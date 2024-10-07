ТОП-16 Лучшие камеры и телефоны для селфи в 2024 году

Мы подобрали лучшие телефоны и камеры для селфи, которые удивительно дополнены комплектом объективов и экранов для лицевых снимков. С нашими устройствами вы обязательно станете звездой и будете выглядеть потрясающе!

Лучшим выбором для селфи может стать любая из камер: смартфон, компактная модель, беззеркальная или зеркальная. Хотя обычно мы связываем селфи с использованием телефонов, если немного расширить круг поиска, мы сможем найти множество камер, которые подойдут для съемки селфи благодаря откидному экрану. Кроме того, цены на камеры становятся все более доступными, и даже самый дешевый вариант может быть гораздо более выгодным, чем дорогой телефон.

07.10.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов и камер для селфи добавлены новые модели.

Поскольку специализированные камеры, как правило, имеют более крупные матрицы, чем смартфоны, они обладают рядом преимуществ при съемке селфи, не последним из которых является работа в условиях низкой освещенности. Кроме того, с их помощью легче создавать снимки со стильным размытым фоном — такие, которые смартфоны стараются имитировать с помощью режима «Портрет». Все, что вам нужно, — это объектив с достаточно большой максимальной диафрагмой.

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Мы включили в этот рейтинг наши любимые смартфоны для съемки селфи, поскольку знаем, что многие люди будут использовать именно их, но мы также включили ряд вариантов в компактных камерах с фиксированным объективом и в камерах со сменными объективами, таких как беззеркальные и зеркальные модели. Мы разделили рейтинг на разделы, чтобы было легче ориентироваться, и постарались включить варианты для разных бюджетов.

Итак, все сказано и сделано, давайте начнем наш рейтинг лучших selfie-камер, доступных в настоящее время!

Всегда с собой Лучшие телефоны для селфи

1 Samsung Galaxy S24 / S24 Plus / S24 Ultra Лучшие селфи-камеры из всех

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024 г.

Экран: 6,2 дюйма, FHD+ Dynamic AMOLED 120 Гц / 6,7 дюйма, QHD+ Dynamic AMOLED 120 / 6,8 дюйма, QHD+ Dynamic AMOLED 120

Встроенная память: 128, 256, 512 ГБ / 256, 512 ГБ / 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ / 12 ГБ / 12 ГБ

Процессор: Samsung Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП / 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП / 10, 12, 50 и 200 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4000 мАч / 4900 мАч / 5000 мАч Плюсы Отличный арсенал камер

Очень красивый плоский дисплей

Мощный чип

Новейшие функции ИИ Минусы Заряжается медленнее аналогов

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24 включает Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Выпустив серию S24, Samsung продолжает устанавливать отличные камеры на свои флагманы. С точки зрения железа обновление не радикальное, поскольку все устройства и старой, и новой серии оснащены одной и той же 12-мегапиксельной селфи-камерой.

Она очень качественно снимает при хорошем освещении, но результат не сильно страдает, когда вы оказываетесь в более темном помещении. Опять же, селфи-камера по-прежнему имеет недостатки, но она настолько хороша, насколько это вообще возможно.

Помимо отличных селфи, всем представителям линейки есть, чем похвастаться. Они выполнены в великолепном дизайне. Samsung не скупился ни на какие характеристики для своих флагманов. Устройства оснащены процессором Samsung Exynos 2400, большим объемом оперативной памяти, великолепными дисплеями Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и очень продолжительным временем автономной работы. Мы не сомневаемся, что это одни из лучших устройств 2024 года, которые также входят в число лучших телефонов с селфи-камерой.

2 Google Pixel 9 / Pixel 9 Pro / Pixel 9 Pro XL / Pixel 9 Pro Fold Лучшие функции ИИ

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: август 2024 г.

Экран: 6,3 дюйма Full HD+ / 6,3 дюйма (2856 x 1280) / 6,8 дюйма (2992 x 1344) / 8-дюймовый внутренний и 6,3-дюймовый внешний

Встроенная память: 128, 256 ГБ / 128, 256, 512, 1024 ГБ / 128, 256, 512, 1024 ГБ / 128, 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ / 16 ГБ / 16 ГБ / 16 ГБ

Процессор: Google Tensor G4

Камеры: 50 и 48 МП, селфи 10,5 МП / 50, 48 и 48 МП, селфи 42МП / 50, 48 и 48 МП, селфи 42МП / 48, 10,8 и 10,5 МП, селфи 10 и 10 МП

Аккумулятор: 4700 мАч / 4700 мАч / 5060 мАч / 4650 мАч Плюсы 7 лет обновлений программного обеспечения

Отличные системы камер

Функции ИИ Минусы Не самая высокая производительность в синтетических тестах

Смартфоны Google Pixel заслуживают особого внимания в контексте обсуждения фотовозможностей мобильных устройств. На протяжении многих лет они не только оправдывают, но и превосходят ожидания пользователей, благодаря чему камеры этих устройств признаны одними из лучших в индустрии.

Отличительной особенностью телефонов Pixel является их вычислительная фотография, что позволяет им демонстрировать высокую производительность вне зависимости от аппаратных характеристик. Однако модели Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL особенно выделяются благодаря усовершенствованной аппаратуре камеры, включающей 42-мегапиксельные датчики для селфи-камеры с диафрагмой f/2.2 и продвинутые функции искусственного интеллекта от Google, все это поддерживается мощным процессором Tensor G4.

Google Pixel 9 Pro Fold может похвастаться не столь впечатляющей селфи-камерой, но его преимущество заключается в складной конструкции. Это позволяет пользователю с легкостью использовать основные камеры для создания селфи, при этом обеспечивая возможность точного кадрирования с помощью внешнего экрана. При этом основные камеры этой модели демонстрируют весьма достойное качество для селфи-снимков.

Что касается базовой модели Pixel 9, то она может показаться менее привлекательной в плане возможностей селфи-камеры, поскольку оснащена более скромной по характеристикам 10,5-мегапиксельной камерой. Тем не менее, даже эта камера показывает отличные результаты на фоне большинства других смартфонов благодаря программным усовершенствованиям, характерным для линейки Pixel.

3 Google Pixel 8a Лучший доступный селфи-телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2024 г.

Экран: 6,1 дюйма, Full HD+

Встроенная память: 128/256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Процессор: Google Tensor G3

Камеры: 64 и 13 МП, селфи 13 МП

Аккумулятор: 4492 мАч Плюсы 7 лет поддержки с обновлениями

ИИ-функции

Доступная цена Минусы Средняя производительность

Медленная беспроводная зарядка

Серия смартфонов Google Pixel известна своими выдающимися камерами, причем их качество не всегда обусловлено лишь аппаратными характеристиками. Даже более доступные модели, такие как Pixel 8a, предоставляют пользователю отличные возможности фотосъемки за значительно меньшие деньги. Pixel 8a выделяется на фоне других телефонов благодаря применению технологии вычислительной фотографии от Google.

Селфи-камера Pixel 8a оснащена 13-мегапиксельным сенсором, который идентичен установленному в Pixel 7a, и значительно превосходит 8-мегапиксельный модуль Pixel 6a. Фотографии получаются высококачественными благодаря «фотомагии» Google, а также хорошим характеристикам камеры, включая диафрагму f/2.2 и размер пикселя 1,12 мкм.

Качество снимков Pixel 8a сопоставимо с флагманскими моделями других брендов. При своей цене этот смартфон предлагает премиальные спецификации, такие как процессор Google Tensor G3 и 8 ГБ оперативной памяти. Экран был обновлён до частоты обновления 120 Гц вместо 90 Гц, как в предыдущей версии. Также имеется функция беспроводной зарядки, хотя и не самая быстрая 7,5 Вт. Кроме того, основные камеры также показывают превосходные результаты.

Что касается недостатков Pixel 8a, то здесь можно упомянуть скорость проводной зарядки, которая могла бы быть выше 18 Вт, а также беспроводную зарядку, которая также имеет потенциал для улучшения. Несмотря на это, Pixel 8a представляет собой отличное сочетание цены и качества и является одним из лучших вариантов для любителей селфи на рынке.

4 Sony Xperia 1 VI Универсальная камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 г.

Экран: 6,5 дюйма, Full HD+

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Камеры: 48, 12 и 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Универсальность камер

Превосходное качество звука

Отличное время работы от аккумулятора Минусы Короткая поддержка ПО

Смартфоны Sony стабильно зарекомендовали себя как отличные мобильные устройства с высококачественными камерами. Sony Xperia 1 VI подтверждает эту репутацию и считается одним из лучших вариантов для любителей селфи. Смартфон оборудован 12-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой f/2.0 и сенсором размером 1/2.9 дюйма, способной записывать HDR-видео в 4K качестве. Дополнительно, селфи-камера поддерживает 5-осевую электронную стабилизацию изображения (EIS).

Не ограничиваясь только фронтальной камерой, Xperia 1 VI также оснащена впечатляющей тройной основной камерой, что делает его одним из самых многофункциональных фотоаппаратов в мире смартфонов. Особенно выделяются функции макросъемки.

Кроме того, Sony Xperia 1 VI является мощным устройством, оснащенным всеми характеристиками, которые ожидаются от флагманского смартфона 2024 года. В его арсенале – процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и 6,5-дюймовый OLED-дисплей с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц.

Единственный существенный недостаток – это сроки предоставления обновлений системы и безопасности, которые ограничены двумя и тремя годами соответственно, что кажется недостаточным для современного флагманского устройства.

5 OnePlus 12 Флагман дешевле 100 тысяч

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2024

Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP65

Вес: 220 г Плюсы Внешний вид

Все, что касается зарядки и батареи

Отличные камеры Минусы Нет IP68

Короткая поддержка обновлений

При тестировании OnePlus 11 мы установили, что телефон делает реально хорошие селфи с помощью своей 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Теперь у него появился достойный продолжатель традиций. OnePlus 12 привнес небольшие улучшения фронтальной камеры. Теперь в ней 32 МП, в отличие от камеры предшественника на 16 МП. Она также имеет немного более широкую диафрагму f/2,4 и размер пикселя 0,8 мкм.

При цене меньше, чем у других флагманов, OnePlus 12 имеет на борту высококлассное железо и функции. К ним относятся чип Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти, три великолепные задние камеры, большая батарея емкостью 5400 мАч и прекрасный 6,82-дюймовый дисплей QHD+ с частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, теперь появилась беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт. В проводном режиме вам будет доступна мощность 100 Вт. Единственный недостаток, который мы нашли, это рейтинг защиты — IP65 это не IP68.

6 Samsung Galaxy A54 Лучший бюджетный селфифон

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: 2023 г

Вес: 202 г

Размеры: 76,7 x 158,2 x 8,2 мм

ОС: Android 13

Размер экрана: 6,4 дюйма

Разрешение: 2340×1080

Процессор: Exynos 1380

Оперативная память: 6 ГБ, 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 50 МП, 12 МП, 5 МП

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Хорошее время автономной работы

Отличная основная камера на 50 Мп

Яркий, красочный дисплей Минусы Нет беспроводной зарядки

Заметная рамка экрана

Samsung продолжает приближать свои предложения среднего класса к территории флагманских смартфонов, и теперь это стало совсем близко с Galaxy A54 5G. Это устройство имеет красивый дизайн, оснащено стеклом Gorilla Glass 5 и пластиковой рамкой. Мы хотели бы, чтобы он был сделан из металла, но Samsung должна была где-то сэкономить деньги. И телефон по-прежнему выглядит почти так же хорошо, как премиальная серия Galaxy S23.

Нам понравилась частота обновления экрана 120 Гц — редкая особенность на рынке среднего класса. И у нас нет претензий к производительности, которая довольно солидна для телефона с его стоимостью. Мы обнаружили, что аккумулятора емкостью 5000 мАч хватит на целый день, а к ночь даже остается 35% заряда.

Он не имеет беспроводной зарядки, но обеспечивает проводную зарядку мощностью 25 Вт. Даже высококлассным устройствам часто не хватает такой скорости зарядки. Вы также можете наслаждаться рейтингом IP67.

Что касается селфи-камеры, то у нее 32-мегапиксельный сенсор. Он использует биннинг пикселей, который уменьшает размер изображений до 8 Мп. Мы обнаружили, что результаты были действительно хорошими. Селфи получаются четкими, и нам особенно понравилось исполнение селфи-портрета. Это определенно один из лучших телефонов с камерой для селфи в мире.

7 Samsung Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6 Лучшие складные телефоны для селфи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 г.

Экран: 7,6-дюймовый внутренний, 6,3-дюймовый внешний / 6,7 дюйма Full HD+

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ / 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ / 12 ГБ

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Камеры: 50, 12 и 10 МП, селфи 10 и 4 МП / 50 и 12 МП, селфи 10 МП

Аккумулятор: 4400 мАч / 4000 мАч Плюсы Отличная производительность

Отличное качество сборки

Мощные камеры Минусы Есть конкуренты с более тонким корпусом

В современной мобильной индустрии принято считать, что основные камеры обладают лучшим качеством, чем фронтальные. Этот подход нашел отражение в таких устройствах, как Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, где задние камеры могут использоваться для создания селфи. Например, при раскрытии Galaxy Z Fold 6 можно воспользоваться внешним экраном в качестве видоискателя для селфи, а у Galaxy Z Flip 6 внешний дисплей у камер помогает выполнять ту же функцию. Важно отметить, что оба этих телефона являются складными, что может не всем прийтись по вкусу, и стоят они довольно дорого.

Тем не менее, если вы готовы принять складной форм-фактор и высокую стоимость, эти модели предложат вам возможности для создания высококачественных селфи. Samsung Galaxy Z Fold 6 оборудован тремя задними камерами, а Galaxy Z Flip 6 – двумя. Оба устройства также оснащены специальными фронтальными камерами, но основные камеры предлагают больше преимуществ для селфи.

Если оставить в стороне вопросы, связанные с камерами, оба смартфона представляют собой устройства премиум-класса с отличной производительностью, великолепными экранами и характерным для Samsung высококачественным дизайном. В целом, они обеспечивают впечатляющий пользовательский опыт.

8 iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2024 г.

Экран: 6,1 дюйма (1179 x 2556) / 6,7 дюйма (1290 x 2796) / 6,3 дюйма (1206 x 2622) / 6,9 дюйма (1320 x 2868)

Встроенная память: 128, 256, 512 ГБ / 128, 256, 512 ГБ / 128, 256, 512 ГБ, 1 ТБ / 128, 256, 512 ГБ, 1 ТБ

Оперативная память: 8 ГБ

Процессор: A18 / A18 / A18 Pro / A18 Pro

Камеры: 48 и 12 МП, селфи 12 МП + 3D-датчик глубины / 48 и 12 МП, селфи 12 МП + 3D-датчик глубины / 48, 48 и 12 МП + сканер ToF 3D LiDAR, селфи 12 МП + датчик глубины SL 3D / 48, 48 и 12 МП + сканер ToF 3D LiDAR, селфи 12 МП + датчик глубины SL 3D

Аккумулятор: нет данных Плюсы Высокая производительность

Отличные камеры

Приятный дизайн, более тонкие рамки экрана Минусы Медленная зарядка

Нельзя обойти вниманием камеры от Apple, особенно когда речь заходит о последней серии iPhone 16, которая включает в себя модели iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Несмотря на различия в размерах и спецификациях, все они оснащены единой фронтальной камерой высокого качества.

Фронтальная камера всех моделей iPhone 16 предлагает разрешение в 12 мегапикселей, апертуру f/1.9, размер сенсора 1/3.6 дюйма, 3D-датчик для анализа глубины и возможность записывать видео в 4K разрешении. Для тех, кто стремится к идеальному селфи, модели Pro предоставляют дополнительное преимущество в виде оптической стабилизации изображения.

iPhone 16 серии заслуживают особого внимания как телефоны с одними из лучших селфи-камер на рынке. Эти устройства отличаются качественной сборкой, простотой использования и высокой функциональностью — типичные черты продукции Apple. Все модели iPhone, за исключением линейки SE, относятся к премиум-классу и подтверждают статус бренда.

Размер почти как у телефона Компактные камеры для селфи

9 Canon PowerShot G7 X Mark III Недорогая и компактная камера для селфи

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1 дюйм

Мегапиксели: 20,1 МП

Объектив: 24-100 мм

Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1 040 000 точек

Скорость непрерывной съемки: 30 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: начальный/средний Плюсы Полезный зум-объектив f1.8

Отличный сенсорный экран Минусы Объектив мягкий на широком конце

Некоторые проблемы с автофокусом

Одной из наиболее сильных и доступных видеокамер на сегодняшний день является Canon PowerShot G7 X Mark III, которая также идеально подходит для селфи. Удобный сенсорный экран, поворачивающийся на 180 градусов, позволяет компоновать и фокусировать снимки в движении.

Благодаря сочетанию 1-дюймового датчика (больше, чем у обычных компактных камер) и объектива с максимальной диафрагмой f/1.8, G7 X Mark III справляется с низкой освещенностью лучше, чем большинство конкурентов. Создание впечатляющих, убедительных изображений прямо из камеры делает ее отличным выбором для хранения в кармане и съемки на ходу, неважно, куда вы направляетесь.

10 Sony ZV-1 Ориентирована на влогеров, но также идеально подходит для селфи!

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1 дюйм

Мегапиксели: 20.1 МП

Объектив: 24-70 мм f / 1.8-2.8

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора, 921 тыс. точек

Максимальное разрешение видео: 4K

Микрофонный порт: Да

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Входящее в комплект фильтр шума

Сверхбыстрая автофокусировка

Экран с регулируемым углом наклона Минусы Маленький задний экран и не 16:9

Нет видоискателя

Хотя Sony ZV-1 была разработана для влогеров, ее сенсорный экран диагональю 3 дюйма с регулируемым углом можно использовать для создания селфи без особых усилий. Несмотря на то, что она похожа на камеру серии RX100, на самом деле это не так — она намного более продвинутая.

С диапазоном зума от 24 до 70 мм и диафрагмой f/1.8- f/2.8, даже при недостаточном освещении можно получить очень хорошие снимки! Она оснащена активной стабилизацией SteadyShot, хотя это не лучшая стабилизация, которую мы когда-либо использовали, но все же очень полезная. Автофокус быстрый и точный, и можно записывать видео 4K, а также снимать со встроенным микрофоном, что особенно удобно при отсутствии хороших микрофонов.

Камера оснащена 20,1-мегапиксельным CMOS-сенсором, максимальной скоростью серийной съемки 24 кадра в секунду и подключением WiFi и Bluetooth, поэтому можно переносить селфи на свой телефон для редактирования и отправки в социальные сети.

11 Panasonic Lumix TZ90 Удобные для селфи функции и огромный зум

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 20,3 МП

Объектив: 24–720 мм

Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1 040 000 точек

Скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Начинающий Плюсы Множество удобных для селфи функций

Огромный диапазон увеличения Минусы Маленький датчик

Видоискатель мог бы быть лучше

Камера TZ90 признана одной из наиболее интеллектуальных для селфи. Если перевернуть сенсорный экран к лицу, то появится набор элементов управления, включая возможности смягчить кожу, активировать режим похудения или выбрать между размытием фона и сохранением его резкости.

Кроме того, есть функция Buddy Shutter, которая снимает фотографии, когда два участника объединяют свои лица, а также возможность вызвать экспозицию, взмахивая руками, даже на расстоянии от камеры. Кроме записи видео в 4K, камера Lumix ZS70 имеет встроенный видоискатель и объектив, эквивалентный 24-720 мм. Она подходит для любых задач и ее можно купить по выгодной цене, учитывая наличие многочисленных преемников, включая Lumix TZ200.

12 Panasonic Lumix LX15 Ответ Panasonic на мощную линейку RX100 от Sony

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1 дюйм

Мегапиксели: 20,1 МП

Объектив: 24–72 мм f/1,4–2,8

Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1 040 000 точек

Скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Очень маленькое тело

Отличное качество изображения Минусы Некоторые конкуренты имеют видоискатели

Время автономной работы могло бы быть лучше

LX15 обладает большой привлекательностью для тех, кто хочет делать красивые селфи благодаря крошечному корпусу, откидному сенсорному экрану и ряду режимов, таких как Soft Skin и Slimming. И это все еще до того, как мы упомянули объектив и датчик камеры, которые являются действительно интересными.

Для начала, большой 1-дюймовый датчик и запись видео 4K помогают создавать качественный контент. К тому же, объектив имеет диафрагму f / 1.4 на широком конце с возможностью регулировки фона и съемки в условиях низкой освещенности. Несмотря на то, что у камеры нет видоискателя, это не является особой проблемой для тех, кто любит селфи. Кроме того, камера имеет короткий зум-объектив, что позволяет ей оставаться карманной. Нам не пришлось искать особенных недостатков этой камеры.

Для селфи-профессионалов Зеркальные и беззеркальные камеры

13 Canon EOS 250D Зеркальная камера, которая хороша для селфи

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: APS-C

Крепление объектива: Canon EF-S

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1 040 000 точек

Максимальная скорость серийной съемки: 5 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 25p Плюсы Легкая, интуитивно понятная цифровая зеркальная камера

Превосходная съемка в режиме Live View Минусы Больше, чем беззеркальные конкуренты

Относительно мало точек автофокусировки

Эта зеркальная камера не самая доступная, но в большинстве случаев стоит заплатить немного больше за более высокий уровень функциональности — это хороший пример. Камера EOS 250D оснащена лучшим датчиком Canon APS-C с разрешением 24,1 Мп и потрясающей функцией Live View, благодаря полностью шарнирному сенсорному дисплею и быстрому автофокусу Canon Dual Pixel CMOS AF.

Фактически, мы возможно напомним, что это одна из немногих зеркальных камер, где предпочтительно использовать экран для создания снимков, а не видоискатель. Камера Canon также предлагает 4K-видео и доступ к Wi-Fi и NFC, все это в самом компактном корпусе DSLR, который вы когда-либо видели. Чтобы сделать селфи, вы можете просто перевернуть сенсорный экран с регулируемым углом наклона к передней панели, сфокусироваться и снимать так же быстро, как на любой беззеркальной камере.

14 Olympus PEN E-PL10 Стильный и хорошо оснащенный корпус

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: Micro Four Thirds

Мегапиксели: 16,1 МП

Крепление объектива: Micro Four Thirds

Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1 037 000 точек

Скорость непрерывной съемки: 8,6 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Начинающий Плюсы Приятный ретро-дизайн

Сенсорный экран Минусы Сенсор меньшего размера

Нет NFC

Для привлечения молодых пользователей, которые заботятся о моде и устали от фотографирования на смартфонах, были созданы стильные камеры Olympus E-PL. Новая модель E-PL10 оснащена экраном, который можно наклонять на 180 градусов, для создания качественных селфи.

Кроме того, качество изображений, которые делает эта камера, превосходят большинство смартфонов и она находится на одном уровне со многими зеркальными и беззеркальными камерами. Разработанная с ретро-шармом и оснащенная рядом полезных аксессуаров, камера Pen E-PL10 приятна не только внешне, но и по функционалу. Если вы не найдете новую модель, стоит ознакомиться с E-PL9, которая также была создана в том же стиле.

15 Panasonic Lumix GX880 Много функций, заключенных в крошечную стильную форму

7.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: Micro Four Thirds

Мегапиксели: 16MP

Крепление объектива: Micro Four ThirdsЭкран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1 040 000 точек

Скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст Плюсы 4К видео

Миниатюрный, легкий корпус Минусы Время автономной работы могло бы быть лучше

Panasonic Lumix GX880 — это стильная камера беззеркального типа, которая идеально подходит для селфи. В следствии своей компактности, ее можно легко взять с собой куда угодно. Благодаря установке объектива Micro Four Thirds, их выбор очень велик.

Экран камеры может быть легко откинут, что позволяет снимать селфи и влоги в любой ситуации. Также присутствуют функции Face Shutter и Buddy Shutter, которые ранее мы видели на других камерах от Panasonic, а также присутствует ночной режим, подходящий для съемки вечерних селфи.

16 Canon EOS M50 Mark II Беззеркальная камера маленькая и симпатичная

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,1 МП

Тип экрана: 3-дюймовый сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона, 1,04 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель , 2,36 млн точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: начинающий Плюсы Сенсорный экран с регулируемым углом наклона

Встроенный электронный видоискатель Минусы Ограниченный диапазон объективов

Неопределенное будущее серии

Любителям селфи может понравиться Canon EOS M50 Mark II. Эта беззеркальная камера маленькая, но вполне способная делать четкие, пробивные изображения. Она также имеет откидной экран, что облегчает фотографирование самого себя.

Для влогеров это отличный выбор благодаря впечатляющим видеофункциям, например, выходу HDMI и вертикальному видеоформату. В сравнении с оригинальной моделью EOS M50 это не огромный прогресс, и видео 4K имеет некоторые ограничения. Тем не менее, это все равно хороший выбор.

Важно отметить, что представление недавно выпущенной беззеркальной камеры Canon EOS R10 серии RF с датчиком APS-C немного усложняет будущее серии EOS M. Canon еще не подтвердила, как будут развиваться беззеркальные камеры серии EOS M. Однако, Canon EOS M50 Mark II по-прежнему остается надежной камерой в настоящее время.