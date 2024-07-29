ТОП-10 Лучшие смартфоны Realme в 2024 году

Лучший телефон Realme идеально подойдёт для тех, кто ищет отличный смартфон среднего или бюджетного класса. Устройства компании обычно предлагают все необходимые функции, не требуя больших затрат.
Realme — бренд, который может быть менее известным, но он добился большого прорыва на рынке смартфонов, предлагая уникальные и мощные устройства по конкурентным ценам. Этот китайский производитель мобильных телефонов тесно связан с брендом Oppo, с которым у него общая инфраструктура исследований и разработок, а также распространение продукции.
Неудивительно, что пользовательский интерфейс Realme очень похож на ColorOS от Oppo — это только в плюс. Недавно Realme расширила свой ассортимент, добавив к телефонам такие продукты, как наушники, планшеты и смарт-часы. Телефоны Realme обычно отличаются хорошим балансом цены и производительности, где уделяется внимание скорости работы, новейшим процессорам и быстрой зарядке.
Они предлагают надёжные устройства, которые приятно смотрятся и отлично функционируют, чего можно ожидать от такого перспективного бренда. Если вы все ещё не определились с выбором телефона, не пропустите наш рейтинг лучших бюджетных смартфонов и устройств среднего класса.
Здесь вы найдёте больше вариантов в подобных ценовых категориях, чтобы сделать правильный выбор. Не упустите возможность ознакомиться с ними!
Экран: 6.78″ (2780×1264) AMOLED 120 Гц
Память: встроенная 128ГБ/256 ГБ, оперативная 12 ГБ/16 ГБ
Основные камеры: 50 МП, 50 МП, 8 МП
Селфи-камера: 32 МП
Аккумулятор: 5500 мАч
- Лучший в своём классе экран
- Превосходное время автономной работы
- Очень быстрая скорость зарядки
- Мощный чип
- Селфи и сверхширокоугольная камеры так себе
- Только 2-кратный оптический зум
Realme GT 6 является превосходным представителем высококлассных смартфонов, обладающим сбалансированным сочетанием характеристик. Этот девайс впечатляет своей мощной основной камерой, качественной зум-камерой, производительным процессором, премиум LTPO OLED-экраном, высокоскоростной зарядкой, длительным временем работы от аккумулятора и динамиками с отличным звучанием. Realme GT 6 покрывает все ключевые потребности пользователя.
Тем не менее, наличие конкурентов, предлагающих лучшие характеристики по некоторым параметрам за аналогичную стоимость, нельзя игнорировать. Основные недостатки Realme GT 6 касаются сверхширокоугольной и фронтальной камер. Рынок уже начал отказываться от устаревших 8-мегапиксельных сверхширокоугольных модулей, и Realme следует присоединиться к этому тренду. Как и в случае с большинством современных смартфонов, есть возможность дождаться снижения цены через некоторое время. Однако если вы в данный момент ищете смартфон в этой категории, то Realme GT 6 представляет собой выгодную покупку по его стартовой цене.
Экран: 6.7″ (2412×1080) AMOLED 120 Гц
Память: встроенная 256 ГБ/512 ГБ, оперативная 8 ГБ/12 ГБ
Основные камеры: 64 МП, 64 МП, 8 МП
Селфи-камера: 32 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
- Отличная основная камера
- Долгое время автономной работы
- Премиальный дизайн
- Слабый процессор
- Нет беспроводной зарядки
Realme продолжает устанавливать высокие стандарты в сегменте среднего класса, и модель 12 Pro Plus является ярким тому подтверждением. Этот смартфон предлагает впечатляющие фотовозможности за свою стоимость, благодаря мощному основному сенсору, многофункциональной телеобъективной камере и качественной фронтальной камере.
Realme также привносит премиальные элементы дизайна с использованием искусственной кожи для задней крышки и дизайном задних модулей, напоминающим роскошные часы. Устройство обладает достойной производительностью, защитой от воды и пыли, а его аккумулятор способен проработать более суток без подзарядки. Яркий изогнутый AMOLED-экран делает его идеальным для просмотра видеоконтента.
Экран: 6,74″ (2772 x 1240) AMOLED 144 Гц
Память: встроенная 512 ГБ, оперативная 16 ГБ
Основные камеры: 50 МП, 8 МП, 2 МП
Селфи-камера: 16 МП
Аккумулятор: 5240 мАч
- Очень быстрая зарядка
- Большой и яркий OLED-экран с частотой 144 Гц.
- Хорошая основная камера
- Нет телеобъектива, слабые сверхширокоугольная и селфи камеры
- Время автономной работы стало меньше
К сожалению Realme не планирует продвигать модель GT5 за пределы китайского рынка, что вызывает разочарование, учитывая, что телефон обладает рядом солидных универсальных качеств. Однако он представляет собой скорее незначительное обновление по сравнению с предыдущей моделью. За исключением некоторых визуальных изменений и усиленного корпуса, GT5 по большей части дублирует своего предшественника GT3.
В некотором роде, Realme GT5 240 Вт можно рассматривать как показатель возможностей технологий зарядки. Похоже, что основное внимание уделено именно этому аспекту, в то время как сам смартфон играет второстепенную роль. Тем не менее, функция зарядки 240 Вт уже была представлена в прошлогодней модели GT3, так что это не является чем-то принципиально новым. Стандартная версия GT5 с быстрой зарядкой 150 Вт может предложить большую ценность для потребителя, так как она доступнее и оснащена аккумулятором большей емкости.
Можно сказать, что GT5 — это надёжный универсал, оснащённый флагманскими характеристиками, такими как экран, процессор, система зарядки и основная камера. С другой стороны, хотелось бы видеть специализированную зум-камеру, улучшенный сверхширокоугольный объектив и более продолжительное время работы от батареи.
Экран: 6.7″ (3216×1440) AMOLED 120 Гц
Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
Оперативная память: 12 ГБ, 8 ГБ
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
Основная камера: 50 МП + 50 МП + 3 МП
Фронтальная камера: 32 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Операционная система: Android 12
Вес: 199 г
- Флагманские характеристики
- Красивый экран
- Поддержка 5G
- Отсутствие гидроизоляции
- Нет беспроводной зарядки
- Пластиковый корпус
GT 2 Pro — это настоящий флагман от Realme с высокопроизводительным чипом Snapdragon 8 Gen 1. Он имеет превосходный дисплей WQHD+ с технологией LTPO AMOLED, который еще недавно являлся лучшим у Realme. Впечатляющие возможности тройной задней камеры с разрешением 50 МП не оставят вас равнодушными.
Но это ещё не все, вы также можете наслаждаться большим объёмом оперативной и встроенной памяти на этом телефоне. Единственные недостатки, которые стоит упомянуть, заключаются в том, что GT 2 Pro не имеет гидроизоляцию и возможность беспроводной зарядки. Однако в остальном он является настоящим флагманом, готовым соперничать с лучшими устройствами в своём классе.
Экран: 6.7″ (2412×1080) Super AMOLED 120 Гц
Память: 256 ГБ, 512 ГБ
Оперативная память: 12 ГБ, 8 ГБ
Процессор: MediaTek Dimensity 7050
Основная камера: 200 МП + 8 МП + 2 МП
Фронтальная камера: 32 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Операционная система: Android 13
Вес: 189 г
- Изогнутый экран AMOLED с частотой 120 Гц
- Большая основная камера с суперзумом
- Время автономной работы и энергоэффективность
- Быстрая зарядка мощностью 100 Вт
- Отсутствие сертификации IP
- Нет беспроводной зарядки
- Производительность могла бы быть лучше
Realme 11 Pro Plus — это телефон среднего класса, но его камера является лучшей, которую мы когда-либо видели в этой ценовой категории. Она обладает невероятно реалистичной цветопередачей, а датчик ISOCELL HP3 с разрешением 200 МП и функцией Superzoom позволяет автофокусироваться не только в вертикальном, но и в горизонтальном формате.
Более того, это устройство обладает AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, долгим временем автономной работы и быстрой зарядкой, позволяющей полностью заряжать телефон всего за полчаса. Конечно, цена этого смартфона подразумевает некоторые компромиссы: производительность может не быть настолько впечатляющей, как у некоторых конкурентов, и отсутствует гидроизоляция. Однако, это все равно отличное устройство, которому стоит уделить внимание.
Экран: 6.62″ (2400×1080) AMOLED 120 Гц
Память: 128 ГБ, 256 ГБ
Оперативная память: 12 ГБ, 8 ГБ
Процессор: Qualcomm Snapdragon 888
Основная камера: 50 МП
Фронтальная камера: 16 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Операционная система: Android 12
- Сильные характеристики
- Быстрая зарядка
- Экран AMOLED с частотой 120 Гц
- Отсутствие гидроизоляции
- Нет беспроводной зарядки
- Средние камеры
Realme GT 2 — это немного странный телефон, так как он больше похож на предыдущую модель — Realme GT, чем на GT 2 Pro. Внешне он выглядит так же, как его Pro-версия, но внутренности телефона процессор Snapdragon 888, AMOLED-дисплей с обновлением 120 Гц и быстрая зарядка на 65 Вт, очень похожи на старую модель.
Однако у GT 2 все же есть некоторые обновления: большой 6,62-дюймовый экран, ёмкая батарея и перенастроенная камера. Особенно впечатляет главный датчик на 50 МП, хотя сверхширокий и макросъемка, предлагаемые вместе с ним, не вызывают такой же интерес.
Экран:
Память: 128 ГБ, 256 ГБ
Оперативная память: 6 ГБ, 8 ГБ
Процессор:
Основная камера: 50 МП + 8 МП + 4 МП
Фронтальная камера: 16 МП
Аккумулятор: 4500 мАч
Операционная система: Android 12
- Фантастическое соотношение цена/качество
- Идеально подходит для съёмки при слабом освещении
- Работает 2 дня на одном заряде
- Нет гидроизоляции
- Так себе дополнительные объективы камеры
Бюджетный смартфон, но каким-то образом упакованный некоторыми удивительными функциями, Realme 9 Pro Plus обладает двумя уникальными способностями. Он имеет монитор сердечного ритма, встроенный в сканер отпечатков пальцев, хотя и спрятанный среди меню. А оригинальная задняя часть меняет цвет на солнце и выглядит привлекательно.
В других характеристиках он имеет производительность выше среднего для ценового диапазона, а также камеру, которая особенно хорошо работает в условиях низкой освещённости. В остальное время его основная 50-мегапиксельная камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макросъёмка хорошо справляются с обеспечением ярких и смелых изображений.
Все это довольно хорошо для такого недорогого телефона и делает Realme 9 Pro+ достойным вашего внимания.
Экран: 6.4″ (2400×1080) Super AMOLED 90 Гц
Память: 128 ГБ, 64 ГБ
Оперативная память: 4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ
Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
Основная камера: 108 МП + 8 МП + 2 МП
Фронтальная камера: 16 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Операционная система: Android 12
Вес: 178 г
- OLED-дисплей с частотой 90 Гц
- Отличное время автономной работы
- Хорошие камеры
- Нет 5G
- Слабый датчик отпечатков пальцев
- Так себе производительность
Realme 9 занимает важное место в линейке компании на 2022 год и продолжает пользоваться популярностью у пользователей как бюджетное предложение. Остающийся на уровне 4G, Realme смог сэкономить ваши деньги на дисплее, аккумуляторе и камерах, сохраняя при этом высокое качество для своей ценовой категории.
Конечно, некоторым пользователям может не хватать поддержки 5G, и быстрее работающий чипсет был бы желательным (а также обновление сканера отпечатков пальцев под дисплеем). Но в целом Realme 9 представляет хорошо сбалансированную альтернативу и напоминает о том, что технология 4G ещё полностью не уступила своё место.
Экран: 6.74″ OLED 144 Гц
Память: 1 ТБ
Оперативная память: 16 ГБ
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Основная камера: 50 МП + 8 МП + 2 МП
Фронтальная камера: 16 МП
Аккумулятор: 4600 мАч
Операционная система: Android 13
Вес: 199 г
- Зарядка мощностью 240 Вт заряжает телефон примерно за десять минут
- Яркий и чёткий дисплей с частотой 144 Гц
- Приличная производительность
- Среднее время автономной работы
- Так себе дополнительные камеры
- Есть проблемы с перегревом
- Ограниченная водостойкость
Realme GT 3 — это первый телефон, который предлагает безумно быструю зарядку, позволяющую полностью зарядить разряженную батарею всего за десять минут. У этого устройства также отличный дисплей, мощный процессор и неплохая основная камера.
Однако стоит отметить, что чрезмерная обработка изображений с использованием искусственного интеллекта может вызвать некоторые проблемы при фотографировании. В этой ценовой категории есть и лучшие варианты, например, Pixel 7, который предлагает более чистое программное обеспечение и не вызывает проблем с перегревом при зарядке.
Экран: 6.6″ (2408×1080) IPS 60 Гц
Память: 128 ГБ, 64 ГБ
Оперативная память: 4 ГБ
Процессор: Unisoc Tiger T616
Основная камера: 50 МП + 2 МП + 2 МП
Фронтальная камера: 8 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Операционная система: Android 11
Вес: 189 г
- Чёткий дисплей
- Прикольный дизайн
- Приличная камера
- Нет 5G
- Базовая производительность
- Дисплей 60 Гц
C35 — это еще один пример того, как Realme удивляет своих клиентов, предлагая больше, чем можно ожидать, по более низкой цене. Этот телефон является одним из самых доступных в линейке компании, но при этом он все равно предлагает Full HD-дисплей, основную камеру на 50 Мп и привлекательный дизайн. Конечно, есть некоторые ограничения.
Производительность может быть базовой, что может приводить к некоторым мелким задержкам при использовании телефона, и отсутствует поддержка 5G. Частота обновления дисплея ограничена 60 Гц, а хотя время автономной работы приемлемое, некоторые другие бюджетные модели могут предложить более долгую работу без подзарядки. Тем не менее, за такую цену немногие телефоны предлагают столько возможностей.
Является ли Realme хорошим брендом телефонов?
Устройства Realme часто поставляются со спецификациями, которые вы обычно не найдёте по цене в других телефонах, особенно в части чипсета, и имеют меньше шероховатостей (в прямом и переносном смысле), чем дешёвые телефоны других брендов.
Конечно, телефон Realme не будет конкурировать с топовым телефоном Samsung Galaxy или Xiaomi с точки зрения характеристик или функций, но низкая цена компенсирует это.
Что выбрать Realme или Redmi?
Redmi — это линейка недорогих телефонов Xiaomi, и на большинстве рынков она, возможно, является крупнейшим конкурентом Realme.
Телефоны Redmi, как правило, довольно большие, с огромными батареями и массивными экранами, что делает их мощными для игр и потокового мультимедиа. Однако проблема в том, что их использование в качестве обычного смартфона может раздражать из-за их гигантских размеров, особенно если у вас маленькие руки или мелкие карманы.
Устройства Realme часто меньше по размеру и сосредоточены на дизайне и скорости зарядки — их стройные сборки часто облегчают использование в качестве повседневных телефонов, но в части игр или потоковой передачи они могут упустить из-за их ограниченного места на экране.
Основные линейки смартфонов Realme
Realme запустила линейку GT в 2021 году, которая заменяет серию X и предлагает лучшие характеристики по средним ценам. Другая основная линейка — это пронумерованные серии, такие как Realme 7 или 8 — они часто поставляются с версиями 5G и Pro и имеют цены, которые помещают их в бюджетную категорию.
В некоторых странах у Realme есть другие линейки, такие как серия Narzo или V, но они, как правило, не продаются в России. Вот почему вы не найдёте их в этом рейтинге.
Если это изменится, как мы слышали, это произойдёт для линейки Narzo, возможно, вы скоро увидите, что в этот рейтинг проникнет больше телефонов бренда.