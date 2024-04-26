В России дан старт продаж наушников HONOR Earbuds X6

Беспроводные наушники HONOR Earbuds X6, уже доступные в российских магазинах электроники. Эти наушники сочетают в себе высококачественный звук, удобство ношения и продолжительное время работы от одной зарядки, делая их идеальным выбором для любителей музыки и активных пользователей.

Легкие (всего 3,8 г на каждый наушник) и эргономичные, HONOR Earbuds X6 обеспечивают комфортное прослушивание в течение всего дня. Стильный и компактный кейс весит 33 г и облегчает транспортировку и хранение наушников.

Наушники оснащены 10-миллиметровыми драйверами с титановым покрытием диафрагмы, что гарантирует богатое и детализированное звучание. Цифровой сигнальный процессор HiFi5 дополнительно повышает качество аудио, предоставляя чистые высокие, насыщенные средние и мощные басы. Пользователям доступны различные режимы эквалайзера, включая классический, усиление басов, вокал и высокие частоты.

С аккумуляторами на 41 мАч, HONOR Earbuds X6 обеспечивают до 9 часов прослушивания музыки и до 40 часов работы с периодическими подзарядками в кейсе. Благодаря функции быстрой зарядки, всего 10 минут подключения к источнику питания позволяют наслаждаться музыкой ещё на 3 часа.

Наушники поддерживают функцию шумоподавления с использованием ИИ для чёткой передачи голоса, а также обладают последней версией Bluetooth 5.3 для стабильного соединения и энергоэффективности. Функция поиска наушников с помощью звукового сигнала – ещё одно удобное дополнение.

С 26 апреля 2023 года HONOR Earbuds X6 доступны для покупки по цене 2990 рублей. Мы надеемся, что скоро сможет сделать на них обзор, следите за обновлениями.