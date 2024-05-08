ТОП-10 Лучшие смартфоны Xiaomi 2024 года

Лучшие телефоны Xiaomi идеально подходят для тех, кто хочет приобрести топовый смартфон по соотношению цена/качество. Возможно, бренд не так широко известен, как Apple или Samsung, но Xiaomi доказала, что может конкурировать с лучшими из их моделей по качеству сборки и возможностям камер.

Более того, вы найдете впечатляющие экземпляры от Xiaomi как в эконом сегменте, так и в премиальном. Смысл в том, что, независимо от бюджета, вы получите то количество функций, которое ожидаете. И даже больше. Некоторые из представителей их модельного ряда можно найти на вершине рейтинга лучших телефонов в целом, а другие — лучших телефонов для фотографии. Если вам нужен недорогой телефон, вы обнаружите, что многие из устройств подешевле также являются одними из лучших бюджетных телефонов на рынке.

08.05.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов Xiaomi добавлены новые модели, включая Xiaomi 14 Ultra и Pro.

Проведя полный обзор лучших моделей Xiaomi, тщательно изучив все их характеристики, такие как время автономной работы, производительность, качество экрана и камер, мы определились со списком лучших телефонов Xiaomi, которые достойны вашего внимания.

Если вы еще не готовы приобрести смартфон Xiaomi, всегда можно найти подходящий вариант среди лучших телефонов Android и лучших iPhone. Однако, если вы поклонник этого китайского бренда, рекомендуем вам ознакомиться с текстом ниже.

1 Xiaomi 14 Ultra Свежую флагманскую модель выпустили в люди

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2024

Экран: 6.73″ (1440×3200) AMOLED 165 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП х 4, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 219.8 г Плюсы Премиальные материалы и внешний вид

Универсальные камеры Leica

Плавная работа и высочайшая производительность

Сверхбыстрая проводная и беспроводная зарядка

Хорошая батарея Минусы Мало отличий от 13-й версии

Цена

Xiaomi имеет долгую историю анонсирования и запуска своей флагманской серии смартфонов сначала в Китае, а затем вывода их на мировой рынок. Однако на этот раз компания удивила всех, представив модель Xiaomi 14 Ultra на глобальной арене, но сохранив при этом версию Pro только для Китая. Что мы знаем о Xiaomi 14 Ultra? Ну, почти всё! От сверхярких дисплеев с яркостью 3000 нит до новой основной камеры с регулируемой диафрагмой и 1-дюймовым сенсором и, наконец, большой батареи емкостью 5000 мАч. Бич китайских телефонов, предустановленные приложения, тут не является проблемой — их легко удалить.

Соедините все вышеперечисленные преимущества с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, а также мощной и сверхбыстрой зарядкой, и вы получите формулу, которую трудно превзойти.

2 Xiaomi 14 Pro Сенсор 1″ для всех

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: октябрь 2023 г.

Вес: 226 г

Размеры: 75.3×161.4×8.49 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 6,73 дюйма

Разрешение: 3200×1440

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12-16 ГБ

Память: 256 ГБ — 1 ТБ

Аккумулятор: 4880 мАч

Задняя камера: 50 МП + 50 МП + 50 МП

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Отличная камера

Высокая производительность

Дизайн Минусы Китайская прошивка

Xiaomi представляет свой новый флагманский смартфон с впечатляющим 6,73-дюймовым AMOLED LTPO дисплеем, который поддерживает частоту обновления 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость до 3000 нит для непревзойденной четкости изображения даже при ярком солнечном свете. Этот мощный девайс работает на основе самого последнего мобильного процессора от Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, и предлагается в вариантах с 12 или 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для каждого пользователя.

Про-версия смартфона оснащена уникальной камерой с 50-мегапиксельным Light Hunter 900 сенсором и инновационным объективом, который позволяет изменять диафрагму от f/1.42 до f/4. Это дает пользователям возможность делать высококачественные фотографии с резкими деталями или эффектом боке для идеально размытого фона. Кроме того, в арсенале камеры имеются 50-мегапиксельная широкоугольная камера, 50-мегапиксельный телеобъектив и 32-мегапиксельная фронтальная камера для высококачественных селфи и видеозвонков.

Смартфон оборудован аккумулятором на 4880 мА•ч, который поддерживает ультрабыструю зарядку мощностью 90 Вт, позволяя быстро восстановить заряд батареи. Защита от воды и пыли по стандарту IP68 делает устройство надежным спутником в любых условиях. Xiaomi 14 Ultra управляется новейшей операционной системой HyperOS, что обещает улучшенный пользовательский опыт и оптимизацию работы устройства.

3 Xiaomi 13 Ultra Флагман прошлого года

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 227 г

Экран: 6.73″ (3200×1440) AMOLED 120 Гц

Память: 1 ТБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Операционная система: Android 13

Стандарт связи: 5G

Задняя камера: 50 МП, f/1.9, 50 МП, f/1.8, 50 МП, 50 МП, f/3.0

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Фантастическая флагманская производительность

Необыкновенная четырехкомпонентная задняя камера

Красивый дисплей LTPO

Отделка из искусственной кожи Минусы Большой

Камера для селфи не так хороша, как остальные

Xiaomi 13 Ultra в прошлом являлся самым мощным телефоном компании, но это не совсем тот телефон, который мы бы рекомендовали большинству людей.

Он дорого стоит и, учитывая и его огромные размеры, этот телефон подойдет не всем, но если это вас не отпугивает, то вас ждет настоящее удовольствие.

Отличительной особенностью камеры под брендом Leica является 1-дюймовый основной сенсор с изменяемой диафрагмой, подкрепленный тремя исключительными 50-мегапиксельными сверхширокими и зум-объективами, обеспечивающими получение детализированных фотографий, отличную производительность при слабом освещении и красивое естественное боке.

Чип Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает высокую производительность и отличное время автономной работы, а к дисплею также трудно придраться.

4 Xiaomi 13T Pro Флагманские функции за меньшие деньги

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: сентябрь 2023 г

Вес: 206 г

Размеры: 75,7 x 162,2 x 8,5 мм

ОС: Android 13

Размер экрана: 6,67 дюйма

Разрешение: 2712×1220 AMOLED 144 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 9200 Plus

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Память: 1 ТБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 50 МП + 50 МП + 12 МП

Фронтальная камера: 20 МП Плюсы Высочайшая производительность

Зарядка 120 Вт

Рейтинг IP68

Пять лет обновлений безопасности Минусы Как всегда, разочаровывающее программное обеспечение MIUI

Среднее время автономной работы

Xiaomi 13T Pro – настоящий флагманский смартфон, который обладает впечатляющим аппаратным обеспечением. Зарядка мощностью 120 Вт позволяет быстро заряжать телефон, а его конструкция, соответствующая рейтингу IP68, обеспечивает надёжную защиту от воды и пыли. Представленная на этом смартфоне AMOLED-панель является одной из самых лучших среди всех смартфонов на рынке. Кроме того, MediaTek, чипсет, установленный в Xiaomi 13T Pro, обеспечивает высокую производительность и быструю работу устройства.

Однако стоит отметить, что у смартфона есть несколько недостатков. Опыт взаимодействия с программным обеспечением может быть несколько разочаровывающей, и время автономной работы устройства не является самым впечатляющим. Также некоторым пользователям может не понравиться наличие глянцевой задней панели.

При выборе этого телефона, учитывайте жёсткую конкуренцию на рынке, особенно со стороны таких смартфонов, как Pixel 7 и OnePlus 11. Однако стоит также рассмотреть обычную модель 13T, которая предлагает несколько более доступные версии и более привлекательную цену.

5 Redmi Note 12 Pro+ Лучший средний класс

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска:

Вес: 208,4 г

Размеры: 76,03 x 162,9 x 8,9 мм

ОС: Android 12

Размер экрана: 6.67 дюйма

Разрешение: 2400×1080 AMOLED 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 1080

Оперативная память: 12 ГБ, 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 200 МП, 8 МП, 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП Плюсы Отличный основной объектив на 200 МП

Превосходная зарядка 120 Вт

Отличный дисплей с частотой 120 Гц

Высокая производительность Минусы Слабые сверхширокоугольная и макрокамера

Note 12 Pro+ поднимает бюджетный бренд Xiaomi Redmi на новый уровень, превращая его из среднего класса в потенциального убийцу флагманов. И что самое интересное, он действительно заслуживает этой репутации.

Основная камера с разрешением 200 МП – это нечто невероятное в премиум-классе, и именно это делает Note 12 Pro+ по-настоящему привлекательным. Качество фотографий и видео очаровывает, максимально сохраняя детали и яркость.

А если речь идет о производительности и дисплее, то здесь Note 12 Pro+ также не оставляет желать ничего лучшего. Он находится в верхней части своего класса и предлагает одни из лучших характеристик в этой ценовой категории.

Отличное время работы от аккумулятора – еще одно преимущество этого телефона. Вы сможете пользоваться им на протяжении длительного времени, не беспокоясь о разрядке.

А зарядка с мощностью 120 Вт – просто выше всяких похвал. Вы забудете о долгом ожидании, когда телефон зарядится до нужного уровня. Подключите его на несколько минут, и он будет готов к использованию.

Однако, справедливости ради, стоит упомянуть некоторые недостатки. Программное обеспечение MIUI может быть не безупречным и вызывать спорные ощущения у некоторых пользователей. Также есть проблемы в работе сверхширокоугольной и макрокамеры, которые иногда могут вызывать раздражение.

Но несмотря на эти недостатки, все же можно рекомендовать обратить внимание на Note 12 Pro+. Этот телефон обладает потрясающими возможностями, которые могут сравниться с флагманскими моделями других производителей.

6 Poco X6 Pro Отличное вложение ваших кровных

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: февраль 2024 г

Экран: 6.67″ (2712×1220) AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Камеры: 64 МП, 8 МП, 2 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Вес: 186 г Плюсы Выдающаяся производительность за свои деньги

Расширенный дисплей

Незначительные улучшения дизайна

Быстрая зарядка с адаптером в комплекте Минусы Камеры не получили значительных улучшений

HyperOS не вдохновляет

Стильным не назовешь

Poco X6 Pro 5G может похвастаться AMOLED-дисплеем 2712×1220 с частотой 120 Гц. Его яркость и плавность делают его лучше, чем у большинства аналогов со сходной ценой. Частота дискретизации сенсорного экрана 2160 Гц ставит его на одну ступень с геймерскими устройствами.

Игровая аудитория также может положиться на чип MediaTek Dimensity 8300-Ultra и 12 ГБ оперативной памяти. Такой комплект позволит запускать даже некоторые из самых требовательных игр. В сравнительных тестах он идет вровень с некоторыми флагманами типа Pixel 8.

С большой батареей емкостью 5000 мАч телефон может проработать либо целый день при интенсивном использовании, либо два дня, если вы менее активны в работе со смартфоном. Зарядное устройство мощностью 67 Вт позволяет зарядить его более чем на 80% за 30 минут.

Основная камера 64 МП имеет оптическую стабилизацию и обеспечивает впечатляющую детализацию и цветопередачу в хорошо освещенных помещениях, да и при слабом освещении тоже. Сопутствующая сверхширокоугольная камера на 8 МП выглядит победнее, чем основная, но фронталка на 16 МП выдает удивительно впечатляющие снимки.

В X6 Pro Xiaomi заменила MIUI на HyperOS, но различий в ПО не так уж и много. Тем не менее, цена в 33 тыс. рублей ниже, чем у конкурентов, имеющих аналогичные характеристики, что делает его заманчивым вариантом для экономных.

7 Poco F5 Pro Лучший вариант среднего ценового сегмента

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: 2023 г

Вес: 204 г

Размеры: 75 x 162,8 x 8,5 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 6.67″ дюйма

Разрешение: 2408×1080 AMOLED 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Оперативная память: 12 ГБ, 8 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Аккумулятор: 5160 мАч

Задняя камера: 64 МП, 8 МП, 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП Плюсы Беспроводная зарядка

Отличная производительность

Хорошая основная камера Минусы Всего два обновления ОС

Дополнительные камеры слабые

Poco F5 Pro — телефон, который с первого взгляда привлечёт внимание потенциальных покупателей. И все благодаря его цене. Это действительно отличная покупка за свои деньги. Его характеристики соответствуют флагманским моделям 2022 года, но при этом он стоит вдвое дешевле. Он обеспечивает длительное время автономной работы, отличную основную камеру и возможность беспроводной зарядки. Все это действительно впечатляет.

Конечно, есть и некоторые недостатки. Например, вопрос аппаратного обеспечения. Основной недостаток заключается в ограниченной производительности дополнительных камер. Тем не менее, следует отметить, что Xiaomi обещает только два больших обновления операционной системы, это может означать, что телефон не будет поддерживаться так долго, как некоторые другие модели.

В целом, Poco F5 Pro — это телефон, который предоставляет много возможностей по привлекательной цене. Он обладает хорошими характеристиками, но есть некоторые моменты, о которых стоит помнить перед покупкой.

8 Xiaomi 12 Скромная форма при богатых характеристиках

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: апрель 2022 г.

Вес: 180 г

Размеры: 152,7 х 69,9 х 8,2 мм

ОС: Андроид 12

Размер экрана: 6,28 дюйма

Разрешение: 1080 х 2400

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1

Оперативная память: 8 ГБ/12 ГБ

Память: 128 ГБ/256 ГБ

Аккумулятор: 4500 мАч

Задняя камера: 50 МП + 13 МП + 5 МП

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Отличный дизайн и материалы

Интересные режимы камеры Минусы Легко перегревается

Камера без зума

Xiaomi 12 — главный флагман компании в 2022 году, относящийся к модели Pro, о которой вы уже читали выше в этом списке.

Симпатичный маленький телефон с миниатюрной рамкой отлично лежит в руке, и его легко носить с собой. Он также имеет гладкую ровную поверхность, которая доставляет удовольствие кончикам ваших пальцев.

Вы откроете для себя массу возможностей с Xiaomi 12: у него 50-мегапиксельная основная камера, мощный чипсет, относительно быстрая зарядка и длительное время автономной работы.

Этот телефон находится в середине рейтинга только потому, что Pro версии оснащены самыми топовыми функциями. Все-таки, эта малышка поскромнее. Но зато дешевле.

9 Poco F5 Высокая производительность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: 2023 г

Вес: 181 г

Размеры: 75 x 161,1 x 7,9 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 6.67 дюйма

Разрешение: 2400×1080, Full HD, OLED

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2

Оперативная память: 12 ГБ, 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 64 МП, 8 МП, 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП Плюсы Энергоэффективный и мощный чип

Быстрая зарядка

Хорошее время автономной работы

Порт для наушников Минусы Так себе система камер

Ограниченная поддержка программного обеспечения

Poco F5 — это мощный смартфон в более доступном сегменте среднего класса. Он обладает некоторыми особенностями, которые делают его действительно привлекательным. Во-первых, он оснащен разъемом для наушников, что является редкостью в современных устройствах. Это позволяет наслаждаться музыкой без необходимости использовать адаптеры или беспроводные наушники.

Основная отличительная черта Poco F5 — это его производительность. Внутри этого устройства скрыта мощь, превосходящая Samsung Galaxy A54 или Pixel 7a. Это делает его идеальным выбором для геймеров с ограниченным бюджетом.

Однако, стоит отметить, что Poco F5 немного отстаёт от конкурентов в области камеры. Если вам важно иметь высококачественные фотографии и видео, возможно, стоит обратить внимание на другие доступные варианты Xiaomi. Тем не менее, если вашим приоритетом является производительность и доступность, Poco F5 все равно будет хорошим выбором.

В итоге, Poco F5 является мощным смартфоном с некоторыми интересными особенностями. Он может удовлетворить потребности геймеров и тех, кто ищет доступное решение с хорошей производительностью. Однако, если фотография — ваша главная страсть, стоит обратить внимание на другие варианты.

10 Xiaomi 13 Lite Лучший телефон Lite

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска:

Вес: 171 г

Размеры: 72,7 x 159,2 x 7,23 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 6.55 дюйма

Разрешение: 2400×1080 Full HD, AMOLED

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen1

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Аккумулятор: 4500 мАч

Задняя камера: 50 МП, 8 МП, 2 МП

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Тонкий и лёгкий

Высокая производительность

Быстрая зарядка

Большой AMOLED-экран Минусы Камеры слабее, чем у 12 Lite

Xiaomi 13 Lite — это смартфон, который доказывает, что достичь успеха возможно, даже когда это сложно. Это устройство привлекает внимание прекрасным дизайном и сборкой, обладает лёгким корпусом, который приятно использовать весь день. Кроме того, его приличное время работы без подзарядки означает, что вам не нужно беспокоиться о разрядке батареи.

Однако, на этот раз камеры могут немного разочаровать вас, и это единственная область, где старший 12 Lite имеет некоторое преимущество. Также стоит упомянуть о некоторых проблемах с дизайном, связанным с изогнутыми краями дисплея.

Тем не менее, Xiaomi 13 Lite предлагает много производительности и стиля. Кроме того, качество камеры скорее всего можно улучшить с помощью программного обновления. Поэтому, если вам нужен лёгкий смартфон среднего класса с самыми новыми возможностями и производительностью, Xiaomi 13 Lite является хорошим вариантом.

В чем разница между различными брендами Xiaomi?

Компания Xiaomi владеет целым рядом маркетинговых имен, что может внести путаницу. Во-первых, у компании есть основные продукты Xiaomi — раньше они носили марку «Mi», но теперь на них просто ставится название компании. Именно среди них вы найдете новейшие флагманы и складные устройства, а также множество более дешевых вариантов.

Бюджетные телефоны относятся к суббренду Redmi. Они по-прежнему производятся Xiaomi, но бренд Redmi является сигналом того, что телефон будет дешевле, чем основная линейка.

А еще есть Black Shark. Это линейка игровых телефонов компании с акцентом на чистую производительность и такие особенности, как улучшенное охлаждение, дополнительные элементы управления и смелый дизайн.

И, наконец, Poco. Хотя Poco начинался как суббренд Xiaomi, технически он был выделен как независимая компания. Тем не менее, она разделяет научно-исследовательские разработки Xiaomi и использует программное обеспечение Xiaomi, поэтому телефоны Poco часто очень похожи на модели Xiaomi и Redmi. Они, как правило, доступны по цене, как и устройства Redmi, но с особым акцентом на мощность и производительность.

Стоит ли покупать телефон Xiaomi в Китае?

Если вы живете в России, то у вас может возникнуть соблазн обратиться к китайским магазинам, таким как AliExpress, GearBest и Geekbuying, чтобы купить телефон Xiaomi, так как все еще есть некоторые модели, которые остаются эксклюзивными для Китая и могут склонить вас к покупке, включая топовый 12S Ultra.

В этом случае убедитесь, что вы покупаете модель с установленным глобальным ПЗУ, или будьте готовы к возможным трудностям с программным обеспечением (начинающим пользователям лучше этого избегать). Глобальные модели имеют полный доступ к сервисам Google и англоязычный интерфейс из коробки. Если вы случайно приобрели модель с китайским ПЗУ, потребуется обратиться к инструкциям в Интернете, чтобы установить Google Play (по умолчанию его там нет).

Кроме того, если вы покупаете телефон в Китае, вам следует учесть, что ваши потребительские права отличаются от тех, что вы покупаете в других странах, и что если что-то пойдет не так, вам будет сложнее получить послепродажную поддержку.

Наконец, логистика может стать проблемой. Сроки и цена доставки в целом будут больше, хотя обычно существуют варианты бесплатной и экспресс-доставки. Более того, могут неприятно удивить скрытые расходы: вас могут попросить оплатить таможенную пошлину по прибытии телефона, которая рассчитывается на основе стоимости, указанной в документах на доставку.

Какое программное обеспечение используется в телефонах Xiaomi?

Все телефоны Xiaomi работают под управлением операционной системы Android, поверх которой установлена фирменная оболочка MIUI Android.

Честно говоря, MIUI не является нашей любимой версией Android — она немного засорена и сложна, но вы можете ожидать достаточно плавной и надежной работы, с большим количеством возможностей настройки и довольно частыми обновлениями.