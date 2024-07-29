ТОП-10 Лучшие смартфоны Realme в 2024 году

Лучший телефон Realme идеально подойдёт для тех, кто ищет отличный смартфон среднего или бюджетного класса. Устройства компании обычно предлагают все необходимые функции, не требуя больших затрат.

Realme — бренд, который может быть менее известным, но он добился большого прорыва на рынке смартфонов, предлагая уникальные и мощные устройства по конкурентным ценам. Этот китайский производитель мобильных телефонов тесно связан с брендом Oppo, с которым у него общая инфраструктура исследований и разработок, а также распространение продукции.

29.07.2024 Обновление В рейтинг лучших смартфонов Realme добавлены новые модели.

Неудивительно, что пользовательский интерфейс Realme очень похож на ColorOS от Oppo — это только в плюс. Недавно Realme расширила свой ассортимент, добавив к телефонам такие продукты, как наушники, планшеты и смарт-часы. Телефоны Realme обычно отличаются хорошим балансом цены и производительности, где уделяется внимание скорости работы, новейшим процессорам и быстрой зарядке.

Они предлагают надёжные устройства, которые приятно смотрятся и отлично функционируют, чего можно ожидать от такого перспективного бренда. Если вы все ещё не определились с выбором телефона, не пропустите наш рейтинг лучших бюджетных смартфонов и устройств среднего класса.

Здесь вы найдёте больше вариантов в подобных ценовых категориях, чтобы сделать правильный выбор. Не упустите возможность ознакомиться с ними!

1 Realme GT 6 Лучшие смартфон Realme на сегодняшний день

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.78″ (2780×1264) AMOLED 120 Гц

Память: встроенная 128ГБ/256 ГБ, оперативная 12 ГБ/16 ГБ

Основные камеры: 50 МП, 50 МП, 8 МП

Селфи-камера: 32 МП

Аккумулятор: 5500 мАч Плюсы Лучший в своём классе экран

Превосходное время автономной работы

Очень быстрая скорость зарядки

Мощный чип Минусы Селфи и сверхширокоугольная камеры так себе

Только 2-кратный оптический зум

Realme GT 6 является превосходным представителем высококлассных смартфонов, обладающим сбалансированным сочетанием характеристик. Этот девайс впечатляет своей мощной основной камерой, качественной зум-камерой, производительным процессором, премиум LTPO OLED-экраном, высокоскоростной зарядкой, длительным временем работы от аккумулятора и динамиками с отличным звучанием. Realme GT 6 покрывает все ключевые потребности пользователя.

Тем не менее, наличие конкурентов, предлагающих лучшие характеристики по некоторым параметрам за аналогичную стоимость, нельзя игнорировать. Основные недостатки Realme GT 6 касаются сверхширокоугольной и фронтальной камер. Рынок уже начал отказываться от устаревших 8-мегапиксельных сверхширокоугольных модулей, и Realme следует присоединиться к этому тренду. Как и в случае с большинством современных смартфонов, есть возможность дождаться снижения цены через некоторое время. Однако если вы в данный момент ищете смартфон в этой категории, то Realme GT 6 представляет собой выгодную покупку по его стартовой цене.

2 Realme 12 Pro Plus Лучший камерофон Realme

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.7″ (2412×1080) AMOLED 120 Гц

Память: встроенная 256 ГБ/512 ГБ, оперативная 8 ГБ/12 ГБ

Основные камеры: 64 МП, 64 МП, 8 МП

Селфи-камера: 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Отличная основная камера

Долгое время автономной работы

Премиальный дизайн Минусы Слабый процессор

Нет беспроводной зарядки

Realme продолжает устанавливать высокие стандарты в сегменте среднего класса, и модель 12 Pro Plus является ярким тому подтверждением. Этот смартфон предлагает впечатляющие фотовозможности за свою стоимость, благодаря мощному основному сенсору, многофункциональной телеобъективной камере и качественной фронтальной камере.

Realme также привносит премиальные элементы дизайна с использованием искусственной кожи для задней крышки и дизайном задних модулей, напоминающим роскошные часы. Устройство обладает достойной производительностью, защитой от воды и пыли, а его аккумулятор способен проработать более суток без подзарядки. Яркий изогнутый AMOLED-экран делает его идеальным для просмотра видеоконтента.

3 Realme GT5 Самая быстрая зарядка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,74″ (2772 x 1240) AMOLED 144 Гц

Память: встроенная 512 ГБ, оперативная 16 ГБ

Основные камеры: 50 МП, 8 МП, 2 МП

Селфи-камера: 16 МП

Аккумулятор: 5240 мАч Плюсы Очень быстрая зарядка

Большой и яркий OLED-экран с частотой 144 Гц.

Хорошая основная камера Минусы Нет телеобъектива, слабые сверхширокоугольная и селфи камеры

Время автономной работы стало меньше

К сожалению Realme не планирует продвигать модель GT5 за пределы китайского рынка, что вызывает разочарование, учитывая, что телефон обладает рядом солидных универсальных качеств. Однако он представляет собой скорее незначительное обновление по сравнению с предыдущей моделью. За исключением некоторых визуальных изменений и усиленного корпуса, GT5 по большей части дублирует своего предшественника GT3.

В некотором роде, Realme GT5 240 Вт можно рассматривать как показатель возможностей технологий зарядки. Похоже, что основное внимание уделено именно этому аспекту, в то время как сам смартфон играет второстепенную роль. Тем не менее, функция зарядки 240 Вт уже была представлена в прошлогодней модели GT3, так что это не является чем-то принципиально новым. Стандартная версия GT5 с быстрой зарядкой 150 Вт может предложить большую ценность для потребителя, так как она доступнее и оснащена аккумулятором большей емкости.

Можно сказать, что GT5 — это надёжный универсал, оснащённый флагманскими характеристиками, такими как экран, процессор, система зарядки и основная камера. С другой стороны, хотелось бы видеть специализированную зум-камеру, улучшенный сверхширокоугольный объектив и более продолжительное время работы от батареи.

4 Realme GT 2 Pro Флагман, который стал дешевле

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.7″ (3216×1440) AMOLED 120 Гц

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ, 8 ГБ

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

Основная камера: 50 МП + 50 МП + 3 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Операционная система: Android 12

Вес: 199 г Плюсы Флагманские характеристики

Красивый экран

Поддержка 5G Минусы Отсутствие гидроизоляции

Нет беспроводной зарядки

Пластиковый корпус

GT 2 Pro — это настоящий флагман от Realme с высокопроизводительным чипом Snapdragon 8 Gen 1. Он имеет превосходный дисплей WQHD+ с технологией LTPO AMOLED, который еще недавно являлся лучшим у Realme. Впечатляющие возможности тройной задней камеры с разрешением 50 МП не оставят вас равнодушными.

Но это ещё не все, вы также можете наслаждаться большим объёмом оперативной и встроенной памяти на этом телефоне. Единственные недостатки, которые стоит упомянуть, заключаются в том, что GT 2 Pro не имеет гидроизоляцию и возможность беспроводной зарядки. Однако в остальном он является настоящим флагманом, готовым соперничать с лучшими устройствами в своём классе.

5 Realme 11 Pro Plus Хорошая камера, за меньшие деньги

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.7″ (2412×1080) Super AMOLED 120 Гц

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ, 8 ГБ

Процессор: MediaTek Dimensity 7050

Основная камера: 200 МП + 8 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Операционная система: Android 13

Вес: 189 г Плюсы Изогнутый экран AMOLED с частотой 120 Гц

Большая основная камера с суперзумом

Время автономной работы и энергоэффективность

Быстрая зарядка мощностью 100 Вт Минусы Отсутствие сертификации IP

Нет беспроводной зарядки

Производительность могла бы быть лучше

Realme 11 Pro Plus — это телефон среднего класса, но его камера является лучшей, которую мы когда-либо видели в этой ценовой категории. Она обладает невероятно реалистичной цветопередачей, а датчик ISOCELL HP3 с разрешением 200 МП и функцией Superzoom позволяет автофокусироваться не только в вертикальном, но и в горизонтальном формате.

Более того, это устройство обладает AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, долгим временем автономной работы и быстрой зарядкой, позволяющей полностью заряжать телефон всего за полчаса. Конечно, цена этого смартфона подразумевает некоторые компромиссы: производительность может не быть настолько впечатляющей, как у некоторых конкурентов, и отсутствует гидроизоляция. Однако, это все равно отличное устройство, которому стоит уделить внимание.

6 Realme GT 2 Отличный средний уровень

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.62″ (2400×1080) AMOLED 120 Гц

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ, 8 ГБ

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888

Основная камера: 50 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Операционная система: Android 12 Плюсы Сильные характеристики

Быстрая зарядка

Экран AMOLED с частотой 120 Гц Минусы Отсутствие гидроизоляции

Нет беспроводной зарядки

Средние камеры

Realme GT 2 — это немного странный телефон, так как он больше похож на предыдущую модель — Realme GT, чем на GT 2 Pro. Внешне он выглядит так же, как его Pro-версия, но внутренности телефона процессор Snapdragon 888, AMOLED-дисплей с обновлением 120 Гц и быстрая зарядка на 65 Вт, очень похожи на старую модель.

Однако у GT 2 все же есть некоторые обновления: большой 6,62-дюймовый экран, ёмкая батарея и перенастроенная камера. Особенно впечатляет главный датчик на 50 МП, хотя сверхширокий и макросъемка, предлагаемые вместе с ним, не вызывают такой же интерес.

7 Realme 9 Pro+ Чемпион среднего уровня

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран:

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ, 8 ГБ

Процессор:

Основная камера: 50 МП + 8 МП + 4 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: 4500 мАч

Операционная система: Android 12 Плюсы Фантастическое соотношение цена/качество

Идеально подходит для съёмки при слабом освещении

Работает 2 дня на одном заряде Минусы Нет гидроизоляции

Так себе дополнительные объективы камеры

Бюджетный смартфон, но каким-то образом упакованный некоторыми удивительными функциями, Realme 9 Pro Plus обладает двумя уникальными способностями. Он имеет монитор сердечного ритма, встроенный в сканер отпечатков пальцев, хотя и спрятанный среди меню. А оригинальная задняя часть меняет цвет на солнце и выглядит привлекательно.

В других характеристиках он имеет производительность выше среднего для ценового диапазона, а также камеру, которая особенно хорошо работает в условиях низкой освещённости. В остальное время его основная 50-мегапиксельная камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макросъёмка хорошо справляются с обеспечением ярких и смелых изображений.

Все это довольно хорошо для такого недорогого телефона и делает Realme 9 Pro+ достойным вашего внимания.

8 Realme 9 Лучший телефон 4G

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.4″ (2400×1080) Super AMOLED 90 Гц

Память: 128 ГБ, 64 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680

Основная камера: 108 МП + 8 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Операционная система: Android 12

Вес: 178 г Плюсы OLED-дисплей с частотой 90 Гц

Отличное время автономной работы

Хорошие камеры Минусы Нет 5G

Слабый датчик отпечатков пальцев

Так себе производительность

Realme 9 занимает важное место в линейке компании на 2022 год и продолжает пользоваться популярностью у пользователей как бюджетное предложение. Остающийся на уровне 4G, Realme смог сэкономить ваши деньги на дисплее, аккумуляторе и камерах, сохраняя при этом высокое качество для своей ценовой категории.

Конечно, некоторым пользователям может не хватать поддержки 5G, и быстрее работающий чипсет был бы желательным (а также обновление сканера отпечатков пальцев под дисплеем). Но в целом Realme 9 представляет хорошо сбалансированную альтернативу и напоминает о том, что технология 4G ещё полностью не уступила своё место.

9 Realme GT 3 Самая быстрая зарядка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.74″ OLED 144 Гц

Память: 1 ТБ

Оперативная память: 16 ГБ

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Основная камера: 50 МП + 8 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: 4600 мАч

Операционная система: Android 13

Вес: 199 г Плюсы Зарядка мощностью 240 Вт заряжает телефон примерно за десять минут

Яркий и чёткий дисплей с частотой 144 Гц

Приличная производительность Минусы Среднее время автономной работы

Так себе дополнительные камеры

Есть проблемы с перегревом

Ограниченная водостойкость

Realme GT 3 — это первый телефон, который предлагает безумно быструю зарядку, позволяющую полностью зарядить разряженную батарею всего за десять минут. У этого устройства также отличный дисплей, мощный процессор и неплохая основная камера.

Однако стоит отметить, что чрезмерная обработка изображений с использованием искусственного интеллекта может вызвать некоторые проблемы при фотографировании. В этой ценовой категории есть и лучшие варианты, например, Pixel 7, который предлагает более чистое программное обеспечение и не вызывает проблем с перегревом при зарядке.

10 Realme C35 Лучший бюджетник

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.6″ (2408×1080) IPS 60 Гц

Память: 128 ГБ, 64 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ

Процессор: Unisoc Tiger T616

Основная камера: 50 МП + 2 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 8 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Операционная система: Android 11

Вес: 189 г Плюсы Чёткий дисплей

Прикольный дизайн

Приличная камера Минусы Нет 5G

Базовая производительность

Дисплей 60 Гц

C35 — это еще один пример того, как Realme удивляет своих клиентов, предлагая больше, чем можно ожидать, по более низкой цене. Этот телефон является одним из самых доступных в линейке компании, но при этом он все равно предлагает Full HD-дисплей, основную камеру на 50 Мп и привлекательный дизайн. Конечно, есть некоторые ограничения.

Производительность может быть базовой, что может приводить к некоторым мелким задержкам при использовании телефона, и отсутствует поддержка 5G. Частота обновления дисплея ограничена 60 Гц, а хотя время автономной работы приемлемое, некоторые другие бюджетные модели могут предложить более долгую работу без подзарядки. Тем не менее, за такую цену немногие телефоны предлагают столько возможностей.

Является ли Realme хорошим брендом телефонов?

Устройства Realme часто поставляются со спецификациями, которые вы обычно не найдёте по цене в других телефонах, особенно в части чипсета, и имеют меньше шероховатостей (в прямом и переносном смысле), чем дешёвые телефоны других брендов.

Конечно, телефон Realme не будет конкурировать с топовым телефоном Samsung Galaxy или Xiaomi с точки зрения характеристик или функций, но низкая цена компенсирует это.

Что выбрать Realme или Redmi?

Redmi — это линейка недорогих телефонов Xiaomi, и на большинстве рынков она, возможно, является крупнейшим конкурентом Realme.

Телефоны Redmi, как правило, довольно большие, с огромными батареями и массивными экранами, что делает их мощными для игр и потокового мультимедиа. Однако проблема в том, что их использование в качестве обычного смартфона может раздражать из-за их гигантских размеров, особенно если у вас маленькие руки или мелкие карманы.

Устройства Realme часто меньше по размеру и сосредоточены на дизайне и скорости зарядки — их стройные сборки часто облегчают использование в качестве повседневных телефонов, но в части игр или потоковой передачи они могут упустить из-за их ограниченного места на экране.

Основные линейки смартфонов Realme

Realme запустила линейку GT в 2021 году, которая заменяет серию X и предлагает лучшие характеристики по средним ценам. Другая основная линейка — это пронумерованные серии, такие как Realme 7 или 8 — они часто поставляются с версиями 5G и Pro и имеют цены, которые помещают их в бюджетную категорию.

В некоторых странах у Realme есть другие линейки, такие как серия Narzo или V, но они, как правило, не продаются в России. Вот почему вы не найдёте их в этом рейтинге.

Если это изменится, как мы слышали, это произойдёт для линейки Narzo, возможно, вы скоро увидите, что в этот рейтинг проникнет больше телефонов бренда.