказать, бесконечна, то есть камера может практически постоянно поддерживать максимальную скорость серийной съемки. При использовании карты CFexpress она поглощала 9 кадров в секунду более минуты (и 6-7 кадров в секунду при непрерывной съемке в формате RAW).

Новый полнокадровый сенсор A7 IV на 33 МП не сильно улучшает качество изображения по сравнению с A7 III (более высокое разрешение приводит к довольно распространенному шуму выше ISO 6400), а на 4K кадрах наблюдается сильная обрезка. Увеличение цены выводит камеру в категорию выше, у ее популярной предшественницы, но такие обновления, как 10-битное видео и процессор Bionz XR, делают ее гораздо более заряженной. Sony A7 IV — это надежная, универсальная камера, которая может стать единственной беззеркалкой, которая вам когда-либо понадобится.

2 Canon EOS R10 Лучший выбор новичков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,2

Видоискатель: 2,36-млн точек

Экран: 2,95-дюймовый шарнирный сенсорный экран, 1,04 млн точек

Автофокус: 651-зонный автофокус

Максимальная скорость непрерывной съемки: 15/25 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Уровень пользователя: новичок Плюсы Компактная и легкая

Современные возможности автофокусировки Минусы Нет встроенной стабилизации изображения

Обрезка видео 4K/60p

Для новичков существуют более дешевые беззеркальные камеры, но ни одна из них не может сравниться по универсальности с Canon EOS R10. Согласно нашим тестам, Canon EOS R10 выделяется двумя особенностями: скоростью серийной съемки 15 кадров в секунду и мощной автофокусировкой с отслеживанием объектов, которая работает по 651 точке автофокусировки. Эти две функции в совокупности делают R10 фантастическим инструментом в различных условиях, особенно когда объекты быстро движутся. Она особенно хороша при отслеживании глаз.

Это не идеальная беззеркальная камера для новичков: электронный видоискатель показался нам мелким, а также здесь нет стабилизации изображения — функции, которая предлагается конкурентами, такими как Olympus OM-D E-M10 Mark IV. Зато малый вес и комфортный захват R10 делают эту камеру удобной для использования теми, кто только учится. Единственным существенным недостатком является отсутствие имеющихся в настоящее время штатных объективов для байонета Canon RF. Во всем остальном R10 — универсальный вариант для начинающих фотографов.

3 Sony A7R V Лучшая рабочая лошадка высокого разрешения для профессионалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: полнокадровый

Мегапиксели: 61

Байонет: Sony E-Mount

Экран: 3,2-дюймовый поворотный сенсорный ЖК-дисплей, 2,1 млн. точек

Видоискатель: 9440 тыс. точек

Автофокус: 7693-точечная автофокусировка

Максимальная скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 8K при 24 fps

Уровень пользователя: эксперт Плюсы Отличный автофокус

Универсальный 4-осевой сенсорный экран

Впечатляющая ISO Минусы Видео 4K только со скоростью до 60 кадров в секунду

Требуются качественные объективы

Беззеркальная камера Sony A7R V 61 МП может похвастаться лучшим в своем классе разрешением, как и A7R IV до нее. Но благодаря новой матрице и мощному процессору Bionz XR, A7R V стала лучшей камерой. В сочетании с высококачественной оптикой и восьмью ступенями стабилизации изображения она способна передавать выдающиеся детали. Качество изображения при съемке детализированных объектов превосходное, что делает A7R V фантастическим выбором для профессионалов в области пейзажей или в студии.

В наших тестах ее автофокусировка с распознаванием в реальном времени на базе искусственного интеллекта не была идеальной, но надежно фиксировалась на ряде объектов, особенно хорошо работая с людьми – даже в более широких сценах. Ее поворотный сенсорный экран обеспечивает полезную гибкость при кадрировании, а электронный видоискатель здесь такой же четкий, как и на A7S III. Если вам нужен высокопроизводительный полнокадровый фотоаппарат и вы не против заплатить за него внушительную сумму, A7R V — это серьезный шаг вперед по сравнению с предшественником. Но если вы не можете позволить себе набор дорогих объективов, хотите снимать замедленное видео в 4K или просто не нуждаетесь в таком высоком разрешении, в A7 IV вы найдете лучшее сочетание цены и качества.

4 Panasonic Lumix S5 IIX Отличный аппарат для видео

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: Полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 24,2 МП

Байонет: L-крепление

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,84 млн точек

Скорость серийной съемки: 7 кадров в секунду (механический затвор), режим фото 6K (18MP при 30 кадрах в секунду)

Видоискатель: электронный видоискатель , 3,68 млн точек

Максимальное разрешение видео: 4K/60p

Уровень пользователя: энтузиаст Плюсы Лучшая в своем классе стабилизация

Производительность видео

Запись на SSD

Фазовый гибридный автофокус

Уникальный и отмеченный наградами дизайн Минусы Серые кнопки бывает плохо видно

Нет световых индикаторов

Экран утыкается в кабель HDMI

Раньше камеры Panasonic было трудно рекомендовать из-за их неуклюжей системы автофокусировки с определением контраста, но все изменилось с появлением S5 IIX. Здесь дебютирует технология определения фазы, в которой давно нуждались камеры Lumix. И теперь можно гордо объявить, что она выводит эту камеру на первое место в классе для видео.

В этой категории большая конкуренция, и хотя обычная Lumix S5 II будет лучшей по соотношению цена/функционал, S5 IIX открывает дополнительные возможности для соло-съемки при относительно небольшой переплате. Что больше всего нас впечатлило, так это то, что S5 IIX ни в кое случае не жертвует функциями S5II, расширив при этом видео-функционал, в том числе улучшенную автофокусировку и композитный режим Live View, которые можно было установить на S5II только через прошивку.

Если вы креативщик, которому нужна гибридная камера высшего класса, компактная и способная создавать контент, который можно использовать в профессиональной работе без ущерба для качества изображения, S5 IIX станет для вас идеальным выбором. Даже если бы съемка видео в RAW была не критична, сжатия ALL-I, записи напрямую на твердотельные накопители и функций потоковой передачи было бы достаточно, чтобы склонить чашу весов в пользу этой красотки.

5 Canon EOS R7 Лучшая камера по качеству снимков, видео и цене

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 32,5

Видоискатель: 0,39 дюйма, 2,36-млн точек

Экран: 2,95-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора, 1,62 млн точек

Автофокус: 5915-точечная автофокусировка

Максимальная скорость непрерывной съемки: 15/30 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Уровень пользователя: средний Плюсы Высокая скорость непрерывной съемки

Лучший автофокус в классе

Встроенная стабилизация изображения Минусы Буфер бы побольше

R7 — это беззеркальная замена трем самым популярным зеркалкам, когда-либо созданным Canon: EOS 90D, EOS 7D и EOS 80D. Однако компания Canon не просто сделала то же самое, только без зеркала: она превратила этих скоростных профи по съемке дикой природы в универсальный аппарат, способный справиться с чем угодно.

Конечно, Canon EOS R7 по-прежнему сохраняет свое наследие, когда дело касается снимков на природе, спорта или активного отдыха. Невероятная максимальная скорость съемки, 30 кадров в секунду, находится на одном уровне с флагманской камерой Canon EOS R3, а кроп-фактор 1,6x увеличивает эффективное фокусное расстояние ваших объективов. Древний объектив EF 75–300 мм на этой камере обретает колоссальные 120–480 мм! А еще он может похвастаться той же передовой системой автофокусировки, что и во флагманской камере, которую можно смело назвать читерством в сфере фотографий дикой природы.

В отличие от большинства камер формата APS-C, R7 не теряет разрешения благодаря сенсору на 32,5 МП. При съемке видео вы получите великолепное разрешение 4K, и не забывайте про наличие разъемов под наушники и микрофон для вашего удобства. Имеется два слота для карт, поэтому вам не придется беспокоиться о сохранности данных, а встроенная стабилизация изображения обеспечивает выдержку до 8 степеней. Если вы удивлены, что встретили камеру с сенсором APS-C на вершине этого списка, то вы явно никогда не держали ее в руках.

6 Nikon Z fc Недорогая камера с прекрасным ретро-стилем

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-C CMOS

Мегапиксели: 20,9 МП

Экран: 3,2-дюймовый наклонный, 1,04 млн точек

Скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду

Видоискатель: электронный видоискатель , 2,36 млн точек

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 30p

Уровень пользователя: новичок/энтузиаст Плюсы Великолепный внешний вид

Дисковые элементы управления Минусы Z50 дешевле

Несколько объективов DX с байонетом Z

Без сомнения, Nikon Z fc является одной из самых стильных беззеркальных камер на сегодняшний день. Она выполнена в ретро-стиле с циферблатным управлением и предназначена для приятного использования. Внутри камеры практически все то же самое, что и в Nikon Z50, включая APS-C сенсор, процессор и характеристики.

Встроенная вспышка отсутствует, и цена выше, чем у Z50, поэтому, если вам не важна эстетика, то другая камера формата DX от Nikon будет более подходящим выбором. Однако, если вы почитатель лучших ретро-камер, то Nikon Z fc понравится вам. Единственный серьезный недостаток — это то, что в комплекте поставляются только два объектива Nikon Z DX. Однако, если вам нужен только комплектный объектив, то это не проблема.

7 Olympus OM-D E-M10 Mark IV Проста в освоении новичками, но обладает мощными функциями

7.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: Micro Four Thirds

Мегапикселей: 20,3

Байонет: MFT

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с углом поворота 180 градусов, 1037 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель , 2360 тыс. точек

Максимальная скорость съемки: 8,7 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD

Уровень пользователя: новичок/средний Плюсы Последний датчик 20MP

5-осевая стабилизация в теле Минусы Датчик MFT меньше, чем APS-C

Новая версия Mark IV серии E-M10 — это улучшенная и более мощная камера, которая также сохраняет привлекательный дизайн своего предшественника Mark III. Она оснащена 20-МП сенсором, улучшенной внутрикорпусной стабилизацией изображения и откидным экраном, который можно наклонять. Кроме того, она сохраняет возможность снимать видео в 4K.

Эта камера идеально подходит для тех, кто ищет начальный уровень, но также нуждается в мощных функциях. Несмотря на свое качество и возможности, Mark IV является одной из самых доступных беззеркальных моделей на рынке. Мы всегда были фанатами серии E-M10, и очень рады, что Mark IV получила обновление 20-МП сенсора Olympus.

8 Nikon Z9 Возможно, это лучшая камера, которую когда-либо выпускала компания Nikon

7.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: полнокадровый

Мегапиксели: 45,7 МП

Автофокус: 493-точечный гибридный фазовый/контрастный детектор

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с двунаправленным наклоном, 1,04 млн точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 20 кадров в секунду

Видео: 8K

Уровень пользователя: профессионал Плюсы Разрешение видео 8K 60p

Серийная съемка со скоростью 120 кадров в секунду

Автофокусировка с глубоким обучением Минусы Экран не полностью шарнирный

Несмотря на задержку в выпуске профессиональной беззеркальной камеры высшего класса, компания Nikon доказала, что ожидание Z9 стоило того. Она является настоящим зверем в области видеосъемки и выходит на первое место перед конкурирующей Canon EOS R3.

Эта камера может записывать видео в формате 8K 60p или 8K 30p с возможностью записи до 2 часов. Отказ от механического затвора позволяет Z9 вести непрерывную съемку, достигая скорости 120 кадров в секунду, и обеспечивает максимальную выдержку в 1/32 000, что делает ее идеальной для съемки спортивных мероприятий и диких животных.

Благодаря использованию технологии Deep Learning AF, камера может распознавать девять типов объектов, включая человеческие глаза, лица, головы и верхнюю часть тела, глаза и тела животных, а также автомобили, самолеты, поезда и мотоциклы. Хотя количество точек автофокусировки (493) у Z9 такое же, как и у Nikon Z7 II, оно покажется немалым, пока не узнаешь, что Canon EOS R3 обладает 4 779 точками. Зато Z9 стоит немного дешевле, чем Sony A1 и Canon EOS R3, и имеет множество дополнительных функций.

9 Fujifilm X-S20 Лучшая камера для путешественника

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 26,1 МП

Байонет: Fujifilm X

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,84 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 2360 тыс. точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 20 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 6K при 30p, 4K при 60p, FHD при 240p

Уровень пользователя: средний Плюсы 6K при 30p

Распознавание объектов и следящий автофокус

Отличное время автономной работы Минусы Цена

Видоискатель так себе

Режимы видеоблога не очень понятны

В некоторых случаях для отпуска может потребоваться водонепроницаемая камера, которую без опаски можно брать с собой на пляж. Но если вы отправляетесь в тур не за пляжным отдыхом, то X-S20 будет трудно превзойти в показателях размера, скорости, универсальности и функционала. Про внешний вид вообще молчим. Вам точно будет приятно разгуливать с такой красивой камерой на шее — это будет лучшим украшением в вашем отпуске.

Гибридная камера X-S20 обеспечивает удобство съемки фотографий и видео пользователям любого уровня благодаря интуитивно понятным и простым элементам управления, а также компактному и портативному форм-фактору, благодаря которому ее удобно носить с собой куда угодно. Но портативность не достигается за счет уменьшения мощности.

Помимо потрясающих изображений в разрешении 26,1 МП, X-S20 позволяет записывать высококачественные видео в 6K при открытом затворе, и вы получите полную высоту и ширину вместо ограниченного формата 16:9, в котором большинство современных камер записывают видео. А результат будет профессионального уровня и в формате RAW. Автофокус Fujifilm, на наш взгляд, по-прежнему отстает от конкурентов, но он очень и очень хорош. Если вы не планируете снимать в поездке спортивные состязания, его будет более чем достаточно.

10 Sony ZV-E1 Просто находка для вашего видеоблога

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: Полнокадровый

Мегапиксели: 12,1

Байонет: Sony E-Mount

Экран: 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с переменным углом наклона, 0,92 млн. точек

Видоискатель: нет

Максимальная скорость непрерывной съемки: 40 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 30 fps, Full HD при 120 fps

Уровень пользователя: средний Плюсы Полнокадровый сенсор

Отличное распознавание и отслеживание объекта

Встроенный микрофон высокого качества

Совместимость со множеством объективов Минусы 12-МП

Режимы активной стабилизации изображения заметно урезаны

Цена

Если вы теряетесь в обилии камер Sony серии ZV, не переживайте, вы не одни! Но мы облегчим ваш выбор: сейчас ZV-E1 — это однозначно лучшая из камер для видеоблогеров на рынке.

Легкая и компактная, она обладает удивительными функциями, такими как полнокадровая матрица со встроенной стабилизацией изображения, а также распознавание объектов и автоматическая фокусировка, доступные в моделях уровня Sony A7R V. Кроме того, камера проста в использовании, чем идеально подходит для тех, кто желает создавать профессиональный на вид материал, не обладая большим опытом работы с камерами.

Качество видеозаписи отличное, четкое и с хорошей передачей цветов. Хотя фотографии также получаются высокого качества, они ограничены 12-мегапиксельной матрицей – что, безусловно, не является существенной проблемой для камеры, которую мы рекомендуем для видеоблогов. По нашему мнению, автофокус Canon не имеет аналогов в области фотосъемки, но новейшая система автоматической фокусировки Sony в видеозаписях все равно впечатляет, особенно при съемке людей. Она невероятно быстра и точна, и за счет возможностей искусственного интеллекта вы сможете сконцентрироваться на других аспектах съемки.

11 Canon EOS R100 Относительно дешевая беззеркалка для начала

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-C CMOS

Мегапиксели: 24,1

Байонет: Canon RF | RF-S

Видоискатель: 2,36-млн точек, 60 fps

Экран: 3-дюймовый, 1,04 млн. точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 6,5 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K 25p (1.55x кроп-фактор)

Уровень пользователя: новичок Плюсы Хороша для обучения

Легкая в освоении

Отличное качество снимков Минусы Нет сенсорного экрана

4К обрезано

Canon EOS R100 — идеальный выбор для тех, кто желает погрузиться в волшебный мир фотографии. Эта камера сочетает в себе доступность и качество, становясь отличной отправной точкой в эко-системе Canon EOS R. Ее беззеркальная конструкция позволяет наблюдать через видоискатель или задний экран картину такой, как она будет запечатлена на снимке, обучая основам фотографии. Великолепный 24,1 МП сенсор обеспечивает результаты, сравнимые с более дорогими моделями. Хотя у камеры фиксированный экран без сенсорного управления и ограниченное 4K, для начинающего фотографа эти компромиссы несущественны. Функционал камеры и интерфейс максимально просты для освоения, позволяя сразу создавать профессиональные снимки.

12 Fujifilm GFX 100S Лучшая беззеркалка с ультравысоким разрешением

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: Medium

Мегапиксели: 102 МП

Байонет: Fujifilm GF

Экран: электронный видоискатель, 3690 тыс точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 5 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K при 30p

Уровень пользователя: энтузиаст Плюсы Более компактная и доступная

102 МП!

Быстрый автофокус

Улучшенная стабилизация изображения Минусы Тяжеловата для долгой работы

Долго привыкаешь к 8-позиционному джойстику

Если для вас очень важны пиксели, то наша лучшая рекомендация — GFX 100S и ее 102-мегапиксельная матрица. По цветопередаче и дизайну она уступает 100-мегапиксельной Hasselblad X2D, но во всех остальных отношениях GFX 100S превосходит ее.

Она меньше и легче любой другой 100-мегапиксельной камеры среднего формата, а также намного дешевле. GFX 100S не идеальна – ее характеристики автофокусировки могут не подходить для любой ситуации, а стабилизация изображения не совсем соответствует тому, что заявлено на упаковке – но ее недостатки компенсируются чистым качеством изображения. Благодаря превосходному динамическому диапазону, тональности и глубине цвета, а также потрясающему разрешению эта камера стоит вложений. Вы сможете кадрировать без ограничений, печатать в любых размерах, а это дорогого стоит.

Несмотря на то, что Fujifilm GFX 100 II уже появилась на рынке и технически превосходит рассматриваемую модель по ряду показателей, с точки зрения соотношения цены и качества мы все же рекомендуем 100S, на которой можно значительно сэкономить после выхода новинки.

13 Nikon Z5 Недорогая беззеркальная полнокадровая камера

9.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: Полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 24,3 МП

Байонет: Nikon Z

Экран: 3,2-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1040 тыс. точек

Скорость непрерывной съемки: 4,5 кадра в секунду

Видоискатель: электронный видоискатель, 3690 тыс. точек, 100% охват, 0,8-кратное увеличение

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 30p

Уровень пользователя: энтузиаст Плюсы Хорошая цена для полного кадра

Два слота для карт Минусы Только 4,5 кадра в секунду

Обрезанное видео 4K

Компания Nikon представила новую модель беззеркальной камеры — Nikon Z5, которая является доступной альтернативой для тех, кто хочет перейти на полнокадровую съемку. Стильная камера оснащена двойными слотами для карт памяти и видео 4K UHD.

Несмотря на скорость серийной съемки, которая не превышает 4,5 кадров в секунду, Nikon Z5 обладает некоторыми профессиональными функциями, такими как полная герметизация, пятиступенчатая стабилизация изображения и впечатляющий электронный видоискатель. Большим плюсом является ее привлекательная цена, которая значительно ниже, чем у Nikon Z6 II, и аккуратный выдвижной объектив. Она станет отличным выбором для тех, кто только начинает свой путь в мир полнокадровых камер.