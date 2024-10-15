ТОП-10 Лучшие недорогие телефоны с хорошей камерой в 2024 году

Вопреки некоторым мнениям, лучшие недорогие телефоны с хорошей камерой могут делать качественные снимки. Когда-то давно дешевые телефоны имели репутацию яркого примера ложной экономии. За это время производители смартфонов проделали большую работу, чтобы даже бюджетные модели стали функциональными. Поэтому, сегодня, и среди доступных устройств можно найти подходящие для съемки варианты.

Имейте в виду, что еще есть возможность выбрать лучший б/у телефон, отказавшись от новейших технологий в пользу гораздо более разумной цены, иногда с хорошей камерой, как у последних флагманов.

15.10.2024 Обновление В рейтинг лучших недорогих телефонов с хорошей камерой добавлены новые модели.

Как и следовало ожидать, большинство недорогих телефонов с хорошей камерой работает на Android. Однако, это не дает повод пользователи Apple их упускать из виду. Бюджетные iPhone существуют, и мы включили одну модель в этот рейтинг. Огромным плюсом является то, что разница в цене между этими и самыми лучшими камерофонами весьма значительна.

Мы собрали десять лучших недорогих телефонов с хорошими камерами, которые вы можете купить прямо сейчас. Хотя есть несколько производителей, с которыми вы, возможно, не знакомы, здесь также представлены такие громкие имена, как Samsung, Google и да, Apple.

А еще, у нас также есть рейтинг лучших телефонов для записи видео, если вы не можете отказаться от камеры в кармане, куда бы вы ни пошли. Здесь мы сосредоточились на дешевых телефонах, способных делать приличные снимки. Итак, вот лучшие из бюджетных телефонов с камерой, которые вы можете купить прямо сейчас…

1 Google Pixel 8a Лучший бюджетный камерофон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1 дюйма, 2400×1080 OLED с частотой 120 Гц

Процессор: Google Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Память: 128/256 ГБ

Камеры: 64 МП, f/1.9 основная с OIS + 13 МП, f/2.2 сверхширокоугольная задняя;

13 МП, f/2.2 фронтальная

Операционная система: Андроид 14

Аккумулятор: 4492 мАч с проводной зарядкой 18 Вт, беспроводной зарядкой 7,5 Вт

Размеры: 152,1 x 72,7 x 8,9 мм

Вес: 188 г Плюсы Лучшие в своем классе фотовозможности

Производительность выше своей ценовой категории

Красивый дизайн и прочная конструкция Минусы Скорость зарядки ниже, чем у конкурентов

Ищете лучший недорогой телефон с хорошей камерой? Им будет Google Pixel 8a. Это последняя модель доступной серии «А» от Google, которая подарит аналогичный опыт Pixel, что и его более дорогие братья и сестры, но за меньшие деньги.

Pixel 8a даст превосходный опыт фотографирования. У него тот же сенсор на 64 МП, что и у Pixel 7a, но это неплохо. Количество деталей на изображениях поражает. Смартфон делает отличные снимки как крупным планом, так и с большого расстояния. Возможности цифровой обработки изображений от Google действительно впечатляют. Сообразительность продвинутых алгоритмов просто не позволяет сделать плохой снимок.

В сочетании с высокой производительностью, минималистичным дизайном Pixel и чистым интерфейсом Android. Даже если вы не интересуетесь фотографией, мы считаем, что это лучший смартфон, который вы можете получить менее чем за 50000 рублей.

2 CMF Phone 1 Самый интересный бюджетный камерофон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,67 дюйма, 2400×1080, 120 Гц AMOLED

Процессор: MediaTek Dimensity 7300

Оперативная память: 6 ГБ /8 ГБ

Память: 128/256 ГБ встроенной памяти, расширение microSD

Камеры: 50 МП, f/1.8 задняя с портретным датчиком; 16 МП фронтальная

Операционная система: Android 14 с NothingOS 2.6

Аккумулятор: 5000 мАч с проводной зарядкой 33 Вт

Размеры: 164x78x8.2мм

Вес: 197г Плюсы Производительность, которую вы не ожидаете за эти деньги

Приятный OLED-дисплей

Интересные сменные аксессуары Минусы Монодинамик

Нет NFC

Если вы ищете недорогой телефон с камерой, который не идет на компромисс с качеством, CMF Phone 1 заслуживает внимания. Это предложение суббренда Nothing может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой, которая использует пиксельный биннинг для получения детализированных 12,5-мегапиксельных снимков. Результаты на удивление впечатляют за эту цену, обеспечивая хорошо сбалансированную экспозицию и резкий контраст в условиях дневного освещения.

2-мегапиксельный портретный датчик, хотя и не является чем-то впечатляющим, неплохо справляется с эффектами боке для портретных снимков. Производительность при слабом освещении также довольно приличная. С другой стороны, отсутствие оптической стабилизации изображения означает, что понадобится твердая рука при использовании ночного режима. Видеозапись ограничена 4K/30 кадров в секунду, что довольно прилично в этой ценовой категории.

Помимо фотографических возможностей, CMF Phone 1 выделяется яркими цветовыми вариантами, уникальным модульным дизайном (такого давно небыдло) и чистым интерфейсом NothingOS. Это привлекательный вариант для тех, кто ищет неплохой камерофон, который не опустошит кошелек.

3 Samsung Galaxy A55 5G Не на много отстает от моделей высшей категории

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,6 дюймов, 2340×1080 AMOLED с частотой обновления 120 Гц

Процессор: Samsung Exynos 1480 восьмиядерный

Оперативная память: 8 ГБ / 12 ГБ

Память: 128/256 ГБ встроенной памяти, расширение microSD

Камеры: 50 МП, f/1.8 с PDAF, OIS + 12 МП, f/2.2 сверхширокоугольная + 5 МП, f/2.4 макро; 32 МП, f2.2 фронтальная

Операционная система: Android 14 с OneUI

Аккумулятор: 5000 мАч с проводной зарядкой 25 Вт

Размеры: 161x77x8.2мм

Вес: 213 г Плюсы Материалы и качество сборки на уровне более дорогих телефонов

Достойная производительность

Хорошее время автономной работы

Отличные камеры для фото- и видеосъемки Минусы Рамки экрана немного толстые

Есть конкуренты, которые стоят дешевле

Обновленный Samsung Galaxy A55 5G теперь получил металлическую рамку, чтобы еще больше быть похожим на топовый Galaxy S24. Он оснащен более мощным процессором, чем предшественник, а также большим OLED-экраном и последней версией интерфейса OneUI от Samsung. Как для среднего класса, он очень хорошо оснащен.

Galaxy A55 имеет ту же компоновку камер на задней и передней панели, что и у предыдущего поколения Galaxy A54. Это означает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную и 5-мегапиксельную макрокамеру, замыкающую список. Несмотря на аналогичное оборудование, качество изображения сделало шаг вперед по сравнению с предыдущим поколением.

4 Xiaomi Mi Note 10 Отличная камера, но есть нюансы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,47 дюйма, 2340×1080 OLED с частотой 60 Гц

Процессор: Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G

Оперативная память: 6 ГБ

Память: 128 ГБ / 256 ГБ

Камеры: 108 МП основная, 12 МП 2-кратный телеобъектив, 20 МП сверхширокоугольная тыловая; 32 МП фронтальная

Операционная система: Android 9.0 на момент запуска (с возможностью обновления)

Аккумулятор: 5260 мАч с проводным подключением 30 Вт

Размеры: 157,8×74,2×9,7 мм

Вес: 208 г Плюсы Отличная основная камера

Премиум дизайн

Хорошее время работы батареи Минусы Производительность среднего уровня

Если вам нужна одна из самых четких камер смартфона, которую можно купить за деньги, то Xiaomi Mi Note 10 может предоставить это благодаря своей основной широкоугольной камере 108 МП. Также есть 12-мегапиксельная камера с 2-кратным зумом, 5-мегапиксельная гибридная камера с 5-кратным зумом, 20-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная камера для макросъемки. Неплохо, правда?

108-мегапиксельный датчик захватывает невероятное количество деталей, позволяя обрезать и масштабировать фотографии без потери качества. Он также хорошо работает в условиях слабого освещения благодаря большому размеру и ночному режиму. Фронтальная 32-мегапиксельная селфи-камера также очень хороша. В целом, несмотря на то, что Mi Note 10 несколько лет, он остается одним из самых оснащенных и высококачественных Android-смартфонов с точки зрения создания изображений. И сегодня он стал еще более привлекательным благодаря сниженной цене.

5 Redmi Note 13 Pro 5G Быстро заряжается и четко снимает

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,67 дюйма, 2712×1220 AMOLED с частотой обновления 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Оперативная память: 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ

Память: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Камеры: 200 МП основная, 8 МП сверхширокоугольная, 2 МП макро; 16 МП фронтальная

Операционная система: Android 13, возможность обновления до Android 14, HyperOS

Аккумулятор: 5100 мАч, 67 Вт проводная зарядка

Размеры: 161,2×74,2×8 мм

Вес: 187 г Плюсы

Минусы

Высокое количество пикселей — это не самое главное, когда дело касается телефонной фотографии, но оно, безусловно, помогает. Суббренд Xiaomi Redmi пошел по этому пути в прошлом году с 200-мегапиксельными сенсорами для своих смартфонов среднего класса, и теперь стремится к аналогичному успеху с Redmi Note 13 Pro.

Хорошо ли это? Нельзя отрицать, что 200-мегапиксельный сенсор может захватывать огромное количество деталей. Изображения имеют высокую четкость даже после увеличения. Контрастная обработка Redmi гарантирует, что изображения будут достаточно впечатляющими. Цвета яркие, и в дневное время можно получить большой динамический диапазон.

6 POCO X6 Pro Универсальная тройная камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,67 дюйма, 3299×1440 OLED с частотой 120 Гц

Процессор: Snapdragon 8 Gen2

Оперативная память: 8 ГБ / 16 ГБ

Камеры: 50 МП основная с OIS + 8 МП сверхширокоугольная + 2 МП макро задняя

16 МП фронтальная

Память: 256 ГБ / 1 ТБ

Операционная система: Андроид 14

Аккумулятор: 5000 мАч с проводным подключением 120 Вт

Размеры: 160,9 x 75 x 8,2 мм

Вес: 209 г Плюсы Отличный экран и динамики

Премиум-сборка Минусы Цена не для всех покажется бюджетной

POCO X6 Pro оснащен универсальной тройной камерой с основным датчиком 64 МП и оптической стабилизацией изображения (OIS). Этот датчик обеспечивает детальные и четкие фотографии даже в сложных условиях освещения. В то время как сверхширокоугольная камера 8 МП обеспечивает угол обзора 118 градусов — идеально подходит для съемки обширных пейзажей или групповых снимков.

Хотя 2-мегапиксельный макрообъектив, возможно, и не является чудом техники, он все же позволит исследовать более нишевую творческую макросъемку, если это вам по душе. Само приложение камеры предлагает ряд творческих режимов, включая ночной режим, портретный режим с регулируемым боке и замедленное видео.

7 Google Pixel 7a Все еще достоин внимания

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 6,1-дюймовый OLED

Задние камеры: основная 64 МП, 13 МП сверхширокая

Фронтальная камера: 13 МП

Вес: 193 г

Размеры: 72,9 x 152,4 x 9,0 мм

Память: 128 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ Плюсы Отличная система камер

Потрясающий дизайн

Редактирование фотографий Magic Eraser Минусы Батарея могла бы быть лучше

Pixel 7a — недорогой телефон с камерой и предпоследняя модель Google в сегменте бюджетных смартфонов. Это недорогая альтернатива Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Несмотря на свою низкую стоимость, Pixel 7a обладает хорошими характеристиками. Он оснащен тем же набором чипов Tensor, что и более крупные телефоны Pixel. Что касается фотографий, то в его задней панели всего две камеры (вместо трех, которые сегодня распространены в смартфонах). Но реальная сила Google заключается в программном, а не в аппаратном обеспечении.

Google Pixel 7a напичкан хитроумными возможностями обработки изображения. Это означает, что фотографии, сделанные с помощью телефона, обладают контрастностью и живостью, сравнимыми с фотографиями, сделанными с телефонов, которые стоят в два раза дороже. Хотя фотографии в формате raw могут показаться более низкого качества, телефон будет творить чудеса, используя технологию обработки искусственного интеллекта, чтобы сделать их действительно эффектными. У него также есть технология Google Magic Eraser, которая позволяет удалять ненужные объекты или людей с ваших фотографий для получения абсолютно безупречных снимков.

8 Samsung Galaxy A54 5G Лучший бюджетный телефон для тех, кто работает в экосистеме Samsung

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 6,4-дюймовый Super AMOLED (1080 x 2340)

Задние камеры: 50-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная ультраширокая

Фронтальная камера: 32-мегапиксельная

Вес: 202 г

Размеры: 152,2 x 71,8 x 8,9 мм

Память: 128 ГБ — 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ Плюсы Водонепроницаемость IP67

Потрясающий плавный AMOLED-дисплей

Отличное время автономной работы Минусы Отсутствие поддержки RAW

Обработка фотографий понравится не всем

Мы не думаем, что Samsung A54 5G — лучший недорогой телефон с камерой, когда дело доходит до стиля или мощности. Для любителей фотографии его система камер также ограничена какой-то особенно жесткой обработкой. Однако, если вам направится внешний вид телефонов Samsung, то это может быть лучший бюджетный камерофон для вас.

Фотографии получаются четкими, с отличным разрешением. Благодаря сочетанию оптической стабилизации изображения с большим основным датчиком снимки и видеоролики хорошо выглядят даже при съемке ночью.

Для всех, кто встроен в экосистему Samsung и хочет приобрести устройство без необходимости переплачивать за гораздо более дорогую линейку Galaxy S22, мы думаем, что это может быть лучшим телефоном.

9 Apple iPhone SE 2022 Самый быстрый телефон, который можно купить за эту цену

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 4,7″ Retina HD 1334×750

Задняя камера: 12 МП (f/1.8)

Фронтальная камера: 7 МП (f/2.2)

Вес: 144 г

Размеры: 138 х 7 х 67 мм

Память: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ Плюсы Очень недорого для Apple

Быстрый

Поддерживает 5G Минусы Маленький экран с большими рамками

Нет ночного режима камеры

Если вы хотите недорогой телефон с камерой от Apple и не возражаете против маленького экрана (4,7 дюйма), последняя версия iPhone SE — наша главная рекомендация. По вполне доступной цене вы получите многие из тех же расширенных возможностей и производительности, которые найдете в гораздо более дорогих iPhone.

Последняя версия iPhone SE отличается поддержкой 5G, увеличенным временем автономной работы и повышенной надежностью. Он также оснащен совершенно новой системой камер на базе A15 Bionic. 12-мегапиксельной камера с широкой апертурой f / 1,8 на задней панели, предлагает отличные инструменты, такие как портретный режим, и ту же технологию Smart HDR 4, что и iPhone 13. Передняя камера (7 MP, f/2.2) тоже неплохо справляется.

iPhone SE (2022 г.) имеет класс защиты IP67 от воды и пыли, знакомую кнопку «Домой» и поддерживает Touch ID — простую, конфиденциальную и безопасную альтернативу для входа в приложения, авторизации покупок и совершения транзакций Apple Pay.

10 OnePlus Nord CE 3 Lite Лучший бюджетный телефон OnePlus

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 6.72″ (2408×1080) IPS

Задние камеры: основная 108 МП (f/1.7), 2 МП (f/2.4), 2 МП (f/2.4)

Фронтальная камера: 16 МП

Вес: 189 г.

Размеры: 165,5 х 76 х 8,3 мм

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ Плюсы Быстрая зарядка

Стабильная производительность

Сдержанная обработка фотографий

Классный дизайн в зеленом цвете Минусы Нет сверхширокоугольной камеры

Слабая макро камера

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G — недорогой телефон с хорошей камерой, который имеет одно из худших названий. Однако не судите о книге по ее обложке или о телефоне по названию.

С практической точки зрения, мы обнаружили, что Nord CE 3 Lite очень удобен в использовании. Его камера сразу впечатляет. Упрощенная обработка фотографий OnePlus и оптимизация программного обеспечения действительно являются достоинствами CE 3 Lite, как и его веселый, вызывающий дизайн в зеленых тонах.

Мы знаем, что есть много других телефонов с превосходным сочетанием камер и экранов AMOLED с большей отдачей и яркостью, но считаем, что OnePlus Nord CE 3 Lite интересен в использовании, и это телефон определенно стоит своих денег.

Как выбрать лучший недорогой телефон с хорошей камерой

При покупке бюджетного телефона с камерой необходимо учитывать три важные вещи. Каков ваш бюджет, что вам нужно от камеры и что вам нужно от остальной части телефона.

Во-первых, бюджет — хотя этот рейтинг ограничен ценой примерно до 30000 рублей, некоторые люди не захотят тратить так много. Вам нужно спросить себя, сколько у вас есть денег для покупки телефона, и найти устройство, которое соответствует этому.

Затем вам нужно учитывать свои привычки и предпочтения в фотографии. Вы хотите телефон, который делает изображения, насыщенные искусственным интеллектом, или тот, который делает естественные изображения? Вам нужны зум-объективы, макрокамеры или инновации? Проверьте списки спецификаций у каждого телефона из рейтинга, чтобы убедиться, что ваши флажки отмечены на этом фронте. Знание ваших предпочтений в фотографии может помочь вам найти лучший телефон для вас.

Наконец, что вы хотите помимо самих камер? Телефон с камерой на долго, а не только на фотосессию, так что подумайте, что для вас важно. Хотите устройство с большой емкостью аккумулятора, большим экраном, быстрой зарядкой, мощным чипсетом для игр и так далее? Используйте свой обычный вариант использования смартфона, чтобы определить, какой телефон лучше для вас.

Информация, включенная в каждый из приведенных выше телефонов, учитывает все эти факторы, поэтому используйте это, чтобы решить, что лучше для вас.