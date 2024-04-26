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В России дан старт продаж наушников HONOR Earbuds X6

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.04.2024
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В России дан старт продаж наушников HONOR Earbuds X6

Беспроводные наушники HONOR Earbuds X6, уже доступные в российских магазинах электроники. Эти наушники сочетают в себе высококачественный звук, удобство ношения и продолжительное время работы от одной зарядки, делая их идеальным выбором для любителей музыки и активных пользователей.

Легкие (всего 3,8 г на каждый наушник) и эргономичные, HONOR Earbuds X6 обеспечивают комфортное прослушивание в течение всего дня. Стильный и компактный кейс весит 33 г и облегчает транспортировку и хранение наушников.

Наушники оснащены 10-миллиметровыми драйверами с титановым покрытием диафрагмы, что гарантирует богатое и детализированное звучание. Цифровой сигнальный процессор HiFi5 дополнительно повышает качество аудио, предоставляя чистые высокие, насыщенные средние и мощные басы. Пользователям доступны различные режимы эквалайзера, включая классический, усиление басов, вокал и высокие частоты.

С аккумуляторами на 41 мАч, HONOR Earbuds X6 обеспечивают до 9 часов прослушивания музыки и до 40 часов работы с периодическими подзарядками в кейсе. Благодаря функции быстрой зарядки, всего 10 минут подключения к источнику питания позволяют наслаждаться музыкой ещё на 3 часа.

Наушники поддерживают функцию шумоподавления с использованием ИИ для чёткой передачи голоса, а также обладают последней версией Bluetooth 5.3 для стабильного соединения и энергоэффективности. Функция поиска наушников с помощью звукового сигнала – ещё одно удобное дополнение.

С 26 апреля 2023 года HONOR Earbuds X6 доступны для покупки по цене 2990 рублей. Мы надеемся, что скоро сможет сделать на них обзор, следите за обновлениями.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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