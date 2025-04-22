Лучшие телефоны OnePlus в 2025 году

Телефоны OnePlus, возможно, не так популярны, как Apple или Samsung, но они заслуживают внимания, ведь они предлагают впечатляющее сочетание цены и качества.

Хотя модельный ряд OnePlus не такой широкий, как у конкурентов, в нём можно найти смартфон на любой вкус и кошелек. Если вам нужен мощный и современный телефон без переплаты за бренд, OnePlus – отличный выбор!

22.04.2025 Обновление В рейтинг лучших телефонов OnePlus добавлены новые модели.

В нашем рейтинге лучших телефонов OnePlus лидируют OnePlus 13 и OnePlus 13R. Это флагманские устройства, которые предлагают передовые технологии и высокую производительность.

Но если вы ищете что-то более необычное, обратите внимание на складной OnePlus Open. А для тех, кто хочет сэкономить, отличным вариантом станет OnePlus Nord N30.

Если для вас не принципиально, какой именно бренд телефона вы выбираете, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом лучших Android-смартфонов. Это поможет вам сравнить модели OnePlus с другими популярными устройствами и сделать осознанный выбор.

Но если вы уверены, что хотите именно OnePlus, то наш рейтинг лучших телефонов OnePlus поможет вам определиться с оптимальной моделью, исходя из ваших потребностей и бюджета. Мы уверены, вы найдете идеальный OnePlus для себя!

1 OnePlus 13 Лучший телефон OnePlus из всех

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2025 г

Вес: 210 г

Размеры: 162,9 x 76,5 x 8,5 мм

ОС: Android 15; Oxygen OS 15

Размер экрана: 6,82 дюйма

Разрешение: 1440 x 3168

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Оперативная память: 12 ГБ / 16 ГБ

Память: 256 ГБ / 512 ГБ

Аккумулятор: 6000 мАч

Задняя камера: 50МП+ 50МП + 50МП

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Красивый и удобный экран

Большая батарея с быстрой скоростью зарядки

Лучшие камеры OnePlus

Дешевле чем остальные флагманы Минусы Камеры хорошие, но не лучшие

Короткий срок поддержки ПО

OnePlus 13 вобрал в себя все лучшее от OnePlus 12 и стал еще лучше! Это не просто красивый телефон с отличными характеристиками, OnePlus значительно улучшила аккумулятор и камеру. Время работы аккумулятора теперь почти 20 часов! А камера, безусловно, лучшая, которую OnePlus когда-либо создавала.

Кроме того, OnePlus 13 предлагает все ожидаемые флагманские функции:

Быстрая зарядка 100 Вт: Теперь телефон заряжается еще быстрее.

Теперь телефон заряжается еще быстрее. Беспроводная зарядка 50 Вт: Удобство беспроводной зарядки возвращается.

Удобство беспроводной зарядки возвращается. Мощный чипсет Snapdragon 8 Elite: Невероятная производительность для любых задач.

Благодаря этим улучшениям, OnePlus 13 работает дольше, чем когда-либо, так что вы можете даже забыть о зарядке!

Не стоит забывать и о новых функциях на базе искусственного интеллекта, которые упрощают и улучшают ваш опыт использования. Плюс, у него великолепный экран, который впечатляет как никогда!

Вывод: OnePlus 13 — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный, современный и стильный смартфон с долговечным аккумулятором и отличной камерой. Он превосходит своего предшественника во всех отношениях и предлагает превосходное соотношение цены и качества.

2 OnePlus 13R Лучший OnePlus по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2025 г

Вес: 206 г

Размеры: 161,72 x 75,77 x 8,02 мм

ОС: Android 15; Oxygen OS 15

Размер экрана: 6,78 дюйма

Разрешение: 2780 x 1264

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ

Аккумулятор: 6000 мАч

Задняя камера: 50 МП + 8 МП + 50 МП

Фронтальная камера: 16 МП Плюсы Два дня работы от батареи

Мощный чипсет

Большой, яркий экран Минусы Слабая защита от воды

Нет беспроводной зарядки

Если вам важна высокая производительность и долгое время работы от батареи, а флагманские «фишки» вроде продвинутого зума, полноценной защиты от воды и беспроводной зарядки не так критичны, то OnePlus 13R — отличный выбор! Он стоит значительно дешевле, что делает его лучшим телефоном OnePlus по соотношению цена/качество в 2025 году.

В тестах OnePlus 13R легко работал два дня при обычном использовании на одном заряде! И вам даже не придется включать режим энергосбережения. Благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3, такому же, как в мощном Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 13R ощущается как настоящий флагман в плане производительности.

Конечно, камера OnePlus 13R уступает старшей модели OnePlus 13. Например, сверхширокоугольный объектив имеет разрешение всего 8 Мп. Но у вас все равно есть выбор из трех сенсоров, а 50-мегапиксельная основная камера делает отличные снимки в самых разных условиях освещения.

Другие преимущества OnePlus 13R:

Отличный 6.78-дюймовый дисплей: Яркий и четкий экран для комфортного просмотра контента.

Яркий и четкий экран для комфортного просмотра контента. Программное обеспечение, как у OnePlus 13: Получите полноценный опыт OnePlus без переплаты.

Вывод: Если вам нужен надежный смартфон на каждый день, с отличной производительностью, невероятным временем работы от батареи и узнаваемым стилем OnePlus, то OnePlus 13R — это отличный и очень выгодный вариант!

3 OnePlus Open Лучший складной OnePlus Open

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: октябрь 2023 г

Вес: 239 г (черный); 245 г (зеленый)

Размеры: 153,4 x 143,1 x 5,8 мм (в открытом виде); 153,4 x 73,3 x 11,7 мм (в закрытом виде)

ОС: Android 13, Oxygen OS 13.2

Размер экрана: 7,82 дюйма / 6,31 дюйма

Разрешение: 2440 x 2268 / 2484 x 1116

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 4805 мАч

Задняя камера: 48 МП + 64 МП + 48 МП

Фронтальная камера: 20МП + 32МП Плюсы Легкий и тонкий для складного смартфона

Open Canvas — отличная многозадачная система

Отличные камеры для складного телефона Минусы Нет поддержки стилуса

Чипсет уже немного устарел

OnePlus Open – это не просто лучший складной телефон от OnePlus (что неудивительно, ведь он единственный!), это один из лучших складных смартфонов, доступных в 2025 году, и точка!

Он выделяется сразу по нескольким ключевым параметрам:

Лучшие камеры среди складных телефонов: Делайте потрясающие снимки, которые вас не разочаруют.

Делайте потрясающие снимки, которые вас не разочаруют. Самый пропорциональный дизайн: Стильный и удобный в использовании, в отличие от некоторых других складных моделей (особенно если сравнивать с Honor Magic V3).

Стильный и удобный в использовании, в отличие от некоторых других складных моделей (особенно если сравнивать с Honor Magic V3). Большие и качественные дисплеи: 7.82-дюймовый внутренний и 6.31-дюймовый внешний экраны больше, чем у Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5. Оба экрана яркие и четкие, вполне могут заменить дисплей вашего обычного флагмана. Это делает OnePlus Open отличным выбором для тех, кто впервые решился на покупку складного телефона!

Конечно, у OnePlus Open есть и небольшие недостатки. Время работы от батареи у моноблочных флагманов, такие как iPhone 16 Pro Max дольше. Кроме того программное обеспечение, например, Samsung Galaxy Z Fold 6, возможно, предлагает более оптимизированный и отточенный софт.

Неудивительно, что этот аппарат очень дорогой. И, к сожалению, OnePlus уже заявила, что не планирует выпускать OnePlus Open 2 или другие складные устройства в 2025 году, поэтому снижения цены на оригинальный Open в ближайшее время ждать не стоит.

Хотите чего-то еще более особенного? OnePlus уже выпустила OnePlus Open Apex Edition! Эта версия в цвете Crimson Red имеет увеличенный объем памяти, инструменты для редактирования изображений на базе искусственного интеллекта и полезные функции безопасности.

4 OnePlus Nord4 Лучший бюджетный телефон OnePlus

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июль 2024 г

Вес: 199,5 г

Размеры: 162,6 x 75 x 8 мм

ОС: Android 14, OxygenOS 14.1

Размер экрана: 6,74 дюйма

Разрешение: 1240 x 2772

Процессор: Snapdragon 7 Plus Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ/16 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ

Аккумулятор: 5500 мАч

Задняя камера: 50 МП + 8 МП

Фронтальная камера: 16 МП Плюсы Мощность на хорошем уровне

Сверхбыстрая зарядка

Большой экран с четким изображением Минусы Камеры так себе

Поддержка программного обеспечения короткая

Ищете отличный телефон OnePlus, но не хотите тратить целое состояние? Мы рекомендуем OnePlus Nord 4 как лучший бюджетный телефон OnePlus на данный момент. Этот телефон выделяется среди конкурентов и предлагает отличное соотношение цены и качества.

Почему OnePlus Nord 4 – наш выбор:

Дизайн, который привлекает внимание: OnePlus Nord 4 имеет стильную двухцветную металлическую рамку, которая не только выглядит потрясающе, но и обладает повышенной прочностью. А благодаря защите от пыли и воды по стандарту IP65, вам не придется беспокоиться о случайных брызгах или пыльных условиях.

OnePlus Nord 4 имеет стильную двухцветную металлическую рамку, которая не только выглядит потрясающе, но и обладает повышенной прочностью. А благодаря защите от пыли и воды по стандарту IP65, вам не придется беспокоиться о случайных брызгах или пыльных условиях. Мощная производительность: Под элегантным корпусом скрывается чипсет Snapdragon 7 Plus Gen 3, который с легкостью справляется с любыми задачами. Будь то быстрая прокрутка веб-страниц, потоковое видео высокого качества или даже требовательные мобильные игры, OnePlus Nord 4 работает плавно и без задержек.

Под элегантным корпусом скрывается чипсет Snapdragon 7 Plus Gen 3, который с легкостью справляется с любыми задачами. Будь то быстрая прокрутка веб-страниц, потоковое видео высокого качества или даже требовательные мобильные игры, OnePlus Nord 4 работает плавно и без задержек. Великолепный дисплей: 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение. А функция Aqua Touch позволяет использовать телефон даже мокрыми руками, что особенно удобно в дождливую погоду или у бассейна.

6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение. А функция Aqua Touch позволяет использовать телефон даже мокрыми руками, что особенно удобно в дождливую погоду или у бассейна. Долгое время работы от батареи и быстрая зарядка: Аккумулятор емкостью 5500 мАч обеспечивает впечатляющее время работы. В наших тестах телефон работал без подзарядки почти два дня! А благодаря быстрой зарядке, вы сможете быстро восполнить энергию телефона.

Однако, нужно учитывать, что основная 50-мегапиксельная камера и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера неплохие, но не являются лучшими в своем классе. При своей цене Nord 4 не самый дешевый телефон OnePlus. Если у вас совсем ограниченный бюджет, рассмотрите более доступный OnePlus Nord CE 4 Lite.

Вывод: Несмотря на некоторые недостатки, OnePlus Nord 4 – это лучший выбор, если у вас есть средний бюджет и вы хотите приобрести качественный телефон OnePlus. Он предлагает отличный баланс между дизайном, производительностью и функциональностью. Мы уверены, что вы останетесь довольны своим выбором.

Как выбрать лучший телефон OnePlus

При выборе телефона OnePlus, важно учитывать ваши индивидуальные потребности и приоритеты. Не существует идеального телефона, подходящего абсолютно всем. Чтобы найти лучший телефон OnePlus именно для вас, задайте себе несколько ключевых вопросов.

Определите свои потребности

Что для вас важнее всего? Вам нужна выдающаяся камера, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни? Или длительное время работы от батареи, чтобы не беспокоиться о подзарядке в течение дня?

Возможно, вам важна высокая производительность для игр и требовательных приложений, или же вам просто нужен стильный телефон, который будет привлекать внимание. Лучшие телефоны OnePlus предлагают сочетание отличных функций, но обычно приходится идти на компромиссы в чем-то одном.

Установите бюджет

Сколько вы готовы потратить? В нашем обзоре представлены телефоны OnePlus в различных ценовых категориях. Как только вы определитесь со своими приоритетами, вы сможете подобрать телефон, который идеально впишется в ваш бюджет.

Сравните разные модели

Лучшие флагманские телефоны OnePlus (например, OnePlus 13 или OnePlus Open) предлагают передовые технологии и превосходную производительность, но и стоят дороже. Это отличный выбор для тех, кто готов платить за все самое лучшее.

предлагают передовые технологии и превосходную производительность, но и стоят дороже. Это отличный выбор для тех, кто готов платить за все самое лучшее. Телефоны среднего класса, такие как OnePlus Nord 4, предлагают хороший баланс между ценой и функциональностью. Это отличный вариант для тех, кому нужен надежный и производительный телефон для повседневного использования.

предлагают хороший баланс между ценой и функциональностью. Это отличный вариант для тех, кому нужен надежный и производительный телефон для повседневного использования. Более доступные телефоны, такие как OnePlus Nord 4 Lite, предлагают базовый набор функций по более низкой цене. Однако, стоит помнить, что вам придется пожертвовать некоторыми функциями и характеристиками, чтобы сэкономить деньги.

Выбор лучшего телефона OnePlus – это индивидуальный процесс. Тщательно проанализируйте свои потребности, установите бюджет и сравните разные модели, чтобы найти телефон, который идеально подойдет именно вам. Не бойтесь идти на компромиссы, чтобы получить оптимальное соотношение цены и качества.